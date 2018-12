Dha Yurt Bülteni -6

6ADANA OTOGARI'NI SU BASTIAdana'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.

DHA YURT BÜLTENİ -6



ADANA OTOGARI'NI SU BASTI



Adana'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.



Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak yağış kenti olumsuz etkiledi. Bazı cadde, sokaklarda su taşkınlıkları yaşanırken evleri de su bastı. Adana Merkez Otogarı'nda bulunan peronlarda ve bekleme salonlarında da su taşkınlıkları yaşandı. Bazı otobüs seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Otogar esnafı, otogar kotunun alçakta kaldığı için her sağanakta su bastığını bildirdi. Sağanak yağış nedeniyle kentte trafik sıkışıklıkları da yaşandı.



Görüntü Dökümü



-----------



Otogar tabelası



Su altında kalan otogardan görüntüler



Otogar esnafının konuşması



Genel görüntüler



SÜRE: 01'38 BOYUT: 182 mb



Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,



================



BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS



Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı yavaşlattı.



TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde dün sabah başlayan kar yağışı aralıklarla gün boyu ve gece de sürdü. Bugün sabah saatlerinde de etkili olan kar nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yeşil alanlarda 20 santime ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Zaman zaman yol da beyaza büründü. Sürücüler, özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkiilerinde zorlandı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sis en fazla Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgede zorluk yaşattı. Sürücüler sisin etkili olduğu yerlerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar açılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



-Kar yağışı



-Yollardan görüntüler



-Kar küreme araçları



-Detaylar



Süre: 01.58-Boyut: 222 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



=================



Sivas'ta kar yağışı başladı; 248 köy yolu ulaşıma kapandı (2)



ERZİNCAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI



Yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanmanın etkisini göstermesi nedeni ile Sivas-Erzincan karayolu saat 10.30'dan itibaren ulaşıma kapatıldı. İmranlı ilçesi yakınlarında bulunan Kızıldağ geçidinde yağış ve tipi nedeni ile yol çift taraflı olarak kapatıldı. Erzincan istikametine gidecek araçlar İmranlı ilçesinde bekletiliyor. Aynı şekilde Sivas istikametine gelen araçlar ile Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bekletiliyor. Kızıldağ geçidinde yolda kalan bazı yüksek tonajlı araçların kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.



SİVAS,



================



ERZİNCAN'DA FIRTINA NEDENİYLE KALP HASTASI 5 SAATTE KURTARILDI



Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyl yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (58) İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkili olan kar yağışı Erzincan'da özellikle yüksek kesimlerdeki köy yollarını kapattı. Kent genelinde 42 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün gece Refahiye ilçesi Kandil köyünde bir kişinin rahatsızlandığı haberinin gelmesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde yaşayan kalp hastası Ali Bozkurt'a ulaşmak için büyük bir mücadele veren ekipler, 5 saatlik bir çalışmanın ardından köye ulaştı.



Açılan köy yolunun fırtına nedeniyle tekrar kapanmasına rağmen yolu birkaç kez açan ekipler, 112 sağlık görevlileri ile birlikte hastaya ulaştı. Bozkurt'a, ilk müdahale ambulans içinde yapılarak Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



-Yol açma çalışmasından görüntü



-Yolun açılmasını bekleyen sağlık ekiplerinden görüntü



-Fırtına da ilerleyen ekiplerden görüntü



-Ambulanslardan görüntü



195mb



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



====================



ULUDAĞ YOLU'NDA KARTPOSTALLIK KAR MANZARASI



Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.



Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştu. Zirve beyaz örtüyle kaplanırken dağ yoluda beyaza büründü. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ve kartpostallık görüntüler oluşturan Bursa-Uludağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Uludağ Yolunda kar görüntüleri



-Ormanlık alandan görüntüler



Süre: 2.39 BOYUT: 297 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



==================



BAYBURT'TA ZORLU KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI



Doğu Karadeniz bölgesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Gümüşhane'de, 46, Bayburt'ta ise 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Bayburt'ta 2 metreyi aşan karda güçlükle yol açma çalışması yürüten ekiplerin çalışması görüntülendi.



Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle, Kürtün'de 28, Torul'da ise 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kar yağışının devam etmesi nedeniyle, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarım gün idari izinli sayıldığı duyuruldu.



EKİPLERİN ZORLU ÇALIŞMASI



Bayburt'a ise kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ekipler güçlükle çalışma yürütüyor. Fırtına ve tipi nedeniyle kapalı köy yolunu ulaşıma açmakta zorlanan ekiplerin çalışması görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Ekiplerin yol açma çalışması



Kardan kapalı yollar



Detaylar



Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT DHA



======================



KAYSERİ'DE YOLDA SEYREDEN LASTİK GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI



Kayseri'de, yol ortasında ilerleyen bir tekerlek, yoldan geçen sürücüleri şaşkına çevirdi.



