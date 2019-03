Dha Yurt Bülteni -6

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (3)CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİAntalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü...

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (3)



CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ



Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü taraftarlarının hastanelerde tedavileri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 8, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde 6, özel hastanelerde ise 8'inin tedavisi tamamlandı. Yaralılardan birinin özel hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve taraftarları taşıyan midibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.



VALİ YARDIMCISI VE EMNİYET MÜDÜRÜ MORGA GELDİ



Kazada yaşamını yitiren taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ankara'ya gönderildi. Vali Yardımcı Mehmet Boztepe ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da Adli Tıp Kurumu morgu önüne gelerek cenazeyi teslim alan MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taraftarlar Emniyet Müdürü Yıldız'a kazanın nasıl olduğunu sorarken, Yıldız da kazanın oluş şeklini kendilerine anlattı.



'BU BİR KAZA DEĞİL'



Metin Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "23 yaralımız var. Bunun içinde 2'si ağır. Bunlar Ankara'ya sevk edildi. 2 taraftarımız da hayatını kaybetti. Anlatılış şekline göre bu bir kaza değil. Aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. Bu araç ne şekilde geldi, nasıl çarptı ve devirdi bunu tam olarak bilmiyoruz. İnşallah araştırmalar sonucu çıkacak. Ne olduğu belli olacak. Afyonkarahisar'da tedavi olan 1 hastamız var. Bunun da beyin tomografisi çekildi, sonucunu bekliyoruz. Sonucunu aldıktan o taraftarımızı alıp Ankara'ya gideceğiz. Başımız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Allah bunun tekrarını göstermesin" dedi.



Güvenlik müdürü cinayeti davasında adliyede kavga çıktı



Antalya'da eğlence mekanında güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu (39) cinayeti ile ilgili görülen dava öncesi tanıklar ve ölenin yakınları birbirine girdi. Adliye koridorundaki kavgayı ayırmak isteyen komiserin parmağı kırıldı.



Kemer'de bir eğlence mekanının güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu, geçen yıl 8 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün otoparkında, daha önceden husumetli olduğu grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi, yanındaki pompalı tüfek ile Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Cinayetin ardından şüphelilerden 5'i Antalya kent merkezinde, 4'ü ise Belek'te yakalandı. Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşdelen ve Cırık'ı 'kasten öldürme', Ekşi'yi 'kasten öldürmeye azmettirme', Sarıkaya'yı da 'kasten öldürmeye yardım' suçundan tutukladı.



İddianamede, şüphelilerden Halil Sarıkaya ile Hakan Çopuroğlu arasında, Sarıkaya'nın eğlence mekanında çiçek satmak isterken kovulması üzerine husumet başladığı anlatıldı. İkilinin daha sonra başka bir gece kulübünde karşılaştıkları, sahnedeki şarkıcıya şampanya gönderilip, 'Halil Sarıkaya'dan Hakan Çopuroğlu'na gelsin' anonsu ile gerginliğin arttığı ve husumetin Çopuroğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlandığı kaydedildi.



DURUŞMA ÖNCESİ OLAY ÇIKTI



Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya ile öldürülen Hakan Çopuroğlu'nun eşi Şeyda Çopuroğlu ve ağabeyi Taner Hüsamettin Çopuroğlu katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşma öncesinde tanıklar ile Çopuroğlu'nun yakınları arasında adliye koridorunda başlayan sözlü sataşma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, çevik kuvvet ile adliye karakolunda görevli polisler müdahale etti. Polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Bir komiserin sağ serçe parmağı kırıldı. Kavga anlarını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Mahkeme, kavga nedeniyle duruşmayı izleyicilere kapalı yaptı. Duruşma 4 tanığın dinlenmesinin ardından ertelenirken, Çopuroğlu'nun yakınları, sanık avukatından kendilerine hakaret ettiği gerekçesiye pazartesi günü şikayetçi olacaklarını bildirdi.



Polis aracı ile otomobil çarpıştı, 2 polis yaralandı



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 polis memuru hafif yaralandı.



Kaza, saat 11.30 sıralarında Hüdai Kaplıcaları kavşağında meydana geldi. Polis memuru Ahmet Yasak'ın kullandığı 03 A 5978 plakalı otomobille Ahmet Özmen yönetimindeki 34 BYA 33 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kazada, polis memurları Ahmet Yasak ve Furkan Akay yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polis memurları Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Ölüm tehlikesine aldırmadan cam sildi



Adana'da özel bir hastanenin camlarını asansör yardımıyla silen ve hiç bir güvenlik önlemi almayan temizlik işçisi görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeye aldırış etmeyen ve asansörü bir ileri bir geri sallayarak çalışmaya devam eden adamın güvenlik için kemer dahi takmadığı görüldü.



Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin camlarını silen temizlik işçisinin hiç bir güvenlik önlemi almadan çalışması ve üzerinde bulunduğu binanın damından sarkan asansörle bir ileri bir geri akrobatik hareketler yaparak işini sürdürmesi görenleri hem korkuttu hem şakına çevirdi. Bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği, o onlarda temizlik işçisinin bulunduğu asansörde kemer takmadan ve düşme tehlikesine aldırmadan camları sildiği görülüyor. Temizlik işçisi, rahat tavırlarıyla işini sürdürürken, şans eseri temizlik kazasız bitti.



Parasını bile ödemediği aküleri çalındı



Aksaray'da park halinde bulunan TIR'ın aküleri, 10 gün içinde 2 kez çalındı. TIR sahibi İbrahim Arı, "On gün önce iki tane aküm çalındı. Yerine akü aldım. Borcunu bile ödemeden onları da çaldılar" dedi.



İbrahim Arı, 38 D 4909 plakalı TIR'ını gece saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi 4113 Sokak üzerine park edip, evine gitti. Sabah aracının başına gelen Arı, akülerinin çalındığını fark edip, polisi aradı. Polis, olayla ilgili araştırma başlatırken, 10 gün içinde akülerinin ikinci kez çalındığını anlatan Arı, "On gün önce sanayide iki tane aküm çalındı. İki tane sıfır akü taktırdım. Şimdi de bunlar çalındı. Koruması bile var ama hırsız kırıp, götürmüş. Çalınan akülerin parasını bile ödemedim. Evimin önünde oluyor, ben ne yapayım? Gece gündüz başını mı bekleyeyin? "dedi.



19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü için Çalıkuşu Balesi Samsun'da sahnelenecek



Samsun'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, librettosu, rejisi ve koreografisi devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan Çalıkuşu Balesi, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' isimli romanından esinlenilerek hazırlanan 'Çalıkuşu Balesi', Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek. Librettosu, rejisi ve koreografisi devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan eser için son hazırlıklar tamamlandı. Dün gerçekleştirilen son kostümlü provaya Çimenciler de katıldı. Bugün saat 19: 00'da sahnelenecek eserle ilgili bilgi veren Çimenciler, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında Samsun'da olmaktan çok heyecanlı ve çok mutlu olduğunu belirterek "Bildiğiniz üzere eser o İç Anadolu'nun zorlu dönemlerinde yazılmış eser. Reşat Nuri Güntekin'nin ünlü esrinden tamamen özgün bir proje olarak yola çıktım. Türk sanat müziğiyle icra edilen bu Çalıkuşu'nun içerisinde dirayetli bir öğretmen kuzeni Kamran'a duyduğu aşkı eğitimle ve öğretmenliğiyle feda ediyor ve bütün Anadolu'daki okullarda öğretmenlik yapıyor. Benim eserimin içerisinde hiç tesadüf değil Kurtuluş Savaşı var. Yaklaşık 4-5 dakika olan eseri 10 dakikaya çıkartmaya uğraştım. Kurtuluş Savaşı için yepyeni bir prodüksiyon yaptım. Eseri yaparken arkadaşlarım bile çok duygulanıp ağladılar. Hayatını vatanları için feda edenler için biz eğer küçük bir zerre bir nokta bu içinde olabiliyorsak şükranlarımı sunmam lazım. Çocuklar çok başarılılar. Eserimizde özellikler Kurtuluş Savaşı sahnelerine çok daha iyi hazırlandık. Düşüne biliyor musunuz, Çalıkuşu 100'üncü yılda Samsun'da" diye konuştu.



Gıyaseddin Keyhüsrev'in çift başlı kartallı mührü ilk kez sergilendi



Antalya'da özel koleksiyoner Bahadır Kalaycı, üzerinde çift başlı kartal figürüyle dünyada ilk ve tek olduğunu belirttiği Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'e ait mühür ile bugüne kadar hiç sergilenmeyen Selçuklu dönemine ait 51 sikkeyi ilk defa ziyarete açtı.



Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleriyle gerçekleştirilen Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, özel koleksiyoner Bahadır Kalaycı ve Bilhan Akçaşar'a ait sergi açıldı. AKM Fuaye Alanı'nda 5 Mart'a kadar açık olacak 'Neşredilmemiş Anadolu Selçuklu Sikkeleri' adlı sergide, bugüne kadar hiçbir yerde sergilenmeyen 51 Selçuklu sikkesi ve çift başlı kartal figürü bulunan Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'e ait kurşun mühür ilk defa ziyarete açıldı.



KOLEKSİYONDA 7 BİN 455 SİKKE



Sergide; 1155'ten başlanarak Selçuklu sultanları 2'nci İzzeddin Kılıçarslan, Gıyaseddin Keyhüsrev, 2'nci Süleyman Şah, İzzeddin Keykavus, 1'inci Alaeddin Keykubad, 2'nci Gıyaseddin Mesud ve 3'üncü Alaeddin Keykubad'ın dönemlerine ait, Konya, Kayseri, Kastamonu, Antalya, Sivas ve Bayburt'un aralarında bulunduğu illerde ortaya çıkarılan ve ağırlıklı gümüş sikkeler bulunuyor. Bahadır Kalaycı, 2011 yılında Antalya Müzesi'ne kayıtlı başladığı koleksiyonunun, özellikle Anadolu'da darbedilmiş İslami ve gayri İslami toplam 7 bin 445 sikke ve 169 objeden oluştuğunu söyledi.



