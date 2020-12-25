DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

25.12.2020 10:53
DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın nedeni 3 metrekarelik arazi ANTALYA'nın Serik ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada Şefik Özkaya'nın (44) tüfekle vurularak öldürüldüğü olayla ilgili 2'si tutuklu, 8 sanıklı davanın ilk duruşması görüldü.

1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın nedeni 3 metrekarelik arazi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada Şefik Özkaya'nın (44) tüfekle vurularak öldürüldüğü olayla ilgili 2'si tutuklu, 8 sanıklı davanın ilk duruşması görüldü. Halasının oğlu Şefik Özkaya'yı öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Zekai Ak (42), duruşmadaki ifadesinde 'karşı taraf' diye tanımladığı akrabalarının, babasının kullanımında olan hazineye ait tarlanın 3 metrekaresini işgal ettikleri ve bu nedenle aralarında tartışma başladığını, ardından da silahlı kavganın yaşandığını anlattı.

Serik'te 18 Nisan'da akrabalar arasında arazi tartışması nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada tüfekle vurulan Şefik Özkaya yaşamını yitirdi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefik Özkaya'nın oğlu Mert Özkaya (21) ve cinayet şüphelisi olan uzaktan akrabaları Zekai Ak ile diğer şüpheliler B.T., E.Y., İ.A.A., N.Y., T.A., S.Y.'yi gözaltına aldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Zekai Ak ve Mert Özkaya tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, yapılan inceleme sonucu Zekai Ak'ın tüfeğinden çıkan saçma tanelerinin Şefik Özkaya'nın ölümüne sebebiyet verdiğinin belirlendiği kaydedildi. İddianamede şüphelilerden Zekai Ak'ın 'olası kastla adam öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' diğer şüphelilerin ise 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Davanın ilk duruşması Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların birbirlerinden davacı olduğu ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Zekai Ak ve Mert Özkaya, Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu.

'TARLA KONUSUNDA KÜÇÜK BİR İHTİLAFIMIZ OLUŞMUŞTU'Sanıklardan Zekai Ak, ifadesinde ölen Şefik Özkaya'nın halasının oğlu olduğunu belirterek, "Karşı taraf ile mülkiyeti hazineye ait bir tarla konusunda küçük bir ihtilafımız oluşmuştu. Bu yer ilk başta tamamen babam Mehmet Sadık Ak'ın kullanımındayken 750 metrekare kadar küçük bir yeri kullanmaları için Şefik Özkaya'nın babasına bırakmıştır. Daha sonra karşı taraf 3 metrekare kadar babamın kullandığı yere geçip demir çakmışlar ve tel çekecekleri sırada babam bunlara engel olmuş" dedi.

ARAYIP, TEHDİT ETTİZekai Ak, bu olay nedeniyle karşı tarafla aralarında tartışma çıktığını, yeğeni S.A.'nın, Mert Özkaya tarafından darbedildiğini söyledi. Zekai Ak bu olaydan iki gün sonra da Mert Özkaya'nın, yeğeni S.A.'yı arayıp, kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü. Olay günü ise Mert Özkaya'nın yeğeni S.A.'yı yine arayıp, tehdit ettiğini kaydeden Zekai Ak, evine geldiği sırada yaşananları şöyle anlattı:

'ÇIK DIŞARIYA KORKAK'"Geri geldiğimde karşı tarafın 4 aracının yönleri benim evime doğru çevrilmişti. 2'sinin de farları yanıyordu. Araçların evime mesafeleri yaklaşık 600- 700 metreydi. Evden içeri girerken bana küfrederek, 'Kaçma, içeriye girme, seni öldüreceğiz, sen öldükten sonra da babanlara geçeceğiz' diyerek ateş edildi. Bu sesin Mert Özkaya'ya ait olduğunu düşünüyorum çünkü onun sesi olduğunu tanıdım. Kapıyı örtüp içeriye girdim. Bu sırada iki el ateş edildi. Birden fazla tüfekten ateş edildiğini anladım. Saçmalar gerek kapının iki tarafına gerekse kapının önünde bulunan bana ve eşime ait iki araca da isabet etmiştir. Bana isabet edememesinin nedeni kapının önünde bulunan araçlardan dolayı olduğunu tahmin ediyorum. Ben de içeriye girdikten sonra ruhsatsız av tüfeğini alıp mermi doldurmaya çalışıyordum. O sırada hala evime saçmalar isabet ediyordu. Bu sırada yine dışarıdan ağır hakaretler ve küfürler geliyordu. 'Çık dışarıya korkak' diye de söylüyorlardı. Bu hakaret ve tehditleri iki ayrı kişi yapıyordu."