Erciyes Bulvarı'nın kent merkezine giden yönünde henüz nereden geldiği belli olmayan bir tekerlek hem şaşkınlığa hem de paniğe neden oldu. Yol ortasında giden tekerlek, başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Uzun süre yolda ilerleyen tekerlek, şans eseri kazaya neden olmadı



Görüntü Dökümü:



----------



-Yolcu tarafından çekilen görüntüler



30 Saniye/4 MB



Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)



===================



SAVCIDAN 6 YAKINLARINI ÖLDÜREN BABA VE 2 OĞLUNA 'TAHRİK İNDİRİMİ' İSTEĞİ



Erzurum'da mal paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyi ile 4 yeğenini ve ağabeyinin damadını öldüren İlhami Yıldız ve 2 oğlu hakkında 6'şar kez müebbet hapis cezası ile 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameyi hazırlayan savcı, sanıkların cinayeti haksız tahrik altında işlediklerini belirterek, verilecek cezada indirim yapılmasını, ayrıca davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir ile naklini istedi.



Olay, 9 Mart 2018 saat 13.00 sularında Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Nenehatun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. 8 yıl önce mal paylaşımı yapan Mehmet Yılmaz ve İlhami Yılmaz kardeşlerin çocukları arasında anlaşmazlık çıktı. Mehmet Yılmaz'ın oğulları Adem Yılmaz ve İbrahim Yılmaz, amcaları İlhami Yılmaz'ın işlettiği kereste atölyesine gitti. Yılmaz kardeşler amcalarından yeniden mal paylaşımı yapmasını, kendilerine yeni hisse vermesini istedi. İlhami Yılmaz, istedikleri birçok mal varlığını daha önce kendilerine verdiği gerekçesiyle yeğenlerinin taleplerini reddetti. İddiaya göre bunun üzerine Adem Yılmaz küfür ederek, "Yarın görüşürüz" diyerek, iş yerinden ayrıldı. Ertesi gün yeniden iş yerine gelen Adem Yılmaz amcasına küfretti. İlhami Yılmaz'ın oğlu babasına küfredilmesine sinirlenince Adem Yılmaz, kuzeni Emrah Yılmaz'a kül tablası fırlattı. Bunu gören İlhami Yılmaz'ın diğer oğlu Fatih Yılmaz da belindeki tabancayı çıkararak, kuzeni Adem'e doğrulttu. Komşuların araya girmesiyle olay sakinleştirilmeye çalışıldı. Öfkesi dinmeyen Adem Yılmaz'ın iş yerinin camını kırması ve kardeşleri ile babasını çağırmasıyla kavga alevlendi. Çıkan silahlı kavgada, Mehmet Yılmaz (66) ile oğulları Ömer Yılmaz (41), Adem Yılmaz (34), İbrahim Yılmaz (30), Bahattin Yılmaz (27) ile kızının eşi Sedrettin Bahar (53) hayatını kaybetti, torunu Ahmet Can Yılmaz(18) ise ağır yaralandı.



Olaydan sonra kaçan İlhami Yılmaz(58) ile oğulları Emrah Yılmaz(27) ve Fatih Yılmaz(25) kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. AK Parti İlçe eski Başkanı olan İlhami Yılmaz ve oğulları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı aileden 6 kişi ise Horasan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.



İlhami Yılmaz ve oğulları hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak,iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar tarafından hazırlanan ve Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçarından 6'şar kez müebbet ile 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 3 şüphelinin inkara yönelik ortak beyanlarının bulunduğu, olay esnasında üçünün de elinde silah olduğu ve görgü tanıklarının beyanlarına göre üçünün de ateş ettiği, olay sonrasında araçla beraber kaçtıkları bu sebeple şüphelilerin fikir ve eylem birliği şeklinde hareket ettiklerine vurgu yapıldı. Savcı Ekrem Şakar, şüphelilerin suçu iştirak halinde ve haksız tahrik altında işlediklerine işaret ederek, indirim yapılmasını istedi. İddianamede, "Davanın konusu iki aile arasında geçmiş husumetlere dayalı birden fazla kişinin ölümü ve yine bir kişinin silahla yaralanması olayı olup, dava duruşmalarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi, davaya katılan tarafların karşılıklı can güvenliklerinin sağlanması, ilde istenmeyen toplumsal olayların olmasının önlenmesi bakımından davanın 5271 sayılı CMK'nın 19/2 maddesi uyarınca naklinin mahkemece düşünülmesine, şüphelilerin yetkili ve görevli Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılaması yapılarak, davanın nakline karar verilmesi, şüphelilerin eylemlerine uyan ve yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına" denildi. Baba ve iki oğlunun yargılanmaslarına Şubat ayında başlanacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



ARŞİV



-Erzurum adliyesi



-Olayın meydana geldiği iş yeri



-Güvenlik önlemi alan polis



-Ölenlerin ve cinayeti işleyenlerin fotoğrafı



Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,



==================



OVACIK'TA OKULLARA KAR TATİLİ



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde okullar, kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.



Tunceli'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Nazimiye, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerinde 91 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açmak için çalışma yaptığı belirtildi. Ovacık ilçesinde ise kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Ovacık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile köylerde bulunan tüm okulların tatil edildiği belirtildi.



Haber: Ferit DEMİR/ TUNCELİ, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı