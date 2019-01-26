Dha Yurt Bülteni -6

6Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (3)CENAZELER MORGA KALDIRILDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur...

DHA YURT BÜLTENİ -6



Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (3)



CENAZELER MORGA KALDIRILDI



Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik'in (23) cenazeleri, jandarmanın ve savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ölen çiftin bir yakını, gençlerin bir arkadaşlarının nişan merasimine gittiğini belirterek, "Nişandan dönerken sulara kapılan otomobil stop etmiş. Çağlar Bencik, babasını aramış. Babası aracı terk etmelerini söylemiş. Aracı bırakıp terk edememişler herhalde. Sel sularına kapılmışlar. 2 ay önce nişanları olmuştu. Bir yıl sonra evleneceklerdi" dedi.



Menteşe Kaymakamı ve Bodrum Kaymakam Vekili Caner Yılmaz ise, "Saat 01.30 sıralarında yoğun yağış neticesinde biri öğretmen olan iki vatandaşımız köprü üzerinden geçmeye çalışmışlar. Su o zaman hızlanmış. Ani selin gelmesiyle, araç sürüklenmiş. Araç içinde mahsur kalmışlar. Tahmin ediyoruz ki aracın camından çıkmışlar. Çağlar Bencik sele kapılarak aşağı sürüklenmiş. Öğretmen olan kardeşimiz de köprü ayaklarına takılmış" dedi.



Belediye ekipleri ise selden zarar gören yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışması yapmaya başladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Gece arama çalışmaları



Menteşe Kaymakamı Bodrum Kaymakam Vekili Caner Yılmaz konuşma



Çittin bir yakını röp.



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), DHA)



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Ayvacık'ta fırtına ağaçları ve direkleri devirdi



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bir aracın üzerine ağaç devrildi, Keçikaya köyünde de elektrik direkleri yıkıldı. Köye, 16 saattir elektrik verilemiyor.



Ayvacık ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında fırtına ve yağış başladı. Saatler ilerledikçe etkisini arttıran fırtına nedeniyle Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaç gövdesinden kırılarak, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Fırtına ve sağanak yağış nedeniyle zaman zaman vatandaşlar zor anlar yaşadı.



KÖYDE, SAATLERDİR ELEKTRİKLER KESİK



Fırtına ve sağanak yağış, ilçe merkezinin yanı sıra köylerde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Keçikaya köyü'nde fırtına nedeniyle elektrik direkleri yıkıldı. Köye dün saat 18.30'dan itibaren elekrik verilemiyor. UEDAŞ ekipleri, elektrikleri kesik olan Keçikaya köyünde, sorunu gidermek için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Araç üzerine devrilen ağaçtan görüntü.



-Keçikaya köyünde yıkılan elektrik direklerinden görüntü.



-Fırtınada zor anlar yaşayan vatandaşlardan görüntü.



Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),



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2 kişiyi öldürüp televizyon programına katıldı, kahvede okey oynarken yakalandı



Malatya'da cesedi yakılmış halde bulunan Özgül Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katıldıktan sonra, Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali Enver Vaizoğlu(55), Mersin'deki bir kahvehanede okey oynarken yakalandı.



Akçadağ ilçesindeki kırsal alanda 3 Ağustos 2015 günü Osman Günay(40) ve Şemseddin Algan(51) av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Güvenlik güçleri 2 kişinin katil zanlısını ararken 15 Haziran 2016 günü de Özgül Dişkaya'nın cesedi, kaybolduktan 5 ay sonra yanmış halde bulundu. Dişkaya'nın öldürülmesiyle ilgili bir televizyon programına katılan Ali Enver Vaizoğlu'nun Osman Günay ve Şemseddin Algan'ın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Ancak Vaizoğlu kaçtı. Hakkında açılan davada gıyabi olarak yargılanan firari sanık Ali Enver Vaizoğlu, 2016 yılında görülen karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



O tarihten bu yana aranan Vaizoğlu'nun Mersin'de saklandığını tespit eden Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede okey oynarken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, kararın yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü



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-Emniyetten çıkışı



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



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Kilis'te, çocukların bisiklet sevinci



Kilis Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, yarı yıl tatiline giren 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Bisikletlerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.



7 Aralık stadında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bugün çocuklarımıza eğitimde yarı yıl hediyesi olarak bisiklet dağıtımına devam ediyoruz. Bugün sevinçli bir günümüz çünkü çocuklar karnelerini alıp tatile girdi. Biz de öğrencilerimizi bisikletle ödüllendiriyoruz. Öğrencilerimiz ikinci dönem derslerine daha çok çalışacak ve ailelerinde sigara içilmesini önleyecek" dedi.



Konuşmaların ardından stadyumu dolduran öğrenciler koşarak bisikletlerini alması ilginç görüntüler oluşturdu. Tribünden atlayarak stadyumdan aldıkları bisikletlerine binen öğrenciler evlerinin yolunu tuttu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bilisket dağıtımı



Türbinden atlayan çocukların bisiklete koşması



Başkanın konuşması



Bisikletlerini alan çocuklar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 355 MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



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Ağrı'da satranç turnuvasında dede- torun maç yaptı



AĞRI Valisi Süleyman Elban tarafından başlatılan satranç turnuvasının ilk gününde dede Zeki Polat (72) ile torunu Muhammet Zana Çelik(12) karşı karşıya geldi. Dede torunun ilk tur maçı büyük ilgi gördü.



Ağrı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen satranç turnuvası, Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban tarafından başlatıldı. 140 sporcunun katıldığı müsabakaların açılış gününde dede ve torunu karşı karşıya geldi. Emekli imam Zeki Polat, 7'nci sınıf öğrencisi torunu Muhammet Zana Çelik ile ilk tur maçına çıktı. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiği maçı Vali Süleyman Elban da izledi. Daha önce Antalya'da yapılan müsabakada Ağrı'yı temsil eden torununu yenen dedeye Vali Elban, "Geçmişte satranç oynadınız mı?" diye sordu. Dede Polat da "Biz geçmişte karton kutular üzerinde renkli kağıtlarla bu oyunu oynardık" cevabını verdi. Turnuvanın en yaşlı ismi olan Zeki Polat, gençlerin kendisini gördüklerinde "Biz bunu kolay yeneriz" düşüncesiyle maça başladıklarını ancak hepsini mağlup ettiğini anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Satranç turnuvası stardı



-Dede torun satranç karşılaşması



-Dede Zeki Polat'la valinin konuşması



-Torun Muhammet Zana ile konuşma



Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI



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DHA Mersin Büro Şefi Ercan'a uluslararası ünvan



Mersin'de, Demirören Haber Ajansı Büro Şefi Mustafa Ercan'ın da aralarında bulunduğu 4 fotoğrafçıya Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından EFIAP-B, EFIAP ve AFIAP unvanları verildi.



Çektikleri fotoğraflar ile unvan almaya hak kazanan Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) üyesi 4 fotoğrafçı için tören düzenlendi. Aile Hekimi Ahmet Yenmez EFIAP-B, Diş Hekimi Onur Saral EFIAP, Fizyoterapist Nazire Avlar ile DHA Mersin Büro Şefi Mustafa Ercan'a ise AFIAP unvan sertifikalarını derneğin yönetim kurulu üyeleri takdim etti.



Gece sonunda duygularını dile getiren Mustafa Ercan, "Hedeflediğim noktada değilim. Daha üst basamaklara doğru ilerlemek istiyorum. Bu ilk basamaktı. Artist ünvanını almak için 3 yıllık bir çalışma gerektirdi. 8 ülke, 15 yarışma ile 40 puan toplayarak buraya geldim. Bunun devamı var. Ekselansa kadar devam ediyor. Kendi gelişimimi rahat rahat görebildim hem de uluslararası arenada çekilen diğer fotoğrafları görme şansım oldu. Çok başarılı fotoğraflar içerisin de benim de bazı fotoğraflarımın ödül alması onur verici, çok mutlu oldum. Bunu da dostlarım ve arkadaşlarımla zaman zaman paylaştım" dedi.



Görüntü Dökümü



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Dernek tabelası ve logosunun görüntüsü



Katılımcıların görüntüleri



Tanıtım videosunun görüntüsü



DHA Büro Şefi Mustafa Ercan ve Onur Saral'a unvan sertifikasının verilmesi



Hatıra fotoğrafının çekilmesi



Mustafa Ercan ile röportaj



SÜRE: 01'35" BOYUT: 172 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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