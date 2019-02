Dha Yurt Bülteni -6

Kars'ta yolcu midibüsü ile TIR çarpıştı: 20 yaralıKars'ın Sarıkamış ilçesinde TIR ile yolcu midibisünün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Kars'ta yolcu midibüsü ile TIR çarpıştı: 20 yaralı



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde TIR ile yolcu midibisünün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Midibüs içerisinde can pazarı yaşanırken, sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.



Kaza, bugün sabah saatlerinde Kars-Erzurum karayolu Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 36 AY 851 plakalı yolcu midibüsü, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle 55 AAC 646 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs içerisinde can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 20 kişi Kars ve Sarıkamış Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS, -



=================



Arkadaşını öldüren zanlı, elinde tüfekle sokaklarda dolaşmış



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arasında husumet bulunduğu belirtilen arkadaşı Serkan Kınalı'yı(34), pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Aytekin Paşa'nın(40) olaydan önce elinde av tüfeğiyle birlikte sokaklarda dolaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.



Malkara'da eğlence mekanı işleten Aytekin Paşa, geçen perşembe akşamı Hacıevhat Mahallesi Mutlu Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen Serkan Kınalı'yı pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Paşa, Malkara polisi tarafından saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan Paşa, işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık ve mahkemede de susma hakkını kullanarak ifade vermedi ve tutuklanarak cezaevine konuldu.



ELİNDE TÜFEKLE GÜVENLİK KAMERASINDA



Cinayet zanlısı Aytekin Paşa'nın cinayetten yaklaşık 2,5 saat önce Paşa Sokak üzerindeki evinden saat 18.14 sıralarında aldığı



pompalı tüfekle yürüdüğü bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Sokaklarda elinde cinayette kullandığı tüfekle yürürken, gören vatandaşların yanından gelip geçtiği de görülen Paşa'nın bu sırada öldürdüğü Serkan Kınalı'yı aradığı öğrenildi. Paşa'nın elinde tüfekle aradığı Kınalı'yı Mutlu Sokak üzerinde saat 20.45 sıralarında bulup, tüfekle başına ateş ederek öldürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü



-------------



Zanlı Aytekin Paşan'nın elinde pompalı tüfekle sokaklarda gezmesi



Zanlıyı elinde tüfekle gezerken vatandaşların görmesi



Tüfekle dolaşan zanlıdan detaylar



Zanlının çocuklar ve vatandaşların yanından geçmesi



Detaylar



Haber: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -



===============



Gümüş madalya ile dönünce mehteranla karşılandı



Aydın'ın İncirliova ilçesinde, ortaokul öğrencisi Emel Urfalıoğlu (14), Bartın'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Urfalıoğlu, gümüş madalya ile döndüğü İncirliova'da Mehteran Takımı ile karşılandı.



Sandıklı Nazmi Topçuoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Emel Urfalıoğlu, 5-10 Şubat tarihleri arasında Bartın'da yapılan Okullar Arası Türkiye Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu. Bugüne kadar katıldığı müsabakalarda 8 kez Ege Bölge Şampiyonu olan Urfalıoğlu'nun 3 Ege Bölge 3'üncülüğü, 1 Türkiye 2'nciliği bulunuyor. Madalyalarına bir yenisini ekleyen Emel Urfalıoğlu, İncirliova'ya dönüşünde, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale ve AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek tarafından karşılandı. Mehteran Takımı eşliğinde karşılanan küçük sporcu beraberindeki kortej ile yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek, evinin bulunduğu sokağa geldi.



8 YILDA 13 MADALYA ALDI



6 yaşından bu yana kick boks sporu ile ile ilgilenen Emel Urfalıoğlu, "8 yıla toplam 13 madalya sığırdım. Bunlardan 8'i altın, 2'si gümüş, 3'ü de bronz madalya. İlk madalyamı Ege Bölge 3'üncüsü olarak Denizli'de almıştım. Şimdi de Bartın'da 5-10 Şubat tarihleri arasında okullar arası Türkiye Kick Boks şampiyonasına katılarak burada da 2'nci oldum ve Türkiye'yi nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandım. Nisan ayındaki şampiyonaya tabii ki daha iyi hazırlanacağım. İncirliova Belediyespor adına müsabakalara katılıyorum" dedi. Urfalıoğlu, hedefinin Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi.



İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale de "Belediye olarak her zaman sporcunun yanındayız. Özellikle böyle şampiyon sporcular bizim gururumuz. Kızımız okullararası şampiyonada Türkiye 2'ncisi oldu. İlçemizden böyle genç bir sporcunun yetişmesi hepimizi gururlandırdı. Geçen hafta, Belediye Meclisi toplantısında da aldığımız kararla sporcumuza bir hediye takdim edeceğiz. İnşallah onu da kısa sürede kendisi ile paylaşırız" diye konuştu.



'KENDİM YAPAMADIM, ÇOCUKLARI TEŞVİK ETTİM'



Küçük yaşta gönül verdiği 'kick boks' sporunu uzun yıllar amatör olarak yaptığını belirten baba Sebahattin Urfalıoğlu (46), "Ancak, maddi durumum müsait olmadığı için resmi müsabakalara katılamadım. Ben de çok sevdiğim bu spora çocuklarımı yönlendirdim. Çocuklarımın başarılı olabilmesi için elimizden geldiğince uğraştık. Allah'ın izniyle kızımız Türkiye ikincisi oldu. Ailecek sevinçliyiz" diye konuştu.



'EVDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK'



Kız kardeşini hem abi hem antrenör olarak evde çalıştırdığını belirten Nazmi Urfalıoğlu(18) da "Babam zaten kendisi bu sporu yapıyordu. Televizyonda kicks boks müsabakalarını zevkle izliyorduk. 'Siz de bu spora başlayın' diyerek, bizi teşvik etti. Bunun üzerine biz de gerekli spor malzemelerini alıp, herhangi bir spor salonuna kayıt yaptırmadan, evde çalışmalara başladık. Biraz aşama kaydettikten sonra spor salonunda çalışmalarımızı sürdürdük. Ardından küçük maçlara çıktık. Antrenörlerimiz yetenekli olduğumuzu görünce bizi büyük maçlara çağırdı. Oralarda farklı dereceler elde ettik. İnşallah daha büyük maçlarda Türk bayrağını dalgalandıracağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------



-Madalya ile dönen Emel Urfalıoğlu'nu mehteranla karşılanması ve evine kortej eşliğinde gitmesi



-Emel Urfalıoğlu, ailesiyle kick boks çalışması



-Baba Sebahattin Urfalıoğlu ile röp.



-Ağabey Nazmi Urfalıoğlu ile röp.



-Emel Urfalıoğlu ile röp.



-MHP'li İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



================



Kar maskeli, pompalı tüfekli market soygunu kamerada (Görüntü ekiyle yeniden)



Malatya'da, bir markette kar maskeli ve pompalı tüfekli kişinin soygun anı kameralara yansıdı.



Olay, geçen 6 Şubat Çarşamba günü saat 19.12'de Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Markete kar maskesi takarak ve elinde pompalı tüfekle giren şüpheli, çalışanları göremeyince marketin deposuna yöneldi. Depoda market çalışanını bulan soyguncu pompalı tüfeği doğrultarak kasaya götürdü. Kar maskeli soyguncu tüfeğini doğrultmasıyla korku dolu anlar yaşayıp elini havaya kaldıran market çalışanına kasayı açtırarak tüm parayı aldı. Yaklaşık bin lira parayı alıp bölgeden uzaklaşan tüfekli soyguncu, kayıplara karıştı. Korkudan neye uğradığını şaşıran market çalışanının durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliği tespit edilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kar maskeli, pompalı tüfekle gerçekleşen market soygunu ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü



--------



Güvenlik kamerası



Pompalı tüfekle markete girmesi



Market çalışanı araması



Market çalışanına tüfeğini doğrultması



Market çalışanının ellerini kaldırması



Çalışanın kasayı açması



Kasadan parayı soyguncuya vermesi



Soyguncunun parayı alıp gitmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



===================



Çadırda yaşayan aile yardım bekliyor



Adana'da biri Down sendromlu, 2 torunlarıyla birlikte derme çatma bir çadırda yaşayan Orbay ailesi, geçinemedikleri gerekçesiyle devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istedi.



