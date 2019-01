Dha Yurt Bülteni -6

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (2)AKAR: TERÖRİSTLERİN KURTULUŞ ŞANSI YOKMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Suriye sınırındaki Şanlıurfa'da, Vali...

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (2)



AKAR: TERÖRİSTLERİN KURTULUŞ ŞANSI YOK



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Suriye sınırındaki Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, 2'nci Ordu Komutan vekili Korgeneral Sinan Yayla ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.



Vali Erin'den kente ilişkin brifing alan Bakan Akar, daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında sınır hattında görevli, aralarında özel kuvvetler ve komando tugaylarının da bulunduğu birliklerin komutanlarıyla buluştu. Burada sınır hattında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Akar, toplantıya katılan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarını takdir ettiği komutanlara hitap etti.



Askerlerin elde ettiği başarıda kahramanlık ve fedakarlık bulunduğunu ve kısa sürede önemli işler başardıklarını belirterek teşekkür eden Bakan Akar, "Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bu konuda devlet kararını vermiş durumda. Dolayısıyla bu karar doğrultusunda bizler de Silahlı Kuvvetleri olarak bize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız her düzeyde yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu konuda planlarımız, çalışmalarımız tamamlandı, belli bir yere kadar geldi, daha sonra gelişmelere göre de tedbirlerimiz neyse o tedbirlerimizi alıp uygulamaya devam edeceğiz" dedi.



'KOMŞU ÜLKELERİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ'



Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Bakan Akar, "Bu faaliyetlerimiz sırasında başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu konuda herkesin rahat olması lazım. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek amacımız ülkemizin, milletimizin, sınırlarımızın, sınırdaki güvenlik güçlerimizin güvenliğinin sağlanması. Çalışmalarımız bundan ibarettir. Bunun dışında bizim herhangi bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.



Türkiye'nin güneyinde terörist koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceklerinin mesajını veren Bakan Akar, Irak'ın kuzeyi veya Suriye'nin kuzeyi nerede olursa olsun teröre son verme noktasında kararlı olduklarını, bundan kimsenin şüphesi olmamasını istedi.



Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar ile terör ve teröristle mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğuna dikkat çeken Hulusi Akar, şöle devam etti:



"Biz ülkemizi ve milletimizi bu terör belasından kurtarmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizin yakın bir gelecekte bu beladan kurtulmasını sağlayacağız. Türkiye olarak, TSK olarak hak ve hukukumuzu korumak, egemenlik ve bağımsızlığımıza karşı girişilen hareketleri yok etmek için her türlü girişimde bulunuyoruz. Bu konuda hem masada varız, hem arazide, sahada varız. Bugüne kadar bu işleri çok başarılı bir şekilde yürüten Mehmetçiğin bundan sonra da kendisine verilen görevi en işi şekilde yapacağından hiçbir şüphemiz yok, kimsenin de şüphesi olmasın. Şu anda bir tarafta önümüzde Menbiç var, diğer tarafta Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı önemli hazırlıklar, planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde, daha önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara, hendeklere gömülecektir. Bu konuda çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürmektedir."



'TEK HEDEF TERÖRİSTLER'



Operasyonlarda tek hedeflerinin sadece teröristler olduğunu DEAŞ'ın Müslüman, PKK/YPG'nin ise Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayan Aard, şöyle devam etti:



"Bizim yaptığımız operasyonların hedefinde sadece ve sadece teröristler var. Terör örgütü DEAŞ Müslümanların temsilcisi olmadığı gibi teröristler de yani PKK/YPG Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Bizim Kürt kardeşlerimizle, Suriye'deki Arap kardeşlerimizle, Türkmenlerle ve diğer etnik ve dini gruplarla hiçbir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ'tır, PKK/YPG'dir. Yüzyıllardan beri ekmeğimizi, tarihimizi, coğrafyamızı, kültürümüzü paylaştığımız, et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi olan herkes biliyor. Dolayısıyla bizim hedefimizin de terörist olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu konuda hiçbir provokasyona, uydurma, zorlama yoruma gerek kalmaksızın bu gerçeğin de herkes tarafından görülmesi gerekiyor."



