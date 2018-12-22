Dha Yurt Bülteni -6

6GÜMÜŞHANE- TRABZON KARAYOLUNDA HEYELANGümüşhane- Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ -6



GÜMÜŞHANE- TRABZON KARAYOLUNDA HEYELAN



Gümüşhane- Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı, Köstere köyü yakınlarında dün saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 3 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.



Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti. Karayolu ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Fatih TURAN- Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, -



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BODRUM'DA TADİLAT YAPILAN BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ, 5 İŞÇİ YARALANDI



Muğla'nın Bodrum ilçesindeki, tadilat yapılan bir binada bugün saat 11.30 sıralarında, 2'nci katın tabanının çökmesi sonucu 5 işçi enkaz altında kalıp yaralandı. Enkaz altından çıkartılan 5 işçi hastaneye kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden görüntü



Haber-Kamera: BODRUM (Muğla),



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KUDUZ AŞILARINI GECİKMELİ YAPTIRABİLDİ



İzmir'de bir kedi tarafından ısırıldıktan sonra kuduz aşısı olmak isteyen Gizem Tarhan Kasapoğlu (25), gittiği kuduz tedavi merkezinde, kuduz aşısı bulunmadığını ileri sürdü. Bu nedenle aşısını gecikmeli yaptırdığını iddia eden Kasapoğlu, internetteki change.org sitesinde bir imza kampanyası başlattı. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise bir ara kuduz aşılarının azaldığını ancak şu anda bir sıkıntının olmadığını söyledi.



İzmir'de Gizem Tarhan Kasapoğlu, iddiasına göre hasta olduğundan şüphelendiği bir kedi tarafından ısırıldı. 2 Aralık günü yaşanan olayın ardından yakındaki bir hastaneye giderek ilk doz kuduz aşısını yaptırdı. Kalan 4 dozu tamamlaması için ise kuduz tedavi merkezine yönlendirildi. Kendisine verilen kuduz aşısı takip kartındaki bir sonraki tarih olan 5 Aralık'ta kuduz tedavi merkezine başvuran Kasapoğlu'na yine iddiasına göre, buradaki yetkililer ellerinde aşı bulunmadığını söyledi. Kasapolu'na aşı, başka yerden temin edilerek, bir gün sonra yapıldı.Kuduz hastalığına karşı aşılarını gecikmeli olarak yaptırabilen Kasapoğlu, bu durumu diğer insanların da yaşamaması için internetteki change.org sitesinde bir imza kampanyası başlattı.



TÜRKİYE GENELİNDE YOK



Yaşadıklarını anlatan Gizem Tarhan Kasapoğlu, "2 Aralık günü hasta bir kediyi veterinere götürmeye çalışırken ısırıldım. Hastaneye gidip aşı oldum. Daha sonraki aşılar için kuduz tedavi merkezine yönlendirildim. İkinci dozum için gittiğimde aşı olmadığını söylediler. Aşımı bir gün gecikmeli yaptırabildim. Üçüncü doz için gittiğimde tekrar Türkiye genelinde aşının bulunmadığını söylediler. Çevre illerde aşı bulabilir miyim diye sorduğumda zaten aşıları oralardan topladıklarını ve hiçbir yerde aşı olmadığını söylediler. Eczaneler ve özel hastanelere baktım, hiçbir yerde aşı yapılmadığını söylediler. Aşı bulamadım ve aşılarım gecikti. Kuduz tedavi merkezine aşının neden bulunmadığını sorduğumda onlara bir bilgi verilmediğini, aşının gelip gelmeyeceğini bilmediklerini söylediler" dedi. Aşılarını yaptırsa da tedavi sürecinin stresli geçtiğini söyleyen Kasapoğlu, "Eğer hayvan kuduzsa ve ölürsem diye endişelendim. Çünkü kuduz hastalığının ölümcül bir hastalık olduğunu biliyorum, eğer aşı yapılmazsa kötü bir ölümle sonuçlanıyor. Bu süreç benim için endişeli ve stresliydi. Aşının bulunmadığını öğrendikten sonra change.org'da 'Türkiye'de bulunmayan kuduz aşısı temin edilsin' başlığıyla bir kampanya başlattım. Daha sonra Türkiye'nin farklı şehirlerinden insanlar bana ulaşıp, mesaj attılar. Benim gibi mağdur olan birçok insan var. Hamile kadınların da aşı bulamadıklarını öğrendim. Aşının ülkeye gelmesini ve insanların sağlığının tehdit altında olmamasını istiyorum" diye konuştu.



