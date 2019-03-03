Dha Yurt Bülteni-6

1)YARGITAY'DAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİNDE EMSAL KARARDİYARBAKIR'da, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Faysal Aydın, 2012'de resmi araçla yaptığı tek taraflı kazada hayatını kaybetti.

1)YARGITAY'DAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİNDE EMSAL KARAR



DİYARBAKIR'da, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Faysal Aydın, 2012'de resmi araçla yaptığı tek taraflı kazada hayatını kaybetti. Aydın ailesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açtığı manevi tazminat talebi, memurun kazada yüzde 100 kusurlu bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından reddedildi. Ailenin başvurusuyla Gaziantep Bölge Adliyesi'nin dosyayı gönderdiği Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. 17'nci Hukuk Dairesi, Faysal Aydın'ın, tam kusurlu olması halinde bile onun eylemlerinden sorumlu olan kurumuna ait kusurun, davacıları etkileyemeyeceğine ve davalıdan manevi tazminat talebinde bulunabileceğine hükmetti. Ailenin avukatı Muzaffer Ava, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, tazminat istemlerinde kusura bakılmaksızın hüküm verilebileceğini söyledi.



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Faysal Aydın, 29 Kasım 2012'de resmi araçla göreve giderken, meydana gelen tek taraflı kazada yaşamını yitirdi. Eşi Emine Kurt Aydın ve çocukları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 70 bin TL tazminat talebiyle dava açtı. Bilirkişi raporunda, Faysal Aydın'ın yüzde 100 kusurlu olduğunun belirtilmesi üzerine mahkeme, tazminat talebini reddetti. Bunun üzerine ailenin avukatı Muzaffer Ava, ölenin desteğinden yoksun kalanlara Aydın'ın kusurunun yansıtılamayacağı gerekçesiyle karara itiraz edip, Gaziantep Bölge Adliyesi'ne başvurdu. Gaziantep Bölge Adliyesi'nce dosya, Yargıtay'a gönderildi. 17'nci Hukuk Dairesi'nde görüşülen dosyada, yerel mahkemenin verildiği karar bozuldu.



'DAVACILARI ETKİLEMEZ'



Yargıtay 17'nci Hukuk Dairesi'nce 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 85/1 maddesindeki 'Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne yahut yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı', aynı yasanın 85/son maddesindeki 'İşleten ve araç işleticisi teşebbüsünün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur' hükümlerini hatırlatılıp, yerel mahkemenin kararı bozuldu. Yargıtay 17'nci Hukuk Dairesi tarafından gerekçeleri açıklanan kararda, şöyle denildi:



"Davacıların ölenin salt mirasçıları sıfatıyla dava açtıklarını vurgulayan 17'nci Hukuk Dairesi, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerine doğan zararın oluşumundaki kusurun davalılara yansıtılamayacağı, dolayısıyla tam kusurlu müteveffa araç sürücünün ve onun elemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun, davacıları etkilemeyeceği, sürücünün tam kusurlu ile gerçekleşen bu kazada davacıların zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunmasına göre davacıların, davalıdan manevi tazminat isteyebilecekleri, manevi tazminat talebinin sigorta şirketine yöneltileceği karşısında HGK'nın 15.06.2011 gün ve 2011/17-142, esas-411 karar, HGK'nın 22.02.2012 gün 2011/-787 esas 2012/92 karar, HGK'nın 16.01.2013 gün 2012/17-1491 esas-2013/74 karar sayılı ilamlarının kıyasen bu olayda da vurgulanması ve manevi tazminat isteminin aracın işleteni sıfatını taşıyan davalı taraftan istenmesini engelleyen bir hükmün olmadığı gözetilerek işin esasına girilerek davacılar lehine uygun miktarda manevi tazminat hükmetmek gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulmasına peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."



'BU DAVALARDA KURUMA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR'



Yargıtay'ın kararının önemine değinen ailenin avukatı Muzaffer Ava, emsal niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Daha önce Hukuk Genel Kurulu'nun maddi tazminat davaları için verdiği bir karar var. Temel argümanlar, aynı bu davadaki argümanlara dayanıyordu. Yine davacılardan biri dava açmıştı ve yerel mahkeme reddetmişti. Dava, sigorta şirketine karşı açılan davaydı. Yerel mahkeme reddettikten sonra Yargıtay, aynı gerekçelerle kararı bozdu. Burada 'Davacılar ölen müteveffanın mirasçıları sıfatıyla değil, desteğinden yoksun kalan kişiler sıfatıyla dava açtıklarından ötürü kusur kendilerine yansıtılamaz' dendi. Ancak maddi tazminat için daha sonra yasal mevzuat değişikliğine gidildi. Biz bu davayı açtığımızda manevi tazminata ilişkin bir dava açmıştık ancak aynı gerekçelerle bozuldu. Manevi tazminatta davacılar ölen kişinin desteğinden kalanlar sıfatıyla dava açıklarından ötürü burada yansıtma ilkesi gereğince kusur kesinlikle davacılara yansıtılamaz. Bu durumda yerel mahkemenin tazminata hükmetmesi gerekirken davamızı reddetmesi hukuka aykırı bulunmuştur ve Yargıtay bu yönde bozma kararını vermiştir. Elbette ki manevi tazminat davası sigorta şirketlerine karşı açılamıyor. Bizim olayda müteveffa resmi görevliydi ve resmi araçla meydana gelen bir kaza neticesinde hayatını kaybetmişti. Tek taraflı bir trafik kazasıydı. Davalı taraf çalıştığı kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ydı. Dolayısıyla bu tür davalarda işleten sıfatıyla çalıştığı kuruma manevi tazminat davası açılabilir."



