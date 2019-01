Dha Yurt Bülteni-6

1)ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KANALA DÜŞTÜ: 5 YARALIANKARA'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü.

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada 1 öğretmen, 4 öğrenci yaralandı.Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçe merkezinde Balıkhisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Engelli öğrencileri okula götürmek üzere yola çıkan Uğur Aktaş yönetimindeki 06 C 6462 plakalı minibüs, iddiaya göre yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kanala düştü. Minibüste bulunan 1 öğretmen ile 4 öğrenci yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara minibüste ilk müdahaleyi yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



2)ADANA'DA OTOMOBİL GÖLE UÇTU: 1 KİŞİ KAYIP



ADANA'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü virajı alamayan otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Otomobildeki Emre Çökerten, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, yüzerek göl kıyısına çıkarken, araçta bulunduğu öne sürülen Hakan Çökerten ise suda kayboldu. Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Amerikan Adası'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 01 DFC 67 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldaki virajdan Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Akıntıyla birlikte sürüklenen otomobildeki Emre Çökerten, araçtan çıkıp yüzerek kıyıya geldi. Kıyıdaki kafenin bekçisi, Çökerten'i fark edip, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çökerten'in, araçta kuzeni Hakan Çökerten'in bulunduğunu ve kendisini en son otomobilin üzerinde gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.



OTOMOBİLDEN KİMSE ÇIKMADI



Otomobili, kuzeni Hakan Çökerten'in kullandığı belirten Emre Çökerten, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen Çökerten'in hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. Gölde yapılan aramada, otomobil içinde Hakan Çökerten'e rastlanmadı. Dalgıç polisler, otomobil çevresindeki aramaya devam ederken, Hakan Çökerten'in adresinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



3)TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİSYENLERİN KARŞILIKLI SUÇLAMALARI YARGIYA TAŞINDI



EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Fedakar ile Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan arasında bir öğrencinin notu nedeniyle başlayan karşılıklı resmi yazışmalar, aralarında 'gayri ahlaki', 'ahlaksız', 'şerefsiz', terör örgütü FETÖ'nün de geçtiği suçlamalara döndü. Fedakar, Hunkan'ın kendisini FETÖ'cü olmakla suçladığını belirterek, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. Hunkan ise konunun yargıya intikal ettiğini belirterek, konuşmayacağını söyledi.



Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Fedakar ile Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'ın bir öğrencinin girdiği sınavda aldığı 85 notunun sisteme 25 olarak işlenmesiyle başlayan kurum içi resmi yazışmaları karşılıklı suçlamalara dönüştü. Fedakar, bölüm başkanlığına gönderdiği yazıda öğrencinin mağdur olmaması için notunun düzeltildiğini bildirdi. Bunun üzerine Hunkan da öğrencinin sınav kağıdının da gönderilmesini istedi. Fedakar ise, yazdığı cevapta, bölüm başkanının mevzuatta olmamasına rağmen öğrencinin sınav kağıdının istenmesinin işi sürüncemede bıraktığını ve öğrencinin mağdur olduğunu belirten yazı ile cevap verdi.



KARŞILIKLI SUÇLAMALAR



Prof.Dr. Ömer Soner Hunkan, yeni bir yazı yazarak, telefonla aranan Fedakar'ın 'Gerek kalmadı, hallettik' cevabı alındığını ifade ederek, "Dekanlığa sevk edilseydi öğrencinin notu 25 yerine 85 olarak değiştirilebilecekti. Bu durum bölüm başkanlığımızı bu konuların istismar ve bir öğretim üyesine yakışmayan gayri ahlaki durumlar olabileceği düşüncesine sevk etmiştir" dedi.



Öğretim üyesi Dr. Cengiz Fedakar da, 'Gayri ahlaki' denilmesini tepki gösterip, şahsını rencide etmeyi, itibarsızlaştırmanın hedef alındığını belirterek, "Gayri ahlaki kavramını, bölümümüze ÖYP kapsamında yerleştirilen 6 adet araştırma görevlisinin doktora öğrenimleri sonrası işlerine son veren Tarih Bölümü Kurulu kararına imza atanların vicdanında mı arayalım? 2010-2011 yılı öğretim yılı güz yarıyılında Büyük Selçuklu Tarihi 1 dersini alan 136 öğrenciden 126'sını yaz okuluna bırakarak öğrenciler üzerinden maddi kazanç temin eden öğretim üyesinin karakterinde mi arayalım? Lisansüstü öğretimde öğrencilerin ders seçim aşamasında iradelerine müdahale edilerek seçtiklerin dersin çıkartılarak/çıkartılmaya çalışılarak kendi istedikleri öğretim üyelerinin derslerini seçmeye zorlayan Anabilim Dalı Başkanı'nın şahsiyetinde mi arayalım? Zorunlu derslerin örgün öğretimini başka bir öğretim elemanına verip ikinci öğretimini kendisine alan, seçmeli derslerin örgün öğretimini ders havuzuna koymayıp sadece ikinci öğretimini açan öğretim üyelerinin maddi hırsında mı arayalım? Tüm bu suallerin cevabının gayri ahlaki kavramının anlamı muhatabında vücut bulacaktır. Bu sebeple tarafıma yöneltilen itham sahibine iade edilir" dedi.



