Dha Yurt Bülteni -6

Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor (3)PAKDEMİRLİ: İNŞALLAH KIZIMIZA CANLI ULAŞIRIZTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarını olay yerinde inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarını olay yerinde inceledi. Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katıldığı inceleme çalışmalarında Bakan Pakdemirli, baba Ahmet Acar'ın koluna girerek, teskin etmeye çalıştı. Pakdemirli, olay yerindeki çalışmaları koordine eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'dan da bilgi aldı. Tuğgeneral Aktemur, Ankara'dan 12 kişilik profesyonel ekibin çalışmalara katıldığını belirterek, deniz ve derede 21 dalgıcın arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Aktemur, "Şu anda bir şeye ihtiyacımız yok. 2 Sahil Güvenlik botu denizde arama yapıyor. Aracın içinde Buse yoktu, camların hepsi patlaktı" dedi.



Bakan Pakdemirli ise gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yaşanan sel ve afette Kader Buse Acar'ın kaybolduğunu söyledi. Pakdemirli, "Kızımız kayıp. Devletin her imkanını kullanarak, kızımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah canlı ulaşırız. Çalışmalar devam ediyor. Fırtına Antalya'da 8 ilçeyi etkiledi. En çok hasar Finike ve Kumluca'da" diye konuştu.



Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da hastanede tedavisi süren eski eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Acar, "Dün şuuru açık değildi, bir şey söylemiyor. Beni ziyarete gelirken, hortum arabayı dereye uçurmuş" dedi.



Olay anında otomobile kadar giden ve araçla birlikte sürüklenen sanayi esnafı Edip Reyhandalı (50) ise "Sanayiden çıktık, hortum dağıtmıştı ortalığı. O esnada kanalda 3 kişiyi gördük. Bayanla uğraşıyorlardı. O esnada yardımcı olalım, dedik. Bayanı çıkardık. Kadın bağırıyordu, 'Çocuğum var, çocuğum var' diye. Ben 6- 7 yaşlarında çocuk düşünerek, hemen üstümü çıkardım, suya atladım hemen" diye konuştu.



Öte yandan arama çalışmaları devam ederken, bazı dalgıçlar, fenalık geçirdi. Sudan çıkarılan dalgıçlara, önce diğer dalgıçlar daha sonra olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.



Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,



Diyarbakır'da teröristlerin tüfekleri ele geçirildi



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 tüfek ve 35 fişek ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan ilçesinde Taşpınar köyü Önce Vatan Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca silah saklandığı yönünde elde edilen istihbari bilgiler kapsamında bölgede operasyon başlatıldı. 24 Ocak günü jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan istihbarata dayalı nokta operasyonunda, bölgede yapılan aramalarda, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



Ele geçirilen silahlar



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,-



Doğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı buldu



Konya'nın Hadim ilçesindeki Geyik Dağları'nda yürüyüşe çıkan Hasan Hüseyin Kahrıman (44), döküntü halindeki kireç taşlarında fosil kabukları buldu. Fosillerin izini süren Kahrıman, 2 bin 700 rakımda fosil yatağına ulaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özer laboratuvar ve mikroskobik incelemelerinde, elde edilen bulguların 98 milyon yıllık 'Rudist' adı verilen deniz canlısı fosili olduğunu saptadı.



Hadim'de 6 yaşından bu yana dağlarda gezen evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahrıman, geçen yıl Haziran ayında, ilçeye bağlı Eğri Göl mevkisinde doğa yürüyüşüne çıktı. Kahrıman yürüyüş sırasında kireç taşlarında döküntü halinde fosil kabukları buldu. Hasan Hüseyin Kahrıman, fosillerden aldığı numune ve fotoğrafları, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özer'e gönderdi.



