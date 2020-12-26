DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-5

26.12.2020 11:55
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Taşlıçay sıfırın altında 26,1 dereceyi gördüDOĞU Anadolu Bölgesi, soğuk havaya teslim oldu.

Taşlıçay sıfırın altında 26,1 dereceyi gördü

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuk havaya teslim oldu. En düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26,1 derece ile Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi oldu.

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları her geçen gün biraz daha düşüyor. Ülkenin kuzeye yerleşen İzlanda'dan gelen alçak basıncın etkisi altına girdiğini belirten Meteoroloji 12'nci Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece en düşük sıcaklık Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 26,1 dereceyi gösterdiği Taşlıçay, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan Göle'de en düşük sıcaklık sıfırın altında 25 derece olurken, Ağrı merkezde sıfırın altında 25,5, Erzurum Tekman'da sıfırın altında 22, Horasan'da ise sıfırın altında 21,5 olarak ölçüldü. Kent merkezlerindeki hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23,5, Kars'ta 18,1, Ardahan'da 15,1, Erzurum'da 15,1, Muş'ta 11,1, Iğdır'da 6,9, Erzincan'da 6,7 olarak gerçekleşti.

ARAÇLARI NAYLON BRANDAYLA SARDILAR

Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 23,5 olarak ölçüldüğü Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını naylon branda sararak soğuktan korumaya çalıştı. Sürücüler soğuk sebebiyle araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Taşlıçay deresinin yüzeyi buzla kaplanırken, Millet Bahçesi'ndeki ağaçlar tamamen krağıyla kaplandı.

KÖYLERDE KIŞ TELAŞI

Bu arada Kars'ta kapalı köy yollarının açılmasıyla kar altındaki hayatın zorluğu da gün yüzüne çıktı. Arpaçay ilçesinin Taşlıağıl köyünde vatandaşları kış telaşı sardı. Karla kaplı ot yığınlarından, yollardaki tipi sürgünleri, evlerin önünde biriken kar yığınlarının temizlenmesinden hayvanların bakımına kadar onlarca iş ardı ardına geldi.

Kürekle evin önündeki karları temizleyen, karla kaplı ot yığınından hayvanları için ot ayıklayan Hasan Turan, kış mevsimi boyunca aynı uğraş içinde olduklarını söyledi. Kış koşuşlarının köylerinden çetin geçtiğini de belirten Hasan Turan "Hele bu kadar az bile yağdı. Çok yağdığında evimizin çatılarına kadar kar birikiyor. Tipi bile eksik olmuyor. Hayat dediğin böyle işte" dedi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, havaların giderek soğuyacağını ve çarşamba gününe kadar kar yağışının beklenmediğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAğrı: -Park ve bahçelerde kırağı tutan ağaçlar-Naylon branda kaplanan araçlar-Buz tutan Taşlıçay deresi

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKars: -Kar altındaki köyden genel ve detaylar-Hasan Turan'ın ot yığınından ot çıkarması ve konuşması-Evin önündeki karları temizleyip yol açması ve konuşması-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz olarak sokakta olanlara ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlar başlamaz şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Ekipler daha önce yapılan uygulamalar sırasında polis ekiplerini fark ederek kaçan sürücülerin kaçış güzergahlarını tespit ederek sivil ekiplerle kapattı. Bir sürücünün otomobilinin muayenesi ve sigortasının olmadığı gibi sürücünün de ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Kendisini durduran İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Aytaç Tefek'e mecbur kaldığı için sokağa çıktığını söyleyen kişi, "Benim arabamın muayenesi, sigortası yok. Zaten sıkıntılı. Ben askerim. Ama çıkmaya mecbur kaldımö dedi. Tefek ise, "Mecburiyet varsa bununla ilgili zaten kanun izin veriyorö diye cevap verdi. Otomobil trafikten men edilirken, araçta bulunan 2 kişiye ceza kesildi.

Bir başka sürücü ise polis uygulamasını görünce aracını park ederek yaya olarak yolun karşısına geçip kaçmaya çalıştı. Ancak sivil polis yolun karşısında kendisini bekledi. Muhasebeci olduğunu söyleyen kişi ile birlikte otomobile binen polis, uygulama noktasına kadar otomobili getirerek ceza kesilmesini sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uygulamadan görüntüDurdurulan ve araçlarında eksik olan şahısların üst aramalarından görüntüDurdurulan şahsın Emniyet Müdür Yardımcısına "Arabamda sıkıntı varö demesiBen muhasebeciyim diyen şahsın görüntüleri ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Sivas'ta 2021'de 385 tarımsal projeye 185 milyon lira destek sağlanacak SİVAS'ta 2021 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, 385 projeye 185 milyon lira destek sağlanacak. Sivas Valisi Salih Ayhan TKDK'nin "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti.

Sivas'ta gelecek yıl TKDK tarafından 385 projeye 185 milyon lira destek sağlanacağı açıklandı. Vali Salih Ayhan, TKDK'nin 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi' kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti. Vali Salih Ayhan ilk olarak, Süt Sığırcılığı Modernizasyonu Projesi kapsamında TKDK tarafından destek alan Ahmet Özdemir'e ait işletmeyi ziyaret ederek, işletme sahibi ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Vali Ayhan TKDK tarafından bugüne kadar çiftçilere 400 milyon lira destek sağlandığını ve Sivas'ın en çok proje hazırlayan il olduğunu söyledi. Vali Ayhan, üretim ve istihdam odaklı bir anlayış içerisinde, kentin kalkınması için çalıştıklarını belirterek, "Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta çok ciddi çalışmalar yapılmakta. En önemli faaliyet kollarımızdan birisi de çiftçimize yapılan doğrudan destekler. TKDK, 2020 yılı içerisinde yaklaşık 40 milyon liralık 136 projeye destek sağladı. Bunları da sahada ziyaret ederek görüyoruz. Bu geniş coğrafyanın ekilmedik, ayak basılmadık yeri kalmaması için gece gündüz çalışacağız. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyorlar. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Vali Ayhan, daha sonra Merkez Demiryazı köyüne geçerek, projeden destek alan Nurettin Erdemir, Davut Ustanoğlu, İsmail Eren, İsmail Gökdemir, Osman Erdemir, Muhittin Yerlikaya ile Recep Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Burada da çiftçilerle sohbet eden Vali Ayhan, "Devletimiz güçlü destekler veriyor. Cesur çiftçilerimizin de buna karşılık vermesiyle Sivas, tarım ve hayvancılıkta bir üs olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Bu coğrafya bunu hak ediyor. Sivas genelinde 650 bin küçükbaş hayvanımız var. Bu sayıyı 1 milyona çıkartarak Sivas'ın dağını, taşını anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Taşlıçay, Sivas, TKDK, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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