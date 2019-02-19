Dha Yurt Bülteni-6

1)IĞDIR'DA OKUL MÜDÜRÜNE MAKAMINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIIĞDIR merkez Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı makamında pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

1)IĞDIR'DA OKUL MÜDÜRÜNE MAKAMINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI



IĞDIR merkez Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı makamında pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Çarklı, kendini yere atarak kurtulurken, saldırgan jandarmaya giderek teslim oldu.Olay, sabah saatlerinde merkeze 18 kilomekte uzaklıktaki Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı köyde ikamet eden Abdullah D., elinde pompalı tüfekle okul müdürünün makamına girdi ve iki el üst üste ateş etti. Saldırada mermilerden biri kaşını sıyıran Celal Çarklı, kendini yere atarak hayatını kurtardı. Silah seslerini duyup müdür Çarklı'nın makamına gelen öğretmenlere de, 'Yaklaşmayın vururum' diyen salgırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan saldırganın ise jandarmaya giderek teslim olduğu açıklandı. Pompalı tüfeği şemsiye altında içeriye sokan Abdullah D.'nin, veli olmadığı, neden saldırıda bulundugu ise henüz öğrenilemedi.



Olaydan hemen sonra köye giden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Saldırı anında makamında olan okul müdürümüz kendini yere atarak mermilerden korumuş. Müdür beyin köylüsü olan saldırganın bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Okul müdürümüz saldıganın kendini öldürmek için ateş açtığını söyledi ve makamda da mermi izleri bulunmakta. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri okulda çalışmalırını sürdürüyor" dedi.



3 katlı 10 derslikli 220 öğrencisi olan okul boşaltan ve etrafında güvenlik önlemi alan jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Suat DENİZ - Özkan AYDIN/ IĞDIR, -



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2)İZMİR MERKEZLİ 42 İLDE, 182 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI



İzmir'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda mahrem yapılanmada FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 42 ilde, 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda aralarında Ege Bölgesi'nde örgüt üyelerinin eğitiminden sorumlu F.D.G.'nin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik bir süredir yürüttüğü soruşturma sonrasında Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak operasyon başlattı. İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa, Diyarbakır illeri de dahil 42 ildeki operasyonda, 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda Ege Bölgesi'ndeki örgüt üyelerinin eğitiminden sorumlu F.D.G.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin halen devam ettiği açıklandı. Gözaltına alınan kişiler arasında örgütün hücre evlerinde yetiştirip emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, milli eğitim ve diğer kamu kurumlarına yerleştirdiği kripto üyelerinin bulunduğu ifade edildi.



Görüntü Dökümü:



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Operasyondan genel vedetay görüntüler



Haber- Kamera: Taylan YILDIRIM/ İZMİR



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3)DEAŞ'A MİLİTAN YETİŞTİREN 'HOCA' ŞEBEKESİNE OPERASYON: 11 GÖZALTI



Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, törer örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim verdiği ve örgütün 'Hoca' şebekesinden olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'Hoca' şebekesinin lideri olduğu sürülen Uğur P. ve eşi Havva P.'nin de olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim veren ve örgütün 'Hoca' şebekesi üyesi olduğu ileri sürülen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün sabah saatlerinde, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'Hoca' şebekesinin lideri olduğu ileri sürülen Uğur P. ve eşi Havva P.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrolünden çıkartılması



Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA



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4)100 MİLYON LİRAYA MAL OLAN KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI HİZMETE AÇILDI



VAN'ın Saray ilçesinde 2 yıl önce temeli atılan Kapıköy Gümrük Kapısı, hizmete girdi. 100 milyon liraya mal olan gümrük kapısının bölge turizmine de katkı sağlayacağı belirtildi.



'İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, komşu ülke İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla 2 yıl önce yapımına başlanan yeni gümrük binası, tamamlanarak hizmete girdi. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Van ile İran'ın Hoy şehirlerini birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı, açık- kapalı ve yeşil alanlar olmak üzere 70 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İçerisinde modern yolcu giriş-çıkış peronları, idare hizmet binası, diğer kurum binaları, kaçak eşya ambarı, arama hangarı, X- Ray tarama sistemleri gibi modern bir gümrük kapısında bulunması gereken tüm araç, gereç ve teçhizatın bulunduğu gümrük kapısı, Türkiye'nin en modern kara hudut kapıları arasındaki yerini aldı. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan tam donanımlı gümrük kompleksi, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak.



