Dha Yurt Bülteni-6

1)ERUH'TA PKK'LI TERÖRİSTLERİN 6 SIĞINAĞI İMHA EDİLDİSİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulup, kullanılamaz hale getirildi.

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulup, kullanılamaz hale getirildi.



Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca kış operasyonları kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Payamlı köyü kırsalı Şeyhömer Dağı bölgesinde 21-22 Aralık 2018 tarihleri arasında 'Şehit Jandarma Onbaşı Bahattin Baştan' operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesinde yaptıkları aramada, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda erzak tespit köpeği 'Çaki'nin de katıldığı aramada 4 şarjör kılıfı, silah temizliği için pas sökücü, 10 kalem pil, 2 metre telefon kablosu, 2 şemsiye ve hücum yeleği ile üzerinde örgütsel ibare bulunan bez parçası ve yaşam malzemeler ele geçirildi. Operasyonda bulunan sığınaklar, ele geçirilen malzemelerle birlikte imha edildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Jandarma köpeği sığınakta arama çalışmaları



Köpeğin tespit ettiği yerlerin aranması



Güvenlik güçlerinin arama çalışmalaır



Ele geçirilen malzemeler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: SİİRT-DHA



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 227 MB



==================================================



2)ERZURUM'DA AĞAÇLAR KIRAĞI TUTTU



ERZURUM'da dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tutarak tablo gibi manzara oluşturdu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, yerini soğuklara bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 16 Kars ve Arndahan'da 11, Erzurum'da 8, Erzincan 5, Ağrı 3, Iğdır ve Muş'ta 1 dereceyi gösterdi. Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Fotoğrafseverler özellikle açık hava stüdyosuna dönüşen Atatürk Üniversitesi kampüsünde birbirinden güzel fotoğralar çekti. Bu doğal güzelliğin tadını çıkan gençler, "Ortam sizi yanıltmasın. Ağaçların kırağı tutması sadece gdoğal güzellik katıyor. Hava sısacık" dedi. Öte yandan, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bölgede karayolu zaman zaman güçlükle yapıldı. Erzurum'da görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Kırağı tutan ağaçlar



-Kampüste yürüyen öğrenciler



Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,



====================================================



3)JEOTERMAL ENERJİ KONUT VE SERALARI ISITIRKEN, TERMAL TURİZME KATKI SAĞLIYOR



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yeraltından çıkan sıcak su, konut ve seraların ısınmasında kullanılırken, termal turizme de katkı sağlıyor.



İlçeye bağlı Hüdai Kaplıcaları mevkisinde 2 bin yılı aşkındır yer altından sıcak su çıkıyor. Belediye tarafından işletmesi sağlanan sıcak su, derinlikleri 200 ile 1000 metre arasında değişen kuyulardan 60 ile 86 derece sıcaklıkta çıkartılıyor. Bu sıcak suyla Kaplıca mevkisinde belediye tarafından işletilen apart, villa ve termal otelin banyo ve havuzlarının yanı sıra ısınma ve banyo ihtiyaçları karşılanıyor. 20 yılı aşkın süredir de ilçedeki konutlar bu sıyla ısıtılıyor.



Konutların ve kaplıcadaki termal otellerin ısınmasını sağlayan atık su, su dağıtım merkeziyle 850 bin metrekare alana sahip 18 seraya da dağıtılarak, domates seralarının ısıtılması sağlanıyor. Kullanıldıktan sonra soğuyan sular renjeksiyon kuyuları yardımıyla tekrar kaynağa gönderiliyor. Kaynakta yaklaşık 1 ay içerisinde ısınan su tekrar kullanılabiliyor. Bu şekilde yer altından çıkan sıcak suyla konut ve seralar ısınırken, oteller ve apartlardaki havuzlarda halka ve turistlere hizmet veriliyor. Apart ve otellerdeki sıcak suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, bel ve boyun fıtığı, eklem kireçlenmelerine fayda sağladığına inanılıyor.



