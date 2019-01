Dha Yurt Bülteni -6

1)FETÖ'NÜN TÜBİTAK YAPILANMASINA OPERASYONKOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 mühendis gözaltına alındı.

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 mühendis gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatları tespit edilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla TÜBİTAK'ta çalışmakta olan 4 mühendis gözaltına alındı. Mühendislerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.



Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli)



2)SAVAŞ UÇAKLARININ HAREKAT SORUMLUSU TUĞGENERAL AKGÜLAY'A FETÖ GÖZALTISI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.



2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şüra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup, emekliliğini istediği belirtildi.



3)CHP İZMİR ADAYI TUNÇ SOYER, BAŞKAN KOCAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ



CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, Soyer'in seçim çalışmasına her türlü desteği vereceklerini söyledi. Soyer de, Kocaoğlu'na, "Size çok ihtiyacımız var" dedi.



CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, konuklarını kapıda karşıladı. Soyer çiftini makamında ağırlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, hep birlikte çalışıp başaracaklarını söyledi. Bütün hedeflerinin İzmir'de CHP'nin iktidarını sürdürmek, daha fazla ilçe almak olduğunu aktaran Kocaoğlu, "Umuyorum, 2014'teki gibi olmaz" dedi. Kocaoğlu, "Hepimize düşen görev harç olup bütün örgütü harekete geçirmek. Hedefe kilitleyip, bu iki ayı çok iyi değerlendirerek, ne yapabileceksek, elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa, hem partililik görevi hem de vicdani sorumluluk ile çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.



Kocaoğlu, bundan sonraki süreçte de CHP için çalışacağını ifade ederek, "Tabii ki bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu ne de başka bir yerden aday olmamız söz konusu. Biz partimize yıllardan beri, belediye başkan adayı olsak da olmazsak da çalıştık. CHP'nin bir neferi olarak nasıl çalıştıysak, bundan sonra da öyle çalışacağız. Tunç beyin seçim çalışmasına her türlü desteği vereceğiz. CHP'nin başarısı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bundan gayrısı düşünülemez" dedi.



'SİZE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'



Kocaoğlu'nun verdiği hizmetlere değinen Tunç Soyer de, "Sizsiz bu iş olmaz. 15 yıldır verdiğiniz emeklerle yola çıkarak ileriye gitmeye çalışacağız. Şimdiye kadar demokrasinin en güzel örneklerini verdi İzmir. Bundan sonra son 2 ayda, tüm gücümüzle İzmir'in oy potansiyelini daha artıracak çalışmalar yapacağız. Size çok ihtiyacımız var bu kampanya sürecinde" dedi.



Soyer, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'yi Kemeraltı'nda yemek yemeye davet edeceğini de söyleyerek, "Bugün arayacağım daveti yapacağım o zaman cevabı hep beraber duyarız" dedi.



Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu ise yeğeninin ameliyatı nedeniyle, ziyarete katılamadı.



4)PARASINI VE TELEFONUNU ÇALDIKLARI KOMŞUNUN BOĞAZINA BIÇAK SAPLADILAR



Yalova'nın Çınarcık ilçesinde balkondan girdikleri komşu evden para ve cep telefonu çalan Mert Y. (17) ve arkadaşı Burak A. (18), bu sırada uyanan ev sahibi Halil İbrahim K.'yı (27) boğazından bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı ev sahibi hastanede tedavi altına alınırken, iki şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Çınarcık ilçesinde önceki gece meydana geldi. Komşuları Halil İbrahim K.'nın evine balkondan giren Mert Y. ve arkadaşı Burak A. evden para ve cep telefonu çaldı. Bu esnada uyanan ev sahibi ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Şüphelier, ev sahibinin boğazına bıçak saplayarak kaçtı. Olayı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Halil İbrahim K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli ise Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiperinin yaptığı çalışma sonucu dün gözaltına alındı. Şüpheliler Mert Y. ve Burak A., emniyetteki ifadelerinde bıçağı ormanlk alana attıklarn, paraları harcadıklarını, telefonu da sattıklarını söylediler.Suç aleti bıçak şüphelilerin belirttiği yerde bulundu. Mert Y. ve Burak A., 'yağma, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlali' suçlamaları ile Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.



5)GAZİANTEP'TE KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI



Gaziantep'te, 3 ayrı kadının telefon ve çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.



Gaziantep'te, polise başvuran 3 kadın, yolda yürüdükleri sırada telefon ve çantalarının motosikletli iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosikletli 2 şüphelinin Yeditepe, Cengiz Topel ve Çağdaş Mahallesi'nde 3 kadının çanta ve telefonlarının 2 motosikletli tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından da kapkaç anına ilişkin görüntülere ulaşan polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin kimliğini belirledi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, 3 ayrı kapkaç olayını gerçekleştiren şüphelilerden U.C.'yi adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen U.C. tutuklanırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.



