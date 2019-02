Dha Yurt Bülteni -6

Karadenizli hamsiye hasret kaldıKaradeniz'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey sahillerine yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı.

Karadeniz'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey sahillerine yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı. Karadenizliler, az miktarda avlanan ve kilosu 20 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda satılan hamsiye hasret kaldı.



Karadeniz'de, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun sonuna yaklaşılıyor. Sezona son 10 yılın en bereketli palamut avı ile giren balıkçılar hamsi avında umduğunu bulamadı. Hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı. Karadenizliler, az miktarda avlanan ve kilosu 20 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda satılan hamsiye hasret kaldı. 2 ay sonra av sezonu sona erecek Karadeniz'de hamsi avında umutlar gelecek yıla kalacak.



Hamsi sürülerinin Gürcistan kıyılarına yöneldiğini anlatan ve geri dönmeyeceğini ifade eden balıkçı Cem Yazıcı, "Gürcistan hamsileri artık gelmemeye başladı. Hamsinin sonu geliyor diyebiliriz. 1 ay daha hamsi olur, olmaz. Gürcistan'dan hamsi geldi, vatandaşımız alırken de bunu belirtiyoruz, pek randımanlı değil. Gürcistan hamsisi az ve kötü durumda. Gürcistan'dan gelen hamsiler baygın, kızarmış ve patlak oluyor. Bizim buranın yerli hamsisini tutmaz. Trabzon'un yerli hamsisi bittiği için, Gürcistan'dan gelen hamsiye rağbet yok" dedi.



Denizlerde av sezonunun bitimine 2 ay kaldığını söyleyen balıkçı Mehmet Örseloğlu, hamsi sezonunun 1 ay daha sürebileceğini belirtti. Örseloğlu, "Bu yıl Gürcistan hamsisi pekiyi olmadı. Yavaş yavaş hamsi azalıyor ve sonu geliyor. Hamsinin kasası şu anda 300 liraya satılıyor. Sezonun bitimine de 2 ay kaldı. Gürcistan hamsisi mart ayına kadar gelir fakat Trabzon'un yerli hamsisinin yerini tutmaz" diye konuştu.



Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu ise vatandaşın talebinin yerli hamsiden yana olduğunu söyleyerek "Vatandaşın talebi hamsiden yana. Fakat şu anda Gürcistan hamsisi pek rağbet görmüyor. Bizim vatandaşımız illa da yerli hamsi istiyor. Zaten Gürcistan'dan gelen hamsinin de sektörü pek yok. Bizim hamsinin fiyatı 20-25 lira. Gürcistan hamsisi ise 10 lira civarında" ifadelerini kullandı.



İzmit'te kaza: 3 yaralı



İzmit'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, minibüse, savrulan minibüs ise önündeki ticari taksiye çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.



Kaza sabah saatlerinde, İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hüsamettin Anik (26) idaresindeki 48 F 1000 plakalı kamyonet, önünde ilerlemekte olan 41 P 0803 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs ise önündeki 41 T 0357 plakalı ticari taksiye çarptı. Olay yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansında bulunan hemşire kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Hüsamettin Anik ile eşi Besrai Anik(31) ve oğlu Hüseyin Anik'e(5) ilk müdahalede bulunarak acil yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



FETÖ'nün 'Gaybubet evlerine' baskın: 17 gözaltı



Bursa'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda içlerinde örgütün 'mahrem imamları' da bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun sivil, 7'sinin ise farklı rütbelerde asker ve polis olduğu öğrenildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 10 hücre evine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si asker ve polis olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı öne sürüldü. Şüphelilerden 4'ünün farklı illerde FETÖ'nün sözde 'bölge sorumlusu' olduğu, 6'sının askeri personele, birinin ise emniyet personeline 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edildi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da kapı çerçevelerinin aralarına gizlenmiş çok sayıda telefon hattı, dijital materyaller, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile 10 bin TL, bin 200 Avro, 4 bin 235 Dolar, çok sayıda altın ve 10 senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.



Osmaniye merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı



Osmaniye merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında halen görevde olan biri astsubay ve biri polis olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcıcığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye merkezli Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas, Mardin, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, Osmaniye'de dershane öğretmeni olarak görev yapan O.B., Y.E., A.B. ve F.A., Kahramanmaraş'ta dershane öğretmeni E.S., Adıyaman'da polis memuru S.T., Gümüşhane'de astsubay M.Y.T., Sivas'ta dershane öğretmeni İ.A., Mardin'de eski öğretmen N.E., Elazığ'da belediye işçisi V.Ş. ve Şanlıurfa'da kapatılan Zirve Üniversitesi çalışanı M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin, eğitim gören öğrencilerin örgüte kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıkları tespit edildi.



Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



CHP'li Soyer: Her partiyi ziyaret edeceğim



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tüm partileri ziyaret edeceğini söyleyen Soyer, babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül döneminde açılan "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nın savcısı olması nedeniyle gelen tepkilere yanıt verdi. Soyer, "İzmir'in gündeminde bu meseleler yok. İzmir'in gündemi Türkiye'nin gündemine bu meseleleri getirmek asıl gündemden insanları uzaklaştırmak içindir" dedi.



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaretine partililer de katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, "Eğitimiyle, geçmişiyle, vizyonuyla, Seferihisar'da yaptıklarıyla, başarılarıyla Tunç Soyer ismi şimdiden İzmir'e çok yakıştı. İzmir'de bir heyecan rüzgarı yarattı" dedi. Soyer, seçim kampanyasının merkezinin il başkanlığı olacağını, süreci birlikte yürüteceklerini, canla başla çalışacaklarını belirterek, şöyle dedi:



"Kısa sürede büyük bir umut dalgasının doğmakta olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız yepyeni ufuklar için heyecan taşıyorlar. İzmir, Türkiye'yi değiştirecek bu değişim bugünden itibaren başlayacak. Gerçekten İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. Türkiye mis gibi kokacak. İzmirlilerin gurur duyacağı tabloyu da el birliğiyle yaratacağız. 30 artı 1 hedefi için gereğini yapacağız. Katı atık bertaraf tesisi, ulaşımla ilgili sorunlar. Her biri birbirinden önemli sorunlar ama ana başlıklarımız böyle. Nereden başlarım bilmiyorum ama ilk yapacağım işlerden biri Akdeniz Kentler Birliği'ne mektubu göndermek olacak."



Tunç Soyer, babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül döneminde açılan "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nın savcısı olması nedeniyle gelen tepkilere yanıt verirken, şunları söyledi:



"Babamla ilgili şu kadarını söyleyeyim; İzmir'in gündeminde bu meseleler yok. İzmir'in gündemine Türkiye'nin gündemine bu meseleleri getirmek asıl gündemden insanları uzaklaştırmak içindir. Seçime gidiyoruz. Adayların anlattıklarının, vizyonlarını ölçülmesi yerine adeta bu gerçek reel gündemden uzaklaştırmak için siyasi kutuplaşmalı kampanya yürütmek isteniyor. Bu konuşmaların artık haksızlık olduğunu düşünüyorum. Türkiye büyük ekonomik krizin arifesinde büyük buz dağı üzerimize geliyor. Döviz dalgalanmalarıyla ilgileniyoruz. Aşağıdaki büyük kütle bir 8 yıl sürecek ekonomik sıkıntıya taşıyacak. Öyle görünüyor. O kadar büyük ekonomik krizle karşı karşıyayız ki neredeyle yarı yarıya yoksullaşacağız. Krizle yüzleşmekte olan ülkenin çok daha büyük kucaklaşmaya ihtiyacı var. Kutuplaşma ayrışma yabancılaşma süreçlerinin hepsini geride bırakmak zorunda. İzmir'de bir ortak gelecek ütopyayı hayata geçirmeye çalışacağız."



Tunç Soyer, seçimde ayrıca HDP ve İYİ Parti'nin yanı sıra AK Parti ve MHP'yi de ziyaret edeceğini belirterek, "Yerel yöneticiler seçildikten sonra parti rozetlerini bir tarafa bırakır. Herkesi kucaklar. Bir parkta lamba yanmıyorsa o lambanın etrafında oturanların siyasi görüşü ilgilendirmez yerel yöneticiyi" dedi. Tunç Soyer ayrıca kendisine daha önce olumsuz yanıt veren Nihat Zeybekci'ye yemek teklifinin de baki olduğunu ifade etti.



Yanarak hurdaya döndüler



Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Mersin-Adana Otoban Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana yönüne seyir halindeki Yunus Yaşar 45 LG 200 plakalı yönetimindeki TIR, önünde ilerleyen



Mehmet Emin Avcı yönetiminde 42 Y 5141 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon yan yatarken, TIR ise bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeni ile her 2 araçta da yangın çıktı. İlk olarak yoldan geçen araç sürülerinin müdahale ettiği araç yangını için bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi gönderildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde kamyon ve TIR şoförüne ilk müdahale olay yerinde yaptı. Kaza nedeni ile ağır yaralı olan 2 şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın nedeni Mersin-Adana Otobanında bir süre araç trafiği tek yönden verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Sivas'a geliyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Sivas'a gelerek kent meydanında toplu açılış törenine katılıp, halka hitap edecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Şubat Cuma günü toplu açılış töreni ve yerel seçim çalışmaları kapsamında Sivas'a gelecek. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas ziyareti hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'a gelişinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ayhan, "Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas'ta çok heyecanlı ve coşkulu bir yıl bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Sivas'a gelerek toplu açılışları yapacak olması bizleri çok mutlu etti. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımıza açılışlarla ilgili bilgi notlarını aktardık. İnşaatı biten ve hizmete açılan toplam rakamsal büyüklüğü 1 milyar 421 milyon liralık yatırımı Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettik. Onların taktiri ile inşallah cuma günü öğleden sonra açılışlar gerçekleşmiş olacak. Ayrıca bir o kadar da inşaatı devam eden yatırımlar var. 1 yıl 2 ay gibi kısa zaman içerisinde yatırımların ilimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümet yetkililerimize müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm hazırlıklarımızı gözden geçirerek Cumhurbaşkanımıza ilimizin beklentileri noktasında dosyalarımızı hazırladık. İnşallah Sivaslılar da buna yakışır şekilde sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacak" diye konuştu.



Vali Ayhan asayiş yönünden de gerekli güvenliğin alındığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazını Sivas'ta kılacağını söyledi.