Görüntü Dökümü:



-------------------------------



Muzaffer Ava'nın ofisinden detay



Yargıtay'ın kararına bakarken



Muzaffer Ava'nın konuşması



Yargıtay'ın kararı



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 474 MB



========================================================



2)ARKADAŞINI TREN GARINDA, GÖREVİ BAŞINDA ÖLDÜRDÜ



BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, M.A.İ. (29), tren garında görevli arkadaşı Murat Güner'i (31) para anlaşmazlığından çıkan kavgada bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan M.A.İ., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.



Olay, dün saat 23.30 sıralarında, TCDD Savaştepe İstasyon Şefliği'nde meydana geldi. Tren garında memur olarak çalışan, evli ve 1 kız çocuğu sahibi Murat Güner, yanına gelen arkadaşı M.A.İ. ile bilet satış noktasında tartışmaya başladı. Para anlaşmazlığından çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A.İ., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Güner'in vücudunun çeşitli yerlerine defalarca sapladı. Ağır yaralanan Murat Güner, gara 50 metre uzaklıktaki çay bahçesinin kapısında yere yığıldı. M.A.İ. ise olay yerinden kaçtı. Kavga sırasında bilet satış noktasındaki sobanın devrilmesi sonucu ise yangın çıktı. Yangını görüp, gelen çevredekiler, alevleri söndürdükten sonra yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Murat Güner'i fark etti. İhbarda bulunulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ağır yaralı Güner'i ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Murat Güner'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



M.A.İ. ise polis ekiplerince olayda kullandığı bıçak ile kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. M.A.İ.'nin, Savaştepe Emniyet Amirliği'nde sorgulandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görünü Dökümü



--------------------



Cinayetin işlendiği tren garından genel detay görüntüler.



Yerdeki kanlardan görüntü.



Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir),



========================================================



3)SAMSUN'DA 19 MAYIS'IN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ İÇİN ÇALIKUŞU BALESİ SAHNELENDİ



SAMSUN'da,19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan Çalıkuşu Balesi, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelendi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' isimli romanından esinlenilerek hazırlanan 'Çalıkuşu Balesi', Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunuldu. Librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan eser sahnelendi. Samsun Valisi Osman Kaymak da bale eserini vatandaşlarla birlikte seyretti.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Sergilenen eserden bölümler



Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,



==============================================



4)ÜÇÜZLER TOPRAK YOLDA ANTRENMANDAN, SALONDAKİ BAŞARIYA ULAŞTI



GAZİANTEPLİ 12 yaşındaki üçüz kardeşler Esma Nur, Zeynep Ezel ve Mehmet Fazlı Yılmaz, okullarının yanındaki toprak yolda yaptıkları antrenmanlarla hazırlandıkları Türkiye Salon Yürüyüşü Şampiyonası'nda dereceye girerek madalya kazandı. Üçüzlerin en büyük hedefi ise milli takımda yer almak.



Şahinbey ilçesindeki Fuat Şimşek Ortaokulu altıncı sınıf öğrencisi olan üçüzler 2 yıl önce atletizmle uğraşan beden eğitim öğretmenleri Aynur Erdoğan'ın yönlendirmesiyle başladıkları yürüyüş sporunda il bazındaki derecelerinin ardından Gaziantep'in ilk kez takım gönderdiği Türkiye Salon Yürüyüşü Şampiyonası'ndan derece ile ayrıldı. Kirada oturan TIR şoförü Hasan ve ev hanımı Nazmiye Yılmaz'ın çocukları olan üçüzler şampiyonaya ise okullarının arkasındaki toprak yolda hazırlandı. Derslerinde de başarılı olan üçüzler okul saatlerinin dışında toprak sahaya giderek geç saatlere kadar antrenman yaparak başarıya ulaştı. Üçüzlerden kızlar kategorisinde Esma Nur birincilik, Zeynep Ezel ikincilik elde ederken, Mehmet Fazlı ise erkekler kategorisinde 3'üncü olarak madalya kazandı.



