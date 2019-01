Dha Yurt Bülteni -6

6Trakya'da kar etkisini sürdürüyorTrakya'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde de başlarken, 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

DHA YURT BÜLTENİ -6



Trakya'da kar etkisini sürdürüyor



Trakya'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde de başlarken, 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kırklareli'nde devam eden kar yağışı nedeniyle 46 köye ulaşım sağlanamıyor.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk yağışlı havanın etkisine giren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar etkisini sürdürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ilçesinde karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu Malkara ilçesinin yanı sıra Saray, Şarköy, Hayrabolu, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Tekirdağ kent merkezinde kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı, ve Lalapaşa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı kısa süre 5 santime yükseldi.



KIRKLARELİ'NDE 46 KÖYÜN YOLU KAPANDI



Kırklareli'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığı 15, Kofçaz ilçesinde 20 ve Demirköy ilçesinde ise kar kalınlığı 30 santime yükseldi. Yoğun kar nedeniyle Karayolları 15'nci Şube şefliğince bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece kadar düşerken, kar yağışının devam edeceği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



(ÇORLU)



----



-Kar yağışı



-Araçlarını temizleyenler



-Yolda yürüyenler



-Atatürk meydanı



-Genel görüntüler



(TEKİRDAĞ)



-Malkara-Tekirdağ yolu kar ve araçlar



-Hayrabolu-Tekirdağ yolu



-Kent merkezinin yükseklerindeki kar



-Aracının üzerindeki karları temizleyen vatandaş



-Genel görüntüleri



EDİRNE



Hamzabeyli köyü



Karla kaplı köy tabelası



Hamzabeyli sınır kapısı



Alican Zeray'ın anonsu



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Murat YAYIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,-



===================



Fırtınanın uçurduğu baca parçası, aracın ön camına saplandı



Afyonkarahisar'da, fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısından düşen baca parçası, sokakta park halindeki hafif ticari aracın ön camına düşerek maddi hasara yol açtı.



Afyonkarahiar'da gece başlayan ve sabah saatlerine etkili olan fırtına maddi hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle çöp konteynerleri uçtu, ağaç dalları kırıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir binanın çatısındaki baca zarar gördü. Fırtınanın yerinden söktüğü baca parçaları Ambaryolu Caddesi'nde park halindeki Ahmet Yıldız'a ait 03 BD 832 plakalı hafif ticari aracın ön camına düştü. Aracın ön camından içeri giren baca parçası maddi hasara yol açtı.



Olay yerine gelen araç sahibi Ahmet Yıldız ve oğlu Mehmet Yıldız, büyük şaşkınlık yaşadı. Ahmet Yıldız çatıların bakımsız olduğunu, bu nedenle baca parçalarının uçtuğunu belirterek, zararının karşılanmasını talep etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------



-Otomobilden detay



-Apartmandan detay



-Otomobil sahibi ile röp



-Genel detaylar



Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



=============



Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (Yeniden)



Sayın Yazıişleri Müdürlerine



'Iğdır'da karakola teröristlerden hain saldırı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz



Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristler, İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.



Şehit Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando kolu, bugün saat 02.30 sıralarında Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde devriye görevi yürütürken, PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Sınırdaki modüler beton duvar üzerinden ülkeye sızdığı tahmin edilen 8- 10 kişilik terörist grup, roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı. Açılan ilk ateşte, 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler ve ambulans sevk edildi.



PKK'lı teröristler, kısa süreli çatışmanın ardından kaçarken, yaralı askerler, Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Çatışmanın ardından bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.



VALİLİK: TERÖRİSTLER, ÖLÜ VE YARALILARINI ALIP İRAN'A KAÇTI



Iğdır Valiliği, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çatışmada 1 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin ise yaralandığının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelen kullanıldı:



"Aralık ilçesi Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 02.30 sıralarında, Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı'nda yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando Kolu'na sınır hattında bulunan modüler beton duvar üzerinden ülkemize sızan 8- 10 kişi oldukları tahmin edilen BTÖ mensuplarınca roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmıştır. Sabah yapılan olay yeri incelemesinde sazlık alanda bir teröristin öldürüldüğü ve en az ikisinin de yaralı olarak diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı, düşünülmektedir."



ARŞİV VE AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: Suat DENİZ/IĞDIR, -



================



Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kış güzelliği



Sivas'ta yaklaşık 60 bin öğrencinin eğitim gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi geniş alanı hem de yeşil örtüsü ile dikkat çekiyor. Çam ormanının dibinde kurulan yerleşke, kışın karla birlikte farklı bir güzelliğe bürünüyor.



Sivas'ta eğitim veren Cumhuriyet Üniversitesi, yaklaşık 11 bin dönümlük alanı ile Türkiye'nin en geniş yerleşkelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kardeşler Tepesi'ndeki çam ormanının kenarında kurulu yerleşke, yeşil alanlarının çokluğu ile de öğrencilere nefes alabilecekleri sağlıklı bir ortam sunuyor. Son 2 yılda 160 bin yeni ağacın dikildiği Cumhuriyet Üniversitesi, 719 üniversitenin sıralandığı GreenMetric 2018 yılı üniversiteler değerlendirmesinde Dünyada 584, Türkiye'de ise 23'üncü basamakta yer buldu. Cumhuriyet Üniversitesi GreenMetric Platformuna üye olmak için de resmi başvuruda bulundu. Kentle özdeşleyen kış mevsiminde üniversite yerleşkesi doğa manzarasıyla da büyülüyor. Yerleşke içerisindeki çam ağaçlarının üzerine kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşuyor.



'YEMYEŞİL BİR ÜNİVERSİTE'



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız alan olarak Türkiye'deki bir çok yerleşkeden daha büyük olduklarını belirterek, "Bu yerleşke içerisinde yeşillikler elbette var. Göreve geldiğimizden itibaren her yıl öğrenci ve personel sayısı kadar fidan dikmeyi düşünüyorduk. 2016 yılında başladık ve 2017 ile 2018 yılında da devam ettik. 2017 yılında 100 bin civarında fidan diktik. 2018 yılında ise 60 binin üzerinde fidan diktik. Buna ilçelerimiz dahil değil. İlçelerimizde de fidan dikme çalışmalarımız devam ediyor. Biz istiyoruz ki yem yeşil bir üniversite olsun, düzenli bir üniversite olsun. Bu genellikle kış mevsiminde daha çok ön plana çıkıyor. Yeni yaptırmış olduğumuz yolların kenarlarına da süs erikleri diktirdik. Bahar döneminde de onlar ön plana çıkarak güzel bir kampüse kavuşuyoruz. Yeşil çevre bakımından GreenMetric'e müracaat ettik. İlk kez müracaatımız oldu. Daha önceden üye değildik. Türkiye üniversiteleri içerisinde yeşil çevre açısından 23'üncü sıradayız. Gelecek senelerde bu sıralama daha da aşağılara inecek. Bu açıdan da seviniyoruz" dedi.



ÖĞRENCİLER MEMNUN



Üniversitedeki yeşil alanların fazlalığı, eğitim gören öğrencilerin de memnuniyetini kazanıyor. Yerleşkeden çok memnun olduklarını belirten öğrenciler, kışın kar örtüsünün de üniversiteye ayrık bir güzellik kattığını dile getirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4'üncü sınıf öğrencisi Nedime Nur Bayraktar, yerleşkede kent merkezine göre daha fazla yeşil alan olduğunu belirterek, "Sivas'ta meydana çıktığımızda çok fazla tarihi ve taş binalar var. Üniversiteye geldiğimizde daha fazla yeşil ortamda arkadaşlarımızla vakit geçirme imkanımız oluyor. Özellikle bahar aylarında her yer yemyeşil ve cıvıl cıvıl oluyor. Kış aylarında ise kar yağınca güzel oluyor" diye konuştu. Öğrencilerden Raziye Polat ise, üniversitede ki yeşil alanı yeterli bulduğunu belirterek, kış mevsiminde oluşan manzarayı da çok sevdiğini söyledi.



GREENMETRİC NEDİR?



Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric Platformu, 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kuruldu. GreenMetric sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirerek dünya çapında karşılaştırıyor. GreenMetric, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.



Görüntü Dökümü



------------



-Üniversitenin drone görüntüleri



-Havadan görüntülenen yeşil alanlar



-Yerleşke içerisinden görüntüler



-Öğrencilerin görüntüleri



-Rektör Prof.Dr. Alim Yıldız'ın açıklamaları



-Öğrencilerin konuşmaları



(555 mb)



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



====================



2019'da Rus turistte artış beklentisi



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019'un Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı olmasının, Rus turist sayısını artıracağını söyledi.



Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmede "2019'un Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı" olacağının açıklanması turizmcileri rekor beklentisine soktu.



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018 yılında 5 milyonun üzerinde Rus turist ağırlayan turizmcilerin Rus pazarındaki beklentilerini açıkladı. Osman Ayık, "2019 yılının önemli bir özelliği var bizim açımızdan çünkü bizim en önemli kaynak pazarlarımızdan olan Rusya Federasyonu ile aramızda yapılan anlaşmalar çerçevesinde 2019 yılı Türk- Rus Kültür Yılı. Bunun etkilerinin bizim Rusya Federasyonu'ndan ağırlayacağımız misafir sayılarına da önemli şekilde katkısının olacağını düşünüyoruz" dedi.



Rusya'da ulaşılabilecek ciddi bir potansiyel olduğuna işaret eden Osman Ayık, "Bu sene 5 milyonun üzerinde toplam bir rakamı gördü Türkiye ve tarihi bir rekor kırdı. Ama şu anda dünyada yaşanan bir takım sıkıntılar var. Ekonomik anlamda bir takım sıkıntılar var. Özellikle Rusya Federasyonu'nun maruz kaldığı ekonomik yaptırımlar var. Bütün bunlar ister istemez oradaki ekonomik yapıyı bozuyor. Rus vatandaşlarının gelirlerini de etkiliyor. Ama biz her şeye rağmen önümüzdeki yılda da iyi bir sayının, belki 2018 yılındaki gibi fevkinde bir artış yapamayız ama yine de 2018'deki rakamları ve onun bir miktar üstünde bir sayıyı 2019 yılında göreceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj



125 MB/// 01.06"



Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),



=================



UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi kavalcı, ilgisizlikten yakındı



Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan kaval ustası Yaşar Güç (50) mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Güç, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla artık çobanların ürünlere rağbet göstermediğini, sadece profesyonel müzik yapanlara satabildiklerini söyledi.



Niksar ilçesinde babasının yanında 11 yaşında kaval yapımını öğrenen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) 'Türkiye'nin 2010 Yılı Yaşayan İnsan Hazineleri'nden biri seçilen kaval ustası Yaşar Güç ilçede mesleğini sürdürüyor. Erik ve kayısı ağaçları kullanarak yaptığı ve tanesi 100 ile 400 lira arasında değişen fiyatlardan sattığı kaval üretimini babasından öğrendiğini ifade eden Güç "Ailemizde şu an 79 yıllık kültür var. 11 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım. Şu an 50 yaşındayım ve bu sanat ile 39 yıldır iç içeyim. Ben babamdan öğrendim. Benden sonra da 2 tane oğlum var. Onlara öğrettim, benden sonra da onlar yürütecekler. Şu anda kavallarımızı daha çok profesyonel anlamda sahnede çalan kullanan kişilere, konservatuvarlara satıyoruz. O da nereye kadar devam ederse. Ben bu işi meslek olarak yaptım ama çocuklarım da mutlaka hobi olarak yapacaklar" dedi.



KAVAL, CEP TELEFONUNA YENİK DÜŞTÜ



Eskiden köylerde çobanların kaval çaldığını, ancak artık herkesin telefonla uğraştığını kaval söyleyen Güç "Babamın kaval yaptığı zamanlarda her köyde en az 15-20 kaval çalan çoban vardı. Her köy için söylüyorum. Ama şu an köylerde çobanlık mesleği bittiği için kaval kullanan da kalmadı. Kullanan çok az kesim kaldı. Onların da kavala merakı kalmadı. Teknolojiye yenik düştüler. Ellerine telefon aldılar, şu anda herkes cep telefonu ile oynuyor. Önceden kaval bizim bu yörede geleneksel olarak bolca kullanılan bir enstrümandı. Düğünlerde, kına gecelerinde kaval kullanılıyordu. O zaman radyo bile yokmuş, herkes bağlama ve kaval kullanıyormuş" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



--------



-İmalathaneden görüntüler



-Kaval yapımından görüntüler



-Unesco sertifikasının görüntüsü



-Kaval çalması



-Konuşmaları



(521 mb)



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat),



==============



Engelleri aştı, milli formayı kaptı



Erzurum'da 9 yıl önce 4'ncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek engelli olan 35 yaşındaki Züleyha Bingöl, önce ortaokul ve liseyi açık öğretimden tamamladıktan sonra üniversiteli oldu. Yaşama dört elle tutunan 2 çocuk annesi Bingöl, şimdi de milli takım formasıyla 2022'de yapılacak Paralimpik Oyunlarda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.



Merkez Aziziye İlçesi Dadaşkent semtinde yaşayan Züleyha Bingöl, 2009 yılı ocak ayında 4'üncü kattaki evinin camlarını silerken düştü. Etrafına toplanan vatandaşların bir an evvel hastaneye yetiştirmek isterken ikinci kez düşürdükleri Bingöl, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların 'eks' oldu yapacak bir şey yok dedikleri Bingöl için ailesi ısrarcı olunca müdahale yapıldı. Hastanede peş peşe gelen ameliyatların ardından Ankara'ya fizik tedavi merkezine giden Bingöl'ün belden aşağı tutmadı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan 2 çocuk annesi hayata küsmedi önceliği eğitimine verdi.



"Engelli olduktan sonra büyük bir özgüven kazandım" diyen Bingöl, açık öğretim okuyarak ortaokul ve liseyi bitirdi. Erzurum'un ev sahipliğini yaptığı 2011 Dünya Üniversitelararası Kış Oyunları'ndan (UNIVERSIADE) sonra kış sporlarında takım oluşturmak isteyen yetkililer Bingöl'e sosyal medyadan ulaşarak curling sporunu yapmasını teklif etti. Adını ilk defa duyduğu curling sporuyla tanışan Züleyha Bingöl, kısa sürede milli formayı sırtına giydi. Milli formayı giymenin sevincini yaşayan Bingöl, bu kez hayali olan üniversiteyi gerçekleştirmek için harekete geçti. 2018 yılında girdiği üniversite sınavını kazanan Bingöl, Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi Bölümüne adını yazdırdı. Birinci sınıf öğrencisi olan Bingöl'ün yeni hedefi Spor Bilimleri Fakültesi'ni bitirmek.



ENGELLİ OLDUKTAN ÖZGÜVEN KAZANDIM



Dadaşkent'teki evinin temizliğini yaparken 4'ncü katta düştüğünü söyleyen Bingöl, "Nasıl oldu, elim mi kaydı, nasıl düştüm hatırlamıyorum. Tek hatırladığım etrafında toplanan insanların bana yardım etmek için çabalarıydı. Uzun geçen bir tedavi sürecinden sonra belimden aşağısını kaybetmiştim. Hayata küsmek yerine engelli olduktan sonra ben ben olduğumu farkettim. Günlük yaşamın içinde ev hanımı, biraz da bastırılmış bir karakterdim, kendi kararlarını alamayan içine kapanık biriyle engelli olduktan sonra tam ters bir tepkiyle büyük bir özgücen kazandım, kendime güven kazandım" dedi.



SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR



Erzurum'da düzenlenen UNIVERSIADE'den sonra kış sporlarıyla tanışan Erzurum'da yetkililerin kendisine ulaştığını anlatan Bingöl, "Yöneticiler neden kış sporlarında tekerlekli sandalye olmasın diyerek sosyal medyadan bana ulaştılar. Bayan sporcuya ihtiyaç olduğunu belirterek curling sporunu yapıp yapmayacağımı sordular. Curling sporuyla ilgili hiç bir fikrim yoktu, benim için öncelikle bu spor dalını tanımaktı. Salona geldikten sonra yurtdışından gelen bir hocayla bu sporun yapılabilir olduğunu gördük. Curling için bedensel engelin engel teşkil etmediğini gördük" diye konuştu.



Curling sporunda Türkiye'nin ilk engelli sporcusu olarak milli formaya da kavuşan Bingöl, hiç bir engellinin eve hapsolmasını istemediğini söyledi. Engellilerin sporla tanışması gerektiğini ifade eden Bingöl, şunları kaydetti:



"Hiç bir engellinin eve hapsolmasını istemiyorum. Engellilerin evlerinden çıkmalarını spor branşlarıyla tanışmalarını istiyorum. Spor, engellilerin sosyal hayatın içinde tutulması yönünde büyük bir adım. Engellilerin bedenlerine uygun yapabilecekleri bir spor branşı var. Eve kendilerini hapsetmesinler, spor onları hayata tutunmaları adına büyük bir çabanın içine soktacaktır."



HEDEF 2022 PARALİMPİK OYUNLARI



Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımının sporcusu Züleyha Bingöl, ilk hedeflerinin bu sporu yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Milli takım olarak 2022'de yapılacak Paralimpik Oyunlar'da Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanmak istediklerini açıklayan Bingöl, bunun için çalıştıklarını kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------



-Züleyha Bingöl'ün Meslek Yüksek okulunda derslere girmesi



-Sınıftaki öğrencilerden detay



-Otobüse binmesinden detay



-Buz hokeyi salonuna girmesi



-Züleyha Bingölün anrenmanından detay



-Züleyha Bingölün evinden detay



-Çay ve pasta hazırlaması



-Kızı ile sohbet etmesi



-Kızı ve oğlnun fotoğrafından detay



-Züleyha Bingöl ile röp



SÜRE: 05.20 BOYUT: 597 MB



Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



==============



Bedensel engelli Betül'ün eğitim azmi



Afyonkarahisar'da yüzde 98 bedensel engelli Betül Kiriş (24), 3 ay önce evde okuma yazma eğitimi almaya başladı. Okuma yazmayı öğrenen Betül Kiriş, bundan sonraki hedefini ortaokul ve liseyi bitirmek olarak belirledi.



Afyonkarahisar'da annesi ve erkek kardeşiyle birlikte oturan yüzde 98 bedensel engelli Betül Kiriş, daha önce çeşitli nedenlerle eğitim alamadı. Eşinden ayrı yaşayan anne Hatice Şentürk, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi'ne (HEM) başvurarak kızı için yardım istedi. Başvuru olumlu sonuçlanınca, Betül Kiriş'in eğitim yolculuğu başladı.



OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİ



Yaklaşık 3 aydır eve gelen öğretmen Fatma Güngör ile birlikte eğitim alan Betül Kiriş, okuma yazmayı kısa sürede öğrendi. Engelleri okuyarak ve öğrenerek aşmak için büyük çaba sarf eden Betül Kiriş öğrendiklerini kendisine ait bilgisayarına not alıyor. Öğretmeninin kendisine getirdiği kitapları okuyan Betül Kiriş'in en büyük arzusu ortaokul ve liseyi de bitirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılabilmek.



'ONUNLA KUCAKLAŞMAK İSTİYORUM'



Kurs sayesinde okuma yazmayı öğrendiğini söyleyen Betül Kiriş, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Betül Kiriş, "Bundan sonra ortaokul ve lise okumayı çok istiyorum. İnşallah yapabilirim. Buradan sesimi Cumhurbaşkanıma duyurmak istiyorum. Onu çok seviyorum. Onunla kucaklaşmak istiyorum" dedi.



'HAYALLER KURUP, HEYECANLANMAYA BAŞLADI'



Anne Hatice Şentürk, kızının en büyük arzularından birinin okuma yazmayı öğrenmek olduğunu kaydetti. Kızının artık çok mutlu olduğunu ve hayata heyecanla tekrar bağlandığını aktaran Şentürk, "Hocalarımızın sayesinde Betül adım adım amacına ulaşıyor. İnşallah ilerisi de gelecek. Ortaokul ve liseyi de çok istiyor. Ne zamana kadar olursa arkasındayım. Betül artık daha çok hayata bağlandı, daha araştırmacı oldu ve daha çok merakı arttı. Geleceği için kendi hayaller kurup, heyecanlanmaya başladı. Amacım kendi rahat yaşayabilmesi, kendi kendine bakabilmesiydi. İnşallah bu olacak. Hocası gelmeden önce çok heyecanlanıyor. Kitaplarını düzenliyor, ödevlerini kontrol ediyor. Diğer zamanlarda da rehabilitasyon merkezine gidiyoruz. Orada fizik tedavi görüyoruz. Cumartesi pazar günleri de Fatma Hanım gelecek diye daha erkenden kalkıyor. Çok özen göstererek ders çalışıyor. Hayat engelliler için engel değil. Onlar da normal hayat yaşayabilir. Hiçbir şeyi sorun yapmadan yaşamaya devam etsinler. Topluma kazandırılmaları çok önemli. Kızımın en büyük hayali Cumhurbaşkanıyla kucaklaşmak" diye konuştu.



'EĞİTİM VERİLEBİLECEK HER YERDE VERİYORUZ'



HEM Müdür Yardımcısı İsa Özcan, eğitim verilebilecek her yerde eğitimlerin tüm hızla devam ettiğini söyledi. İsa Özcan, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşlerinin müdahil olduğu okur yazarlık seferberliği kapsamında okullarımızda, bilgi evlerimizde, köy ve kasabalarımızda yani eğitim verebileceğimiz her yerde okuma yazma eğitimleri vermeye başladık. Daha doğrusu bu önceden de devam eden bir kurstu. Bu sayede biraz daha hızlanmış oldu. Betül kardeşimizin annesi Hatice Hanım kızına evlerinde okuma yazma eğitimi verilmesi için bize başvuruda bulundu. Evden çıkamayan bedensel engelli kızı için evde eğitimin verilip verilemeyeceğini danıştı. Biz de bu konuda kendisine yardımcı olduk. Gereken onayları aldıktan sonra Betül kardeşimize Fatma Hocamızın eşliğinde Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Kurs Eğitim Programı'nı vermeye başladık. Kursumuzun neredeyse sonuna geldik. İnşallah Betül kardeşimizin bu kurs sonunda gireceği bir sınav var. Sınavda da başarılı olması durumunda istiyoruz ki ikinci kademe eğitimlerine devam etmesi."



'ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ'



Öğretmen Fatma Güngör de Betül Kiriş'in derslerinde çok başarılı olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Böyle bir öğrencimiz olduğundan haberim yoktu. İsa Bey beni aradı ve Betül'den bahsetti. Durumundan dolayı halk eğitim kurslarına gelemediğini söyledi. 'Siz gider misiniz' diye bana sordu. Sonrasında da eğitime birlikte başladık. Çok hızlı öğreniyor. Şu an çok güzel okuyor, yazıyor. Birinci kademeyi bitirdik, sınavımız var önümüzdeki hafta. Her söyleneni yazıyor, rahatlıkla okuyabiliyor. Getirdiğim kitapları okuyor. Çok meraklı. Hatta ikinci kademeyi de bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi de okumayı düşünüyor. Ben yapacağına inanıyorum. Çok hevesli verdiğim her şeyi alıyor. Teknolojiyi de kullanıyor. Yazmada biraz sorunu var. Verdiğim ödevleri bilgisayarda yapıyor. Elindeki hareketleri kısıtlı olduğu için bilgisayarda eşittir işaretini koyamamıştı. Ben de 'Ayak parmağını kullan' dedim. Ayak parmağıyla artık yapabiliyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Betül Kiriş öğretmeniyle ders çalışırken detay



Betül Kiriş'ten detay



Detay görüntüler



Betül Kiriş bilgisayara öğretmeninin söylediklerini yazıp, okurken detay



Betül Kiriş annesinin desteğiyle yürürken detay



RÖP 1: İsa Özcan (HEM Müdür Yardımcısı)



RÖP 2: Fatma Güngör (Öğretmen)



RÖP 3: Betül Kiriş



RÖP 4: Hatice Şentürk (Anne)



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



==============



Erzurumlu fenomen markete poşet yerine el rabası ile gitti



ERZURUMLU sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları'nın (37), Erzurum şivesi ile hayat verdiği, 'Dadaş Tom' videoları ile milyonlarca takipçisi oldu. Sosyal medyada yayımladığı videolarla tıklanma rekoru kıran Arifoğulları, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren poşet uygulamasını, el arabası ile alışverişe giderek mizahi bir dille anlattı.



Erzurum'da yaşayan Arif Arifoğulları çok sevdiği çizgi film kahramanı Tom ile fenomenler arasına girdi. Arifoğulları, yerel ağız ile seslendirdiği videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşınca kısa sürede halkın ilgi odağı oldu. Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından milyonlarca takipçisi olan Arifoğulları, Tom'un halk tarafından çok sevildiğini belirtti. 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe giren ücretli poşet uygulamasını konu edinen Arif Arifoğulları, markete el arabası ile girdi. Aldığı ürünleri yanında getirdiği çuvala dolduran Arifoğulları'nı etraftakiler meraklı gözlerle izledi. Amacının eleştiri olmadığını söyleyen Arifoğulları, "Uygulamaya mizah katmak istedim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Arif Arifoğullarının el arabası ile markete girmesi ve alışveriş yapması



-Arif Arifoğulları ile röp



SÜRE: 01.06 BOYUT: 179 MB



Haber-Kamera: ERZURUM,



================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor

Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü