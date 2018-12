Dha Yurt Bülteni-6

1)LÖSEMİLİ ADNAN'IN İSTEĞİ GERÇEK OLDU, YOUTUBE FENOMENİ ENES BATUR ZİYARETE GELDİBursa'daki Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Adnan Taşkıran'ın hayalleri gerçek oldu.

Bursa'daki Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Adnan Taşkıran'ın hayalleri gerçek oldu. "Tek isteğim renkli legolar ve YouTube fenomeni Enes Batur'u görmek" paylaşımında bulunan Adnan'ın odası legolarla dolarken, dün akşam da YouTube fenomeni Enes Batur ziyaretine geldi.Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde yaşayan Taşkıran ailesinin 2 çocuğundan Adnan, 1 yıldır lösemi ile mücadele ediyor. 1 yıl önce Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde lösemi teşhisi konulan Adnan'a 3 ay önce kök hücre nakli yapıldı. Başarılı geçen naklin ardından hastalık tekrar etti. Bu nedenle 1 yıldır hastaneden çıkamayan Adnan, geçen hafta sosyal medya hesabından "Sadece renkli legolar ile oynamak ve YouTube fenomeni Enes Batur'u görmek istiyorum" yazdı.



Adnan'ın istekleri karşılıksız kalmadı. Birçok yardımsever Gemlikli, Adnan'a çok istediği legolardan hediye etti. Adnan Taşkıran, "Legoları çok istiyordum, onlar beni tanıyan tanımayan birçok kişi tarafından hediye edildi. Şimdi tek isteğim Enes Batur'la bir kez olsun görüşebilmek, başka bir isteğim yok, daha ne isteyeyim ki" dedi. Bu isteği de gerçek olan Adnan'ı dün akşam Enes Batur, ziyarete geldi.Enes Batur, dün sabah Antalya'dan ilk uçakla İstanbul'a oradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ne gelerek, Adnan'ı ve diğer lösemili çocukları ziyaret etti.



DHA muhabirine konuşan Enes Batur, "Adnan'la ilgili haberi ilk gördüğümde babama, 'Adnan'ı görmeye gidiyoruz' dedim ve geldim. İnsanı mutlu edebilmek çok farklı bir duygu, hele Adnan gibi kardeşlerimizi mutlu edebilmek gerçekten çok farklı ve çok özel. O kadar mutluyum ki anlatacaklarımı kelimelere sığdıramıyorum" dedi.



3 TÜP KAN 1 CAN



Herkesi kök hücre bağışı yapmaya davet eden Batur, "Üç tüp kan bir can. Sizin verdiğiniz her kök hücre, bir insanın canını kurtarıyor. Bir insanın hayatını kurtarmak zaten bu hayatta yapılabilecek en güzel şeylerden biri. Ayrıca Adnan gördüğüm en zeki çocuklardan birisi. Kök hücre bağışı ile ilgili o kadar güzel mesajlar veriyor ki, birçok insan bunun bilincinde bile değil. Bilmeyen insanlar Adnan sayesinde öğrenecek. Bu hayatta birbirimiz için varız, o yüzden birbirimize destek olmalıyız" diye konuştu.



Enes Batur, Adnan ve hastanede tedavi gören lösemili çocuklar ile fotoğraf çektirdi.



Görüntü Dökümü;



-------------------



-Ziyaretten detaylar



-Enes Batur'un açıklamaları



-Lösemili Adnan'ın açıklamaları



Süre: 5 dakika, Boyut: 560 MB



Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),



===============================================



2)KARTALKAYA'DA OTELLER OLDU



BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan oteller yılbaşı gecesini geçirmek için gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranları yüzde yüze ulaşırken, misafirler için özel programlar ve eğlenceler düzenlenecek.Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otel de yılbaşı tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Müşterilere yılbaşını da kapsayan paketlerin sunulduğu otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için otellerde özel programlar hazırlandı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Geceyi çeşitli yılbaşı etkinlikleri ile geçirecek olan tatilciler, gündüz de kayak yaparak tatilin keyfini çıkardı. Temiz ve açık hava eşliğinde kayak yapan tatilciler pistleri doldurdu.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Kayak yapanlar



-Röportajlar



-Telesiyej sırası bekleyenler



-Detaylar



Süre: 02.44-Boyut: 306 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



===================================================



4)UYUŞTURUCU SEVKİYATI JANDARMAYA TAKILDI



YILBAŞI nedeniyle Karaman'dan Alanya'ya satmak için uyuşturucu götürdüğü belirtilen B.S., Manavgat'taki yol kontrol noktasında jandarma tarafından yakalandı.



Manavgat'ın Hacıobası Mahallesi yakınlarında jandarma ve polis tarafından oluşturulan müşterek yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sırasında şüpheli davranışlar sergileyen B.S.'nin yapılan üst aramasında satışa hazır durumda 30 gram esrar ve 4 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, mesajlarda yılbaşı nedeniyle Alanya'dan bazı kişilerden aldığı uyuşturucu siparişinin teslimatını yapmaya gittiği belirlendi. Cep telefonunda yapılan ayrıntılı incelemede B.S.'nin daha önce defalarca Alanya'ya satmak amacıyla uyuşturucu götürdüğü tespit edildi.



Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli B.S., 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından savcılığa gönderildi. B.S. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Manavgat adliyesi genel görünüm



Şüphelinin adliyeye getirilmesi



HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),



=====================================



5)POLİS OKULU'NDA MEZUNİYET COŞKUSU



ADANA Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 296 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.



Mezuniyet törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana İl Emniyet Müdürü Vekili Erdal Cılasın ile kent protokolü katıldı. 22'inci dönem mezunlarının verildiği törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, "Meslek hayatınızda hiçbir illegal yapı ile ilginiz olmamalıdır. Tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Milletimiz ve devletimiz bize yeter. Demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden asla ayrılmayınö dedi.



Konuşmaların ardından 22'nci dönem 1'incisi Ahmet Yasan, yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenciye protokol üyelerince diplomaları ve hediyeleri verildi. Program sonunda öğrenciler yemin edip, aileleriyle kucaklaştı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Polislerden genel ve detay



Törene katılan ailelerder detaylar



İstiklal Marşı'nın okunması



Dönem birincisi Ahmet Yasan'ın konuşması



Vali Mahmut Demirtaş'ın Yasan'a hediye vermesi



Vali Demirtaş'ın konuşması



Yemin töreninden görüntüler



Polislerin sevinci



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



====================================



