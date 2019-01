Dha Yurt Bülteni- 6

1)BAKAN SOYLU: 2018'DE 20 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİK (2) - YENİDENİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamının 2016'da toplam 4.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamının 2016'da toplam 4.27 ton eroin ele geçirdiğini belirterek, "Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında da 17,9 ton'dur. Toplamda sanırım 20 tonu aştık" dedi.



İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı', Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki Gloria Verde Otel'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla yapıldı.



Toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, uyuşturucuyla mücadelede Antalya'nın uyuşturucu üretim şehri değil sadece tüketim ayağı olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Karaloğlu, doğu ve güneydoğu illerindeki kaynak illerdeki operasyonların faydalarını gördüklerini söyledi. Uyuşturucuda karada yapılan operasyonlardan kaçanların deniz yolunu kullandıklarına dikkat çeken Karaloğlu, "Denizde zaman zaman yüzen bidonlar içerisinde uyuşturucu madde yakaladığımız oluyor. Burada büyük iş sahil güvenlik ekiplerimize düşüyor" dedi.



'AVRUPA'NIN METROLARINDA ÖZEL HAREKATÇILAR BEKLİYOR'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör ve uyuşturucunun bir paket program gibi çalıştığını söyledi. Birbirlerine can suyu verdiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Terör, uyuşturucuya alan ve lojistik imkan oluşturuyor, uyuşturucu da teröre finansman sağlıyor. Her ikisi de küresel çapta yayılmış durumda. Terör Afrika'da da, Avrupa'da, Ortadoğu'da da varlık gösteriyor. Avrupa'nın başkentlerinin metrolarında, ellerinde makineli tüfeklerle özel harekatçılar nöbet tutuyor. Tıpkı terör gibi uyuşturucu da dünyanın farklı yerlerinde üretiliyor. Avrupa'daki gelişmiş laboratuarlarda sentetik uyuşturucu 'altın hilal' olarak bilinen İran, Afganistan, Pakistan ve 'altın üçgen' olarak bilinen Myanmar, Laos, Tayland ile Meksika ve Kolombiya'da ise eroinin hammaddesi olan haşhaş üretilmektedir" diye konuştu.



UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE



Uyuşturucuyu yoğun şekilde tüketen ülkelerin Kuzey Amerika ülkeleri olduğunu vurgulayan Soylu, uyuşturucunun Türkiye'yi geçtikten sonra üç kola ayrıldığını söyledi. Türkiye'yi geçen uyuşturucunun Avrupa'yı her taraftan sardığını anlatan Soylu, "Avrupa'yı her taraftan sarmaya başlıyor. Verdiğimiz mücadelenin sadece kendimiz için olmadığını ifade ederken kastettiğim, işte budur. 2016'da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı, toplamda 4.27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında da 17,9 ton'dur. Toplamda sanırım 20 tonu aştık. Diğer uyuşturucu maddelerde de bu şekilde ciddi rakamlarımız var. Elbette ki bu işler oturduğumuz yerden olmuyor. Çok çalışıyoruz" dedi.



'500 MİLYAR DOLARLIK KÜRESEL BİR FELAKET'



2016 yılında 86 bin 830 operasyon yapıldığını, 2017'de bu sayıyı 118 bine çıkardıklarını ve 2018 yılında da 147 bin 562 operasyon yaptıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Londra'da 2012 yılında 1 kilogram eroinin 16 bin pound olduğu, ancak Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla 2018 yılında bu fiyatın 22 bin pounda yükseldiği, bizzat uluslararası raporlarda ifade edilmektedir" diye konuştu.



Uyuşturucuyu küresel bir canavara benzeten Bakan Soylu, uyuşturucuda dönen kirli paranın çok fazla olduğunu söyledi. Soylu, "Darknet üzerinden yapılan uyuşturucu ticaretinin küresel uyuşturucu pazarının çok küçük bir kısmı olduğu söyleniyor ve sadece bu çok küçük kısım bile yaklaşık 1.2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Küresel uyuşturucu ticaretinin toplam büyüklüğü ile ilgili ulaştığımız alt tahminler 426 milyar dolar, üst seviye tahmini ise 652 milyar dolar. Yani ortalama 500 milyar dolarlık küresel bir felaket söz konusu. PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yılda 1,5 milyar dolar. Hiç kimse bana PKK'nın etnik terör örgütü falan olduğunu söylemesin. Yalandır, safsatadır ve sahadaki gerçeklerle hiç ilgisi yoktur. PKK, bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür. Hatta bu gerçeği ABD bile resmi raporlarla itiraf etmiştir" diye konuştu.



UYUŞTURUCUDAN ÖLENLERİN SAYISI AZALDI



Uyuşturucudan hayatını kaybedenlerle ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "Ölümlerin sayısı yılda 300 bin kişinin üzerindedir. Bunlardan doğrudan aşırı doz sebebiyle ölenlerin sayısı 2015 raporlarında 167 bin kişi olarak rapor edilmiştir. Dünya, tarih boyunca belki böyle bir tahribat yapan herhangi bir doğal afet görmedi ama uyuşturucu, bunu neredeyse her yıl yapıyor. Türkiye'de 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümler 941 kişiydi, aldığımız tedbirlerle bunu önemli sayıda azalttık. 2018 yılsonu itibarıyla sayının 500- 600 bandında kalmasını bekliyoruz" diye konuştu.