DÜNYADAKİ 7 SELÇUKLU MÜHRÜNDEN BİRİ



51 sikkenin tamamının ilk defa görüldüğü sergide, en dikkat çekici eser ise Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'e ait, üzerinde çift başlı kartal figürü bulunan kurşun mühür oldu. Bu sergideki sikkelerin ilk defa gün yüzüne çıktığını belirten Kalaycı, "Bunların içinde 7 tane Antalya'da basılmış Selçuklu parası var. 51 tane sikkenin dışında bir tane de sultan mührü var. Dünya üzerinde şu anda bilinen 7 adet Selçuklu sultan mührü var ve bu da 7'ncisi. Üzerinde çift başlı kartalın görüldüğü ilk ve tek örnek. Anadolu Selçuklu Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti'nde kullanılan çift başlı kartallı birçok eser var. Ancak bu çift başlı kartal örnekleri çiniler, cami duvarları, köprüler veya bir kısım paraların üstünde var. Ama bir devletin resmi yazışması olarak bu mühür ilk örnek. Ön tarafında çift başlı kartal var, arka tarafında da yazı var. Bu yazı, sultanın sarayından çıkan bir mühür olduğunu gösteriyor" dedi.



TEK ÖRNEK



Mührün, sultanın en fazla 100 metre uzağında basılmış bir eser olduğunu dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:



"Bu yüzden önem arz ediyor. Kamuoyuyla da ilk defa paylaştığımız ve ülkemize de böyle değerleri kazandırdığımız için çok mutluyuz. Darp yeri Konya. Konya'da, sarayda basılmış ve sultan bir yere mektup veya başka bir şey göndermiş. Mektup kapandığında bu mühürle mühürleniyor, gönderiliyor. Gittiği yerde o mühür ilk defa açıldığında mühür parçalanıyor. O yüzden bu mühürleri bulmak çok nadirdir. Buradaki şans; ipi, çift başlı kartalın olduğu yerin altına gelmemiş, kanadın kenarına gelmiş, açıldığında da tamamen parçalanmamış, sadece kanadı kaybolmuş. Çift başlı kartal çok net görünüyor. Bu kadar net çift başlı kartalın görüldüğü tek örnek. Arka tarafında ise Konya'da basıldığı, Keykubad'ın oğlu Keyhüsrev'e ait olduğu ve tarihi de yazılı ama alt kısımda kaldığı için tarih okunamıyor. Tam tarihini söyleyemiyoruz ama bu eser 1237 ile 1246 yılları arasında basılmış bir Selçuklu sultan mührüdür."



Kadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştı



Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu' kapsamında gerçekleştirilen 8'inci Runatolia Yüksek Topuk Koşusu'nda kadınlar, en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu. Düşmemek için ayakkabılarını bantlayan 16 kadından yarışı, Berfin Boduç kazandı.



Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen 8'inci Yüksek Topuk Koşusu, TerraCity AVM önünde yapıldı. 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koşan kadınlar, birincilik için mücadele etti. Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabıyı ayaklarına bantlayarak, önlem aldı. Koşuya hazırlanan kadınlara eşleri ve çocukları da yardım etti. Yarış alanına gelen 16 kadın, topuk yükseklikleri ölçülerek parkura alındı.



Yarışa ailesinin yardımıyla hazırlanan Elif Polat, milli sporcu olduğunu söyledi. Düzenlenen birçok ulusal ve uluslararası yarışta derecesi olduğunu anlatan Polat, "Topuklu ayakkabıyla ilk kez koşacağım. Heyecanlıyım. Hazırlıklarımı iyi yapmaya çalışıyorum, koşarken ayakkabımın çıkmasını istemiyorum" dedi.



Hazırlıkların tamamlanmasından sonra yarışın startı verildi. Kadınların mücadelesine sahne olan yarışta, ipi ilk göğüsleyen Berfin Boduç oldu. Elif Polat ikinci olurken, Duygu Ekinci ise üçüncü oldu. Yarış sonunda birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verildi.



Dereceye giren sporcular ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Terracity AVM Müdürü Gözde Hoşten tarafından verildi.



MİNİKLER KOŞUSU



Etkinlikler kapsamında yaşları 4 ila 6 arasında değişen çocuklar da 'minikler' koşusunda buluştu. Start çizgisinde toplanan minik sporcular, ailelerinin desteğiyle koşuyu gerçekleştirdi. Kimileri anne ve babasını aradı, kimileri ise düşerek ağladı. Yarışın sonunda tüm katılımcı çocuklara madalya ve katılım belgesi verildi. Yarışmacılar yarış sonrası, Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nun ana sponsoru olan Anadolu Hastanesi'nin alandaki maskotuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarış boyunca sağlık ekipleri sporcuları yakından takip etti.



Yüksek Topuk ve Minikler yarışlarının ardından ise Runatolia Antalya Maratonu, TerraCityRun koşusunun startı verildi.