'TERÖRİSTLER, YERİ VE ZAMANI GELİNCE GEREKLİ KARŞILIĞI BULACAK'



Teslim olmamaları halinde Menbiç ve Fırat'ın doğusunda teröristlerin kazdığı hendek ve çukurların sonları olacağını, asla kurtuluş şansları bulunmadığına dikkat çeken Bakar Akar, "Ne yaparlarsa yapsınlar teröristlerin herhangi bir kurtuluş şansı yok. Bunları mutlaka oradan defedeceğiz. Bunu teröristlerin ele başları anlamış bulunuyor. Beklentimiz bunların altındakilerin de bu hususu anlamaları ve bir an önce silahlarını bırakıp adalete teslim olmaları, evlerine dönmeleri. Aksi halde bunların hiçbir kurtuluşunun olmadığını defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bunlar gerekli karşılığı bulacaklardır" diye konuştu.







Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/ DHA



=================



Sendika Başkanı Ervüz: Ehvenişer bir sözleşme imzaladık



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Metro A.Ş.'de çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yüzde 25 oranındaki artışın kabul edilmesiyle, anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan sözleşmeyi değerlendiren Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, İZBAN grevinde yaşadıklarından sonra burada greve gitmeleri durumunda başlarına ne geleceğini bildiklerini söyleyip, "Bu toplu sözleşmeyi çok isteyerek imzalamış değiliz ama arkadaşlarımızın da talepleri doğrultusunda böyle bir anlaşmayı, çekincelerimiz nedeniyle imzaladık. Ehvenişer bir toplu sözleşme imzaladık" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Metro A.Ş. çalışanları adına Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi tarafından yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri dün (perşembe) akşam saatlerinde anlaşmayla sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren Metro ile Ataşehir -Alaybey ve Halkapınar - Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, 'yüzde 25' oranında zam konusunda uzlaşmaya varıldı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde seyyanen 700'er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı" denildi. Bu gelişmeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu da, sosyal medya hesabından "Güzel bir haber vereyim. İzmir Metro A.Ş.'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25'lik zam işçilerimize hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu.



SENDİKA BAŞKANI SÖZLEŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ



Toplu iş sözleşmesinin taraflarından Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, imzalanan toplu iş sözleşmesini değerlendirdi. Geçen 10 Aralık'ta başlayan grevin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 8 Ocak'ta ertelendiği, bir diğer şirket olan İZBAN'daki görüşmelerin halen devam ettiğini, Metro A.Ş.'nin ise bundan ayrı olduğunu söyleyen Ervüz, "Metro A.Ş. ile ilgili dün saat 18.00 sıralarında işveren adına belediye bürokratları aradı, görüşme talep etti. Biz de gittik. Bizim arkadaşlar adına talebimiz 700 TL seyyanen zam buna ilave olarak birinci yıla 105 gün, ikinci yıla 112 gün ikramiye tamamlama şartıydı. Bu şartı masada oluşturduk. Sözleşmeyi imzaladık, bununla tabandaki arkadaşlara yüzde 34, tavandaki arkadaşlara yüzde 20.35 oranında zamlar var. Bu iş kolunda 15 - 16 çeşit meslek dalı var, onlara giriş yılına göre de ayrı ücretler olacak" dedi.



Metro A.Ş.'de anlaşma sağlanmasaydı ne yapmayı planladıkları sorusunu yanıtlayan Hüseyin Ervüz, "İzmirli demokrat düşünen, kanunlara, direniş haklarına saygı gösteren kimliğe sahip. Burada İzmir ikiye bölündü. İşçi arkadaşlarımızın en doğal hakkı olan taleplerini içeren toplu sözleşme görüşmeleri tıkanınca İZBAN'da yapacak başka bir şey yoktu, grev kararı almak zorunda kaldık. Bu kararı aldık, başımıza yağmayan taş kalmadı. Bu grevin ertelenmesi işçilerimizde moral bozukluğuna neden oldu. Ancak Metro A.Ş.'de grev yapmak gibi niyet yoktu. Metrodaki arkadaşlar da ille de grev olsun değil, talepler karşılansın istedi. Aziz Kocaoğlu taleplerimize öfke dolu yaklaşmıştı. Dün bürokratlar vardı, onlarla geçmişi konuşarak bir yere varamayacağımızı düşünerek önümüzdeki meseleyi konuştuk. Bunun sonunda bu alternatifte anlaştık. İşçiler tabii ki istediklerini alamadı. Ancak ortaya çıkan tablo ürkütücüydü. Bu da olunca biz şimdi greve çıkmış olsak başımıza ne gelecek belli. Görünen köy kılavuz istemez. Bu toplu sözleşmeyi çok isteyerek imzalamış değiliz ama arkadaşlarımızın da talepleri doğrultusunda böyle bir anlaşmayı çekincelerimiz olmasına rağmen imzaladık. Ehvenişer bir toplu sözleşme imzaladık" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



Sendika başkanıyla röportaj



Detaylar



Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR



==================



Bitlis'te kar yağışı durdu; sis ve soğuk etkili



Bitlis'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.