98 MİLYON YILLIK FOSİL YATAĞI KEŞFEDİLDİ



Prof. Dr. Sacit Özer, yaptığı laboratuvar ve mikroskobik incelemelerde elde edilen bulguların, 98 milyon yıllık 'Rudist' adı verilen deniz canlısı fosili olduğunu belirledi. Fosillerin iki kavkılı(kabuklu) canlılara ait olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sacit Özer, "Geyik Dağı'nın doğu yamacında, yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte yeni bir fosilli lokalite saptanmıştır. Fosiller kavkılarındaki kanallı yapısıyla ilginç görünümler sunan 'Rudist' adı verilen ve 98 milyon sene evvel yaşamış olan iki kavkılı canlılara ait kalıntılardır. Hadim çevresinde ve Orta Toroslar'da ilk kez Geyik Dağı'nda bulunmuştur" dedi.



'BULGULAR ÇOK ÖNEMLİ'



Bulunan fosillerin bilim dünyası açısından da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özer, şunları söyledi:



"Orta Toroslar'daki, bilimsel açıdan bu bulgunun tanıtılması için girişimlerde bulunulmuştur. Bulguyla ilgili makale hazırlanmış ve dünyanın en saygın jeoloji dergilerinden birine gönderilmiştir. Ayrıca, 28 Ocak- 1 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara ODTÜ konferans salonlarında yapılacak olan '72'nci Uluslararası Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda bildiri olarak sunulacaktır. Böylece Hadim ve dolayısıyla Geyik Dağı'nın adı bilimsel ortamda tanıtılmış olacaktır. Sosyal açıdan bu bulgu değerlendirilebilir. Geyik Dağı'na yapılacak olan doğa yürüyüşleri kapsamına bu fosilli lokalite dahil edilerek geziye ilginç bir konum kazandırılabilir. Bu aşamada doğa dostu ve çalışmalarımda yardımlarını esirgemeyen Hasan Hüseyin Kahrıman'dan destek alınmalıdır. Bu vesileyle Hadim'in tanıtılmasına yönelik yeni girdiler sağlanmış olacaktır. Hadimli üst düzey yöneticilere uygun bir mekanda bu fosillerin sergileneceği bir müze oluşturmaları önerilebilir."



DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE BULDU



Fosilleri doğa yürüyüşünde bulan Hasan Hüseyin Kahrıman ise sık sık dağlara çıkıp uzun süre orada kalarak yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Fosilleri geçen Haziran ayında yaptığı doğa yürüyüşü sırasında bulduğunu anlatan Kahrıman, şunları dedi:



"Haziran ayında Eğri göl tarafına yaptığımız doğa yürüyüşünde, döküntü halindeki kireç taşlarında bol miktarda fosil kavkıları gördüm. Fosillerin fotoğraflarını çektim ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Sacit Özer'e gönderdim. Sacit Bey, Hadim, Bolat ve Taşkent civarında jeolojik araştırmalar yapmış ve bölgeyi tanıyan bir bilim insanıydı. Daha önceki yıllarda bu fosilleri gördüğünü ve kendi uzmanlık alanına ait Rudist fosilleri olduğunu belirtti. Ayrıca jeolojik yaş olarak bugüne kadarki incelemelerinde Hadim dolaylarında böyle bir yaşı verecek fosil bulunmadığını belirtti. Ancak bunların döküntü olduğunu ve büyük olasılıkla Geyik Dağı'ndan geldiğini söyledi."



Prof. Dr. Sacit Özer'in yönlendirmesiyle Eğri Göl'den başlayıp yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle Geyik Dağı'nın doğu yamacında 2 bin 700 metre yüksekliğe çıktığını anlatan Kahrıman, "2 bin 700 metre yüksekliğe ulaştığımda fosil yatağını buldum. Yine fotoğraflar çekip, fosil ve kaya parçalarından örnekler alıp, Sacit Bey'e gönderdim. Sacit Bey, yaptığı laboratuvar ve mikroskop çalışmaları sonucunda Hadim bölgesi için yeni bir fosil yatağının keşfedildiğini söyledi" diye konuştu.



