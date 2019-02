Dha Yurt Bülteni-6

1)SİİRT'TE PKK'LI TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 9 SIĞINAK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ



SİİRT'in Baykan ile Bitlis sınırlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınakta el yapımı patlayıcı ile çeşitli yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baykan ilçesi ile Bitlis il sınırlarında 29 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2019/03' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak bulundu. Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda bulunan 9 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcıda kullanılan 2,5 kilo gübre, 11 tüp, 3 telsiz şarj cihazı, 100'lük biksi mayon kutusu, hasarlı cep telefonu, 25 metre kablo, 4 akü, 104 pil, 2 hava filtresi, sırt çantası, 12 takım terörist kıyafeti, 3 şemsiye, soba, 9 battaniye, 8 çift ayakkabı, 2 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.



Operasyon öncesi komando yemini edilmesi



Operasyona katılan güvenlik güçleri



Güvenlik güçlerinin dağlarda yürüyüşleri



Köpeklerinin sığınaklarda arama yapması



Sığanaklardan görüntü



Genel ve detay görüntüler



2)POLİSTEN KAÇAN CEZAEVİ FİRARİSİ KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI



Bursa'da, kendisini yakalamak için gelen polis ekiplerini gören cezaevi firarisi M.M.K. (32) yakalanmamak için kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika yaya olarak kaçan cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



Yaklaşık bir ay önce Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 32 yaşındaki M.M.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin evinde bulunduğunu tespit etti. Kendisini yakalamak için gelen polis ekiplerini gören M.M.K., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında koşuşturma yaşandı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından M.M.K., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.



Yaklaşık 5 yıl önce 'Kasten Adam Yaralamak' suçundan 11 yıl ceza alan ve Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 28 Aralık tarihinde kaçan ve çeşitli suçlardan da aranması olan M.K.K., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen M.M.K., daha sonra cezaevine gönderildi.



-Cezaevi firarisinin emniyet binasından çıkışı



-Emniyet binasından görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



3)KAFENİN ÇÖKEN ÇATISININ ALTINDA KALARAK ÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ



BİTLİS'te bulunduğu kafenin çatısının kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitiren Tayfun Sulak (22) toprağa verildi, 3'ü asker 7 yaralı ise taburcu edildi.Yerdeki kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında 5 katlı binanın terasındaki kafenin çatısı, kar kütlesi nedeniyle çöktü. Bu sırada kafade bulunan Tayfun Sulak hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı. Sulak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde 8 Ağustos Mahallesindeki Kadiriler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların ise dün akşam taburcu edildiği öğrenildi. Kafenin çöken çatısının enkazı ise kaldırıldı.



4)DATÇA'DA 3 KÖPEĞİN ZEHİRLENEREK TELEF EDİLMESİ PROTESTO EDİLDİ



MUĞLA'nın Datça ilçesinde, geçen 27 Ocak'ta 1'i sahipli 3 köpeğin kimliği belirsiz ve kişilerce tarım ilaçlı yiyecekler verilerek telef edilmesi hayvanseverler tarafından protesto edildi. İskele Mahallesi Burgaz Mevkii'nde, geçen 27 Ocak'ta 'Bambam' ve 'Kuşçu' isimli iki sokak köpeği ile 'Karamel' isimli sahipli köpek, ağızlarından köpük gelmiş şekilde ölü bulundu. Köpeklerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilaçlı yiyecekler verilecek zehirlendiği belirlendi. Can dostlarının zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sevgi Yolu'ndaki çocuk parkında, dün (Pazar) bir araya gelen hayvanseverler, can dostlarının katledilmesini protesto etti. Eyleme katılanlar, ellerinde zehirlenen köpeklerin resimleriyle birlikte, 'Katilimi bulun' ve 'Hayvanlara eziyete hayır' yazılı döviçler taşıdı.



Datça Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Datça Hayvan Sevenler Derneği temsilcisi Ayşegül Çelik Şahin, sorumluların bulunup, hakettikleri cezayı çekmesi için Kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi gereken her yere durumu aktarıp, gereken şikayetlerde bulunduklarını söyledi. Kısa bir süre önce bir kümese giren sokak köpeklerinin 40 tavuğu telef ettiğini hatırlatan Şahin, "Sahiplerinin sorumsuzluğu yüzünden hayvanların canlarından olması ve acı çekmesi büyük bir adaletsizlik. Ağıl, çit yapmayan, hayvanlarını her tehdide açık biçimde besleyip, onlardan sadece faydalanmaya bakan sahipleri masum mu? Hiç suçları yok mu? Bazı kişiler köpeklerini dağlara, bayırlara terk edip gidiyorlar. Bu hayvanlar daha sonra yiyecek hiçbir şey bulamadıklarından giderek vahşileşmeye başlıyorlar. Kocaman, vahşileşen ve nereden ne bulursa onu yiyen köpekler haline geliyorlar. Bir müddet sonra doğal olarak insana, köye, kümeslere, gelmeye başlıyorlar. Bunu engellemenin yolu, bu hayvanları dağa atmayacaksın. Bu hayvanları sahiplendiysen bakacaksın. Başka bir yolu yok" dedi.