Osmaniye'de kiralık bir evde yaşadıklarını söyleyen Müslüm (52) ve Kiraz Orbay (50), oğulları Erhan (27) ile gelinleri Azize'nin (26) ayrılması üzerine torunları Down sendromlu Alican (7) ile Kalemzar'a (9) kendilerinin baktığını kaydetti. Orbay çifti, torunlarıyla ilgilenmeleri nedeniyle çalışamadıklarını ve ev kiralarını ödeyemedikleri gerekçesiyle ev sahibi tarafından evden çıkartılmaları üzerine Adana'ya taşınarak Seyhan ilçesindeki sebze hali yakınlarındaki boş araziye kurdukları derme-çatma bir çadırda yaşadıklarını anlattı. Müslüm Orbay kendisinin çevreden hurda, kağıt, plastik, cam şişe toplayıp sattığını, eşi Kiraz'ın ise sebze halinden topladığı sebze ve meyvelerle karınlarını doyurduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:



"Engelli torunuma devletin verdiği 430 TL yetmiyor. Ev kiralasak kira, su, elektrik, mutfak, yetiştiremiyoruz. Osmaniye'deyken engelli torunum engelli okuluna, kız torunum ise ilkokula gidiyordu. Şimdi okullarından mahrumlar. Gelinim terk etti gitti, oğlum da kolundan bıçaklandı, çocuklarla biz ilgileniyoruz. Down sendromlu torunumu yalnız bırakamıyoruz, sürekli yola atlıyor. Tek bıraksak ya araba çarpacak ya kamyon. Çevredekiler Allah rızası için ekmek, yiyecek getiriyorlar. Çok mağduruz ve bir eve ihtiyacımız var. Düzenimizi tutturmamız için bana da bir iş versinler, herkes gibi yaşamaya çalışalım.ö



Görüntü Dökümü



-----------



Müslüm Orbay ile röp



Kiraz Orbay'ın evindeki eşyaları göstermesi



Genel ve detaylar



Dron görüntüsü



Çocukların Çadırın önünde oturması



SÜRE: 03'05" BOYUT: 342 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,



=================



Hastalığı yüzünden üniversiteyi bıraktı



Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Hasan Kavalcı (24), 4 yıl önce yakalandığı Ataksi (dengesiz yürüme) hastalığıyla mücadale ediyor. Hastalığı yüzünden okula gidemeyen Kavalcı, bugüne kadar gittiği bir çok hastane ve özel doktorda tedavisine bir türlü çare bulunamadı. Üniversiteye hazırlanan kız kardeşinin yardımıyla haftanın belirli günlerinde fizyoterapiste giderek, fizik-tedavi gören Kavalcı'nın tek isteği bir an önce eski sağlığına kavuşup, yarım bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamak.



Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Kavalcı, Ataksi (dengesiz yürüme) hastalığı yüzünden okulunu bırakmak zorunda kaldı. Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Mahmut Kavalcı'nın 3 çocuğundan en büyüğü olan Hasan Kavalcı için bugüne kadar gittiği bir çok hastane ve özel doktorda tedavisine bir türlü çare bulunamadı.



'OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ '



Üniversiteye hazırlanan kız kardeşi Büşra Kavalcı'nın yardımıyla haftanın 3 günü özel bir rehabilitasyon merkezine götürülerek fizik-tedavi gören Kavalcı'nın tek isteği sağlığına kavuşup, bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamak. Anne Asya Kavalcı, tek başına yürüme güçlüğü çeken çocuğu için gözyaşı dökerken baba Kavalcı da yetkililerden yardım istedi.



Hastalığı yüzünden okul arkadaşları ile görüşmek istemediğini belirten Kavalcı, "Üniversite 1'inci sınıfa sadece 3 ay gidebildim. Hastalığım git gide ağırlaşınca okula gidemez, yazı yazamaz ve yürüyemez oldum. Ben tek başıma yürüyemiyorum. Doktorlar hastalığımının ne olduğu konusunda kesin bir teşhis koyamadılar. Fizik-tedaviye gidiyorum. Tek başıma yürüyemediğim için üniversite sınavlarına hazırlanan kardeşim Büşra bana yardımcı oluyor. Benim tek isteğim tedavi olup, okuluma kaldığım yerden devam etmek. Üç kardeşiz. En büyükleri benim. Babam da otobüs şoförü. Tek isteğim, sağlığıma kavuşup okumak" dedi.



Baba Mehmet Kavalcı ise, oğlunun bir gün futbol oynarken sol dizinde sakatlık yaşadığını, bu sakatlık sonrası hastalığının ağırlaşarak bu hale geldiğini anlattı. Kavalcı, "Doktora götürdük. Bize 'Herhangi bir şey yok' dediler. Ama yavaş yavaş bu hastalığı ağırlaşınca bu kez Ankara, İstanbul ve Mersin gibi illere götürdük. Burada da doktorlar tarafından muayene edilen oğlumun hastalığına bir türlü teşhis konulamadı. Şu anda 300'ün üzerinde emarı var. Yaklaşık 3 yıl boyunca Ankara'da İbni Sina Hastanesi'nde yattı. Orada da doktorlar çocuğumun hastalığıyla ilgili kesin bir tanı veya teşhis koymadılar. Aileden gelen bir hastalık olabilir diye doktorlar benim de filmlerimi çektiler" diye konuştu.



'ÇOCUĞUMUN AYAĞA KALKMASINI İSTİYORUM'



Yetkililerden yardım da isteyen baba Kavalcı, "Oğlum, hastalığı yüzünden okuluna gidemedi. Sayın Cumhurbaşkanıma da çağrıda bulunuyorum. Çocuğumun tek isteği sağlığına kavuşup bıraktığı okuluna gitmek. Şu ana kadar hep kendi imkanlarımla oğlumu doktorlara götürdüm. Yetkililerden oğlumun tedavisi için destek bekliyorum" dedi.



Fizyoterapist Mehmet Hafit Bayır da, 2,5 yıldan beridir Hasan'a fizik-tedavi uygulaması yaptığını, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade ederek, "Bize ilk geldiği zaman durumu daha sıkıntılıydı. Şimdi biraz daha iyi. Tek başına hiç bir yere gidemiyor. Fizik-tedavi uyguluyoruz, ama Hasa'nın daha tanısı belli değil. Burada özellikle denge üzerine çalışıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



---------



-Anne, babası ve kız kardeşiyle sohbet eden Üniversite öğrnecisi Hasan Kavalcı



-Oğlu için gözyaşı döken anne Asya Kavalcı



-Anne ve babası tarafından evin içinde gezdirilen Hasan Kavalcı



-Kavalcı, tek başına yürümeye çalışırken



-Baba Mehmet Kavalcı ile röportaj



-Hasan Kavalcı ile röportaj



-Oğlu için ağlayan anne Asya Kavalcı



-Evinden çıkan Kavalcı



-Babası ve kardeşinin yardımıyla servise bindirilirken



-Fizik tedaviye giderken



-Fizik tedavi uygulanırken detaylar



-Kavalcıya fizik tedavi uygulayan Fizyoterapist Mehmet Hafit Bayır ile röportaj



-Koşu bandında hareket yapan Kavalcı



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ VAN,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Trafik Kazası Sonrası Can Pazarı: 20 Yaralı

Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan 'Kadın Ticareti' Gafı Şaşkına Çevirdi

Kart Borçlularından Sonra Kredi Borçlularına da 60 Aylık Yapılandırma İmkanı Getirildi

Demet Akalın, 4 Sene Önce Vahşice Öldürülen Özgecan Aslan İçin Kuran Okudu