-Fosillerin görüntüleri



-Fosillerin bulunduğu Geyik Dağı'nın havadan görüntüsü



-Fosilleri bulan Hasan Hüseyin Kahrıman'ın dağlarda yürüyüşü havadan



-Hasan Hüseyin Kahrıman ropörtaj



-Fosillerden detaylar



Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Cengiz Özcan/HADİM(Konya),)



Yardım almaya gelen kadının cüzdanını çaldılar



Gaziantep'te, yardım başvurusu için sıra bekleyen kadının, cep telefonu ve cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.



Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda yardım başvurusu için gelen kadın, cüzdan ve telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vakfa ait güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir yankesicinin, yardım başvurusunda bulunmak için sıra bekleyen kadının, cep telefonu ile cüzdanını çaldığı ardından da beraberindeki arkadaşıyla kaçtığı görüldü. Görüntülerdeki şüphelilerin M.F.K. ve A.F. olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Daha önce 4 ayrı yankesicilik olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Kuyrukta bekleyen kadın



Şüphelinin kadına yaklaşması



Şüphelinin hırsızlık yapması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)



Karda mahsur kalan at, 5 saatte kurtarıldı



Batman'ın Kozluk ilçesinde, karda mahsur kalan at, kurtarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alındı.



Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyü Göç mezrasında yaşayanlar, karda atın mahsur kaldığını görünce Batman İl Özel İdaresi'nden yardım talebinde bulundu. Göz mezrasına gelen İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, hayvanı kurmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarılan at, yem verildikten sonra köylülere teslim edildi.



Batman İl Özel İdare ekiplerinin karlı yolları açması



- Atın kurtarılması ve yem verilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: BATMAN,



Bir yılda 173 yabani hayvan tedavi edildi



Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce 2018 yılında doğada çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan ve zarar gören 173 yabani hayvan sağlığına kavuşturuldu. Bu rakam ile son yılların en yüksek tedavi sayısına ulaşıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Bölge Müdürlüğünce 2018 yılında Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da doğada zarar görmüş, yaralı ve hasta olan 173 yabani hayvan Bursa Şube Müdürlüğü Kliniğini ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde getirilerek tedavi edildi. Merkez Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer, Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Nihal Bilgici Yıldız ve Bursa Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Gizem Somuncuoğlu tarafından tedavi edilen hayvanların 85'i doğaya salınırken doğaya tekrar dönemeyecek durumda olan 88 adet yaban hayvanı Bursa Hayvanat Bahçesine yerleştirildi.



2018 yılında tedavi edilen 173 yaban hayvanı ile Bursa ilinde son yıllardaki en yüksek tedavi edilip doğaya salınan hayvan sayısına ulaşıldı.



-Kaplan, kuşlar ve yavru ayı tedavi görüntüleri



-Yaban hayvanlarından detaylar



Dosya Adı: 2501yabanihayvanlar



Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,



Tarihe 'macerasever' hasarı



Antalya'da, kendilerini 'macerasever' olarak tanımlayan 2 genç, dünyaca ünlü Kaleiçi'nin etrafında ayakta kalan ve çıkılması yasak olan tarihi surlarda tehlikeli gezinti yapıp, 5 medeniyetin kullandığı surların taşlarını aşağı attı.



Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kaleiçi'nin etrafındaki tarihi surlar, güçlükle ayakta kalmaya devam ediyor. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eseri surlardan geri kalan, Kaleiçi'nin değişik bölgelerindeki toplam 6,5 kilometrelik surların büyük bölümü, uzun yıllardır yıkım tehdidi yaşıyor. 1930 yılından itibaren dönemin Antalya Belediyesi'nce 'Şehir rüzgar almıyor' gerekçesiyle Tophane'den Hıdırlık Kulesi'ne kadar uzanan surların önemli bölümü yıktırılmıştı.



TARİHE ZARAR VERDİLER



Sosyal medyaya yansıyan ve geçen yılın Ağustos ayında yüklendiği görülen 9 dakikalık görüntü, Antalya'da yaşayanların tepkisine yol açtı. Üzerinde gezinti yapılması yasak olan tarihi surlarda Fatih Korkmaz ile 'Roof Runnerz' takma adını kullanan macerasever, surların yıkılma tehlikesi geçirdiğini belirterek, Umarım yıkılmaz ve aksilik yaşamayız dedikten sonra surlara tırmanıyor. Kendilerinin bu görüntülerini çekip, paylaşan ikilinin tırmanış sırasında surlardaki taşları da aşağı attığı görülüyor. 'Üç Kapılar' olarak bilinen Hadrianus Kapısı üstünde de tehlikeli olmasına rağmen gezinen ikili, Bulunması yasak yeri keşfettik dedi.



Turistlerin ve çevredekilerin bakışları arasında bu tehlikeli ve tarihe zarar veren yürüyüşlerini gerçekleştiren ikiliye, Antalyalılar yorumlarıyla büyük tepki gösterdi.



YORUM YAZARAK TEPKİ GÖSTERDİLER



Paylaşılan görüntünün altına bazı kişiler, tepkilerini yazarken, birçok genç de ikiliyi tebrik edip, 'iyi iş' çıkardıklarını kaydetti. Yorumlardan bazıları şöyle



'Ulan densiz, bak ben has Antalyalıyım. Senin o tırmandığın yerler var ya, senin hesaplayamayacağın yüzyıldan kalma tarihi miras. Bir de utanmadan videoda, taşlar düşüyor diyorsun. Sana tarihi korumayı öğretmediler de üstünde tepinmeyi mi öğrettiler',



'Size okkalı bir para cezası şart, bu videoyu şikayet etmeyen Antalyalı değildir. Sahip çıkın, tarihi esere zarar vermekten ceza almazlarsa, eline kamera alan surlara çıkar. Bir sürü çocuk bunları izliyor, özeniyor, size bir ev parası ceza kitleseler ağaca bile çıkmazsınız',



'Tarihi alanlar bertaraf ediliyor sanki. Çıkılması, girilmesi yasaksa bunun bir sebebi var. Tarihi dokuya zarar vererek aksiyon yapılmaz',



'Hayatımda böyle saçma bir video daha izlemedim. Üç kapılar mıydı burası diyor. Daha o meşhur kapının neden ve ne amaçla yapıldığını bile bilmiyorlardır. Yazık gençliğe yazık. Konuşmayı bile başaramayan insanlar tarihin taşlarını yere atıyor. Yazık'



-2 gencin tarihi surlara tırmanması



-Taşın aşağı düşmesi



-Anons



-Tarihi surlardan görüntü



Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,



Eşini öldürüp, cesedini 4 parçaya bölerek, bahçeye gömen kadın tutuklandı



Hatay'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen Havva Z. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, önceki gece, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Z., iddiaya göre, 1 çocuğunun babası Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Havva Z., eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedi 4 parçaya ayıran kadın, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü. Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin, eşinin cansız bedenini evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı olarak gömdüğünü görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Havva Z.'yi gözaltına aldı. Genç kadın, eşini öldürüp, arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cansız bedeni, battaniyeye sarılı bulundu. Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Emniyetteki sorgusu tamamlanan Havva Z., bugün güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. Havva Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Mikail Z.'nin cansız bedeni ise hala Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgunda bulunuyor.



Haber: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), -



Kapıkule'de 235 kilo esrar ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı



Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak üzere olan TIR'da bulunan valizler içerisinde 193 pakette 235 kilo 338 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, aralarında TIR sürücüsünün de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.



Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR'da bulunan valizlerde farklı yoğunluk tespit edilirken, yapılan detaylı aramada 10 valiz içerisinde 193 pakette 235 kilo 338 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu şüpheliler S.G., T.A., M.D., D.V., R.V. ile A.Ç. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları Edirne Adliyesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.



EDİRNE, -



Ağrı'da 1 terörist ölü ele geçirildi



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı mevkisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ocak Çarşamba günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon bölgesinde yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında 1 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda ayrıca, toprağa gömülü halde 12 kiloluk 15 mutfak tüpü bulunduğu kaydedildi.



Haber: Oğuzhan HANÇER/AĞRI, -