'İNŞALLAH HEDEFİMİZ 1000 DÖNÜMÜN ÜZERİNE ÇIKMAK'



Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, jeotermal enerjinin ilçeye 20 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini belirterek, "Jeotermal enerjiyle 30 bin konuta eşdeğerde ısınma sağlamaktayız. Bunun 16 bini ilçemizdeki konutlarda, kalan kısmı ise kaplıca bölgesindeki apartlarda, villalarda, termal otellerde ve ısıttığımız 850 bin metrekare serada kullanılıyor. Bizim 200 metre ve 1000 metreden çıkan su kuyularımız var. Sıcaklık olarak da 60 derece ile 86 derece arasında değişiyor. Sandıklı'ya ısınmak için saniyede 500 litre sıcak su basıyoruz. Geriye dönen suyu ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan son 3 yılda aldığımız 35 milyonluk hibe projeyle çalışmasını gerçekleştirdiğimiz tek elden dağıtım projemiz sayesinde, ısıttığımız 350 bin metrekare seralarımızı 850 bin metrekareye çıkardık. Muhteşem bir dönüşüm ve çevre projesiydi. Hayata geçirmiş olduk. İnşallah hedefimiz 1000 dönümün üzerine çıkmak" dedi.



'2 BİN YILI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİP'



Jeotermal suyla ısıtılan 18 sera olduğunu vurgulayan Mustafa Çöl, "Türkiye'de teknolojik seraların en fazla olduğu ilçe konumunda Sandıklı, yine Türkiye'nin en büyük termal otelinin bulunduğu ilçedir. 3 tane 5 yıldızlı otelimiz mevcut. Türkiye'de ilk termal otelin temeli de rahmetli Adnan Menderes tarafından Sandıklı'da atılmıştır. Bu termal otel belediyenin ve kiralık olarak işletilmektedir. 300 villayı da belediye işletmektedir. Çamur banyolarının da meşhur olduğu ilçedir Sandıklı. Bu çamur banyoları, termal suyun bulunduğu alan bizim bildiğimiz 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip" diye konuştu.



'BU SUYUN DOĞALLIĞI, BİZİ MEST EDEN O'



Antalya'nın Korkuteli ilçesinden 35 yıldır Sandıklı'ya geldiğini söyleyen Emin İsen, "Bu sıcak su değişik bir şey. Kayınpederim vardı. Rahmetli oldu, gitti. Buraya gelmeden rahat edemezdi. Bu suyun doğallığı, bizi mest eden o. Hele şu dere yatağında sular kaynardı. Çok güzeldi. İçerdik o suları" dedi.



'BOŞA GİDEN SUYU DEĞERLENDİRMİŞ OLUYORUZ'



Domates sera işletmecisi Murat Dağlı da "Jeotermal dönüşle ısıtıyoruz seramızı. Sandıklı'nın atık suyuyla 50 ile 55 derece sıcaklıktaki suyla seralarımızı ısıtma yapıyoruz. Yani boşa giden suyu değerlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Kaplıca girişinden 'Hüdai Kaplıcalarına hoş geldiniz' yazılı tabela



Jeotermal havuz ve termal sıcak suyla hizmet veren apart ve seralardan görüntü (DRONE)



Seralara tek elden sıcak su dağıtım merkezi ve yakınında bulunan sıcak su ile ısınan seradan görüntü (DRONE)



SANJET ısı merkezi dışından görüntü



SANJET ısı merkezi içerisinden dağıtım sistemlerinden ve dağıtım yapan motorlardan çalışma esnasında görüntü



SANJET suyunun konuta girişinden ve sayacından görüntü



RÖP 1: Mustafa Çöl (Sandıklı Belediye Başkanı)



Termal havuzlardan görüntü



Termal hamamlarda sıcak su akan musluktan yakın görüntü



Termal hamamlarda sıcak suyla yıkanan tatilci görüntüsü



RÖP 2: Emin İsen (Tatilci)



Termal havuzdan görüntü



Sıcak suyla ısıtılan seradan görüntü (ARŞİV)



RÖP 3: Murat Dağlı (sera işletmecisi)



Sıcak su kuyusundan görüntü



608 MB/// 05.29"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),



====================================================



4)AYAĞI KIRILAN KEDİYE 9 YAŞINDAKİ ABDULSAMET SAHİP ÇIKTI



MUŞ'un merkeze bağlı Sungu beldesinde ayağı kırık kediye, ilkokul öğrencisi Abdulsamet Muyan (9) sahip çıktı. Muyan'ın eve götürüp karnını doyurduğu kedi, tedavisi için yetkililere teslim edildi.



Merkeze bağlı Sungu beldesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Abdulsamet Muyan, yolda sağ ayağını yere basamayan bir kedi gördü. Okula götürdüğü kediyi öğretmenden izin alarak sınıfındaki kaloriferin yanına bırakan Muyan, ders biter bitmez evinin yolunu tuttu. Evde kedinin karnını doyuran Abdulsamet Muyan ve babası Seyfettin Muyan, kedinin tedavisi için Muş Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni aradı. Eve gelen ekiplere teslim edilen kediyi muayene eden Veteriner Hekim Semih Türkcan, hayvanın ayağının kırık olduğunu belirledi. 'Muş Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde röntgen cihazı olmadığı için kedi, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki merkeze gönderildi.



Seyfettin Muyan, oğlunun kedinin karnını doyurup, gece boyunca ilgilendiği, insani bir görev yaptığını söyledi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Kediye yoğurt yedirme ve kediden detaylar



-Kedinin Abdulsamet Muyan tarafından veteriner hekime teslim edilmesi



-Kediye ilk muayene yapılması



-Kedinin rehabilitasyon merkezine getirilişi ve muayene edilmesi



-Röportaj



Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,



==============================================



5)GÖĞSÜNDE KİTLE ÇIKAN OLGA, YARDIM BEKLİYOR







ADANA'nın Yüreğir ilçesinde göğsünde kitle çıkan, maddi durumu kötü olduğu için tedavi olamayan Olga Ayık (27), yetkililerden yardım istedi. Derme çatma bir çadırda annesiyle yaşayan Olga Ayık, "Ağrılarımdan duramıyorum. İnsanca yaşamak, çalışmak istiyorum ama olmuyor" dedi. Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde sit alanı olarak belirlenen araziye kurdukları derme çatma çadırda annesi Devlet Türker (59) ile yaşayan Olga Ayık'ın bir süre önce göğsünde kitleler çıktı. Ayık'ın göğsündeki kitleler, yapılan operasyonla alındı. Ancak bir süre sonra kitleler yeniden belirdi. Kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Olga Ayık, ekonomik durumu kötü olduğu için tedaviye devam edemedi, doktorun yazdığı ilaçları da alamadı.



Annesinin ve kendisinin hiçbir geliri olmadığını, çevre sakinlerinin yardımlarıyla geçindiklerini belirten Ayık, "Her ay tedavi olmam gerekiyor ama ilaçlarımı alamıyorum. Ağrılarımdan duramıyorum. Bazen bir kovayı bile kaldıramıyorum. Geçende ameliyat oldum, çadır yüzünden enfeksiyon kaptım. Çalışamıyorum, kimse işe de almıyor. İlaçlar pahalı diye eczaneye gidip sormuyorum bile. İnsanların eline bakıyorum. Yağmurda çadırımız akıyor, annem ağlıyor, ben rezil oluyorum. Bu yaşta insanın birinden medet umması ne kadar zor bir şey. Buradan hastaneye gitmek bile 20 TL tutuyor. İnsanca yaşamak, çalışmak istiyorum ama olmuyor. Bana yardım etmelerini, bu halimi görmelerini istiyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Anne-kız yan yana



-Çadırdan genel detaylar



-Anne-kızın ayakları



-Operasyon raporu



-Kızın bulaşık yıkaması



-Mutfaktan detay



-Annenin kızıyla ilgilenmesi, öpmesi



SÜRE: 5'27" BOYUT: 604 MB



Nuri PİR/ADANA,



===================================================



6)GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP ÜNİTESİ'NE İLGİ



AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde kasım ayında açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne (GETAP) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hacamat, akupunktur, mezoterapi ve hipnoz tedavilerinin yapıldığı üniteye, açıldığı günden itibaren 100'e yakın hasta başvurdu.



Geleneksel yöntemlerle hacamat başta olmak üzere akupunktur, mezoterapi ve hipnoz tedavilerinin yapıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi GETAP Ünitesi'ne, açıldığı günden itibaren 100'e yakın hasta başvurdu. Özellikle hacamat tedavisinin tercih edildiği GETAP'ta bu işin eğitimini almış 1 hekim ve 4 hemşire görev yapıyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıptan faydalanmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak belirlenen doktorların muayenesinden geçmeleri için yönlendiriliyor. Uygun görüldüğü takdirde hastalara akupunktur, mezoterapi ve hacamat ile gerek duyulduğunda hipnoz tedavisi yapılabiliyor.



'HALKIMIZ YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR'



Başhekim Dr. Mehmet Duran, GETAP Ünitesi'nin yaklaşık 2 ay önce hizmet vermeye başladığını belirterek, halkın GETAP'a yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Duran, "Bir hekim arkadaşın yanı sıra, sağlık çalışanlarımızla hizmet veren bir birim. Bu birimde akupunktur, hacamat, hipnoz ve mezoterapi üzerine bir çalışma var. Son günlerde gördüğümüz üzere merkeze inanılmaz talep var. Bu konuda da hekim arkadaşımız bir sağlık tesisinde çalışmalarını yürütmekte. Şu ana kadar 100'e yakın hasta başvurdu. Ama bu sayının giderek arttığını görmekteyiz. Buna göre kliniğimizle ilgili önümüzdeki günlerde genişletme faaliyetleri yapacağız" dedi.



'ÇEVRE İLLERDE BÖYLE BİR ÜNİTE YOK'



Akupunktur, mezoterapi, hacamat ve hipnozun bir hekim kontrolünde ve sağlık tesisi bünyesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Başhekim Duran, "Buraya başvuran her hastaya hekim arkadaşımız bu hizmeti vermiyor. Problemli bir durumu varsa bu hastaları reddediyoruz. Özellikle şunu vurgulamak isterim ki bu uygulama yakın illerimizdeki devlet hastanelerimizin hiç birinde yok. Biz de bu anlamda ilkler arasındayız. Bu üniteyle alakalı talepler artmıştı. Biz de Sağlık Müdürlüğü ve hastane yetkililerimizle bir araya gelerek bu hizmetin yapılmasına karar verdik ve başladık" diye konuştu.



'HASTAYA BÜTÜNSEL YAKLAŞARAK BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZEBİLİYORUZ'



GETAP Ünitesi'nde görevli doktor Dicle Ulu da akupunktur, mezoterapi, hacamat ve hipnoz tedavilerinin ünitede uygulandığına dikkati çekti. Ağrılar, psikolojik sorunlar, cilt hastalıkları gibi birçok hastalıkta geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kullanıldığına işaret eden Ulu, tedavi için gelen hastaların memnun olduklarını söyledi. Ulu, "Buraya zayıflamak için 3'üncü seansına gelen bir hastam aynı zamanda baş ağrılarının da geçtiğini ve uykularının düzene girdiğini söyledi. Hastaya bütünsel yaklaşarak tek bir sorununu değil bütün sorunlarını çözebiliyoruz" dedi.



EN ÇOK ŞİKAYET AĞRILARDAN



Genelde hastaların ağrı şikayetiyle geldiğini vurgulayan Dr. Dicle Ulu, ağrılara uygulanan tedavi yöntemlerinden bahsetti. Baş ve bel ağrılarından gelen şikayetlere değinen Dr. Ulu, şunları söyledi:



"Hacamat terapisi yapıyoruz ve hızlıca geçiyor. Ama uzun süreli ağrılar varsa ve uzun süreli akupunktur tedavisi de uyguluyoruz. Doktorlar dışında yapanlar da var. Sağlık Bakanlığımız buna engel olmak için geleneksel tamamlayıcı tıp hizmetlerini kendi bünyesinde topladı. Hekim olmayan bir kişiye bu eğitimi verdirmiyor. Bizim sertifikalarımız bakanlık onaylı. Bu hastanede hacamat bilen hekim var. Fakat bakanlık onaylı sertifikası olmadığı için böyle bir birim açmaya ve çalışmaya yetkisi yok. Bakanlık bunu çok sıkı takip ediyor. Merdiven altı bulduğu zaman gerekli cezaları uyguluyor."



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Ünite önünden detay



Hastadan detay



Doktor ve hemşireden detay



Genel detaylar



Hastaya tedavi uygulanırken detay



RÖP 1: Mehmet Duran (Başhekim)



RÖP 2: Dr. Dilce Ulu



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



====================================================

