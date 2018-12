Dha Yurt Bülteni-6

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ



ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, saat 10.30'da Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden görüntüler.



-Sahil Güvenlik botundan görüntü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



======================================



2)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ



MARDİN'in Derik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi Şahin Günsel (15), hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam Derik ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ambarlı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Şahin Günsel'e çarptı. Ağır yaralanan Günsel, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin Günsel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Şahin Günsel'in cesedi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Günsel'in cenazesi morgdan alınması



Hastane bahçesinde bekleyen Günsel'in yakınları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ-MARDİN-DHA



====================================



3)KARDAN KAPALI YOL AÇILIP, KÖYDEKİ HASTAYA ULAŞILDI



MUŞ'ta kardan yolu kapanan köydeki diyalize girecek Ali Haydar Toplu (62), Özel İdare ekiplerinin yolu açması ile hastaneye götürüldü.



Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerdeki köy yollarını kapattı. Özel İdare ve 112 acil ekipleri gün boyunca kapanan yolların açılmasına ve hastaları kurtarmaya çalıştı. Merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan ve diyalize giren Haydar Toplu'nun yakınları, köy yolu kardan kapanınca Özel İdare ekiplerinden yardım isyedi. İhbar üzerine ekipler, köy yolunun açılmasına başladı. Açılan köy yolları fırtına nedeniyle tekrar kapanmasına rağmen yolu yeniden açan ekipler, 112 sağlık görevlileri ile birlikte hastaya ulaştı. Ali Haydar Toplu'ya ilk müdahale ambulans içinde yapılarak Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Köyde diğer 2 hasta ise yolun açılmasıyla kendi araçlarıyla hastaneye gitti.



Özel İdare ve sağlık ekiplerine teşekkür eden Ali Haydar Toplu, sabah 09.00'da hastanede olması gerektiğini, yolun kardan kapanması nedeniyle ancak öğleden sonra tedavisine başlanabildiğini söyledi.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Özel İdare aracının kar açma çalışmasından detaylar



-Köye ulaşma



-Hastanın ambulansa getirilmesi



-112 ekibin köy gelişi



-Hastalardan detaylar



-Röportaj



Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,



=====================================================



4)OTOMOBİLİ KANAL KENARINDA BULUNAN SURİYELİ, 15 GÜNDÜR KAYIP



ADANA'da, özel otomobiliyle bir aileyi İstanbul'a götürmek için evden çıkan Suriyeli Muhammed Abdo'dan (58), 15 gündür haber alınamıyor. Otomobili kanal kenarında bulunan kayıp Suriyeli'nin oğlu Hasan Abdo (28), babasının hayatından endişe ettiğini söyledi.



2011 yılında Suriye'de iç savaş çıkmasının ardından ailesiyle Adana'ya taşınan ve özel aracıyla başka şehirlere yolcu taşıyan Muhammed Abdo'yu, 10 Aralık'ta adının 'Mustafa' olduğunu söyleyen bir kişi aradı. İstanbul'a gitmek isteyen yolcular olduğunu söyleyen bu kişi ile görüşen Muhammed Abdo, ailesiyle vedalaşıp evden ayrıldı. Gün içinde telefonu kapalı olduğu için babasına ulaşamayan Hasan Abdo, ertesi gün de haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis, yapılan incelemede 11 Aralık'ta Muhammed Abdo'ya ait aracı Adana'da sulama kanalı kenarına düşmüş ve terk edilmiş halde buldu.



"CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYORUZ"



Muhammed Abdo'nun arabasının bulunduğu yerdeki görgü tanıklarının aracın içinden genç yaşta 3 kişinin çıktığını söylediğini belirten Hasan Abdo, babasına işi ayarlayan kişinin olayın ertesi günü ortadan kaybolduğunu söyledi. Babasının yaşamından endişe ettiklerini söyleyen Abdo, "Biz devletimizden yardım istiyoruz. Olayın üstüne düşmelerini talep ediyoruz. Babamızın hayatından endişeleniyoruz ve çaresiz durumdayız. Babamız nerede bilemiyoruz. 58 yaşında kendi halinde bir adamdı. Aracıyla yolcu taşıyordu. Ona iş ayarlayan simsar da Osmaniye'ye kaçmış. Telefonla ulaştık 'birşey bilmiyorum' diyor. Ölü veya diri babamı bulun" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Kayıp Suriyelinin torunu ile görüntüsü



Oğlu ile röp.