6)KIZINA İŞKENCE YAPIP, 'BU DAHA FRAGMAN' DİYEN ANNENİN 10 YIL HAPSİ İSTENDİ



Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kızı R.A.Y.'ye (5) işkence yaparak, çektiği videoları ayrı yaşadığı çocuğunun babasına 'Bu daha fragman, yakında filmin sonunda cenazesini alırsın' notuyla gönderen B.B. hakkında, 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada ifade veren B.B., videolarda çocuğuna işkence yapıldığı izlenimi verdiğini savunurken, "O dönemde psikolojim çok bozuktu. Bana ve R.'ye yaşattıklarının aynısını ona yaşatmak istedim" dedi.



Manavgat'ta, 2013 yılında tanışan M.K.Y. ve B.B., bir süre sonra birlikte yaşamaya başladı. Nikahsız çiftin birlikteliklerinden 2014'te R.A.Y. adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra ayrılan çiftten M.K.Y., kızı R.A.Y.'nin bakımı için kadına her ay 1500 lira vermeyi kabul etti. Çalıştığı dönemde kızının annesi B.B.'ye her ay para gönderen M.K.Y., işsiz kaldığı dönemde ise gönderemedi.



'BU DAHA FRAGMAN, FİLMİN SONUNDA CENAZESİNİ ALIRSIN'



Çift arasında, iddiaya göre, para yüzünden tartışmalar çıktı. M.K.Y.'nin işsiz olması ve para gönderememesi nedeniyle B.B., çocuğunun babasına sürekli hakaret ve tehdit içerikli cep telefonu mesajları gönderdi. Geçen yılın Temmuz ayında B.B., M.K.Y.'ye çocuğunun ağzını eliyle kapatıp, ona eziyet ettiği ve altına 'Bu daha fragman, yakında filmin sonunda cenazesini alırsın' yazdığı 3 video gönderdi. B.B.'nin video ile mesajını alan M.K.Y., polise giderek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.A.Y. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce alınarak, babaya verildi.



10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık B.B. hakkında, 'Altsoya karşı eziyet', 'çocuğa karşı eziyet', 'akrabaya karşı yaralama, tehdit, hakaret' suçlarından 3 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



'SENİN YÜZÜNDEN BU ÇOCUK HER GÜN İŞKENCE GÖRÜYOR'



Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, B.B.'nin, M.K.Y.'ye gönderdiği 'R. her gün işkence çekiyor. Senin yüzünden bu çocuk her gün burada işkence görüyor, bir gün elimde kalacak. cesedini alırsın, yarına kadar o para hazır olmazsa çocuğu öldürürüm, en son önüne atacağım. Senin başına daha neler gelecek' mesajlarıyla mağdura işkence yaptığının ve müştekiye karşı tehditle hakaret içerikli mesajlar gönderdiğinin tespit edildiği kaydedildi.



AĞZINI, BOĞAZINI SIKIP, TOKAT ATMIŞ



İddianamede ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından B.B.'den, M.K.Y.'ye gönderilen videolara ilişkin yapılan çözüm tutanağında; kız çocuğu R.A.Y.'nin, annesi tarafından ağzının ve boğazının sıkıldığı, ağzının ve burnunun kapatıldığı, mağdurun "Yapma" diyerek ağladığı; şüphelinin, mağdurun sol kulağına doğru eliyle baskı uyguladığı ve mağdurun yüzüne 3- 4 kez tokat attığının belirlendiği kaydedildi.



'İŞKENCE YAPILDIĞI İZLENİMİ VERDİĞİM VİDEOLARI ÇEKTİM'



Olaya ilişkin davanın ilk duruşması, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık B.B. ve şikayetçi M.K.Y. ile avukatları katıldı. Antalya Barosu'nun duruşmaya katılma talebi de mahkemece kabul edildi.



Duruşmada ifade veren B.B., M.K.Y ile birlikte yaşadıkları dönemde kız çocukları R.A.Y.'nin dünyaya geldiğini, ayrılırken, çocuğa bakmak için M.K.Y. ile aralarında anlaşma yaptıklarını ve her ay kendisine 1500 lira ödemeyi kabul ettiğini söyledi. Bir süre sonra M.K.Y.'nin para ödemeyi kestiğini ve çocuğuyla ilgilenmediğini savunan B.B., çok zor günler geçirdiğini ve psikolojisinin çok bozuk olduğunu öne sürdü. Sanık B.B., ifadesinde şunları söyledi:



"Bu sırada M.K.Y.'nin de aynı acıları çekmesi için çocuğa işkence yapıldığı izlenimi verdiğim videoları ben çektim, ona gönderdim. 'Bu daha fragman, yakında cenazesini alırsın' diye ben yazdım. O dönemde psikolojim çok bozuktu. Bana ve R.'ye yaşattıklarının aynısını ona yaşatmak istedim. M.K.Y., 6 senedir beni hiç duymadı. Kendimi ona küfrederek, duyurmaya çalıştım. Suçlamayı kabul etmiyorum."



