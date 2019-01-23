Dha Yurt Bülteni -6

Arazide sular çekildi, yeni düdenler oluştuİzmir'in Menderes ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde derin çatlaklarla oluşan düdenler suların çekilmesiyle iyice ortaya çıktı.

Arazide sular çekildi, yeni düdenler oluştu



İzmir'in Menderes ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde derin çatlaklarla oluşan düdenler suların çekilmesiyle iyice ortaya çıktı. Vatandaşların bölgeye olan ilgisi sürerken, arazide küçük çaplı yeni düdenlerin oluştuğu görüldü.



İzmir'de iki hafta önce üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düşmesiyle Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Düdenlere akan su şelaleyi andıran görüntüleri görmek için vatandaşlar bölgeye akın etti. Öte yandan geçen süre içinde arazideki suların çekilmesiyle düdenler daha net görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde düdenlerin içindeki şekiller dikkat çekti. Arazide küçük çaplı düdenlerin oluşmaya devam ettiği görüldü. Bölgeye vatandaşların ilgisi hala devam ediyor. Düdeni görmek için İzmir'in merkezinden geldiğini söyleyen Yakup Sakur, "İlk defa gedik böyle bir şeyi ilk defa gördük. Yani normalde görülecek şey değil ilk defa gördüğümü belirtmek isterim" dedi. Elektrik şirketinde saha elemanı olarak çalışan Mehmet Atik, oluşan düdeni görünce çok şaşırdığını belirterek "Biz burada hatlara bakıyoruz. Genelde geçiyoruz buradan çukur oluşmuş baya şaşırdık. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Baya büyükmüş. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Drone çekimleri



Vatandaşlarla röportaj



Genel ve detay görüntü



Haber-Drone: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



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'Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını



Gaziantep'te, kentin simgesi 'Çingene kız' mozaiğine ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl 266 bin 560 kişi ziyaret etti. Özellikle geçen yıl sonu Çingene Kız'ın ABD'den getirilen eksik parçalarıyla bünyesindeki mozaik sayısı artan müzeyi, bu yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.



30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip müzede, Gaziantep'le özdeşleşmiş 'Çingene Kız' mozaiği, Mars Heykeli ile Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor. Müzedeki ziyaretçi sayısı 2018 yılında, bir önceki yıla oranla yaklaşık 100 bin kişi arttı. 2017 yılında 169 bin 884 kişinin ziyaret ettiği müzeyi 2018 yılında 266 bin 560 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin en yoğun ilgiyi gösterdiği eser ise kentin simgesi haline gelen 'Çingene Kızı' mozaiği oldu.



OTELLERDE KONAKLAYAN YABANCI TURİST YÜZDE 15 ARTTI



Kent turizmine de önemli katkısı olan Zeugma Mozaik Müzesi açıldığı 2012 yılından bu yana en çok ziyaretçi sayısına ulaştı. Tarihi dokusu ve yemekleri ile ilgi çeken kente gelen turist sayısında da önemli oranda artış yaşandı. 2017 yılında işletme belgeli otellerde konaklayan yerli turist sayısı 524 bin 660 kişiyken, 2018 yılında yüzde 7,22'lik artış ile 562 bin 563 kişi oldu. Yabancı turistlerde ise artış oranı yüzde 15,23 oldu. Bir önceki yıl 98 bin 357 yabancı turistin konakladığı otellerde geçen yıl 113 bin 339 yabancı turist konakladı.



EN ÇOK IRAKLI TURİSTLER GELDİ



Kültür ve damak tadı açısından benzerlik gösterdiği için Ortadoğulu turistlerin daha çok geldiği kente geçen yıl en çok Iraklı turistler ziyarette bulundu. 2018'de 34 bin 697 Iraklı Gaziantep'i ziyaret etti. Irak'ı sırasıyla Suriye, Almanya, Çin, İtalya, ABD, İran, Fransa ve Ürdünlü turistler takip etti.



