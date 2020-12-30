DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Van'da, araçta 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde yol uygulaması yaptı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli A.A. ise gözaltına alındı.