Saray Kaymakamı ve Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Mehmet Halis Aydın, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Cuma günü hizmete girdiğini belirterek, "Şu anda 2 yıllık bir modernizasyon çalışması neticesinde kapımız en modern tekniklerle vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Bugün de yoğun olarak vatandaşlarımız ve diğer taraftan İranlı turistlerin kullanmış olduğu bir kapıdır. Hem Saray ilçemize, hem Van'a hayırlı olsun. Bu kapının hem Saray'a, hem Van'a, hem tüm Türkiye'ye katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Yakın zamanda 'free shop'larımız ve diğer yerler de tamamlanacak. Şu an itibarıyla yüzde yüz kapasite ile çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Hem İran tarafından misafirlerimizi bekliyoruz, hem bizim ülkemizden karşı tarafa geçmek isteyen vatandaşlarımızı burada ağırlamak istiyoruz" dedi.



SELÇUKLU MİMARİSİ KULLANILDI



Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Selçuklu mimarisinin göze çarptığını belirten Mehmet Halis Aydın, "Ülkemize gelen turistlerin ilk karşılaşacağı şey, özgün bir mimari tarzı olacaktır. Selçuklu mimari tarzı kapılara yansımış vaziyettedir. Hem çinilerde, hem diğer süslemelerde, hem renklerde bu göze çarpıyor. Gelen İranlı turistler, ülkemizin tarihi hakkında daha hudut kapısında bilgi edinmiş olacaklar. Bu konuda emeği geçen tüm yetkililere ve mimarlara da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eser ortaya çıkardıkları düşünüyorum" diye konuştu.



TURİST SAYISI ARTACAK



Özellikle bayram, yılbaşı nevruz, hafta sonu gibi günlerde Van'a gelen turistler, kentte ekonomiyi canlandırıyor. Yeni gümrük kapısının hizmete girmesiyle birlikte gelen İranlı turist sayısında da artış bekleniyor. Aydın, "Yeni, modern tesisle birlikte geçişlerin artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki Mart ayı da bunun için bir gösterge olacaktır. İranlı turist sayısında artış bekliyoruz" şeklinde konuştu.



KONTEYNER DEVRİ BİTTİ



Sınır kapısında 2 yıldır, konteynerlerde hizmet veriliyordu. Vatandaşlar, modern gümrük kapısının tamamlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Daha önce dışarıda, soğuk havada beklemek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, ardık iki ülke arasında daha iyi koşullarda gidip geleceklerini belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kapıköy Gümrük Kapısı genel



-Türk Bayrağı



-Kaymakam Aydın'ın binayı dolaşması



-Yeni hizmete başlayan gümrük binasından genel ve detaylar



-Vatandaşların pasaport işlemklerinin yapılması



-Muhabir anonsu



-Bekleyen vatanadşlar



-İranlı turistlerin gelişi



-Bagaj kontrolünün yapılması



-Kaymakam ve Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Mehmet Halis Aydın'ın röportajı



-Detaylar



-Vatandaşlarla röportaj



-İranlı turistlerle röportaj



-Selçuklu mimari ile yapılan gümrük kapısı



-Gümrük kapısından genel ve detaylar



Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,



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5)MERSİN ŞEHİR HASTANESİ, BÖLGENİN EN ÇOK ORGAN BAĞIŞLANANI



Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı 8 kentteki sağlık kurumlarının arasında en fazla organ bağışlanan hastane oldu.Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, organ bağışı ile başka insanların hayatlarının kurtulabileceğine dikkat çekti. Başhekim Aydınlı, Şubat 2017'de açılan hastanede bugüne kadar 52 beyin ölümü ve 16 donör bildirimi yaptıklarını söyledi. 2018 yılı içerisindeki verileri ile Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı iller arasında 1'inci sırada yer aldıklarını dile getiren Aydınlı, "2018 yılı içerisinde toplam 35 adet beyin ölümü bildirimi, bununla birlikte 13 tane donör bildirimimiz var. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Niğde, Osmaniye ve Mersin, Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı iller ve bu iller içerisinde 2018 yılında 1'inci olduk. Türkiye genelinde ise beyin ölümü bildiriminde 5'inci, donör bildiriminde 7'nci sıradayız" dedi.



'ORGAN BAĞIŞI BİRÇOK HAYATI KURTARIYOR'



2,5 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındaki bir amatör futbolcudan alınan organların başka hastalara umut olduğunu dile getiren Aydınlı, "Aileler, 'Başka çocuklar hayata tutunsun' dediği için organları bağışlama yürekliliğini gösterdiler ve onların bu yürekliliği sayesinde nice canlar kurtuldu. Donörün ne olduğunu algılayabilmek ve organ bağışında bulunabilmek birçok hayatı kurtarıyor. Hastane köşelerinde organ bekleyen bu kadar hastamız varken yürekli davranabilmemiz lazım. Biz bu konuda da elimizden geldiğince organ nakil ekibimiz ile birlikte beyin ölümü gerçekleşen hastalarımızın aileleri ile görüşmeler yapıyoruz. Kesinlikle zorlama söz konusu değil. Kendi istekleri ile bağış yaptıklarına dair evrakları imzaladıktan sonra yasal prosedürü tamamlıyoruz ve işlem sonrasında cenazelerini teslim ediyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Hastanenin görüntüsü



-Hastaların görüntüleri



-Ameliyathane girişinin görüntüsü



-Ameliyat anından görüntüler



-Başhekim ile röportaj



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, -GÖRÜNTÜ ÖZEL



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6)ANNESİNİ HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN KAZA YAPTI: 2 YARALI



SİVAS'ta yol kenarındaki tekli trafik ikaz lambasına çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü Hasan Doğan ve hastaneye götürmek için yola çıkardığı annesi Döndü Doğan yaralandı.



Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde, Cumhuriyet Üniversitesi lojmanlar girişinde meydana geldi. Gürün ilçesinden annesi Döndü Doğan'ı (79) hastaneye getirmek üzere yola çıkan Hasan Doğan (45) yönetimindeki 44 LR 812 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tekli trafik ikaz lambası direğine çarpınca takla atıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü Hasan Doğan ile annesi Döndü Doğan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı anne-oğul ilk müdahale sonrası ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen anne-oğul tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza yerinden görüntüler



-Otomobilin görnütüsü



-Ekiplerin çalışması



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



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(ÖZEL)



7) MALATYA'DA TARİHİ BİNA, 'KENT MÜZESİ' OLUYOR



Malatya'da, Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit döneminde Redif Asker Alma Merkezi olarak yapılan ve uzun yıllar askerlik şubesi olarak hizmet verilen tarihi bina, Battalgazi Belediyesi'nce restore ediliyor. Restorasyonu 1 yıllık çalışma sonunda bitme aşamasına gelen 2 katlı tarihi binada, mart ayında açılışın yapılmasıyla 'Kent Müzesi' olarak hizmet verilmeye başlanacak.



Kente Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit döneminde yapılan, Vali Konağı ve Hastane Caddesi yol ayrımında yer alan, 625 metrekare olan, zemin katında 4 sütunlu giriş revakı ve 2 katlı 24 odası bulunan binada, Askerlik Şubesi olarak hizmet verildi. Binada, 1947 ve 1997 yıllarında onarım yapıldı. Kente yeni askerlik şubesinin yapılmasının ardından tarihi bina, 2015'te Milli Savunma Bakanlığı'nca Battalgazi Belediyesi'ne devredildi. Tarihi binada geçen yıl başında restorasyon çalışması başlatan belediye tarafından 2,5 milyon lira harcandı. Bina, eski ihtişamına kavuşturuldu. Ahşap ve kerpiç kısımları ortaya çıkarılarak, cam duvarlarla çevrilen, giriş kapısının üstünde sütunlara oturtulan balkon ise camdan yeniden yapıldı. Tarihi binada, mart ayında restorasyonun tamamlanmasıyla 'Kent Müzesi' olarak hizmet verilecek. Binada hediyelik eşya ofisi, 'kent belleği' dijital arşiv odası ile tarihi materyallerin yer aldığı sergi odaları bulunacak.



'ONLARIN HATIRASINI CANLANDIRACAK'



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi. Gürkan, Malatya'da Türkiye'nin ilk 'Mahalle Müzeleri' kavramını gündeme getirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:



"Mahallelik kavramıyla birlikte ilk 'Mahalle Müzesi'ni açtık, 'Sanatlar Müzesi'ni açtık, 'Hamam Müzesi'ni açtık ve şimdi de mart ayının başında 'Kent Müzesi' dediğimiz şehir müzesi açacağız. Şehir müzesi de hakikaten Osmanlı'nın son dönemlerinde redif alma (asker alma) yeri, diye tespit edilen ve yapılan taş bina olan kendi içinde de yapılış itibarıyla bir müze hüviyeti taşıyan taşıyla ahşabıyla ve kerpiç mimarisiyle gerçekten de binanın kendisi bir müze hüviyetindedir. Bu müze hüviyetinde olan bu binanın içinin Malatya'daki geçmiş yaşanmışlıkların, günümüzde yaşayanların ve kentin tarihiyle kültürüyle gelenekleriyle görenekleriyle sanat adamlarıyla devlet adamlarıyla bilim adamlarıyla ilim adamıyla ve onların hatırasını canlandıracak askerlerden aldığımız kışla olması hasebiyle de Malatya'daki özellikle ilk asker olgusunun sergileneceği bölümler olacak. Diğer taraftan da Hititlerden tutun günümüzdeki etnografi anlamında kullanılan veya geçmişte bizim yaşanmışlıklarımız olan ve bugün teknolojinin karşısında yenik düşmüş olan insanların hayatını kolaylaştıran materyallerle müzenin ilgili bölümünde sergilenecektir."



Görüntü Dökümü



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Kent Müzesi



Dışından gece görüntüleri



Tabeladan detay



Müze içinden görüntüler



Odalar



Başkan Selahattin Gürkan röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 592 MB



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