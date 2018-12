Dha Yurt Bülteni -6

6YALOVA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)Yalova'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yalova'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova kent merkezinin yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34'te meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.



SERİK'TE DEPO YANGINI



Antalya'nın Serik ilçesinde bir iş yerinin deposu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Serik'e bağlı Orta Mahalle Atatürk Caddesi Kız Deresi üzerindeki bir iş yerinin depo kısmında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depodaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında depoda ve içerideki malzemelerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



ALMAN HEMŞİRE, VASİYETİYLE 3 TÜRK HASTAYI HAYATA BAĞLADI



Antalya'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli Alman hemşire Hartmut Franz Even'in (72) karaciğer ve iki böbreği, 3 Türk hastayı yaşama bağladı. Hartmut Franz Even'in oğlu Armin Even, "Babam emekli olmadan önce hastanede çalışıyordu ve her zaman insanlara faydalı olmak için organlarını bağışlamak isterdi" dedi.



Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Alman hemşire Hartmut Franz Even, dün sabah saatlerinde evde aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hartmut Franz Even'in eşi Christian (70) ve oğlu Armin (46), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık görevlileri durumu ağırlaşan Even'i Antalya'daki Özel OFM Hastanesi'ne getirdi.



KARACİĞER VE BÖBREKLERİ BAĞIŞLANDI



Beyin ölümü gerçekleşen Hartmurt Franz Even'in eşi ve oğlu organları bağışlamak için harekete geçti. Yapılan tetkiklerde karaciğer ve iki böbreğinin nakil için uygun olduğu belirlenip bağış için işlemler başlatıldı. Alınan karaciğer ve iki böbrek organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Antalya'daki başka bir özel hastaneye gönderildi.



ALMAN HEMŞİRENİN VASİYETİYMİŞ



Alman hemşire Even'in organ bağışı yaparak 3 kişiyi hayata bağlamasının ardından acılarının bir nebze olsun dindiğini belirten oğlu Armin Even, babasının organ bağışına çok önem verdiğini söyledi. Gözyaşları içerisinde konuşan Armin Even, "Babam emekli olmadan önce hastanede çalışıyordu ve her zaman insanlara faydalı olmak için organlarını bağışlamak isterdi" dedi.



Christian Even ise eşinin ölümüyle duyduğu üzüntünün vasiyeti yerine getirmekle biraz olsun hafiflediğini söyledi. Eşinin hiçbir ırk ayrımı yapmadan yaşamı boyunca sadece tek bir dileği olduğunu belirten Even, "Türk ya da Alman fark etmez. Sonuçta 3 kişi hayata bağlandı ve eşimin vasiyeti yerine geldi. Doktorlar da ellerinden geleni yaptılar ama yaşatamadık" diye konuştu.



Hartmut Franz Even'in cenazesi toprağa verilmek üzere Fethiye'ye gönderildi.



ERCİYES'E POLONYALI TURİSTLER YARIN GELİYOR



POLONYA'nın başkenti Varşova-Kayseri arasında ilk charter uçak seferi yarın başlıyor. Polonyalı turistler kayak sezonu boyunca her hafta kafileler halinde Erciyes'e gelecek.



Türkiye'nin en büyük ve gelişmiş kış sporları ve turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, bir çok ülkeden Kayseri'ye direkt charter seferleri ile kayağa gelen binlerce yabancı turistin global buluşma yeri haline geldi. Kayseri Erciyes AŞ'nin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu uluslararası tanıtım ve reklam çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yıl Rusya'nın başkenti Moskova'dan Kayseri'ye başlayan uçak seferleri ile Rus turistleri ağırlayan Erciyes Dağı, 2018-2019 kayak sezonunda her hafta Polonyalı turist kafilelerini de misafir edecek. Sezonun ilk uçağı yarın saat 13: 55'te Polonya'nın başkenti Varşova'dan Kayseri'ye inecek. Yabancı misafirler kafilelerle Erciyes'te kayak yaparak, bölgenin tarihi ve tabi güzelliklerinin yanında Kapadokya'yı da keşfetme imkanı bulacaklar.



Konu hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "2012 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı neticesinde yep yeni bir çehre ile muhteşem bir alt yapıyla kayak ve snowboard severlerin karşısına çıktı. Son üç yıldır yaptığımız uluslararası pazarlarlama ve tanıtım faaliyetleri sonucunda geçtiğimiz yıl Rusya'dan Kayseri tarihinde ilk defa kış turizmi için Moskova-Kayseri direkt charter seferleri ile her hafta Rus misafirlerimizi ağırladık. Bu vesile ile dağımızı uluslararası kayak camiasına da sunmuş olduk. Son iki yıldır odaklandığımız pazarlar içerisinde Ukrayna ve Polonya'dan da çok pozitif geri bildirimler aldık. Bu yıl inşallah Kayseri'ye o ülkelerin başkentlerinden hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan hem de Polonya'dan her hafta kiralık uçaklarla kayakçılar gelecek ve bir haftalarını Kayseri, Erciyes, Kapadokya üçgeninde geçirme imkanı bulacaklar. Bu sadece ekonomik katkı sunmakla kalınmıyor aynı zamanda gelen misafirlerin pozitif tanıtımları neticesinde ağızdan ağıza yapacakları tavsiyelerle Erciyes'imiz yavaş yavaş bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyorö dedi.



===============



MİDE KANSERİ OLAN LİSELİ İREM: GÜÇLÜYÜM, BUNLARIN HEPSİNİ ATLATACAĞIM



Burdur'da 3 ay önce mide kanseri teşhisi konulan lise öğrencisi 18 yaşındaki İrem Ayvalı için moral gecesi düzenlendi. Tedavisi süren İrem Ayvalı, "Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım. İnşallah hastalığı yeneceğim. Herkes güçlü dursun. Hiç kimse pes etmesin" dedi.



Burdur'da yaklaşık 3 ay önce mide yanması şikayetiyle gittiği Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi konulan Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Ayvalı için moral gecesi düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu öncülüğünde 'Gelecek güzel günlere emanet' sloganıyla düzenlenen ve üniversite bünyesindeki bütün topluluklardan öğrencilerinin katıldığı geceye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, MAKÜ Rektör Danışmanı Dr. öğretim görevlisi Mustafa Kılınç, Ak Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ile İrem Ayvalı'nın yakınları ve ailesi katıldı.



'HERKES GÜÇLÜ DURSUN'



Mide yanması şikayetiyle doktora gittiğini söyleyen İrem Ayvalı, "SDÜ Hastanesi'nde hastalığımın teşhisi konuldu. Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım. İnşallah hastalığı yeneceğim. Herkes güçlü dursun. Hiç kimse pes etmesin. Düzenlenen gece için çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi" dedi.



'HADİSE VE MURAT BOZ'A TWEET ATTIK'



MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy, "İrem kardeşimiz için, umutları bitmekte olan bir kardeşimizin umutlarını yeniden yeşertebilmek için bütün üniversite öğrencileri olarak toplandık. İrem'in en sevdiği sanatçılar olan Murat Boz ve Hadise'yi Burdur'a getirebilmek için onlara tweet attık. Tüm üniversite öğrencileri, taraftar grupları ve tüm topluluklarla anlaşarak yaptığımız bir çalışmaydı. İnşallah İrem kardeşimiz de sağlığına kavuşup, aramıza döner. Dualarımız bunun için" diye konuştu.



Etkinlikte, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu üyelerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Rektör Danışmanı Mustafa Kılınç'ın da bir türkü söylediği etkinliğe katılanlar İrem Ayvalı'ya çeşitli hediyeler verdi. Fenerbahçe taraftarı olan İrem Ayvalı'ya Fenerbahçe taraftar topluluğunun yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş taraftar grupları da atkı hediye etti. Gecede kızını yalnız bırakmayan Seval Ayvalı, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.



==============



CHP ile İYİ Parti'nin Kepez ısrarı



Antalya'da CHP'nin aday açıklamadığı tek merkez ilçe Kepez'e yönelik İYİ Parti'yle görüşmelerin devam ettiği, her iki partinin Kepez'de aday gösterme konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.



CHP, Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu, Finike, İbradı ilçelerinin adaylarını açıkladı. CHP, daha önce de Manavgat, Kemer ve Gazipaşa adaylarını açıklamıştı. CHP'nin Antalya'da 5 merkez ilçeden Kepez'in yanı sıra Serik, Alanya, Akseki, Gündoğmuş, Demre, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Elmalı ilçelerinin adayları henüz netleşmedi. Geriye kalan bu ilçelerin, İYİ Parti ile sürdürülen ittifak çalışmaları nedeniyle açıklanmadığı kaydedildi. İki partinin Kepez ilçesi konusundaki görüşmeleri çetin geçiyor. CHP'nin yanı sıra İYİ Parti'nin de Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez'de aday göstermek istediği belirtildi. Kepez konusunda iki partinin anlaşamaması nedeniyle diğer ilçelerin açıklanmasının geciktiği ileri sürüldü.



İYİ PARTİ 4 İLÇEYİ AÇIKLAYACAK



İYİ Parti'nin Alanya, Gündoğmuş, Serik ve Demre ilçeleri için adaylarını açıklayacağı, CHP'nin de bu ilçelerdeki adayları destekleyeceği iddia edildi.



Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -

