Dha Yurt Bülteni-6

1)SİVAS'TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 432 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

1)SİVAS'TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 432 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.



İl genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, yollarda zor anlar yaşadı. Tarihi kent meydanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı kişilerin meydanda fotoğraf çektirdiği görüldü. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.



432 KÖY YOLU KAPANDI



Kar yağışı, kırsal kesimlerde ise ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 432 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Sivas merkezde 21, Akıncılar'da 14, Altınyayla'da 6, Doğanşar'da 13, Gemerek'te 17, Gölova'da 9, Gürün'de 6, Hafik'te 23, İmranlı'da 74, Kangal'da 25, Koyulhisar'da 22, Suşehri'nde 38, Şarkışla'da 41, Ulaş'ta 14, Yıldızeli'nde 26 ve Zara'da 83 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte yağışın bir kaç gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü:



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-Kent merkezinden görüntüler



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



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2)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ EDİRNE'DE ANILDI



KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Edirne'de sıfırın altında 8 dereceye düşen soğuk havada düzenlenen yürüyüşle anıldı. Soğuk hava nedeniyle Edirne Belediyesi bando takımından bazılarının müzik aletleri dondu. Sarıkamış şehitleri için Edirne'de anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü önünde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve daire müdürleriyle öğrencilerden oluşan kalabalık, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Atatürk Anıtı'na geldi. Sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen soğuk havadaki Atatürk Bulvarı'na ay- yıldızlı atkı ve berelerle çıkan grup, ellerinde 'Gençlik şühedanın izinde, Sarıkamış' yazılı pankart taşıdı. Atatürk Anıtı'nda Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından konuşan Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Zekeriya Bayrak, Sarıkamış'ın cennete yürüyüşün adı olduğunu belirterek, "Bugün hak yolda yürüyerek aziz vatanımız için toprağa düşen yiğitleri Sarıkamış şehitlerimizi, 104 yıl önce donarak ölen kahramanlarımızı yad ediyoruz. Sarıkamış bu milletin asil ve cesur evlatlarının destanıdır. Sarıkamış Mehmetçiğin her şart altında irade, cesaret ve disiplinden oluşan karakterinin nasıl muhafaza ettiğini tarihe altın harflerle yazdığı yerdir. Sarıkamış cennete yürümenin adıdır" dedi.



SOĞUKTAN MÜZİK ALETLERİ DONDU



Edirne Belediyesi, bando takımı marşları çaldıktan sonra sıfırın altında 8 derecede olan soğuk hava nedeniyle bazı müzik aletleri dondu. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm Sarıkamış şehitleri için dua okurken, kapanış programında bando takımından bazları donan müzik aletleri nedeniyle marşlara eşlik edemedi. Programda Edirne Kızılay Şubesince katılanlara sıcak çorba dağıtıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Toplanan yürüyüş korteji



-Türk bayrağı ve katılanlar



-Yürüyüşten görüntüler



-Selimi Camii ve yürüyüş korteji



-Atatürk anıtındaki tören



-Edirne Belediye bandosu



-Zekeriya Bayrak'ın konuşması



-Törene katılan protokol



-Bando takımından müzik aletleri donanlar



-Dua edilmesi



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-



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3)BAL HIRSIZI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI



ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bal hırsızlığı şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı. 3 teneke balı çalınan Hilmi Özkan (54), aynı mahallede oturan şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını belirtirken, aynı kişinin daha önce de 7 teneke balını çaldığını iddia etti.Kaş'a bağlı Doğantaş Mahallesi'nde arıcılık yapan 3 çocuk babası Hilmi Özkan'ın, 3 ay önce yaklaşık 200 kilo gelen 7 teneke balı ve 2 bidon sıvı gübresi çalındı. Bunun üzerine Hilmi Özkan, eşinin bile haberi olmadan eve 4 güvenlik kamerası taktırdı. 31 Aralık akşamı evin altına hırsızın alacağını düşünerek 3 teneke bal bırakan Hilmi Özkan, kahvehaneye gitti. Döndüğünde balın olmadığını gören Hilmi Özkan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bal tenekelerini çalanın aynı mahallede oturan A.A. olduğunu gördü. Bunun üzerine Hilmi Özkan jandarmaya haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilen A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, çalınan 3 teneke bal ise Hilmi Özkan'a teslim edildi.



'GİZLİ KAMERAYI HANIMIM DAHİ BİLMİYORDU'



Hilmi Özkan, daha önceki 7 teneke balının çalınmasından da A.A.'nın sorumlu olduğunu iddia etti. Hilmi Özkan, "30 teneke balım vardı. Bu arkadaştan huylanıyordum. Geldi, 7 teneke balımı çaldı. 3 ay oldu, gizli kamera taktırdım. Gizli kamerayı hanımım dahi bilmiyordu. Yılbaşı günü saat 21.45'te geldi, benim 3 teneke daha balımı çalıp, gitti. Ben de karakola bildirdim. Jandarma geldi. Bu arkadaşın olduğunu tespit etti. Jandarma yakaladı, bir gün tutukladı. Ertesi gün savcılığa çıktı. Savcılıkta tutuksuz yargılanmak üzere salıverdiler" dedi.



Görüntü Dökümü



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Gizli kamerada hırsızın girişi



İçeride bal tenekesi araması



Sırayla üç teneke balı dışarı çıkarması



Hilmi Özkan röportaj



126 MB/// 03.59"



HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),



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4)TOKAT, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ



TOKAT'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı önünden başlayan yürüyüşe Tokat Valisi Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları eşliğinde yürüdü. Erenler Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde sona eren yürüyüş, burada okunan duanın ardından son buldu. Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokatımızda da Sarıkamış şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için Tokat bir bütün olarak yaşlı-genç demeden, kadın-erkek demeden bir ve bütün, tek yumruk olarak onların aziz hatıralarını yaşatmak, onlara şükran duygularımızı dile getirmek için yürüdük. Şehitliğimizi ziyaret ettik, Fatihalarmızı okuduk. Anadolu vatan olduğundan beri şehitlerimizin canıyla, kanıyla mayalanmıştır. Fedakarlıklarıyla buraya kadar gelmiştir. Şehitlerimize minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sarıkamış şehitlerimizin nezdinde bütün şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Yürüyüşten görüntüler



-Atılan sloganlar



-Şehitlik ziyareti ve dua edilmesi



-Valinin açıklaması



Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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