Kayıp Suriyelinin fotoğrafları



Aracın fotoğrafları



Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,,



======================================



5)YILBAŞINA ÖZEL HİNDİNİN KİLOSU 20 LİRA



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 3 senedir yılbaşı için hindi yetiştiren Tahir Kesgin (56), 8-10 kiloya kadar ulaşan hindilerin kilosunu 20 liradan satış sunuyor. Kendisiyle aynı adı taşıyan 11 yaşındaki torununun da yardım ettiği Tahir Kesgin, 750 hindiden yarısını sattığını söyledi.



Sandıklı'da oturan Tahir Kesgin, İstasyon Mahallesi'ndeki evinin bitişiğindeki besihanede yılbaşı için 3 yıldır hindi yetiştiriyor. Yılbaşından yaklaşık 7 ay önce aldığı hindi civcivlerini arpa, buğday ve mısırla besleyen Tahir Kesgin, onları yaylım yöntemiyle yetiştiriyor. Beslediği hindileri yılbaşında ilçedeki müşterilerinin yanı sıra Sandıklı'daki termal oteller ve Denizli, Antalya ve Afyonkarahisar'daki otel ve müşterilere satıyor. Tahir Kesgin, 8-10 kiloya kadar ulaşan hindilerin kilosunu 20 liradan satış sunuyor. Kendisiyle aynı adı taşıyan 11 yaşındaki torunu da okuldan gelerek ödevlerini yaptıktan sonra dedesine hindileri otlatıp, yem vererek yardımcı oluyor.



"750 TANEYDİ, YARISINI SATTIK"



Tahir Kesgin, "Darı, arpa ve buğday kendi yöresel hububatlarımız ve ektiğimiz yonca tarlasında yaylım yöntemiyle yetiştirdik. Eziyetli oluyor ama organik olarak yetiştirdiğimiz için alan da memnun oluyor, biz de memnun oluyoruz. Antalya, Denizli, Sandıklı'daki Hüdai kaplıcalarımızdaki otellerimize satıyoruz. Yine Afyonkarahisar ve Sandıklı'dan halkımız alıyor. Geçen yıl alanların hepsi bu sene yine geldi. Bu sene 750 taneydi, yarısını sattık. Yarısı elimizde. Gelen müşterimiz beğeniyor. Biz tutuyoruz isteğe göre canlı veya kesip, temizleyip, veriyoruz" dedi.



"TORUNUMUN DA ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR"



En büyük yardımcısının torunu olduğunu anlatan Tahir Keskin, "Şu alanda hindileri güttük. Torunum ve ben birlikte yaz boyunca bu alanda otlattık. Torunum okuldan geldi, bana yardımcı oldu. Devamlı baktık, besledik. Torunumun da çok büyük katkısı var" diye konuştu.



"BESLEMEYE ALIŞTIM ÇOK SEVİYORUM"



5'inci sınıf öğrencisi Tahir Kesgin de boş zamanlarında dedesine hindi yetiştirmek için yardımcı olduğunu kaydederek, "Okuldan gelince ödevlerimi yapıyorum. Boş vakitlerimde de dedeme yardım edip, hindileri besliyorum. Hindi beslemeye alıştım, çok seviyorum. Dedem de hindileri satınca okul harçlığımı veriyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Hindiler besihaneden çıkarken görüntü



Hindiler koşuşurken ve otlarken görüntü



Dede Tahir ve torun Tahir Kesgin hindileri otlatırken görüntü



Dede Tahir Kesgin hindilere yem atarken görüntü



Hindiler yem yerken yakın görüntü



Dede Tahir Kesgin hindileri otlatırken görüntü



RÖP 1: Tahir Kesgin (Dede)