'KAÇINI ATEŞLEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'Ağır hakaret ve tehditler sonucu kendini kaybettiğini ve ailesini de korumak için tüfekle birlikte dışarı çıktığını söyleyen Zekai Ak, "Bir ara karşı taraftan ateş kesildi. O sırada 10-15 metre kadar kanala doğru gittim. Bu sırada tekrar bana doğru ateş edilince ben de korksunlar diye tüfeğimi yarım havaya kaldırarak ateş ettim. Tüfeğimde 9 numara fişek vardı. Kaçını ateşlediğimi hatırlamıyorum. Benim atışlarımdan sonra 'Vuruldum' sesi duymadım. Hala karşı taraftan ateş ediliyor, küfrediliyordu ve 'Alayınızı öldüreceğiz' diye söylüyorlardı. O sırada eşim de abim T.A.'yı aramış. Ağabeyim de yanında annem ve yengemle birlikte olay yerine geldi. Benim yanımda durarak arabayı bana siper yaptı. Ben o sırada da havaya doğru 2-3 el daha ateş ettim. Yine karşı taraftan bize doğru ateş ediliyordu" dedi.

'BANA KUMPAS KURULMUŞTUR'Bir süre sonra karşı tarafın olay yerinden ayrıldığını anlatan Zekai Ak, daha sonra jandarmanın geldiğini, olayın kendileriyle ilgili olduğunu söylediğini ve teslim olduğunu söyledi.

'BABAM PAZAR YERİNDE YARALANDI'

Tutuklu sanık Mert Özkaya da yaptığı savunmada, olaydan 3- 4 gün önce diğer sanık Zekai Ak'ın babası S.A. ve torunu S.A. ile arazi yüzünden tartışma yaşadıklarını söyledi. Bu olayın ardından Zekai Ak'ın mahallede arkadaşlarına kendisini sorduğunu öğrendiğini belirten Mert Özkaya, "Olay günü saat 21.00 sıralarında S.A.'yı arayarak 'Amcan Zekayi beni soruyormuş. Ben Töngüçlü Mahallesi'nde pazar yerindeyim, gelin konuşalım' dedim. Kesinlikle hakaret veya tehdit içeren bir söz söylemedim. Ben onunla konuşurken, Zekayi Ak'ın aracının pazar yerinin yanından geçtiğini gördüm" dedi.

Bu sırada korktuğu için diğer sanık E.Y.'yi aradığını anlatan Mert Özkaya, babası Şefik Özkaya'nın da geldiğini belirtti. Babasının kendisine 'gidelim' dediğini belirten Mert Özkaya, "Biz babamla birlikte arabaya doğru ilerlerken 2 el tüfek ses geldi. Babam pazar yerinde yaralandı. Ardından biz arabaya binmeden orada bulunan kanala doğru koştuk. Beton kanalın dibine geçtik. Ateş edenlerden birinin sesinden Zekayi Ak olduğunu anladım. Diğer kişinin kim olduğunu çıkaramadım. Zekayi Ak tehdit ve hakaret içeren sözler söylüyordu. Bir süre sonra N.Y. aracı ile olay yerine geldi. Yanında S.Y. de bulunuyordu. N.Y. babamın yanına geldi. Karşı tarafa 'Şefik Özkaya vuruldu, yeter artık, sıkmayın' dedi. N.Y.'nin arabasının bagaj kısmında av tüfeği olduğunu biliyordum. Hemen tüfeği aldım ve havaya doğru ateş etmeye başladım. Zekayi Ak'ın yanına daha sonra bir araç geldi. Araçta bulunanlar karşı tarafa sürekli 'Sıkın' dedi" diye konuştu.

N.Y.'nin babasını sürükleyerek otomobile bindirdiğini anlatan Mert Özkaya, kendisinin de aynı araca bindiğini ve elindeki tüfeği yolda giderken rastladığı birine emanet olarak verdiğini belirtti.

Duruşma, diğer sanıkların olayla ilgili savunmalarını yapmasının ardından, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Hisarcık, Hakaret, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika


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