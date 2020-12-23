DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

BEBEĞİNİ ÇÖPE ATAN ANNE HEMŞİRELİK MEZUNU

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç.'nin, Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olduğu ortaya çıktı. Mustafa P. ile 2 yıl önce ilişki yaşamaya başladığı belirtilen Ezgi Ç.'nin ifadesinde, hamile olduğunu anladıktan sonra erkek arkadaşının 'Doktora gidelim' teklifini 'Ben hallederim' diyerek reddettiğini, hamilelik süresince hiç hastaneye gitmediğini ve evlerinin tuvaletinde doğum yatıktan sonra bebeği tuvalet kağıdına sarıp, poşete koyarak çöp konteynerine attığını anlattığı bildirildi. Ezgi Ç.'nin ayrıca bebeği ölü doğduğunu sanarak çöpe attığını öne sürdüğü ifade edildi.

ÇÖPE ATMAYA GİDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Ezgi Ç.'nin bebeği, evine yaklaşık 200 metre mesafede olan çöp konteynerine atmaya giderken, görüntüleri ortaya çıktı. Oturduğu binanın ve bölgedeki bir başka apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında Ezgi Ç.'nin içinde bebeğinin bulunduğu poşetle apartmandan çıkıp yürüdüğü görüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Kadınların kına gecesine polis baskını; 30 bin 150 lira ceza kesildi - (1)

ANTALYA'da kadınların kına gecesi, polis baskınıyla sona erdi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları belirlenen 11 kişi hakkında, toplam 30 bin 150 lira ceza uygulandı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Adem AKALAN/ANTALYA, -

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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı (1)

BURSA'da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip, hastaneye kaldırılan kişilerden Kenan Çetinkaya (56) ve Mümin Ayyıldız (41) da yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, tedavileri süren 11 kişiden 5'inin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli de tutuklanmıştı.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER: Muammer İRTEM/BURSA, -

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Kamyonetiyle çarptığı Halil'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçen Halil İbrahim Yiğit'e (23) çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü, aracının plakası güvenlik kameralarından tespit edilierek, yakalandı. Sürücü, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kaza, 17 Aralık gecesi İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hızla gelen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Yiğit'e çarptı. Ağır yaralanan Yiğit, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün plakasının tespit edilerek, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 4 gün boyunca güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polisler, Yiğit'in ölümüne neden olan kamyonetin modeli ile kaçış güzergahını belirledi.

Yürütülen titiz çalışmayla plakası saptanan kamyonetin sürücüsü M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine koyuldu.