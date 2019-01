Dha Yurt Bülteni -6

İzmir'de dün (çarşamba) öğle saatlerinden beri aralıklarla süren ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınları olurken, esnaf kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.



İzmir'de dün öğle vaktinde başlayan ve aralıklarla devam eden, zaman zaman da sağanak şeklinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araç trafiğinde tıkanıklıklar yaşanırken, polis ve belediye ekipleri, trafik yoğunluğunu gidermek için önlem aldı. Yağmur suları nedeniyle, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok iş yerinde su baskınları oldu, rögar kapakları taştı. Esnaf, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Çarşı esnafı, sürekli bu şekilde mağdur olduklarını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.



Afgan kardeşlerden kahramanlarına 'teşekkür' öpücüğü



TOKAT'ta iki katlı evde çıkan yangında, pencereden babasının attığı iki çocuğu kurtaran yerel gazete dağıtım görevlisi Remzi Özyurt (35), Afgan aileyi ziyaret etti. Özyurt, "Benim 4 çocuğum var, şimdi çocuğum 6 oldu. Bunları ben ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi. Çocuklar, kahramanlarına öperek teşekkür etti.



Dün sabah saatlerinde Alipaşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan uyruklu Muhammed Norazi'nin ailesiyle oturduğu iki katlı evin alt katında çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangına uykuda yakalanan Muhammed Norazi, yoğun dumanı fark edince uyanarak pencereleri açıp yardım istedi. Bu sırada evin önünden geçen yerel gazetede dağıtım görevlisi Remzi Özyurt imdadına yetişti. Baba Muhammed Norazi çocukları Mukaddese (7) ve Ümit Norazi'yi (5) evin ikinci katından Özyurt'a doğru sarkıttı. Gazetece dağıtıcısı Özyurt, çocukları tutarak yere indirdi. Muhammed Norazi de eşi Remziye ile birlikte kapıdan çıktı.



Yangında dumandan etkilendikleri belirlenen aile, tedavi gördükleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden taburcu edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Muhammed Norazi ve ailesi Tokat Öğretmenevine yerleştirildi. Yangında çocukların hayatını kurtaran evli ve 4 çocuk babası Remzi Özyurt, Öğretmenevinde Muhammed Norazi ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette yangından kurtardığı Mukaddese ve Ümit Norazi'ye sarılan Özyurt duygusal anlar yaşadı. Mukaddese ve Ümit Norazi ise Özyurt'u öperek teşekkür etti.



'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'



Çocukları sağlıklı gördüğü için mutlu olduğunu ifade eden Remzi Özyurt, "Çocukları sağ salim gördüm. Buraya yerleştirdikleri için mutlu oldum. Sevindim bu duruma. İnsanlık görevimizi yaptık. Benim yerimde bir başkası olsa aynısını yapardı. Sonuçta içeride bir canlı var. Benim kendi çocuklarım da olabilirdi. Bunu düşünerek önce itfaiyeyi aradım. İtfaiyeyi aradıktan sonra baktım ki yangın yükseliyor. Sonra babasına işaret ettim, çocukları atmasını söyledim. Babası da çocukları attı. İlk önce birini yakaladım. Sonra karşı komşusu geldi ona verdim. Sonra büyük çocuğu attı onu da tuttum. Babası dışarısı soğuk olduğu için battaniye attı. Olaydan sonra eşim dostum aradı. Bizim tek temennimiz Allah rızası içindi. Orada bir ben bir Allah bir de bu çocuklar vardı. Orada ben bunlara yardım etmeyip gidebilirdim. Türkiye'de Suriyeliler, Iraklılar, Afganlılar, Türkmenler diye ayrımcılık yapılıyor. Ben bu ayrımcılığın yapılmasını istemiyorum. Çünkü bunların hepsini Allah yarattı. Buna böyle bakmak lazım. Yapılan işi Allah rızası için yapmak lazım. Benim 4 çocuğum vardı, şimdi çocuğum 6 oldu. Bunları ben ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.