Torun Tahir Kesgin hindilere yem verirken görüntü



Hindiler yem yerken yakın görüntü



Torun Tahir Kesgin hindileri yakalamaya çalışırken ve elinde hindiyle görüntü



RÖP 2: Tahir Kesgin (Torun)



Dede Tahir Kesgin ve torun Tahir Kesgin birlikte ellerinde hindilerle görüntü



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),



=========================================



6)DOĞUMDAN ÖNCE ÖLEN BEBEKLERİNİN ANNE KARNINDAKİ IYLA TESELLİ BULUYORLAR



ANTALYA'da doğuma bir gün kala bebeklerini kaybeden Gazi Salih Türk (39) ve eşi Ebru Türk'ün (41) gözyaşları 3 yıldır dinmiyor. Bebeğin ölümünde doktor ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açan aile, mahkemenin doktorun kusursuz olduğuna yönelik kararıyla 2'nci kez yıkıldı. Davayı bir üst mahkemeye taşıyacak çift, bebeğin anne karnında 3 boyutlu fotoğrafını yanlarından ayırmıyor.



Tokat'ta 18 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada sol kolu ve sol gözünü kaybeden Asker Salih Türk, 2014 yılında yine kendisi gibi ikinci evliliğini yapan Ebru Türk ile evlendi. Çift mutluluklarını bebekle pekiştirmek istedi. 2015 yılında hamile kalan Ebru Türk, sezaryenle dünyaya gelmesi planlanan bebeğini kucağına alacağı kasım ayının ilk haftasını dört gözle bekledi. Şeker hastası Ebru Türk, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için hemen hemen her hafta özel hastaneye kontrole gitti. Rutin kontrolünün yapıldığı gün bebeğinin sağlıklı olduğunu öğrenen Ebru Türk, ertesi gün rahatsızlanınca yeniden hastaneye gitti. Türk, doğuma bir gün kala bebeğinin karnında öldüğünü öğrenince dünyası başına yıkıldı. Aileye, 'ani ölüm' nedeniyle bebeklerinin hayatını kaybettiği belirtildi.



MUĞLA'DAN ANTALYA'YA BEBEĞİNİN MEZARINA GÜNÜBİRLİK ZİYARET



Türk ailesi, bebeğin ölümünde doktorun ve hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Bebeğin ölümünden sonra sağlık sorunları artan ve psikolojik sıkıntıları başlayan Ebru Türk için doktorlar ailenin şehir değiştirmesini istedi. Türk ailesi, geçen yıl Muğla'nın Ortaca ilçesine taşındı. Çift, Antalya'ya her gelişlerinde, Barınaklar Mezarlığı'nda defnedilen bebeklerini ziyaret ediyor. Anne Ebru Türk, bazen günübirlik Muğla'dan Antalya'ya bebeğinin mezarını ziyarete geliyor.



MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR AİLEYİ ÜZDÜ



Ailenin başlattığı hukuk mücadelesinin ilk duruşması mayıs ayında, ikinci duruşma ise geçen ay görüldü. Mahkeme, doktorun ve hastanenin ihmali olmadığına hükmetti. Türk ailesi, mahkemenin verdiği kararla 2'nci kez yıkıldı.



Eşinin doğuma bir hafta kala sıkıntılar çekmeye başladığını belirten Salih Türk, doktorun eşini gözetim altında tutmasını beklerken, eve gönderdiğini söyledi. Türk, "6 Kasım'da çocuğumuzu kucağımıza almayı beklerken, 5 Kasım'da ölüsünü teslim ettiler. Bebeğimizi biraz erken almış olsalardı şimdi sapasağlamdı. Adli tıp raporunda doktorun kusurlu olduğu yazıyor. Raporda eşim hastalandığında taburcu edilmesinin doğru olmadığı belirtildi. Ben artık çocuk sahibi olamayacağım, benim çocuğum artık mezarlıkla yatıyor" diye konuştu.