'HER ZAMAN TEHDİT MESAJLARI ATIYORDU'



Şikayetçi M.K.Y. de B.B. ile çocuğu R.A.Y.'nin bakımı konusunda anlaşma yaptıklarını, işi olduğu zaman her ay para gönderdiğini, işsiz kaldığı dönemlerde de telefonu satıp, borç para bularak, ödeme yaptığını kaydetti. B.B.'nin, çocuğunu kullanarak, sürekli kendisinden para istediğini ve tehdit mesajları attığını öne süren M.K.Y., "Çocuğumun işkence videosunu atınca şikayetçi oldum" diye konuştu.



Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya)



7)PASTANEDEN BOZUK PARA ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI



İZMİT'te bir pastaneye gece saatlerinde girerek yaklaşık bin TL tutarında bozuk para çaldığı iddia edilen Ş.Ö(18) polis ekiplerince yakalandı. Olay geçtiğimiz 18 Ocak günü İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Dükkanın çelik kapısını zorlayarak içeri giren zanlı pastaneden bin TL tutarında bozuk para çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Pastane sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonrasında zanlının daha önce hırsızlık suçundan 35 sabıka kaydı olan Ş.Ö.(18) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Ş.Ö.'nün Kartepe'de bulunan evinin etrafında beklemeye başlayan ekipler, şahsın 2 gün sonra evine gelmesi üzerine şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Ş.Ö., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



8)17 YILLIK EVLİ ÇİFTİN ÇOCUK HASRETİ 'MUHAMMED' İLE BİTTİ



SİİRT'in Kurtalan ilçesinde 2002 yılında evlenen çiftçi Faysal (38) ile Hediye Toksoy (35) çifti, 17 yıl sonra çocuk sahibi olma sevinci yaşadı. 3 kilo ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe, 'Muhammed' ismi verildi.



Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde 2002 yılında dünya evine giren Faysal ve Hediye Toksoy çifti, çocuk sahibi olmak için yurt genelinde çok sayıda doktora başvurdu. Doktorlar, sara hastası Hediye Toksoy'a çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Yıllarca umudunu kaybetmeyen Hediye Toksoy, gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Hediye Toksoy, 1 hafta önce 3 kilo ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı doğan ve 'Muhammed' ismi verilen bebek, Toksoy çiftine 17 yıl sonra çocuk mutluluğu yaşattı.



'DOKTORLAR UMUT VERMEDİ, UMUDU YÜCE ALLAH VERDİ'



Eşiyle birlikte 17 yılda başvurdukları birçok doktorun, çocuk sahibi olamayacaklarını söylemelerine rağmen umudunu kaybetmediğini anlatan Hediye Toksoy, "17 yıldır çocuk sahibi olmak istiyorduk ancak bir türlü olmadı. Ben sara hastasıyım. Bu sebepten ötürü sürekli hastaneye gittiğimde, çocuk sahibi olmak için doktorlara başvuruyorduk. Görüştüğümüz doktorlar, bana ve eşime çocuğumuzun olmayacağını söylediler. Buna rağmen ben umudumu yitirmedim. Tedavi için eşimle birlikte Siirt Devlet Hastanesi'ne gittiğimizde, yapılan tedaviyle hamile olduğumu öğrendim. Dünyalar benim oldu. Doktorlar umut vermedi, umudu yüce Allah verdi. Çocuğumun sağlık durumu şuan çok iyi" dedi.



'DÜNYALAR BİZİM OLDU'



Çocuk sahibi olmak için eşiyle birlikte İstanbul, Diyarbakır ve Adana gibi bir çok kente gittiğini anlatan Faysal Toksoy ise eşinin hamile olduğunu öğrenince mutlu olduğu ifade ederek, "Çocuğumuzun olması için bir çok ildeki hastanelere gittik ve doktorlarla görüştük. Doktorlar, bize çocuğumuzun olmayacağını söylediler. Çocuğumuzun olamayışından dolayı eşimle birlikte zor günler geçirdik. Kardeşlerimin çocuklarına bakıp duruyordum, onların çocuklarıyla hasret gideriyordum. Eşimin sara hastalığı nedeniyle Siirt Devlet Hastanesi'ne gittik ve orada eşimin hamile olduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu" diye konuştu.