2018 yılında 19 bin 923 sokak satıcısını tutukladıklarını anlatan Soylu, uyuşturucu suçundan toplam tutuklu sayısının 21 bin 134 kişi olduğunu, yakalanan uyuşturucu örgüt lideri sayısının ise 80 olduğunu ifade etti.



'METRUK BİNALARI DOZERİ VURUP YIKACAĞIM'



Uyuşturucunun en çok metruk binalar ve yol kenarlarına park edilen araçlar içerisinde kullanıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "58 bin 59 metruk bina tespit ettik ve bunların 24 bin 168'ini yıktık. 12 bin 177'sinin hukuki işlemleri devam ediyor. 2019 yılında yıkılması gereken bütün metruk binaları sağına soluna bakmadan yıkıp geçeceğiz. Metruk binaların yaydığı pislik ve özellikle gerek uyuşturucu ve asayiş olayları konusunda halkımızı tedirgin etmesi bizim açımızdan önemlidir. Dozeri vurup yıkacağım" dedi.



SON OPERASYON CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU OLDU



Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonların öneminin yadsınamaz derecede önemli olduğunu vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, 23 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ancak kamuoyu ile paylaşılmayan bir operasyonla ilgili de bilgiler verdi. Operasyonun gizli tutularak işin başındaki çete liderine de dün akşam saatlerinde ulaştıklarını anlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attı. Arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu müjdeli haberi hemen Cumhurbaşkanımızla paylaştık, bugün 27'si. 4 gündür arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu gayretli takip neticesinde bu olayı kamuoyuyla paylaşmadan arkadaşlarımız işin ucuna ulaşmak istediler. En nihayetinde sadece orada onu taşıyan kişi ele geçirilmedi, hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin liderine de dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek hemen polisimizin de uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum'a getirilerek, teslim edildi."



Bakan Soylu, toplantının ardından Antalya'nın Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'nde dün kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın devam eden arama çalışmalarını yerinde incelemek üzere helikopterle Kemer'e hareket etti.



Görüntü Dökümü



------------------



Bakan Soylu konuşma



Toplantı detay



Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



============================================================



2)YOLCU TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2 YARALI



ANKARA- Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, Diyarbakır'da hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Ankara-Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, hemzemin geçitte Ahmet Atlı yönetimindeki 46 D 2155 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 30 metre trenin önünde sürüklenen ticari aracın sürücüsü Atlı ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.



Görüntü Dökümü:



----------------------



Kaza yerinden görüntü



Trenin biçtiği araç



Trenden görüntü



Güvenlik önlemleri



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,



198 MB



========================================================



3)PALANDÖKEN'DE RENKLİ GECE



ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde gece düzenlenen akrobasi, ışıklı kayak ve snowboard gösterisine katılan kayakçılar, rapmalardan bir yıldız gibi kayıp pikabın üzerinden atladı. İzleyiciler, Palandöken'de tozu dumana katan kayakçıları heyecanla takip etti.



Palandöken'deki Sway Oteli tarafından ışıklandırımış pistlerde düzenlenen gösteriye tatilciler büyük ilgi gösterdi. Lapa lapa yağan kar altında yapılan gösteriye 20'ye yakın sporcu katıldı. Otelin önüne yapılan büyük rampadan atlayarak önüne konulan pikabın üzerinden bir kuş gibi atlayan kayakçılar izleleyenlerin yüreklerini ağızına getirdi. Kar üstü aracın arkasına bağlanan halatlara tutunarak gruplar halinde zirveye çıkan kayakcılar, hem atlayıp hem de lazerle ışıklandırılan kayak ve snowboradları ile inerek muhtaşem bir şov yaptı.



Sömestir tatilini Palandöken'de geçirenler için güzel bir gece hazırladıklarını belirten Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Palandöken bu yılda cıvıl cıvıl. Palandöken'de tatil yapmak bir ayrıcalıktır. Biz de onlar için değişik etkinlikler düzenliyoruz. Kayak hocalarımız bu akşam görsel şölen sundular. Işıklandırılmış pistler salesinde Palandöken'de isteyen gecede kayak yapabiliyor. Palandöken'deki işletmeciler olarak yoğunluktan memnunuz" diye konuştu.



Palandöken'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen İrem Baykal, "Kayak, eğlence, tarihi gezi, yöresel yemekler, adrenalini bir arada yaşayoruz. Tatilde Erzurum'u tercih etmekle bir taşla iki kuş vurmuş olduk" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Yapılan gösterilerden droneli çekim



-Tatilciler



-Kayakcı ve otel genel müdürü ile röp



-Kayakla atlayanlar



-Işıklı kayak ve snowbordlu kayakcıların inişi



Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,



(Süre: 04.07 Dk/ 458 MB



======================================================

