Dha Yurt Bülteni-6

GAZİANTEP'te, kamyona çarpan elektrikli bisikletteki Ramazan Kaya (16) ve teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz (17) yaşamını yitirdi.



Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Kaya'nın kullandığı elektrikli bisiklet, aynı yöne giden plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, Kaya ve arkasında oturan teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iki kuzenin öldüğü belirlendi.



Kaya ve Akyüz'ün cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



İki kuzenin cenazesi, yapılan otopsinin ardından da yakınlarına teslim edildi.



2)SERİK'TE YAĞMURDAN İSTİNAT DUVARI YIKILDI, SU BASKINLARI YAŞANDI



ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 24 saat aralıksız süren sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı park halindeki kamyonun üzerine yıkıldı. Yağmur nedeniyle portakal bahçeleri su altında kaldı, 4 mahalleyi bağlayan yolda heyelan meydana geldi.



Serik'te dün sabah başlayan şiddetli yağmur aralıksız bu sabaha kadar sürdü. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerde tarım arazileri, plastik seralar ve açık alanda ekili ürünlerde zarar meydana gelirken, Belkıs, Belek, Karadayı, Kürüş ve Sarıabalı mahallelerinde birçok yerde su baskınları meydana geldi. Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun otoparkı da sular kaldı.



Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Duvarın üzerine yıkıldığı park halindeki kamyonette maddi hasar meydana geldi. Köprüçay Irmağı'nın taşması nedeniyle kıyısında bulunan portakal bahçeleri suyla dolarken, ırmağın kıyısındaki restoranların oturma bölümlerine kadar su seviyesi yükseldi. Sarıabalı, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahalleleri grup yolunda da yine heyelan meydana geldi.



SÜRÜLERİN ZORLU DÖNÜŞ YOLCULUĞU



KARADENİZ'de, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen yaylalardan köylere doğru sürüleri ile dönen çobanların zorlu yolculuğu sürüyor.



Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Karadeniz'de yaylacılık geleneğini yaşatan çobanlarda sürüleri ile dönüşe geçti. Yaylalardan köylere doğru sürüleri ile dönen çobanların zorlu yolculuğu sürüyor. Kimi zaman karayolunda trafikte araçların içerisinde, kimi ise sarp arazide yol alan çobanlar, sürüleri kış aylarını geçirmek için sahile indiriyor. 40 yıllık çoban Azmi Sarıağaç (57) sürüsü ile Rize'nin Ardeşen ilçesi Ortalan Yaylası'ndan dönüşe geçti.



Mayıs ayında göç ettikleri yaylalardan kasım ayında dönüşe geçtiklerini anlatan Sarıağaç, 3 aylık bir yolculukla köylerine indiklerini belirterek, "Mayıs ayında çıktığımız yayladan sahil kesimlerine doğru döndük. Ekim ayından sonra sahile doğru ilerlemeye başlamıştık. Kar yağdıkça sürülerle köylere yanaştık. Fazla kar yağdığı zaman hayvanlara ot ve mısır yediriyoruz. Mayıs ayı geldiğinde yeniden yaylalara dönüş yapacağız" dedi.



'ÇOBANLIK, DOKTORLUK DEMEKTİR'



Çobanlığın zor ve herkesin yapabileceği bir meslek olmadığına anlatan Saraç, "Çobanlık demek doktorluk demektir.Hayvanın dilinden anlamanız gerekiyor. Her türlü hastalık var. Bu durumlarda hayvanların halinden anlamanız gerekiyor. Çobanlık deyip geçilmemeli, çok büyük bir meslektir." diye konuştu.



SP HASTASI VELİCAN'IN HAYALİ FATİH TERİM VE MUSLERA İLE TANIŞMAK



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, doğuştan Serebral Palsi ve epilepsi hastası 20 yaşındaki Velican Öndeş, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşıyor. Yürüyemeyen ve konuşamayan Velican'ın en büyük hayalinin, hayranı olduğu Fatih Terim ve Muslera ile tanışıp fotoğraf çekilmek olduğunu söyleyen annesi Asiye Öndeş, oğlunun hayalini gerçekleştirmek istiyor.



Körfez ilçesinde yaşayan Asiye Öndeş'in 4 çocuğundan en küçüğü olan Velican Öndeş'e doğuştan Serebral Palsi ve epilepsi teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve yaşı ilerledikçe hastalığı ilerleyen Velican, yatağa bağlı olarak hayata devam etti. Yürüyemeyen ve konuşamayan Velican'ın en büyük hayalinin Fatih Terim ve Muslera ile tanışmak olduğunu söyleyen annesi Asiye Öndeş, oğlunun tedavisi için de yetkililerden yardım istedi.



Oğlu Velican'ın televizyonda Galatasaray'ın maçlarını izlediği zaman çok mutlu olduğunu ifade eden Asiye Öndeş, "Velican, doğuştan Serebral Palsi ve epilepsi hastası. Doğuştan gelen bir rahatsızlık neden olduğunu, ne için olduğunu bilemiyoruz. Velican yürüyemiyor, konuşamıyor tüm bakımlarını kendim yapıyorum. Banyosunu, temizliğini, kucaklayıp fizik tedaviye götürmeyi hep ben yapıyorum. Velican'ın çocukluğundan beri en büyük hayali Galatasaray tesislerine gidip Fatih Terim ve Muslera ile tanışmak. Oradaki futbolcularımızla fotoğraf çekilmek istiyor. Onun tek hayali bu ve bende oğlumun sadece tek hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Onun eli benim, ayağı benim, kolu benim, konuşması benim, her şeyi benim çünkü eli-ayağı tutmuyor. Ben annesi olarak her şeyi kendim üstlendim ve onun hayalini gerçekleştirmek istiyorum.'



Velican'ın, düzenli olarak televizyondan maçları takip ettiğini söyleyen Asiye Öndeş, "Galatasaray maçlarını izlerken çok seviniyor, heyecanlanıyor. Sanki onlarla beraber maç içerisinde koşturuyor. Çok mutlu oluyor Galatasaray maçlarını izlerken. Ben de annesi olarak oğlumun o hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Velican maç izlediği sırada Galatasaray golüne sevinirken verdiği tepkiyle yere düştü 4 tane dişini kırdı. Dişlerini çekmek zorunda kaldık, Galatasaray sevgisi bambaşka ve ben de annesi olarak oğlumun Fatih Terim ve Muslera ile tanışma hayalini gerçekleştirmek istiyorum.' dedi.