TEDARİK HIZLANMALI, VATANDAŞ SAĞLIĞINA KAVUŞMALI



Kuduz aşısının da birçok ilaç gibi ithal edildiğini belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da "Geçmişte kuduz aşılarını ilaç dağıtım kuruluşları depolarımıza getirip eczanelerden satıyordu. Fakat uzun bir süredir kuduz tedavi merkezlerinde, devletin güvencesinde yapılıyor. Eczanede bulunmamasının nedeni; uzun zamandır zaten kuduz aşıları da dahil birçok ithal kökenli aşılar, belli serumlar, belli hormon ilaçları ve ağırlıklı olarak kanser ilaçları piyasada bulunamıyor. Çünkü ilaç fiyatlarında etkili olan Euro kuru 2018 yılının Şubat ayında 2.69 TL olarak belirlendi. Bu mevcut kurun çok altında kaldığı için kuduz aşısı ile birlikte birçok ithal ürün, birçok hayati önem arz eden ilaç bulunamıyor veya belli dönemlerde çok kısıtlı miktarda bulunuyor. Sanıyorum eczanelerde bulunamama nedeni budur" dedi. Aşının sağlık kuruluşlarında bulunmama nedenine de değinen Sayılkan, "Devlet kendi adına da toplu alımlar yapıp, kuduz merkezlerine ulaştırıyor. Sanıyorum yine döviz ve ilacın ithalatıyla ilgili, gümrükle ilgili bir takım sıkıntılar var. Ama her ne olursa olsun bu kadar önemli, insan hayatını bu kadar yakından ilgilendiren bir aşının tedarik zincirinin çok daha hızlı bir şekilde, arada hiç zaman bırakmadan çalışması lazım. Çünkü kuduz aşısı vatandaş ihtiyaç duyduğunda ulaşılabilmesi gereken bir ürün. Onun için de insanlarımızın euro ile ilgili bir kazaya kurban gitmemesi lazım" diye konuştu.



ŞU ANDA AŞI SIKINTISI YOK



İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise bir ara kuduz aşılarının azaldığını ancak bitme aşamasına gelmediğini, şu anda da bir sıkıntının olmadığını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Gizem Tarhan Kasapoğlu ile röp



-Genel ve detay görüntüler



-Tuncay Sayılkan ile röp.



Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



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TÜRKİYE'NİN EN GENÇ MUHTAR ADAYI



KAHRAMANMARAŞ'ta 2 hafta önce 18 yaşına giren lise 2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Durak, yaşadığı Hacı Bayram Veli Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Türkiye'nin en genç muhtar adayı olduğunu belirten Durak, "Okulda öğrenciliğimizi, mahallemizde de muhtarlığımızı yapacağız" dedi.



Durak ailesinin 3 çocuğunun en büyüğü ve Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Durak, 8 Aralık'ta 18 yaşına girdi. Aynı zamanda Kahramanmaraş İl Öğrenci Meclisi Başkanı olan İbrahim Durak, seçilme yaşını elde edince yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu. Afişler hazırlatıp Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde cadde ve sokaklara asan Durak, gündüzleri okuluna giderek eğitimine devam ediyor, okuldan çıktıktan sonra da ev ve iş yerlerini ziyaret ederek 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde muhtar olabilmek için oy istiyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gençlere güvenip destek verdiğini ve son olarak seçilme yaşını 18'e indirerek önlerini açtığını ifade eden Durak, 18 yaşına girince muhtar adayı olmaya karar verdiğini söyledi. Ailesi, okul yönetimi ve arkadaşlarının çok büyük desteğini gördüğünü belirten Durak, öğrencilikle muhtarlığı birlikte çok rahat bir şekilde yapacağını belirtti.