Özellikle geçen yılın sonunda ABD'den getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin kayıp parçalarının sergilenmeye başlandığı Zeugma Mozaik Müzesi'ne bu yıl da turist akını olması bekleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Zeugma Mozaik Müzesi



Havadan görüntüsü



Ziyaretçiler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 261 MB



Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)



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'Kırılmaz Türk mermeri' dünya piyasasına sunulacak



Afyonkarahisar'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Kadir Sayın'ın Muğla'da çalıştırdığı maden ocağından çıkarılan mermerin kırılmadığı fark edildi. Ürünün kırılmadığını yaptığı çeşitli testlerde gören Kadir Sayın, 'Kırılmaz Türk mermeri' adıyla dünya piyasasına sunmaya hazırlandıkları ürün için patent çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



Afyonkarahisar'ın önemli gelir kaynakları arasında yer alan mermer Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor. Özellikle mermer üretiminde adını sıkça dünyada duyuran Afyonkarahisar, bu kez 'kırılmaz Türk mermeri' adıyla adını dünya piyasasına duyurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Kadir Sayın'ın Muğla'nın Yılanlı Dağı bölgesinde açtığı ocaktan çıkarılan mermerin kırılmaz özellikte olduğu fark edildi.



KIRILMADIĞINI MÜŞTERİ FARK ETTİ



Herhangi bir işlem yapılmadan, ocaktan çıkarıldığı gibi belirli ölçülerde kesilerek satışa sunulan mermerin kırılmaz özelliğini bir müşteri fark etti. Mermeri yere bırakarak test yapan müşteri çektiği videoyu Kadir Sayın'a gönderdi. Müşterisi sayesinde mermerin kırılmadığını gören, benzer testleri kendisi de yapan Kadir Sayın, patent başvurusu çalışmalarının yürütüldüğü ürünü 'Kırılmaz Türk mermeri' adıyla dünya piyasasına sunmaya hazırlanıyor.



DOĞAL HALİYLE KIRILMAYAN BİR TAŞ



Kadir Sayın, kırılmaz Türk mermerini piyasaya sürerek ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak istediklerini belirterek, "Biz normalde inşaat sektöründeyiz ve belli bir ivme kat ettik. Daha sonra mermerle alakalı bir girişimimiz oldu. Bununla ilgili Ar-Ge'miz gerçekleşti ve üretime başladık. Üretimle beraberinde bakılan şu oldu ki; mermerin İtalya mermeriyle muadil bir taş olduğu, bununla ilgili sağlamlığı, epoksi file istemediği ve kırılmayan bir Türk taşının oluştuğunu gördük. Bunu hem kendi Ar-Ge'lerimizi yaparken hem de bir müşterimizin bununla alakalı tespitinden dolayı bu yol haritası ile kırılmayan 1 santim kalınlığında epoksi filesi olmayan, doğal haliyle bu malzemenin sağlamlığıyla kırılmayan bir Türk taşının olduğunu gördük. Bununla alakalı da ülke ekonomisine katkı noktasında döviz girdisinin sağlanması anlamında efor ve çaba sarf etmekteyiz" dedi.



'TAŞ GİBİ MERMER'



Satış yaptığı bir müşterisinin mermerle ilgili yaptığı testi cep telefonuna videoyla kaydederek kendisine gönderdiğini aktaran Kadir Sayın, "Müşterimiz mermerle ilgili test yaptığında 'Taş gibi derler ya halbuki doğru doğal taş aslında. Taş gibi mermer' diyerek esprili bir video çekmiş. Bu videoda da 1 santim kalınlığında, 61 santime 120 santim ebadındaki mermeri yere bırakıyor. Kendisi videoya çekmiş kendi showroomunda. Daha sonra videoyu bize gönderdi. O müşterimiz şunu da yaptı; işi biraz abartarak ve kırılana kadar gideceğini, ebadı büyüteceğini söyledi. Bundan sonra 30 santim eninde 1 metre 80 santim boyunda bir mermerle de deney yaptı ve kırılmadı. Mermeri kırana kadar gideceğini söyledi. Biz de hodri meydan dedik" diye konuştu.