İlçenin pek çok yerinde yollarda dolaşan tavukların bulunduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi:



"Bunlar otomobillerin altında ezilip ölüyorlar. Maalesef bu tavuklara gelişigüzel bakılıyor, ne bulursa onu yiyorlar. Sakat oluyor, yumurtaları satılıyor. Bazen et olarak satılıyor. Kısaca bir gelir kaynağı olarak bakılıyor. Sizin ekonomik kazanç sağladığınız bir hayvan olsa bile, hayvan bakmak böyle bir şey değil. Hayvan yetiştirmenin kuralları var. Kapalı alanları olmalı. Bundan ışık görmez bir alan kastetmiyorum ama korumalı bir yerde olacak. Sansara, tilkiye ve sokak köpeğine karşı da koruma olmalı. Bu olaylar bir grup gönüllü hayvanseverin takibi ile önlenemez. Tavuk besleyenlerin kümesleri kontrol edilsin. Sahipli hayvanların sokağa terk edilmesi engellensin. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.



-Datça'da zehirlenerek öldürülen 'Bambam' isimli köpeğin fotoğrafının bulunduğu dövizlerden görüntü



-Hayvanseverlerin protestosundan görüntü



-Datça Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Datça Hayvan Sevenler Derneği Temsilcisi Ayşegül Çelik Şahin'in konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),



5)İLÇEDE JUDO TAKIMI KURDULAR, ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDILAR



TRABZON'un Düzköy ilçesinde judo antrenörleri Bayram Çelik ile Fahri Altunbaş, gençlere spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla 2,5 yıl önce judo takımı kurdu. 6-14 yaş kategorisinde 70 sporcu sayısını elde eden 2 antrenör, kısa zamanda ilçede judo sporunu sevdirmeyi başardı. Yerel ve uluslararası turnuvalarda dereceler elde eden judocuların yeni hedefi ise Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde etmek.Trabzon Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan judo antrenörleri Bayram Çelik ile Fahri Altunbaş, 2,5 yıl önce kendi köylerinin de bulunduğu Düzköy ilçesinde gençlere spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla judo takımı kurmaya karar verdi. Okullarda ve ilçede broşürler dağıtarak çocukların ailelerine ulaşan ve bununla da 6-14 yaş kategorisinde 70 sporcu sayısını elde eden 2 antrenör, kısa zamanda ilçede judo sporunu sevdirmeyi başardı. Kurdukları judo takımıyla ara vermeden çalışmalara başlayan genç sporcular, çeşitli turnuvalara da katılarak dereceler de elde etti. Minik sporcuların oluşturduğu judo takımının hedefi ise, gelecekte Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonluklar elde etmek.



'HEDEFİMİZ TÜRKİYE VE AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK'



Antrenörler Bayram Çelik ile Fahri Altunbaş, minik sporcuların bazılarının 5-10 kilometre mesafeden yürüyerek antrenmanlara geldiklerini, zor koşullara rağmen yine de antrenmanları kaçırmadıklarını söyledi. Antrenör Bayram Çelik, "Kıyafet, minder, sporcumuz yokken Fahri hocamızla birlikte 'bu işi başaracağız' dedik. Yaptığımız araştırma ve girişimler neticesinde judo takımımızı oluşturduk. İlk başlarda çok zorlandık ancak bu oluşumu sağladık. Açıkçası böyle bir kitleye, sporcu sayısına ulaşacağımızı düşünmemiştik. Burası kırsal kesim olduğu için ellerinde telefon olmayan, bilgisayara bağımlı kalmayan, sokakta bisiklet süren, oyun oynayan çocuklarla karşılaştık. Yaklaşık 2,5 yıldır aynı sporcularımızla çalışıyoruz ve güzel adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz Türkiye dışında Avrupa'da ve olimpiyatlarda mücadele edecek bir tane bile olsa sporcu kazanmak. İl dışında turnuvalara katıldık ve meyveleri toplamaya başladık ama tabii ki bu daha başlangıçö dedi.



'PARİS'İ GÖRMEYİ HAYAL EDEN SPORCULARIMIZ VAR'



Antrenör Fahri Altunbaş ise, ilçedeki tüm çocuklara ulaşarak spor yaptırmayı arzuladıklarını belirterek, "Merkezde spor yapanların imkanlarının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Biz de kırsaldan yetişmiş bir sporcu olarak ilçedeki gençlerimize de böyle bir olanak sunmak istedik. Yarın spor sayesinde onlara bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Başarılı olmasalar bile ahlaklı, vatanına, milletine hayırlı bir nesil yetiştirmek için buradayız. Buradakilerin birçoğu il dışını görmemiş, ayakkabısı, spor giysisi olmayan çocuklardı. Spor sayesinde farklı illeri hatta farklı ülkeleri görme imkanı bulacaklar. İçlerinde Paris'i görmeyi hayal eden sporcular var. Belki de spor sayesinde bu hayallerine ulaşacaklar. Başka ilçeler ve köylerde de bu işi yaymayı hedefliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız varö diye konuştu.



Genç judocular ise, Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmak istediklerini, bunun için de azimle çalıştıklarını söyledi.



-Sporcuların köyde oyun oynarken ve iş yaparken görüntüleri



-Antrenman görüntüleri



-Antrenör ve sporcuların konuşmaları



-Detaylar



HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM/DÜZKÖY(Trabzon), -



