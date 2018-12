Dha Yurt Bülteni -6

6ELAZIĞ'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME YARIM GÜN ARAELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim ve öğretime yarım gün ara verildiğini açıkladı. Vali Kaldırım, "Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde kar yağışının devam edeceği beklendiğinden 27 Aralık 2018 Perşembe günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra yarım gün süreyle ara verilmiştir" dedi.



Vali Kaldırım, bu süreçte engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade etti.



EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Mesut K. (36), tartıştığı eşi Mülkiye K.'yı (35) bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan Mesut K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; eve gelen Mesut K. ile eşi Mülkiye K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen Mesut K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 3 çocuk annesi eşini çocuklarının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çocukların bağırma seslerine duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kanlar içinde yerde yatan Mülkiye K.'yı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mülkiye K. doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Polis, olay sonrasında kaçan Mesut K.'yı bir akrabasının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



SU TAŞKININDA OLTAYLA BALIK TUTMAYA ÇALIŞTI



ADANA'da dün gerçekleşen sağanak yağış sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken yağış sonrası su taşkını olan bir bölgedeki birikintinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalışan vatandaş görenleri şaşırttı.



Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde dün kentte yaşanan sağanak yağıştan dolayı su baskınları yaşandı. Mahallede bazı okul ve iş yerlerini su basarken, sokaklar da su taşkınları oldu. Bir vatandaşın cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde ise bölgedeki bir vatandaş sokağa çıkıp su birikintisinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalıştı. Oltasını sağa ve sola fırlatan adamı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.



ERZİNCAN'DA AHIR ÇÖKTÜ, 5 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU



Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mustafabey Köyü'nde dün gece saatlerinde bir ahırın çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu, AFAD ekiplerinin müdahalesi ile 10 hayvan ise toprak altından çıkartıldı.



Olay, dün gece 03.00 sıralarında Tercan'a 18 kilometre uzaklıktaki Mustafa Bey Köyü'nde meydana geldi. Köyde hayvancılık yapan Nail Turan'a ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır aşırı yağışlar nedeniyle bir anda büyük bir gürültü ile çöktü. Toprak ve direklerin altında kalan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, olay güvenlik güçlerine bildirildi. Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köye ulaşarak, ahırın altında kalan diğer hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı. Göçük altından 10 büyükbaş hayvan canlı olarak çıkartılırken, yaklaşık 40 bin TL'lik maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.



13 KÖY KAR NEDENİYLE ELEKTRİKSİZ KALDI



Öte yandan Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası bir çok köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kent genelinde 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor. Kar ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde Refahiye ilçesine bağlık 13 köy elektriksiz kalırken, ekipler köyler ile ulaşımın sağlana bilmesi için gece saatlerinde köylere ulaştı. Beraberindeki elektrik arıza ekipleri ile köylere giren ekipler, elektrik arızalarını giderdi. Özel idare ekipleri 6 greyder, 4 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 8 ekiple il genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



VAN'DAKİ HIRSIZLIK ÇETESİ, ÇALDIKLARI MİNİBÜSTE YAKALANDI



VAN'da çeşitli tarihlerde 27 minibüs ve telekomünikasyon şirketine ait kablo çaldıkları tespit edilen 5 kişi, çaldıkları son minibüsün içerisinde yakalandı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında tabanca, tüfek ve hırsızlık olaylarında kullandıkları çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde çeşitli tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 ay içerisinde Van ve ilçelerinde 27 minibüs, 20 farklı bölgeden telekomünikasyon şirketine ait kablo çalınması ve 1 otobilden hırsızlık olayı olmak üzere 48 olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı. Polis, 2 aylık sokak ve kamera çalışmaları neticesinde şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, şüpheli şahısların çalıntı araç ile Türk Telekom'a ait yer altı kablolarını Tuşba İlçesi Özalp Karayolu civarındaki ıssız bölgede toplayarak, yakarak bakır haline getirdikleri, şüphelileri yönlendiren ve aynı zamanda hurdacılık yapan 1 kişi tarafından satın alındığını belirledi.



ÇALDIKLARI MİNİBÜSTE YAKALANDILAR



Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelileri, çaldıkları minibüsün içinde yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin ev ve üst aramalarında, 5 tabanca, 1 tüfek, 29 fişek, 13 ses fişeği, 8 oto teybi, 4 matkap, 4 bijon anahtarı, 1 demir makası, 1 kaynak makinası, 1 lehim makinası, 1 projektör, 1 oto gösterge paneli, 1 bisiklet, 18 kilo bakır kablo, 85 kilo kuruyemiş, 1 yelek, 1 mont, çok sayıda tabanca kabzası, kapak takımı ve şarjör parçaları ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i Adli Kontrol Kararı ile berbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TEMAD TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Temsilciler Kurulu Toplantısı tamamlandı. Sandıklı'daki bir termal otelde düzenlenen TEMAD 2. Temsilciler Kurulu Toplantısı sona erdi. TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen başkanlığındaki toplantıya derneğin 98 şubesinin yöneticileri katıldı. Toplantıda genel merkez ve şubelerin sorunlarıyla çözüm yolları görüşüldü. Toplantıda daha etkin hak getirilmesi, etkin üye sayısının artırılması, kadın kollarının ve şehit-gazi komisyonlarının kurulması, özlük haklarının elde edilmesi, ekonomik sorunlar, sosyal ve hukuki problemler gibi konular değerlendirildi.



TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Derneğin geleceğini belirlemek için her yıl en az iki defa olmak üzere temsilciler kurulumuzu belirli dönemde topluyoruz. Toplantıda belirlenen gündem maddeleri görüşülüp, değerlendirmeye aldıktan sonra genel merkezinde kararlar alınır. TEMAD, Türkiye genelinde 98 şubesinde Türk milletine hizmet eden bir sivil toplum kuruluşudur. TEMAD'ın en büyük özeliği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden emekli olmuş meslektaşlarımızın bir arada oluğu bir dernektir. Özellikle Türkiye genelindeki şehit ailelerinin ve gazilerimizin dertlerini ve sorunlarını dinlemeyi, onlara yardımcı olmayı, onlara sahip çıkmayı ilke edinmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyunda ihtiyaç duyulduğu alanda onların her zaman yanında yer alan sivil toplum kuruluşudur" dedi.



UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



ORDU'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Önceki gün, 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Y., T.Ş., M.K., A.A., M.Ç., A.K., U.T.K., Y. A., S.Ş., Ö.Ö., O.C., S.E., O.A., M.T., M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 14,25 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ecstasy hap, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet şajör ve 36 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.



ÇİFTE CİNAYET SANIĞINA TAHRİK İNDİRİMİYLE 25 YIL HAPİS



Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yöneticisi olduğu apartmanda kavga ettiği komşusu Ali Çelik (33) ve kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olan Hacı Murat Konuk (38), son defa hakim önüne çıktı. Cumhuriyet savcısının üç kez müebbet hapis cezası istediği sanık Konuk, son sözünde, "Olay tamamen maktüllerin bana saldırmasından kaynaklanmıştır. Arbede sırasında korku ve panikle havaya ateş ettim" dedi. Mahkeme heyeti, iki kişiyi öldürmek ve bir kişiyi yaralamak suçundan sanığa toplam 25 yıl hapis cezası verdi.



Ocak ayında meydana gelen olayda, Ali Çelik, iddiaya göre, daha önce aidatı ödemediği için kendisini icraya veren apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a, bahçedeki kulübede bulunan köpeğinin sürekli havladığını söyleyerek tepki gösterdi. Apartmanda çıkan tartışma, Ali Çelik'in kayınpederi Hilmi Şen'in gelip Konuk'a yumruk atmasıyla kavgaya döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada Konuk, tabancasını çekerek önce Ali Çelik'i, ardından kayınpederi Hilmi Şen'i ateş ederek öldürdü. Bu sırada koridorda bulunan Yasin Uzal da seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle yaralandı.



'TABANCAMDA 9 MERMİ DAHA VARDI'



Tutuklanan apartman yöneticisi ve emlakçı Konuk hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Duruşmaya sanık Konuk'un avukatları, müştekiler Emine Çelik (33), Selda Şen (30) ve avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Hacı Murat Konuk, "Kocalarını doldurup benim üzerime yolladılar. Bana bulaşmak için sebep aradılar. Ailemin hayatını kararttılar. Sitede, köpekten rahatsız olan bir kişi çıkmadı. Bir gün yakınlarıyla birlikte gelerek kamelyada beni dövdüler. Olay günü yine köpeğe yiyecek verirken, oturdukları daireden küfür ettiler. Evime gireceğim sırada üzerime geldiler. Darp etmeye başladılar. Kamelyadaki olay aklıma geldi. Korku ve panikle havaya ateş ettim. Tabancamda 9 mermi daha vardı. İstesem hepsini kullanırdım" dedi.



ÜÇ MÜEBBETTE AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ



Sanık avukatları, müvekkillerinin, yaşadıkları ve olaydaki tahrik nedeniyle indirim maddelerinin uygulanarak tahliyesini istedi. Emine Çelik ve Selda Şen sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Öldürülen Ali Çelik'in babası, duruşmada sanık avukatlarının savunmaları karşısında tepki gösterince, polis tarafından salonun dışına çıkarıldı. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Sanık Konuk, Ali Çelik'i ağır tahrik altında öldürmekten 12 yıl 6 ay, Hilmi Şen'i ağır haksız tahrik olası kastla öldürmekten 10 yıl, Yasin Uzal'ı olası kastla yaralamadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