'DÜNYAYA PAZARLAMIŞ OLACAĞIZ'



Diğer ürünlere oranla mermerin dayanıklı olduğuna vurgu yapan iş insanı Kadir Sayın, şöyle dedi:



"'Kırılmayan Türk mermeri' adı altında bir deney yapıldı veya yapılmadı bilmiyoruz. Ama bununla ilgili keşfettiğimiz olay sağlamlığı ve 1 santim düzeyinde bakıldığında seramik fayans ile karşılaştırıldığında doğal taş olarak kırılmaz Türk mermeri diye dünyaya inşallah bunu pazarlamış olacağız."



'DİREKT DOĞADAN ÇIKTIĞI ŞEKLİYLE KESİYORUZ'



Firmanın Pazarlama ve Satış Müdürü Ayşegül Mutlu da kırılmaz Türk mermerinin dünyaya ve sektöre yeni açılacak bir marka olduğunu kaydetti. Mutlu, "Mermerimiz yeni doğmuş bir bebek. Türkiye, dünyaya ve sektöre yeni açılacak bir marka olarak ilan etmek istiyoruz. Mermerimiz aslında dünya markası olan İtalya markasının Türkiye'deki tek muadilidir. Başka bir alternatifi yok. Kristal yapısı sıkı, dinamikleşmiş ve mermere dönüşmüş bir yapıda. Sağlam ve disiplinli seleksiyonda. Çok yakın bir zamanda dünya pazarlarında ismi duyulacak ve yeniden marka olacak yeni bir Türk taşıdır. Mermer direkt doğadan çıktığı şekliyle hammadde olarak kesiyoruz, cilalıyoruz ve paketleyerek gönderiyoruz. Bütün dünyaya bu türde pazarlamaya düşünüyoruz. Sağlam bir taş. Herhangi bir sağlamlaştırma, epoksi file uygulanmıyor. İnce yapılıyor, 1 santim. Büyük ölçülerde de çalışılabiliyor. Örneğin 100x100, 120x120. Herhangi bir sağlamlaşma olmadan kırılmayacak bir şekilde elde edebiliyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Mermer ocağından detay (Cep telefonu görüntüsü)



Kırılmaz mermerlerden detay



Kadir Sayın kırılmaz mermerleri incelerken detay



RÖP 1: Kadir Sayın



RÖP 2: Ayşegül Mutlu



Sayın ve Mutlu kırılmaz mermeri test ederken



Yere bırakılan mermer kırılmamış hali ve kaldırılırken detay



Kırılmayan mermerle test yapılırken detaylar



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



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Mezarlığın sulama vanalarını çaldılar



Kayseri'de, bir mezarlıkta bulunan 7 adet sulama vanası, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.



Hırsızlık olayı gece yarısı merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, mezarlıkta toprağa monte halde bulunan 7 adet sulama vanasını, alıp kaçtı. Sabah saatlerinde gelen mezarlık çalışanları, durumu fark edince polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, mezarlıkta çimlerin sulanması amacıyla kullanılan 7 vananın çalındığı belirlendi. Vanaların her birinin maliyetinin 1000 TL olduğu bildirildi. Mezarlıkta parmak izi ve delil araması yapan polis,, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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Mezarlıktan görüntü



Çalınan sulama vanalarının bulunduğu bölgeden görüntü



-Olay yeri incele ekiplerinin çalışması



Genel detay



Süre: 2.48 Boyut: 339 MB



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA



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9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı



Van merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Van merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Denizli, Kars ve Kilis'te operasyon başlatıldı. Örgüt içinde faaliyet yürüten 'mahrem imam'larla haberleşirken, deşifre olmamak için ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si askerlikten ihraç olmak üzere 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.