Çocukların babası Muhammed Norazi ise, Remzi Özyurt'ta teşekkür ederek, "Remzi ağabey olmasaydı işimiz zordu. Dışarı çıktım baktım, sonra üst kata tekrar çıktım. Eşime 'çocukları at' dedim. Şu anda çok sıkıntımız var. Biz 4 ay önce buraya geldik. Çocuklarım okula gidecek ama bize kimlik verilmedi. Kimliğimiz yok. Türkçe de bilmiyoruz. İşim yok, havalar çok soğuk. Eşyalarımız da yandı, yardım istiyoruz" diye konuştu.



Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.



Marmara Denizi'nden bugün saat 09.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus Askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.



Güvertesinde iki konteynır taşıyan askeri kargo gemisine, Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.



Şampiyon melekler, Fransa'ya hazırlanıyor



Erzurum'un lisanslı kayak sporcuları otistik ikiz kardeşler 15 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, Fransa'da yapılacak 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na Palandöken'de hazırlanıyor.



Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizler, yaşam koçları Seyah Güngör, kayak antrenörleri Nihat Dalga ile Tarık Temel eşliğinde günde yaklaşık 6 saat çalışıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, güçlerine güç katıyor. Erzurum Bölge Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, 2019'un Mart ayında Fransa'da yapılacak olan Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda oldukça iddialı.



Dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları Zeynep ve Murat ile birlikte gece-gündüz demeden şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen yaşam koçları Güngör, şöyle dedi:



"Zeynep ve Murat 6 yaşından beri kayağın içinde. Son 7 yılda bu sporu profesyonel olarak yapmaktalar. Beş Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 4'ncülüğü ve Dünya 5'inciliğine sahipler. İkizler ayrıca jimnastikte de son 5 yılın Türkiye şampiyonu ve ayrıca Dünyada gelecek vadeden sporcular olarak seçildi. Altı saat antrenman yaparak sürekli kapı çalışması yapıyoruz. Zeynep ve Murat, ülkemizde ve dünyada otizmli olup profesyonel olarak kayak branşında tek sporculardır. Kayak Federasyonundan tam destek bekliyoruz. Bu çocuklar bir harika."



"Meleklerim" dediği otistik çocukları ile gurur duyduğunu söyleyen Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, çocuklarının gittikleri her yerde olduğu gibi Fransa'da da Tük Bayrağını göndere çekeceğine inandığını belirtti.



Sindirim sistemi hastalıklarına dikkat



Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Muzaffer Ertürk, mide, karaciğer ve bağırsak hastalıkları konusunda bilgiler verdi.



Sindirim sistemi hastalıkları hakkında bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, sindirim sistemindeki rahatsızlıkların en çok yemek borusu, mide, kalın-ince bağırsaklarda ortaya çıkabildiğini söyledi. Yemek borusunda yutma güçlüğü problemleri ve reflü şikayetleri, midede en çok gastrit, ülser, dispepsi gibi strese bağlı sindirim bozuklukları oluşabildiğini ifade eden Ertürk şunları söyledi:



"Bunların yanı sıra özellikle mide ve pankreas kanserleri günümüzde çok fazla görülmektedir. Pankreasın endokrin ve ekzokrin dediğimiz sistemlerle ilgili sindirim problemleri olabiliyor. Günümüzde çok sık rastladığımız safra kesesinde oluşan safra taşları problemlerinden de çok fazla şikayetler alıyoruz. Vücudun en önemli olan organlarından olan karaciğerde oluşan en popüler sorun, karaciğer yağlanmasıdır. Özellikle çağımızda obezitenin artmasıyla birlikte şeker hastalığı bölgemizde çok sık görülmeye başlandığı için, karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer bozukluğu ve buna bağlı hepatit, siroz hastalıklarını çok sık görmekteyiz. Bu hastalıkları önceden çok nadir görüyorduk. Siroza bağlı hastalıklar hepatit B ve hepatit C ile oluşurken, şu anda karaciğer yağlanmasına bağlı siroz ön plana çıktı. Türkiye'de bu hastalık son zamanlarda artış gösterdi. Avrupa'da alkole bağlı karaciğer hastalıkları oluşurken, Türkiye'de alkole bağlı karaciğer hastalıkları daha az görülmektedir. Günümüzün en sık görülen hastalığı ise huzursuz bağırsak sendromudur. Özellikle çok stresle kişilerde görüldüğünü düşünüyoruz. Hastalığın sebebi tam olarak bilinmiyor. Huzursuz bağırsak sendromunu tetikleyen birçok faktörün etkili olduğunu düşünüyoruz. Huzursuz bağırsak sendromu, geçirilmiş olan bir enfeksiyon, yoğun kaygı, ağır travma gibi etkenlerden ortaya çıkıyor. Gastroenteroloji bölümüne gelen hastaların yüzde 40'ı bu şikayet nedeniyle geliyor."



SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDİLEBİLİYOR



Özel Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk sindirim sistemi hastalıklarının tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler verdi. Gastroenteroloji polikliniğine en çok İshal, kabızlık, gaz, şişkinlik şikayetleriyle hastalar başvurulduğunu ifade eden Ertürk, "Bu şikayetlerle gelen hastalar çoğunlukla kanser olabilir miyim şüphesiyle başvuruyorlar. Bu hastalara muayenemizin ardından gereklilik durumuna göre kolonoskopi, endoskopi gibi yöntemlerle hastalığının teşhisini koyarak tedavilerini uygulamaktayız. Ülseratif kolit çok sık görülen, İltihabi bağırsak hastalıklarındandır. Sebebini tam olarak bilmediğimiz ottoimmün bir hastalık grubundandır. Kanlı ishal, karın ağrısı şikayetleri bu hastalık grubunda çok görmekteyiz. Bu hastalıkların tanısı konulduktan sonra, belli ilaçları vererek, takip altına almaktayız. Kron hastalığı da kalın bağırsağı ve ince bağırsağı kapsayan ottoimmün hastalık grubundadır. Özellikle endoskopi, kolonoskopi gibi teknik cihazlar geliştikçe çok sık görmeye başladık. Yıllar önce az olduğu sanıldığı ya da gözden kaçırılan bu hastalığa artık çok sık rastlamaktayız" dedi.



'HEPATİT C'DEN İLAÇLARLA KURTULMAK MÜMKÜN'



Hepatit B ve C gibi karaciğeri ilgilendiren hastalıkların günümüzde korkulacak düzeyden kurtulduğunu ifade eder Dr. Ertürk şöyle devam etti:



"Özellikle Hepatit C'den tamamen kurtulmak yeni ilaçlar sayesinde çok büyük oranda mümkün hale geldi. Hepatit B'nin ise çoğalmasını önleyici birtakım ilaç tedavileri uygulayarak kontrol altına alabiliyoruz. İlaç tedavisinin yanında bir takım endoskopik yöntemlerle midede, yemek borusunda ve kalın bağırsakta olan hastalıklara müdahale edebiliyoruz. Bunlardan safra kanalında taş olanları da ercp dediğimiz bir yöntemle safra kanallarında ki taşlar temizleyebiliyoruz. Submukozal dediğimiz sindirim sistemi mukozasının hemen altındaki tümörleri daha iyi tanımamız için gerekli olan eus dediğimiz bir yöntem var. Yine mide bağırsak kanamasında, kanama odaklarına yönelik müdahalelerde bulunabiliyoruz. Bazı polip veya küçük kanser tiplerine polipektomi ile onları alarak ameliyata gerek kalmadan hastanın geleceğini daha iyi garanti altına alacak yöntemler uygulayabiliyoruz. Obezite cerrahisine uygun olmayan, cerrahiden kaçınan obez hastalarda balon ve gastrit botoks gibi yeni yöntemler uygulayabiliyoruz. Son olarak bu hastalıkların tamamında asla çevreden önerilen ilaçların alınmamasını bir uzmanla iletişime geçmesini tavsiye ediyorum."