ELİNİ VE GÖZÜNÜ ÇATIŞMADA KAYBETTİ



Devlete bir elini ve gözünü verdiğini belirten Türk, canını da vermeye hazır olduğunu, ancak evlat acısının kendisini çok üzdüğünü söyledi. Devlet yetkililerine seslenen Türk, adalet mekanizmasının sağlıklı işlemediğini savundu. Türk, "Hakim kararını, 'Benim için çok zor bir karar' diye yorumladı" dedi.



"ARTIK BEBEK SAHİBİ OLAMIYORUM"



Ebru Türk ise 3 yıldır gözyaşlarının dinmediğini söyledi. Evlat acısının çok zor olduğunu kaydeden Türk, "Çok mutluyduk, bir bebeğimiz olsun istedik. Allah verdi ama doğuma bir gün kala bebeğimi kaybettim. Artık bebek sahibi olamıyorum. 4 defa tüp bebek denedik ama olmadı. Ciğerim yanıyor, Antalya'yı terk ettim. Ama ateş yüreğime düştüğü an soluğu bebeğimin yanında alıyorum" dedi.



Türk ailesi, yeterli inceleme yapılmadan ve delil toplanmadan karar verildiğini iddia ederek, dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.







Görüntü Dökümü:



-----------------------



Bebeğin mezarından detay



Anne Ebru Türk'ün mezar taşını öpüp ağlaması



Baba Salih Türk'ün mezar başında dua etmesi



Salih Türk'ün protez elinden detay



Salih Türk röp



Ebru Türk röp



Bebeğin anne karnında çekilmiş 3 boyutlu fotoğrafı



Ailenin mezarlıktan ayrılması



HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



===========================================



7)ORDU'NUN BÜYÜK İKRAMİYE TALİHLİSİ SIRRINI KORUYOR



MİLLİ Piyango İdaresi'nin geçen yılbaşı 61 milyon liralık büyük ikramiyesini kazanan 4 kişiden biri olan Ordu'daki çeyrek bilet talihlisi sırrını koruyor. Talihli, kentte 1 yıldır merak konusu olmayı sürdürürken vatandaşlar, büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayiye akın ediyor.



Milli Piyango İdaresi'nin geçen yıl yılbaşı 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesini 4 kişi paylaştı. Ordu'da kimliği bilinmeyen çeyrek bilet talihlisi, Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak kazandığı 15 milyon 250 bin liralık büyük ikramiyeyi aldı. Ortaya çıkmayan talihli, kentte 1 yıldır merak konusu olmayı sürdürürken vatandaşlar, büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan bayiye akın ediyor.



2003 yılında Perşembe ilçesinde bir banka şubesinde çaycılık yapan Hayri Kaya, Sayısal Loto'da şanslı 6 numarayı bilerek tek başına 844 bin TL büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Daha önce iki kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Ordu'da, yılbaşı çekilişi öncesi vatandaşlarda da büyük heyecan olduğu gözlendi.



Ankara Şans Market işletmecisi İnci Çıplak, geçen yıl büyük ikramiyenin kendi bayilerinden satılan bilete isabet etmesi nedeniyle Türkiye'nin dört bir tarafından vatandaşların Ordu'ya gelerek bayiden bilet aldığını belirterek, "30 yıldır Ordu'da şans dağıtıyoruz. Geçen yılın en büyük ikramiyesi bizim bayiden çıkmıştı. Talihliyle tanışamadık, kendisini göremedik ama Ordu'da bir esnaf olduğundan haberdar olduk. İkramiyesini almış. Bu sene toplam ikramiye 70 milyon lira olacak. Umarız bu senede buradan çıkar. Çeyrek bilete çıkarsa dörde bölünmüş oluyor, farklı illere çıkıyor. Milli Piyango'dan haber aldık, geçen seneki talihli gidip parayı almış" dedi.