FETÖ SUÇLAMASI



Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, Cengiz Fedakar'a gönderdiği yazıda, hakkında suçlamalarına cevap verip, karşı suçlamalarda bulundu. Hunkan, "Seni acınacak durumdan alıp hak etmediğin bugünlere getiren eski sahibini 'hocanızı, babanızı' tabiri caizse ısırdın ve düşman oldun, diğer sahibine 'abinize' kusursuz hizmet ettin ve etmektesin. Ancak duydun ve baktın ki, hizmet ettiğin bu sahibin de gidecek gözüküyor. Etrafında bazıları ihraç edilmiş, bazıları kendilerini kurtarma peşinde, şimdi dilini uzatmışsın, 'gayri ahlaki kavram' arayışı kılıfıyla şahsıma bir sürü hakaretler ediyorsun. İlgili yazınızda yer alan hakkındaki iddia ve hakaretlerinize yasal hakkım mahfuz olmak üzere, ahlaksızlığı nerede aranan hususu ilgi yazında aradığın numara sırasına göre aşağıda yer almaktadır" dedi. Hunkan, yazısında şu ifadelere de yer verdi:



"Şimdi sen, 'öğrenci üzerinden maddi kazanç temin eden öğretim üyesini' kendinde ara. Bu iftiranla sen karaktersiz, ahlaksız ve şerefsizsin. Zira iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Sana şayet bu aklı veren veya buna inanan etrafında başka avenen varsı ispatlamazlarsa onlar da ahlaksız ve şerefsizdirler. Hani kapalı kapılar ardında lise halinde seçtiğiniz öğrencilerin notlarını çan eğrisine rağmen yüksek tutup, orada burada kadroya sokmaya çalıştıklarınız var ya? Bazı öğrenciler nasıl mezun edildi acaba onlar FETÖ'cümüydü? Bilhassa hain darbe öncesinden itibaren 2010 arasını, kapalı kapılar arkasında şahit oldukların ve bildiklerinle birlikte bir an için dürüst ol, etrafına bir bak, kendin ve yandaşların açısından bir sor, sorgula."



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Fedakar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek,



Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın vize sınavları sonrası bir öğrencinin sisteme hatalı girilen notunun düzeltilmesiyle başladığını belirten Fedakar, "Bu olayın başlama sebebi vize sınavları sonrası öğrencilere beklemediği notu alan var mı diye sorduğumda öğrencilerden birinin notunun sisteme yanlış girildiği fark edildi. 85 yerine 25 yazılmış. Ben bunu kişisel irademle değiştirmeye karar verdim. İlgili formu doldurup bölüm başkanlığına verdim. Fakat bölüm başkanlığı mevzuatta olmamasına rağmen öğrencinin sınav kağıdını da istedi benden. Bende vermedim. Çünkü ona hakkı yoktu. Bu mevzular üzerine olay uzadı ve hakaret dolu kişisel yazışmalara dönüştü. Bu yapılandan dolayı beni 'gayri ahlakilik' ile suçladı. Bu şekilde yazdığı bir yazıyı tüm öğretim üyelerine de dağıttı. Bende 'gayri ahlakilik' tanımını ve onların daha önce bölümde yaptığı uygulamaları örnek göstererek cevap yazdım. Onun üzerine bu tür hakaret dolu yazılar yazmaya devam etti bana. Bundan sonra hakkımı yargı yoluyla aramaya karar verdim" dedi.



Bölüm başkanının kendisine baskı uygulayıp görev vermediğini, daha öncede FETÖ'cü ithamında bulunduğunu öne süren Fedakar, "Bölüm başkanımız imza yetkisini kullanarak resmi yazışma üzerinden bana hakaret dolu yazılar iletti. Bende bu durumu adli makamlara taşımaya, hakkımı aramaya karar verdim. Daha önce bana FETÖ'yle ilgili bir iftira atılmıştı. Bununla ilgili her hangi bir zerre kadar ilgim olmadığı için takipsizlik kararı verilmişti. Ona rağmen bana FETÖ ithamında bulunmakta. Ayrıca yine burada ifade edemeyeceğim hakaret dolu bir üslupla resmi yazıyla bana hakaret etti. Neden yaptığını tam olarak bilemiyorum. Bana karşı bir baskı var. Üzerimdeki dersler alındı. En son yine bir dersim daha alındı. Şu anda sadece bir dersim kaldı. Daha önceden vermekte olduğum Osmanlıca dersini üzerimden aldılar ve bölümde sadece 1'inci sınıfta Osmanlıca okutulur hale geldi. Tarih bölümü mezunu öğrencilerimiz son sınıfa geldiğinde Osmanlıcayı unutur hale gelerek mezun oluyorlar" dedi.



Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan ise olayın adli makamlara intikal ettiğini belirterek, konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.



4)DONAN MURADİYE ŞELALESİ, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR



VAN'ın önemli turizm değerlerinden Muradiye Şelalesi, etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Bahar aylarında gürül gürül akan şelale, kış aylarında da buzla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.



Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi donmuş haliyle kış aylarında da gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle, ilkbahar aylarında coşkulu akan şelalenin büyük kısmı dondu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü farklı bir güzellik sunuyor. Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle, kendisini görmeye gelenleri hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.Ziyaretçiler, belediye tarafından yapılan seyir teraslarında şelaleyi izleyip hatıra fotoğrafı çektiriyor.



