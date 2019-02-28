Dha Yurt Bülteni -6

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölüOrdu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü



Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde Çamaş ilçesine bağlı Giden Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 FG 7616 plakalı hafif ticari araç, yağışlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, hafif ticari araçtaki Sedat Ö., Kani Ö. ve Cemal K. hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Kaza olay yerinden görüntü



Süre: 30 Saniye Boyut: 10 MB



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ÇAMAŞ (Ordu), -



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Bakan Selçuk: Elektrik tüketim desteğinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz



AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteğinin 1 Mart'ta başlayacağını belirterek, "Elektrik desteği ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak. Destek ödemelerinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz" dedi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'dan Ordu'ya geldi. Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile protokol tarafından karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan kararı hatırlattı. Kararın bugün yayımlandığını belirten Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın sözünü verdiği elektrik desteği 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu. Elektrik desteği ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak. Destek ödemelerinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla istihdam teşvik paketlerimizden, ihtiyaç sahibi hanenin elektrik desteğine kadar Ordulu hemşehrilerimize birçok müjdeyle geldik. 'İŞKUR Kampüste' programımızı çok önemsiyoruz. Ordu Üniversitesi için de büyük faydalar oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu.



Ziyaretlerinde teşvik ve destekleri de anlatma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, "2019 yılında istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimiz 2,5 milyon istihdamı artırma sözü verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdam seferberliğini ilan ettik. Ziyaretlerimizde, verdiğimiz teşvik ve destekleri anlatma fırsatı da yakalıyoruz" dedi.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen 'İŞKUR Kampüste' programına katıldı.



Görüntü Dökümü



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-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları



-Valilik ziyaretinden görüntü



Süre: 2.13 Boyut: 231 MB



Haber: Nedim KOVAN-Emre KOLTUK-Mustafa Kırlak Kamera: Faruk KAHRAMAN/ ORDU,



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Van ve Bitlis'te 432 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı



VAN ve Bitlis'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 432 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Bitlis merkezde, ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra için yarım gün tatil edilirken, Van'ın Başkale ilçesinde aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle takla atan minibüs karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.



Van çevresi ile Bitlis'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayata durma noktasına getirdi. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı nedeniyle Van'da 105 mahalle ve 139 mezrada ulaşım sağlanamazken, Başkale-Hakkari karayolunda aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle takla atan minibüs, yol çalışması yapan belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma yürütüyor.



BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ



Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te ise 188 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle Bitlis Merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra için yarım gün tatil edilirken, kentteki kar kalınlığının iki metreyi aştığı belirtildi. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.



Görüntü Dökümü



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BAŞKALE



-İlçe merkezi



-İş yerininin önünü temizleyen esnaflar



-İş makinasının karla mücadele çalışması



-Yolda takla atan minibüs görüntüsü



-Minibüsün kurtarma çalışmaları



BİTLİS



-Çevreden detaylar



-Kara gömülen tek katlı evler ve araçlar



-Çevreden genel detaylar



-Karla mücadele çalışması yapan araçlar



-Kara altında ilerleyen araçlar



-Cadde ve sokaklardan detaylar



Özcan ÇİRİŞ-Engin ERTÜRK/ VAN-BİTLİS,-



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Adana merkezli 7 ilde memurları dolandıran çeteye operasyon



Adana merkezli 7 ilde yapılan 'Son Haciz' operasyonunda devlet memurlarını dolandıran 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendileri 'İcra Müdürlüğü' görevlisi olarak tanıtıp özellikle devlet memurlarını 'İcralık otomobilleri, piyasa değerinin altında satıyoruz. Sen devlet memurusun sana iyilik yapacağım. Fakat ihaleye girmek için para yatırman gerekiyor' diyerek dolandıran şüphelileri yakalamak için harekete geçti.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Adana merkezli yürütülen operasyonda İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya'da 500 polisle adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 'Son Haciz' adı verilen operasyonda çetenin İzmir'de yaşayan lideri A.Ç.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çetenin, devlet kurumlarında çalışan 80 kişiyi 550 bin lira dolandırdığı saptandı. Polis, Adana'da bulunan bir şüpheliyi yakalamak için tespit edilen adrese baskın yaptı. Polisler, Seyhan ilçesinde bulunan bir eve yapılan baskında, şüpheli E.O.(25) çatı katında yakalandı. Polisleri karşısında görünce şoka giren şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Polislerin eve girmesi