Bitlis'te 4 gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kalınlığı 1 metreyi bulan kar, eğitimi aksatırken, 297 köy yolunun da kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durmasından sonra ise soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tutu. Soğuk hava Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahava bölgesinde de yoğun bir sise neden oldu. Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.



Yetkililer, görüş mesafesi zaman zaman 3 metrenin altına düştüğü bölgede kazaların yaşanmaması için tedbir alındığını belirtirken, kapalı olan köy yollarnın da açıldığını söyledi. 297 köy yolunun ulaşıma kapandığı Bitlis'te 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmaların sürdürüldüğü, 220 köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



-Sisli sokaklardan detaylar



-Sisten dolayı beyaza bürünen araçlar ve ağaçlardan detaylar



-Soğuk havada işe giden vatandaşlar



-Okula giden öğrencilerden detaylar



-Karayolunda ilerleyen araçlar



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -



================



Adıyaman-Çelikhan karayolunda 50 araç mahsur kaldı



Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 50 araç, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından yoluna devam edebildi.



Çelikhan'da bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle Çelikhan- Adıyaman karayolu ulaşıma kapandı ve 50 araç hareket edemedi. Sürücülerin ihbarının ardından bölgeye yönlendirilen İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, 4 saat sürden çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Çalışmaların tamamlamasının ardından açılan yolda ilerleyen sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



----------------



-Çelikhan-Adıyaman karayolu



-10'cu kilometresinde araç kuyruğu



-Ulaşım nedeniyle 50 araç beklediğini



-Vatandaşlar röp



-Genel ve detay görüntüleri



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 321 MB



Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)



==================



Yoğun tipi ve karda, yaralı köpeği kurtarma seferberliği



Van'ın İpekyolu ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek için Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ve Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri seferber oldu. Yaralı köpek ekiplerin uzun uğraşı sonucunda tedavi altına alındı. Merkezde yapılan müdahale ile köpekten onlarca saçma tanesi çıkartıldı. Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar sahibine teslim edilecek.



İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen'in köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Köpek kanlar içinde yere yığılınca Eraygen durumu Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Yaralı köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan ambulansı bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi. Kapalı yol bilgisinin Büyükşehir Belediyesine aktarılmasıyla bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin öncülüğünde, 3 saat süren çalışma ile yaralı köpeğe ulaşıldı. Yaralı köpeğe ilk müdahalenin ardından ambulansla bulunduğu alandan alınarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kaldırıldı. Merkezde yapılan müdahale ile köpekten onlarca saçma tanesi çıkartıldı. Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar sahibine teslim edilecek.



Kar ve fırtınaya rağmen zorlu yolu aşarak köpeğini kurtaran ekiplere teşekkür eden Fuat Eraygen, "Köpeğim silahla vuruldu. Silah sesini de duydum. Evin önüne geldiğinde köpek kanlar içerisindeydi. Yan yatmış, acı çekiyordu. Hemen Van Büyükşehir Belediyesini aradım. Ortanca köyümüz Van merkeze 37 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu zorlu şartlarda kar ve fırtınada gelip köpeğime ilk müdahaleyi burada yaptılar. Merkezde ise tedavisini devam ettirecekler. Belediyemizin hayvanlara karşı böyle duyarlı olması gerçekten mutluluk verici." dedi.



Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge ise "'İlk müdahalemizde köpeğin sağ arka tarafında saçma denilen mermi izlerine rastladık. Bir kısmı delip geçmişti. Bir kısmı da halen bacağındaydı. Çok acı çekiyordu. Saçmaları bacaktan temizledik. Bir diğer kısmında olan saçmaları da çıkartacağız. Köpeğin durumu şuanda iyi, gerek antibiyotik gerekse dolaşım sistemindeki tedavilerin hepsi titizlikle yürütülüyor. Birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz. Toplumumuz da her havlayan köpeğin ısıracağı mantığı var. Köpekler bazen farklı sıkıntılarda da insanlara havlayarak çağrıda bulunabiliyorlar. Özelikle kış aylarında hayvanlara karşı daha merhametli ve empati kurarak yaklaşmalıyız" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------



-Hayvan ambulansının yaralı köpeği almaya gitmesi



-Karla mücadele ekiplerinin yolu açma çalışması



-Hayvan ambulansının mahalleye ulaşması



-Sedye ile yaralı köpeğin alınması ve ambulansa bindirilmesi



- Köpek sahibi Fuat Eraygen'ın açıklaması



-Hayvan ambulansının mahalleden ayrılması



-Yaralı köpeğin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilmesi



-Köpeğin tedavi edilmesi



-Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge'nin açıklaması



-Köpek ve Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden görüntüler



SÜRE: 3 DAKİKA 45 SANİYE



BOYUT: 693 MB



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -



=================



Trafik magandaları trafiği birbirine kattı



Bursa'da trafikte drift yapan ve makas atan sürücülerin yaşattığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.



Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde 16 SNG 57 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyonu sağa sola kırarak, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Akan trafikte birbirinden tehlikeli hareketler yapan sürücü, ardından da el freni çekerek 'drift' yaptı. Yaklaşık 1,5 kilometre boyunca tehlike yaratarak seyreden sürücü, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde yine 'drift' yaptığı sırada çevredekilerin tepkisi üzerine hızla uzaklaştı.



Merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Karayolu'nda ise iki araç sürücüsünün birbirleriyle yarışırken kuralları hiçe sayarak 'makas atmak' diye tabir edilen üst üste hatalı sollama yaptı. Trafik magandaların yaşattığı tehlike dolu anlar kameralara yansıdı. Polis, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



------------



-Sürücülerin makas atmaları



-El freni çekerek drift atmaları



-Birbirleriyle yarışmaları



Süre: 03.03 Boyut: 342 MB



Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



===================



Alkollü 3 kardeş birbirine girdi; 1 yaralı, 2 gözaltı



Bursa'da 3 kardeş evlerinin önünde bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Tuğla ve sopaların kullanldığı kavganın ardından Oğuzhan T. (22) ve Vedat T.(30) gözaltına alınırken, Yunus Emre T. (25) hastaneye kaldırıldı.



Olay merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde Demiryolu Caddesi'nde içki içtikleri öne sürülen Vedat T., Yunus Emre T. ve Oğuzhan T. isimli 3 kardeş, evlerinin önüne geldiklerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 3 kardeş arasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağabeyi Vedat T. ve kardeşi Oğuzhan T., Yunus Emre T.'yi tuğla, sopa ve yumruklarla darp etti. Gece saatlerinde kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Vedat T. ve Oğuzhan T.'yi gözaltına alırken, kavgada yaralan Yunus Emre T.'yi ise hastaneye götürdü.Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Kavga anı



-Polis ekiplerinin kardeşleri ayırması



-Kardeşlerin gözaltına alınması



-Detaylar



Süre: 01.51 Boyut: 209 MB



Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



==================



Sinop'ta basın mensupları gönüllü organ bağışçısı oldu



Sinop'ta basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gönüllü organ bağışısı oldu.



Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ve Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci'nin katıldığı programda 80 basın mensubu gönüllü organ bağışçısı oldu. Programda konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, "1 ünite kan 3 tane can demektir. Yani 3 ayrı insanda farklı bir şekilde değişik insanlarda kullanabiliyor. 3 tane hastanın ihtiyacını görebiliyor. Bunu başardığımız gibi aynı şekilde, Türk Kızılay'ı ve Sağlık Bakanlığımız işbirliği TÜRKKÖK ile ilgili ilgili de kolları sıvadık. Konuşmalardan sonra Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci tarafından organ bağışı ile ilgili sunum yapıldı.



Görüntü Dökümü



------------



-Programdan detaylar



-sergi açılışı



-Açıklamalar



Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,



==================



Bursa merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kentte, 16'sı muvazzaf toplam 18 asker ile 4 askeri öğrenci, evlerinde gözaltına alındı.



FETÖ/PDY'ye yönelik Bursa merkezli olarak Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın illerinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları tespit edilen, 16'sı halen görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 14 astsubay ile 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 22 kişi, 41 adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Savcılık tarafından sürdürülen soruşturmada 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu

Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı