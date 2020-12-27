DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarındaki deprem Ortaca ve Fethiye başta olmak üzere diğer çevre ilçelerden hissedilirken, ilk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Akdeniz'de, bugün saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.72 kilometre derinlikteki deprem Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçlerden hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı çıkarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.