Haber: Orhan AŞAN/VAN, -



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CHP'den 4 bin 726 itiraz



CHP İzmir'in bir çok ilçesinde seçmen kütükleri için toplamda 4 bin 726 itirazda bulundu. Seçmen listelerine en fazla itirazın Foça'da yapıldığı dikkat çekti. CHP'nin 8 ilçede ise, seçmen listelerine yönelik herhangi bir itirazı bulunmuyor.



İzmir'de seçmen listelerine yönelik çalışmalarını sürdüren CHP İzmir İl Yönetimi ile ilçe örgütleri, 22 ilçede toplam 4 bin 726 itirazda bulundu. Seçmen listelerine yönelik en ciddi itiraz ise Foça'da yapıldı. Parti ilçede toplamda 4 bin 2 tirazda bulundu. Yapılan itirazları değerlendiren ilçe seçim kurulu, itirazlardan 633'ünü kabul ederken, 3 bin 369 itirazı ise reddetti. Menderes'te de 108 itiraz yapıldı ancak bu itirazların tamamı reddedildi. En yüksek itirazların yaşandığı bir diğer ilçe ise Ödemiş oldu. Burada da seçmen listelerine toplamda 92 itiraz yapıldı. Yapılan itirazların 74'ü kabul edilirken, 18'i ise reddedildi.



6 İLÇEDE İTİRAZLARA RED



Çiğli, Bergama, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Torbalı'da yapılan itirazların hepsi reddedildi. İzmir'de Aliağa, Bayındır, Beydağ, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Narlıdere'de de, listelere yönelik itiraz olmadı. CHP İzmir İl Bilişim Sorumlusu Fulya Alçay, çalışmaları yaparken 24 Haziran seçimlerini baz aldıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalarda, 24 Haziran'da, oy kullanılan kimi yerlerde seçmen sayısının bariz şekilde arttığını, dikkat çeken artışların yaşandığı yerlerde çalışmaları yoğunlaştırarak, duruma itiraz ettiklerini söyleyen Fulya Alçay, "Hane seçmen kontrolü yaptık. Eğer 24 Haziran'da bir hanede 5 seçmen var da, bu sayı şimdi örneğin 20'ye çıkmışsa, b unun peşine düştük. Biz bu tür örneklerin üzerinde durduk. Foça'ya 4 bin 2 itiraz var. Bunların 633'ü kabul edildi" dedi.



'AKP'NİN İTİRAZLARINA DA İTİRAZ EDECEĞİZ'



AK Parti'nin seçmen listelerine yaptığı itirazlara, CHP olarak kendilerinin de itiraz edeceğini söyleyen Fulya Alçay, "Biz bundan sonraki süreçte, yaptığımız ve reddedilen itirazlara, itiraz edeceğiz. Ayrıca, AKP'nin itiraz ettiği ve YSK tarafından kabul edilen itirazlara bakacağız. Belki itiraz edilen seçmen o adreste ama AKP'nin itirazı kabul edildi. Biz bu nedenle AK Parti'nin yaptığı itirazlara da itiraz edeceğiz" diye konuştu. Siyasi partiler, 26 Ocak'ta, il seçim kurullarına itirazlarını yapacak. 28 Ocak'ta il seçim kurulları yapılan itirazları karara bağlayacak. 29 Ocak'ta da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edilecek.



Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



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Denizi kirleten gemi için 799 bin lira ceza



Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen, Panama bandıralı gemiyle ilgili 799 bin 95 liralık ceza uyguladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nce Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimler sürdürülüyor. Denetimler sırasında Antalya Port Akdeniz Liman sahasında bağlı bulunan, Panama bandıralı, 1382 grostonluk 'Naci Atabey' isimli kuru yük gemisinin sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Gemiyle ilgili 2872 sayılı 'Çevre Kanunu' gereğince 799 bin 95 liralık idari para cezası uygulandı.



ANTALYA, -



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Yol yapımı için kurulan tesisten, piyasaya mıcır satıldığı iddiası



İzmir'de Karaburun ile Mordoğan arasındaki yolu yapan yüklenici firmanın, taş ocağından çıkardığı ham maddeyi piyasaya sattığını ileri süren ilçe sakinleri, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yol yapım çalışması bittikten sonra kapatılması gereken tesisin, bölgedeki faaliyetlerini sürdürmek için İmar Barışı'ndan faydalanmak amacında olduğunu iddia eden Karaburunlular, İlçe Belediyesi ve İzmir Valiliği'ne de dilekçeyle başvuruda bulunarak, şantiyenin kapatılmasını istedi. Firma yetkilileri ise iddialara, yol yapım çalışmalarının henüz devam ettiği yanıtını verdi.



Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü, dar ve virajlı olduğu için sık sık kazaların yaşandığı Karaburun-Mordoğan arasında karayolu yapımı için ihaleye çıktı. Yolun yapımını üstlenen yüklenici firma, 2016 yılında Azmak Deresi mevkisinde, hazır beton, plentmiks, kırma-eleme tesisi kurdu ve çalışmalara başladı. Yolun yapımında kullanılacak olan mıcır, taş gibi malzemelerini bölgede açtığı taş ocağından sağlayan firma, iddiaya göre, elde ettiği ham maddeyi, piyasaya satmaya başladı. Bunun üzerine ilçe sakinleri, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda İzmir Valiliği ile Karaburun Belediyesi'ne de dilekçe ile başvuruda bulunan ilçe sakinleri, tesisin kapatılmasını istedi.



Karaburunlular adına açıklama yapan Yaşar Şefkatoğlu, şantiye kurulduktan sonra çıkan tozdan dolayı evlerinde bile rahat yaşayamadıklarını, zeytinliklerin kuruduğunu, ancak yolun yapılması için şikayetçi olmadıklarını belirtti. Şefkatoğlu, "Kamu yararı taşıdığı için yol yapım çalışması esnasında yaşanan hiçbir olumsuzluktan şikayet etmedik. Tozu, dumanı sineye çektik, yolun bir an önce bitirilip, şantiyenin kaldırılmasını büyük bir sabırla bekledik" dedi.



'İMAR BARIŞI'NA BAŞVURU YAPTI'



Yol yapımını üstlenen firmanın kurnazlık yaptığını ileri süren Yaşar Şefkatoğlu, "Firma, söz konusu şantiyeyi yol yapım amacıyla kurmamış gibi hareket etti. Yani sanki orada izinleri alınarak kurulan bir şantiye yok da, kaçak bir tesis varmış gibi hareket ederek, Şehircilik Bakanlığı'na imar başvurusunda bulundu. Bunun akabinde de İmar Barışı'ndan faydalanıp Yapı Kayıt Belgesi'ni aldı. Ayrıca Karaburun Belediyesi'ne başvurarak, şantiyesini çalıştırma ruhsatı alabilmek için numarataj talebinde bulunduğunu da öğrendik" diye konuştu.



Bu talebin sakıncalı olduğunu savunan Şefkatoğlu, "Çünkü firma kamu yararı gözetilerek Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yol yapım süresiyle sınırlı izin aldı. Yol bittikten sonra yapılan sözleşme gereği şantiye kapatılacak. Gayrisıhhi müessese olan bu yapılar kamu kurum görüşleri alınmadan yapılamaz" dedi.



'EVLERİMİZİ TERK ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ'



Azmak Deresi yakınında yaşayanların, yol yapımı için geçici olarak kurulan şantiyeye bugüne kadar hiçbir itirazlarının olmadığını kaydeden Yaşar Şefkatoğlu, buna rağmen firmanın hukuki dayanaktan yoksun olarak şantiyesini kalıcı hale getirmek için çabaladığını ileri sürerek, "Şantiyenin faaliyetlerine devam etmesi halinde, zaten 3 yıldır yaşayamadığımız evlerimizi terk etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.



Firma yetkilileri ise iddialara, yol yapım çalışmalarının henüz devam ettiği yanıtını verdi.



Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, -

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