"GÖNÜL MUHTARLIĞI YAPACAĞIZ"



Seçimde bin 500-2 bin seçmenin oy kullanacağını ve 12 adayla yarışacağını ifade eden İbrahim Durak, "Milletimiz ve devletimiz arasında köprü oluşturacağız. Devletimizin imkanlarını en kısa sürede milletimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Muhtarlığımız gönül muhtarlığı olacak. Milletimize en iyi şekilde daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir yola girdik. Okulda öğrenciliğimizi, mahallemizde de muhtarlığımızı yapacağız" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-İbrahim Durak'ın okula girişi



Sınıfta ders dinlerken



Durak ile röp.



Mahalledeki afişler



Durak'ın vatandaşlardan oy istemesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA



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MALATYA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI



Malatya'da, kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada sürücü Kevser Abat (45) yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kevser Abat'ın kullandığı 44 LL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Otomobil sürücüsü, araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süreli çalışmayla Abat'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kevser Abat, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Devrilen otomobil



Kanaldan görüntü



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 38 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,



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DİNLER BAHÇESİ'NDE BÜYÜKELÇİ ANDREY KARLOV ANILDI



ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Dinler Bahçesi'nde düzenlenen ayinde, 2 yıl önce uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anıldı.



Ankara'da 2016 yılında suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla Belek Turizm Merkezindeki Dinler Bahçesi'nde anma ayini düzenlendi. Moskova Patrikhanesi din görevlisi Yuri Sergeev tarafından yönetilen ayine, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ve yardımcısı Vyacheslav Mikhaylov ile Antalya'da yerleşik yaşayan Ruslar katıldı.



Ayin sonrası açıklama yapan Başkonsolos Oleg Rogoza, "Rusya kahramanı Büyükelçi Andrey Karlov'un feci bir olay sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Bu olayı unutmak mümkün değildir. Bugün Dinler (Hoşgörü) Bahçesi'nde bulunuyoruz. Türk makamları tarafından bize verilen izne istinaden burada bir ayin düzenledik. Bu ayin Moskova Patrikhanesi'nden gelen din görevlisi tarafından yapılmıştır. Terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Büyükelçi Andrey Karlov anısına yapılan bir törendir. Antalya'da yerleşik yaşayan Rusların yani Ortodoks dinine mensup insanların katılımlarıyla gerçekleştirilen bir törendir. Bu ayinin düzenlenmesi için bize izin veren Türk makamlarına minnettarlığımızı dile getirmek isterim" dedi.



Moskova Patrikhanesi din görevlisi Yuri Sergeev de "2 yıl önce öldürülen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u saygıyla anıyoruz. Onun anısına dualar yapıyoruz. Ayrıca onun anısına Ankara'da ayin de yapacağız. 19 Aralık tarihinde başka başka şehirlerden gelen ve papazlardan oluşturulan heyetimiz Demre ilçesinde Karlov Caddesi'nde dualar etti. Biz de burada anma töreni için bulunuyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Ayinden görüntüler



Başkonsolos Oleg Rogoza röportaj



Din görevlisi Yuri Sergeev röportaj



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



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LİCE'DE TERÖR OPERASYONU: 3 GÖZALTI



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 103 kilo esrar, ruhsatsız tüfek, terörist kıyafeti ve hücum yeleği ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerıne Serince köyünde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan ev ve bahçede 103 kilo esrar, 7 bidon, 4 kalem pil, 2 el feneri, 2 hücum yeleği, terörist kıyafeti, 1 sırt çantası, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, dürbün, gaz maskesi, ruhsatsız av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, M.P., D.P., M.Ç. gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



LİCE (Diyarbakır), -

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