İL DIŞINDAN BİLET ALMAYA GELENLER VAR



Talihli bayi olduklarını duyanların İstanbul, Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerden Ordu'ya gelip kendi bayilerinden yılbaşı bileti aldığını da vurgulayan İnci Çıplak, "Aslında bizim bayimiz çok büyük ikramiye veriyor. Yılın başına doğru kazı kazanında büyük ikramiyesini biz vermiştik. Samsun'dan aldığımız kazı kazana çıkmıştı. Samsun'dan aldığımız bilete büyük ikramiye çıktı. Şans satmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



-Görüntü Dökümü



----------------------------



-İnci Çıplak ile röportaj



-Bayiden görüntü



-Bilet detayları



-Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan görüntü



Süre: 3,05 dk. Boyut: 459 MB



Haber-Kamera: Nedim KOVAN - ORDU/DHA



=====================================================



8)SÜRÜLER, GÜRCİSTAN'A YÖNELDİ, HAMSİ AVI AZALDI



KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının 14 derece seviyelerinde seyretmesi hamsinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesine neden oldu. Samsun'da günlük yaklaşık 20 bin kasa avlanan hamsi, 3-4 bin kasaya geriledi.



Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının 14 derece seviyelerinde seyretmesi hamsinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesine neden oldu. Gürcistan sahiline yönelen hamsi sürüleri nedeniyle Samsun'da günlük yaklaşık 20 bin kasa avlanan hamsi, 3-4 bin kasaya geriledi.Samsun'da hamsi, balıkçı tezgahlarında kilogramı 10 ila 15 lira arasında satılıyor.



Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Samsun ve çevresinde hamsi avının son 3-4 gündür azaldığını belirterek bir hafta önce Samsun Balık Haline günde 15-20 bin kasa hamsi geldiğini hatırlattı. Bu rakamın 3-4 bin kasaya kadar gerilediğini ifade eden Malkoç, "Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı 8 derece civarında olmalıydı. Deniz çok sıcak. Hamsi bizi çok erken terk ediyor. Hamsi çok hızlı göç etti. Denizde balıkta sıkıntı yok ama hava sıcaklıklarından dolayı göçünü çok erken tamamlıyor. 3-4 gündür deniz çok sıcak. Aralık ayı olmasına rağmen deniz suyu beklediğimiz sıcaklığa düşmüyor. Hamsi şuan Gürcistan tarafında kısa bir süre sonra Gürcistan'da avlamaya başlayacağız. Bizim sularımızda Çinakop istavrit bol. Çinakopun aslında şuan Akdeniz'de olması lazım. O bile gitmedi, şaşırdı" dedi.



Hamsinin kilosunun bol olduğunda 7-10 lira arasında olabileceğini söyleyen Malkoç, "2-3 gün sonra soğuk bir hava dalgası geliyor. Denizde hamsi bitmiş değil. Bir ihtimal tekrar bol olabilir. Deniz suyunun soğukluğuna göre hamsi yerini değişiyor. İstavrit ve çinakop çok fazla var. Sıkıntı sadece hamside. Onun da en büyük nedeni sıcaklıklar. 12'inci aydayız ama sıcaklık sanki 9'uncu ay gibi. Deniz suyu 8-9 derecede olsaydı biz bu yıl daha fazla hamsi avlardık. Karadeniz'de hamsi bizi bu yıl çok erken terk etmek üzere. hamsi tam sezonunda başladı ama sıcaklıklar, bolluğun devam etmesine izin vermedi. Hamsi olmasa da çinakop istavrit var herkesin içi rahat olsun" diye konuştu.



Hamsi avında 3-4 gündür azlık yaşandığını söyleyen balıkçı Habil Yurtseven de "Hamsi bir iyi bir kötü oluyor. Umudumuz deniz suyu sıcaklığı düştükçe hamsi yeniden olacaktır. 1 Ocaktan itibaren Gürcistan'da hamsi avı başlayacak. En kötü balıkçılarımız orada hamsiyi avlayacaklar. Oradan avlanan balıklarda günlük taze olarak gelecekler" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Balıkçı teknelerinden detay



-Ağlarını onaran balıkçılar



-Balıkçı teszgahından detay



-Hamsi detayı



-Balık alan vatandaşlar



-Röportajlar



-Detaylar



(SÜRE: 3.27 Dk) (BOYUT: 388 MB)



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER,Hüseyin KALAY/SAMSUN,