Şahsın yakalanması



Yakınlarının görüntüleri



Şahsın araca bindirilmesi



Detaylar



SÜRE: 02'58" BOYUT: 329 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



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İznik'te kaçak kazıya suçüstü



Bursa'nın İznik ilçesinde sera çadırı kurup, kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı yapılan bölgeyle ilgili İznik Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye ekibi, İznik Çakırca Seymenler Mevkii'nde bulunan zeytinlik alana bir araç ile 3 kişinin geldiğini belirledi. M.T., S. İ. ve H. Ç. olduğu belirlenen şüpheliler, kısa süreli takibin sonunda kurdukları sera çadırı içerisinde izinsiz kazı yaparken yakalandı. Kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü gözaltına alınan şüphelilerden M.T.'nin üzerinde 1 tabanca, 1 şarjör ve 9 milimetre çapında 30 fişek ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma, İznik Müze Müdürlüğü'ne de bilgi verdi.



Sorguları süren şüphelilerden M.T. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Diğer Aletler Kanununa muhalefet' suçundan da işlem yapıldı.



Görüntü Dökümü;



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-Jandarma ekiplerinin çalışmaları



-Ele geçirilen malzemeler



Süre: 48 saniye, Boyut: 91 MB



Haber: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa), - Kamera: BURSA,



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Pestil ve kömeli gelinlik ilgi görüyor



Gümüşhane'de tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, hazırladığı özel tasarımlı gelinliği kentin simgesi olan pestil ve köme ile süsledi. Sıra dışı gelinlik kentte büyük ilgi görüyor.



Tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, kentte gelinlik satış mağazası açtı. Gelinliğin yanı sıra abiye ve özel tasarımlı elbiseler diken Parlak, ilginç bir gelinlik tasarladı. Parlak, hazırladığı gelinliği pestil ve köme ile süsledi. Titiz bir çalışma yürüten tasarımcı Parlak'ın 10 günde hazırladığı helinlik kentte büyük ilgi görüyor. Gelinliği görmek için mağazaya gelenler, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.



Ayşegül Öznur Parlak, "Stilistlik eğitim aldım ve kendime ait çizimlerim var. Amacımız bir şeyler üretmekti. Kendimi ve yöremizi tanıtmak açısından farklı bir tasarımı ortaya çıkardık. Gelinliğimizde alt malzemelerimizi hazırladık. Kalıbımızı çıkarttık ve çıkardığımız kalıbımızı pestilimizle beraber sıvadık. Küçük kömelerimizle beraber süslerimizi yaptık. Uğur getirmesi içinde nazar boncuklarınızı kullandık. Gelinliklerin sadece beyaz renkle değilde, farklı renklerde olabileceğini gösterdikö dedi.



'GELİNLİĞİ KUMAŞ SANIYORLAR'



Vitrinde bulunan gelinliği kumaştan olduğunu düşünenlerin olduğunu söyleyen Parlak, "Dükkanıma geldiklerinde gelinliğe yakından bakıp, pestil ve köme'den olduğunu görünce çok şaşırıp, fotoğraf ve ya selfie çekilenler oluyor. Merak edip il dışından sadece fotoğraf çekmek için gelenler oldu. Küçük şehirlerde de farklı şeylerin olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Burada da insanların ileriye dönük girişimci, farklı hayal güçlerinin gelişmiş olduğunu anlatmak istiyoruz. Hayalin sınırı yok onun içi hayallerinin peşinden koşsunlar ve bırakmasınlarö diye konuştu.



Gelinliği görmek için gelen Gül Sinem Yavru da daha önce bu tarz tasarıma sahip bir gelinlik görmediğini belirterek, "Gelinlik bu yörenin tarzını gösteriyor. Pestillerle, kömelerle ve mavi boncuklarla süslemişler. Harika, değişik benim hoşuma gitti. Çok güzel bir tasarım, yapanları tebrik ederimö ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



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-Pestil ile yapılmış elbiseden görüntüler



-Elbiseye ilgi gösteren vatandaşlardan görüntüler



-Röpler



-Detaylar



BOYUT: 258 MB



Haber Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,

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