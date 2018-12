Dha Yurt Bülteni -6

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı.



Elazığ'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle Elazığ'a bağlı 552 köyden 332 köyün yolu ulaşıma kapandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Merkezde 42, Ağın'da 15, Alacakaya'da 5, Baskil'de 30, Maden'de 25, Karakoçan'da 60, Keban'da 20, Kovacılar'da 60, Palu'da 30, Sivrice'de 45 olmak üzere toplam 332 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nce oluşturulan karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor" denildi.



FETÖ FİRARİSİ, HAVAALANINDA YAKALANDI



FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki sözde üst düzey isimlerinden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Sarı, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiği sırada gözaltına alındı. Sarı, emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki sözde üst düzey isimlerinden olduğu iddia edilen Mehmet Ali Sarı, 2016 yılının Haziran ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Mehmet Ali Sarı hakkında, darbe girişimi sonrası yakalama kararı çıkarıldı. Sarı, her yerde aranırken, dün yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiği sırada gözaltına alındı. Mehmet Ali Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



ASMA KÖPRÜDEN ÇORUH NEHRİ'NE DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ 2 GENÇ YARALANDI



Artvin'de, üniversite öğrencileri R.N.U. (19) ile B.D. (19), çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden Çoruh Nehri'ne düştü. Yaralanan iki genç, hastanede tedaviye alındı.



Olay, saat 04.00 sıralarında Çayağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri R.N.U. ile B.D., çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprü üzerinden yaklaşık 20 metreden Çoruh Nehri'ne düştü. Deriner Barajı'nın kapaklarının kapalı olması nedeniyle su seviyesi düşük olan nehir yatağına düşen iki genç yaralandı. Kendi imkanları ile nehir yatağından çıkan B.D., yakındaki üniversite güvenlik görevlilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere yatağındaki R.N.U.'yu yola çıkardı. İki genç ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Üniversiteli gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



B.D. tedavisinin sürdüğü hastanede polise verdiği ifadede, "Kız arkadaşımla köprüye çıkmıştık. Gezerken dengemizi kaybettik, ikimiz de düştük. Sonra ben yola çıkıp, yardım istedim" dedi.



OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Alaplı-Ereğli Karayolu Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Serkan Coşkun(23) yönetimindeki 67 UB 454 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Serkan Coşkun ve yanında bulunan Nur Seda Demir (22) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde refüje çarpan otomobilin takla atarak devrildiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



DİYARBAKIR'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN YARALI AKBABA SIRBİSTAN'DAN GELMİŞ



Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsalında yaralı ve donmak üzere bulunan akbabanın Sırbistan Milli Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğu tespit edildi.



Çermik ilçesi Şeyhandede Mahallesi'nde devriye görevi yapan Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar içerisinde kanadı kırık ve uçamayan bir akbaba buldu. Donmak üzere olan akbaba kurtarılarak karakola getirildi. Karakola çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edilen akbabanın kanadında bulunan çip üzerinde inceleme yapan ekipler, akbabanın Sırbistan'dan Diyarbakır'a geldiğini tespit etti. Ekipler yaralı hayvanın kanadında Sırbistan Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğuna ilişkin kanadında, 'SasaMarinkoviç, Birdsof PreyProtection Foundation' yazılı kimlik ile GPS olduğunu belirlerken, akbaba karakolda yapılan tedavisinin ardından Diyarbakır Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.



1 TL İLE 350 KİLOMETRE YOL GİDEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETTİLER



Adana'da Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı tarafından tasarlanıp üretilen, elektrikle çalışan otomobil, 1 TL ile 350 kilometre yol gidebiliyor. Takımın üyelerinden Furkan Pınarlı, hayallerinin kendi firmalarını açıp seri üretime geçmek olduğunu söyledi.



Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan bir grup tarafın üretilen elektrikli otomobil, kentte gerçekleşen Bilim Şenliği'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenlikte yoğun ilgi gören otomobili üreten takımın üyesi Furkan Pınarlı, araçlarının Eco-Marathon ve TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışmalarına katılıp Türkiye 1'inciliği ve Dünya 7'nciliği kazandığını söyledi. Aracın 1 TL ile 350 kilometre yol gidebildiğini vurgulayan Kabaklı, otomobilin tüm malzemelerinin kompozit ve karbon fiberden oluştuğunu ve maksimum hızının 85 km, ağırlığının ise sadece 90 kilo olduğunu belirtti.



DESTEK BEKLİYORUZ



Hedeflerinin ileride kendi firmalarını açıp otomobili seri üretime geçirmek olduğunu belirten Kabaklı, böylelikle verimliliği üst seviye olan bir aracın ülkeyi kalkındıracağını ayrıca çevre sağlığını da tehdit etmeyeceğini dile getirdi. Kabaklı, hayallerini gerçekleştirmek adına iş insanlarından destek beklediklerini ifade etti.



3 OCAK KURTULUŞ YÜRÜYÜŞÜ'NE DOĞRU



Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 3 Ocak'ın önemini vurgulayan Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "3 Ocak, Karadeniz'i yaran Bandırma Vapuru'nun saçtığı ışığın Akdeniz'de yansımasıdır" dedi.



Toroslar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3 Ocak Kurtuluş Yürüyüşü'nün tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir tesiste yapıldı. Konuşmasında 3 Ocak'ın önemini vurgulayan Başkan Hamit Tuna, "Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin en başında olan tarih şuurunun genç nesile aktarılması noktasında, özellikle 70'li yıllarda çocukluğumuzda Mersin'in kurtuluş gününe özel yapılan o etkinliği devam ettirelim gayesi ile işin organizasyonunun içerisine girdik. 2005'in ilk 3 Ocak'ında bu çalışmamızı başlattık" diye konuştu.



Yürüyüş programının farklı etkinliklerle de taçlandırıldığını dile getiren Tuna, "Kurumların birbiriyle diyaloglu çalışmasına vesile olmak amacı ile kurumlararası futbol turnuvasının başlangıcını 29 Ekim günü yaptık. 3 Ocak'ta da saat 11.00'de 3'üncülük-4'üncülük maçını, saat 13.00'te de finali oynanacak. Saat 15.00'te de, Şehit Mustafa Sarı Tesisleri'nde Atlı Okçuluk Kulübü'nün gösterilerini izleyerek kutlamaları taçlandıracağız. 3 Ocak, Karadeniz'i yaran Bandırma Vapuru'nun saçtığı ışığın Akdeniz'de yansımasıdır" ifadesini kullandı.



Tuna konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



SİİRT'TE 2 BÖLGE, ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ



Siirt'te Yazlıca Dağı ve Yassıdağı bölgeleri geçici askeri bölge ilan edildi.



Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Yazlıca Dağı bölgesi ve Yassıdağ bölgesi 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçici askeri bölge ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdit ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmıştır. Siirt ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin faaliyetlerine karşın alınan tedbirler kapsamında, 10 Aralık 2018 tarih ve 449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Yazlıca Dağı bölgesi ve Yassıdağ bölgesi, 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında, geçici askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır" denildi.



SİİRT, -



=====================



ORGAN BAĞIŞÇISI, DOKTOR VE HASTA AYNI SAHNEDE (DÜZELTEREK YENİDEN)







Dünyada, organ nakilli hasta, nakli yapan doktor ve organ bağışçılarından oluşan ilk müzik grubu olan 'Korneanın Sesi', 100'ncü konserinde, Karşıyaka'da sanatseverler ile buluştu. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Aşık Veysel ve Neşet Ertaş Gecesi'nde, organ bağış standı da kuruldu.



Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Sait Eğrilmez ile kornea nakli yaptığı TRT Ses Yarışması Birincisi Cem Cansız tarafından kurulan organ bağışçısı müzisyenler Dr. Çağlayan Hergül, Mazlum Acar, Senem Ersin Genç, Özgün Düzgün ve Miraç Yılmaz'ın da yer aldığı 'Korneanın Sesi' grubu, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki 100'üncü konserinde müzikseverlerle buluştu. Gecede, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş'tan türküler seslendiren grup, hikayelerini de paylaşarak organ bağışı ve kornea nakli konusunda farkındalık yarattı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, organ bağışı yapmak isteyenler için de stant açıldı.



'BU SESE KULAK VERİN'



Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar "Ülkemizin en çok kornea nakli yapılan 5 göz bankasından birinin Tıbbi Müdürü olan Prof. Dr. Sait Eğrilmez, sanatçı kimliğe de sahip çok değerli bir bilim insanı. Hayatına ışık olduğu sanatçı bir hastasıyla ve organ bağışçısı müzisyenlerle kurduğu 'Korneanın Sesi' grubu, aynı zamanda organ nakli bekleyen binlerce hastanın da sesidir. Bu anlamlı gece için kendilerine teşekkür ediyor, organ bağışı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi. Prof. Dr. Sait Eğrilmez, "Bugün 100'üncü konserimizi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız organ bağışının çok değerli bir şey olduğunu anlatmak. Ben Türkiye'de organ bekleyen kişi kalmadığı güne kadar bu konserlerimi sürdüreceğim" diye konuştu. Sanatçı Cem Cansız ise "Söylediğimiz türkülerle organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Burada bağışlanan organlardan bir kişi faydalansa bunun mutluluğunu yaşıyorum. Konserler sayesinde çok güzel insanlar tanıdık" dedi.



YEREL MAHKEME, DANIŞTAY'IN RES KARARINA DİRENDİ



İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde, Rüzgar Enerji Santrali (RES) için 5 türbinlik kapasite artış projesi hazırlayan firmaya, ÇED olumlu kararı verildi. Karar, İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Dosyayı inceleyen Danıştay, idare mahkemesinin kararını bozdu. Danıştay'ın kararı üzerine yeniden dosyaya bakan İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, üst mahkemeye direnerek 'ÇED olumlu' kararını bir kez daha iptal etti.



İzmir'in doğal güzellikleri ile dikkat çeken ilçesi Karanburun'da, bir firma, RES için 5 türbinlik kapasite artış projesi hazırladı. Mordoğan Mahallesi'nin hemen karşısındaki dağlık bölgede kurulması planlanan RES'ler için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) olumlu kararı verildi. ÇED olumlu kararının iptali için İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, ÇED olumlu kararını iptal etti. İptal kararının ardından, aynı proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ikinci kez ÇED olumlu kararı verildi. Karaburun Kent Konseyi ve bazı vatandaşlar, bu kararı da yargıya taşıdı. İkinci kez verilen ÇED olumlu kararına karşı İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava sürerken, Danıştay, İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.



YENİDEN İPTAL ETTİ



Danıştay'ın kararının ardından dosyaya bir kez daha bakan ve bilirkişi incelemesi de yapan İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, daha önce verdiği kararda direndi. Mahkeme, Danıştay'ın bozduğu dosya için bir kez da oy birliği ile 'ÇED olumlu kararının' iptaline hükmetti. İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, bölgedeki proje için iptal kararı verirken, aynı projeye dair ikinci kez verilen ÇED olumlu kararına karşı İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde açılan dava da sonuçlandı. Mahkeme, RES projesi kapasite artırımı talebini reddetti. Böylece Mordoğan'da aynı bölge için 3 kez verilen ÇED olumlu kararları, farklı mahkemeler tarafından iptal edilmiş oldu.



'MAHKEME KARARLARINI UYGULAYIN'



Aynı alana mahkeme kararlarına rağmen ÇED izinleri verildiğini savunan Karaburun Kent Konseyi de yaptığı açıklamada, "Daha ne kadar mahkemelerin verdiği kararları görmezden gelecekler. Biz doğamızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Doğamızı talan etmek isteyenlere karşı sonuna kadar savaşacağız. Ama yargının verdiği kararlara rağmen, hiç bir şeyin değişmemesi, hepimizi üzüyor. Hukukun gereği yerine getirilsin" denildi.



Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR

