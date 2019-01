Dha Yurt Bülteni -6

Selin zarar verdiği seralarda zor mesaiAdana'nın Karataş ilçesinde su baskınlarından ve fırtınadan zarar gören bazı seralar onarılmaya başlandı.

Selin zarar verdiği seralarda zor mesai



Adana'nın Karataş ilçesinde su baskınlarından ve fırtınadan zarar gören bazı seralar onarılmaya başlandı.



Kent genelinde günlerdir süren sağanak nedeniyle taşkın riskine karşı 2 gün önce Seyhan Barajı kapakları açılınca saniyede 815 metreküp su, Seyhan Nehri'ne bırakıldı. Seyhan Nehri'nin yanı sıra Ceyhan Nehri'nde de taşkınlıklar olunca Karataş, Yumurtalık, Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yaklaşık 200 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Göle dönen tarlalarda ekili olan buğday, marul, lahana, kara lahana ürünleri kullanılamaz hale gelirken, ihracatta büyük öneme sahip narenciye bahçeleri de zarar gördü. Karpuz ekili seralar da rüzgar ve sağanak nedeniyle dağıldı.



KARIN TOKLUĞUNA DA OLSA YETİYOR



Suların çekildiği bazı seralarda yoğun çamura rağmen işçilerin onarım mesaisi başladı. Seraları tamir eden işçilerden Mehmet Tahir Noyan, yaklaşık 3 aydır bölgede yağan yağmurun büyük zararlara ve mağduriyetlere yol açtığına vurgu yaparak, "Seralar dağıldı, seraların telleri yattı. Bizim de çalışmalarımız yoğunlaştı. Her işin bir zorluğu var ama biz bu işe alışığız. Çamur bizi etkilemiyor. Sabahları biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Mecbur çalışıyoruz. Yevmiyemiz 55 TL. Karın tokluğuna da olsa yetiyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------



Seraların dron ile çekilen görüntüler



Tarlada çalışan işçi ile röp



Genel ve detaylar



Su taşkını olan bahçeler



SÜRE: 01'48" BOYUT: 199 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/KARATAŞ (Adana),



===================



Tarım aracıyla Karadeniz usulü kar küreme



Trabzon'un Maçka ilçesinde Osman Özcan'ın, kar yağışı nedeniyle kapanan ve iş makinelerin girmekte güçlük çektiği evinin yolunu, tarım aracının önüne monte ettiği kepçe şeklindeki aparatla temizlemeye çalıştığı anlar, sosyal medyada ilgi topladı.



Maçka ilçesine bağlı Gürgen Mahallesi'nde yaşayan Osman Özcan, karla kaplanan evinin yolunu açmak için Karadeniz usulü kar küreme aracı yaptı. Evine giden yolun dar olması nedeniyle iş makinalarının giremediği yolda biriken karları temizlemek isteyen Özcan, komşusuna tarım makinasına monte ettiği kepçe şeklindeki aparatla yol üzerinde biriken karı temizledi. Özcan'ın ilginç yöntemle kar küreme anlarını cep telefonuyla kayda alan komşusu, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntü, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü, takipçiler tarafından beğenildi.



'SORUNSUZ ŞEKİLDE YOLUMU TEMİZLİYORUM'



Belediye iş makinalarının, evinin önündeki yola giremediğini ifade eden Osman Özcan, yolda biriken karı temizlemek için bu şekilde bir çözüm bulduğunu söyledi. Özcan, "Bu sene beklenenden fazla kar yağdı. Maçka belediyesi iş makinaları ana yollarımızı açtılar sağ olsunlar ama burası benim özel yolum. Buraya büyük iş makinaları giremiyor. Ben de komşumdan rica edip ot biçme makinasını ödünç alıp kendi yaptığım aparatı taktım. Bazı ayarları yapmam uzun sürdü. Açısını ayarlayamayınca kar birikiyor ve makina ilerleyemiyordu. Sonunda ayarladım ve gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde yolumu temizliyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Sosyal medyadaki görüntü



HABER: Uğur AYDIN KAMERA: TRABZON-DHA



==================



Adıyaman'da, 154 bin öğrenci karne aldı



Adıyaman'da, eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde 154 bin öğrenci karnesini aldı.



Demokrasi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.



Karne dağıtımı töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kent genelinde 154 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, "Başarılı bir eğitim yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin bir mutluluk içerisinde okula gelip gittiklerini görüyor ve çalışmayı kendilerine şiar edinmelerinden mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin bu 15 günlük süre zarfında iyi dinlenerek moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini ve tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, kendilerine başarılar diliyorumö dedi.



Alagöz, karnesini dağıttığı öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------



-Okuldan genel görüntü



-Öğrencilerden görüntü



-Öğrencilerin karnelerini alması



-Milli eğitim müdürü ile röportaj



-Öğrenciler ile röportaj



-Veliler ile röportaj



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



===================



İzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karne



İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 206 özel eğitim öğrencisi, ilk dönemin tamamlanmasının ardından karnelerini aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin katılımıyla gerçekleştirilen törende öğrencilere karnelerinin yanında doğaya katkı sağlamayı öğrenmeleri için çam ve çiçek tohumu hediye edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 206 özel eğitim öğrencisi, geri dönüşüm kağıtlarına basılı olarak hazırlanan yarıyıl karnelerini çam ve çiçek tohumu hediyeleriyle birlikte aldı. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin birinci dönemini başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocuklara verilen karnelerin geri dönüşüm kapsamında yüzde 100 doğaya karışabilecek ve Sıfır Atık projesine uygun olarak hazırlandığını belirterek, "Burada hem öğrencilerimizin başarılarını kutluyor hem de geri dönüşüm ve çevreye duyarlılıkla ilgili bir bilinç aşılamaya gayret ediyoruz. İzmir'deki 850 bin öğrencimize ve velilerimize güzel bir sömestr tatili geçirmelerini diliyorum. Dinlenebilecekleri, bol bol gezecekleri ve ruhen dingin bir vücutla tekrar okullarımıza geri dönebilecekleri bir tatil olsun" dedi.



Özel çocukların eve mahküm olmadığını, kaderleri ile baş başa bırakılmadığını hissettirmenin en büyük öncelikleri olduğunu anlatan Yahşi şunları söyledi:



"Burada özel çocuklarımızla bambaşka bir heyecanı paylaşıyoruz. Dünyada her türlü fiziksel engeline rağmen ruhuna engel koymadan hayatına birçok başarı öyküsü sığdıran nice güzel insan var. İzmir'e geldiğimizde tek bir öğrencinin dahi kaderine terk edilmemesi, eğitim öğretim ortamından uzak kalmaması yönünde bir rüyamız vardı. Bugün geldiğimiz noktada bunu başarmanın kıvancını ve huzurunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz her sabah servislerine binip, hayallerini gerçekleştirmek için okullarına geliyorlar. Bütün çabamız çocuklarımızın ve sizlerin yüzlerinde bir tebessüme vesile olmak için."



KİŞİSEL BAKIMI EV ORTAMINDA ÖĞRENİYORLAR



Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrenciler için hazırlanan atölyeyi gezdiren Müdür Ömer Yahşi, bir ev ortamı olarak hazırlanan atölyenin çocukların öz bakımını sağlamayı öğrenmeleri açısından faydalar sağladığını dile getirdi. Yahşi, "Çocuklarımız kişisel bakımdan tutun da elbiselerini dolaba asma, yatağını toplama, ütü yapma, ev süpürme ya da bardak yıkama gibi becerileri uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrencilerimiz atölyemize isteyerek geliyor. Televizyon izlerken, oyun oynarken ya da ev içinde yemek yerken birçok adabı muhaşeret kuralına uygun davranma becerileri kazanıyor" diye konuştu.



Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim alan 17 yaşındaki Serkan Akgün de takdir aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Okulda iyi ders yaptım. Matematik ve Türkçe çalıştım. Atölyede boyama yaptım, çanta hazırladım. Çok başarılıyım. Bugün verilen tohumları toprağa ekip sulayacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------



-Çocuklara verilen karneden görüntü,



-Özel eğitim sınıfı öğrencilerinden detay görüntü,



-İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile röp,



-Serkan Akgün'ün konuşmasından görüntü,



-Atölyeden detay görüntü,



-Özel öğrencinin yatak toplaması, bardak yıkamasından görüntü.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



===============



Saçına 8 yıldır makas değmeyen Baran, karne aldı



Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde, geçen yıl ilkokula başlayan 8 yaşındaki Baran Barış'ın doğduğundan bu yana makas değmeyen uzun saçları, görenleri şaşırtıyor.



Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan Baran, uzun saçlarıyla dikkat çekiyor. 8 yıl önce doğan Baran'ın babası oğlunun giderek uzayan saçlarını çok beğendi ve kestirmeye kıyamadı. Baran'ın boyu 1 metre 10 santimetreyi bulurken, saç uzunluğu ise 70 santimetreye ulaştı. Aile, eğitim-öğretim dönemi başlamasına rağmen Baran'ın saçlarını kestirmeye yine kıyamadı.



İnegöl'ün Fatih İlkokulu'nda ikinci sınıfta eğitim gören Baran'ın erkek olduğunu fark eden öğretmenleri ve arkadaşları bu duruma şaşırıyor.



Okul çıkışında Baran'ı almaya gelen annesi Osman Barış, "4 çocuğumuz var. 4 erkek evladımızın 3'üncüsü Baran. Baran 8 yıl önce dünyaya geldi. 1 yaşına geldiğinde saçları çok güzel ve gürdü. Bende çocuğumuzun saçlarını kestirmek istemedim. 2 yaşına geldi, saçlarının boyu iyice uzadı, kestirmeye kıyamadık. İlkokula başladı. Halen saçına makas değmedi. Bazen güzel tepkiler alıyoruz, bazen de çok şaşıranlar oluyor. Saç boyu beline kadar geliyor. Baran da saçını kestirmek istemiyor. Baran, askere giderken kestireceğini söylüyor. Bir gün baran bir tesiste lavaboya gitmek istedi. Giderken tam bir kadın orası erkekler tuvaleti oraya girmesin deyince, ben baranın erkek olduğunu söyledim.ö Dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



-genel görüntü



-babadan ve Baran'dan açıklama



-detaylar



5 DK, 561 MB



Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



===================



Kars'ta köy okulundaki çocuklar badmintonla tanıştı



KARS'ın Akyaka İlçesine bağlı sınır köyü Boyuntaş'taki çocuklar badminton sporuyla tanıştı. Çocuklar, okul bahçesinde ilk oyunlarını oynadı.



Türkiye Badminton Federasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür' projesi kapsamında Kars'ın Akyaka ilçesinin Ermenistan sınırındaki Boyuntaş Köyü Ortaokulu öğrencileri, badminton sporuyla tanıştı. Badminton Kars Temsilciliği'nden köye giden ekipler, okul bahçesini oyun alanına çevirerek öncelikle çocuklara yeni spor dalını tanıttı. Badminton için gerekli olan malzemeleri anlatan ekipler, daha sonra oyunun nasıl oynandığını tarif etti. Yeni tanıştıkları oyunla ilgili bilgileri ilgiyle izleyen çocuklar daha sonra ellerine aldıkları raketlerle badminton oynamanın keyfini yaşadı.



Badminton İl Temsilcisi Pınar Yağmur Toprak, "Türkiye Badminton Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 'Orada Bir Köy Var Uzakta, O Köy Bizim Köyümüzdür' projesi kapsamında Boyuntaş Ortaokulu'na geldik. Çocuklarımıza ilk defa, hiç görmemiş oldukları badminton sporunu tanıtmak ve onlara bu sporu sevdirmeyi amaçladık" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Filenin kurulması



-Badminton İl Temsilcisi Pınar Yağmur Toprak'ın çocuklara öğretmesi



-Çocukların badminton oynamaları



-Badminton İl Temsilcisi Pınar Yağmur Toprak'ın konuşması



-Çocukların konuşmaları



-'Orada bir köy var uzakta' türküsünü okumaları



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,



==================



Çeşme'de 21 kaçak yakalandı



İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 21 kaçak yakalandı. Kaçakları taşıyan minibüsün şoförü de gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme'de insan kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, dün saat 20.00 sıralarında, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler mevkiinde, 10 NH 090 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsteki, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeyi planladıklarını anlaşılan, Filistin uyruklu 21 kaçak yakalandı, sürücüsü M.S.Y. de gözaltına alındı.



Kaçaklar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, M.S.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Haber: Davut CAN/İZMİR, -