HEDEFLERİ MİLLİ TAKIM



Üçüz şampiyonların en büyük hedefi ise milli takımda yer almak. Üçüzlerden Zeynep Ezel, okulun arkasındaki toprak sahada antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Biz üçüz kardeşiz, üçümüzde salon şampiyonasında dereceye girdik. Çok mutluyuz, hedeflerimiz büyük. Milli takımda yer almak istiyoruz" dedi.



Mehmet Fazlı da yürüyüş sporunu çok sevdiğini ifade ederek, "Önce koşuyorduk sonra yürüyüş sporuna başladık. İstanbul'daki salon yarışlarında üçümüz de başarılar elde ettik" diye konuştu.



Şampiyonada birinci olan Esma Nur ise ailesinin ve öğretmenlerinden büyük destek gördüğünü belirterek milli takımda yer almak istediğini belirtti.



ANNE: GURUR DUYUYORUM



Üçüzlerin annesi Nazan Yılmaz, çocukları ile gurur duyduklarını anlatarak şunları dedi:



"Çocuklarım çok çalıştı. Biz her zaman destek veriyoruz. Milli takıma girmeyi çok istiyorlar. Bunun için çok çalışıyorlar. İnşallah hem okuyacaklar hem atletizm alanında başarılı olacaklar. Dersleri de çok iyi. Her gün okuldan çıkıp eve gelmek yerine antrenmana gidiyorlar. Bu çabalarının sonunda da dereceye girdiler, kendileri emeklerinin karşılığını aldı, aile olarak bizi de gururlandırdılar."



OKUL MÜDÜRÜ: ÇOCUKLARA FIRSAT VERİNCE HERŞEYİ BAŞARIYORLAR



Üçüzlerin eğitim gördüğü Fuat Şimşek Ortaokulu Müdürü İrfan Şan ise öğrencilerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Öğrencilerimiz son derecede başarılı. Toprak sahada antrenman yaptılar. Toprak sahada koşarak, yürüyerek salonda Türkiye şampiyonu oldular. Onları farklı kılan üçüz olmaları. Üçüz olarak Türkiye derecelerini paylaştılar. Bu bize şunu gösteriyor; çocuklara fırsat verdiğimiz zaman, şans verdiğimiz zaman, yollarını açtığımız zaman yapamayacakları hiç bir şey yok" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Çocukların spor yapması



Toprak alanda yürümeleri



Zeynep Ezel Yılmaz'ın konuşması



- Mehmet Fazlı Yılmaz'ın konuşması



- Esma Nur Yılmaz'ın konuşması



Nazan Yılmaz'ın konuşması



İrfan Şan'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



( Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 460 MB



==================================================



5)GÜNDÜZ İNŞAATLARDA ÇALIŞIYOR AKŞAM SEÇİM ÇALIŞMASI YAPIYOR



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Buldan Belediye Başkan adayı Metin Erbölük, gündüz inşaat işçiliği, akşam seçim çalışması yapıyor.



Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan inşaat işçisi 51 yaşındaki Metin Erbölük, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde BBP'den Buldan Belediye Başkan adayı oldu. Sabahın erken saatlerinde, çalıştığı inşaata giden Erbölük, gün boyunca tuğla taşıyıp, duvar örüyor. Günlük 60 liraya çalışan, harç karıp duvarları sıvayan Erbölük, yorucu iş temposunun ardından mesai bitiminde ise seçim çalışması yürütüyor. İlçedeki mahalleleri ev ev dolaşan ve vatandaşlardan oy isteyen Erbölük, projelerini anlatıyor, kendini tanıtıyor ve destek istiyor.



'60 LİRA YEVMİYE İLE ÇALIŞIYORUM'



Aday olarak açıklandığını duyanların şaşırdığını belirten Metin Ebölük, "60 lira yevmiye ile inşaatta çalışıyorum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Bu işi severek canı gönülden yapıyorum. Duvarları yapıyorum, harç karıyorum. Burada yapılması gereken ne iş varsa yapabilen bir çalışanım. Belediye başkan adaylığımı duyanlar önce şaşırdı. Sonrasında ise cesaretimden dolayı beni tebrik ettiler. Buldan'ın yüzde 90'ı beni tanır. Bizim için 1 oyda bir bin oyda bir. Önceden '500- 1000 oy olur' diye düşünürken, halkımızın ilgisini görünce şuan yarışa ortak olduğumuz kanaatindeyim. Bu işi başaracağımızı düşünüyorum. 31 Mart akşamı seçimi kazanmak istiyoruz" dedi.



'1 LİRA SEÇİM BÜTÇEMİZ YOK'



BBP'nin ilçedeki kurucularından olduğunu, seçim çalışmaları için bir bütçesinin olmadığını dile getiren Erbölük, "Bizim seçim bütçemiz yok. Diğer partiler gibi paramız yok. Allah'ın izniyle bu yola çıktık. 1 lira seçim bütçemiz yok. Gelirlerimiz ve hayırseverlerin katkılarıyla 3 üst geçit, elektrik santrali kurmak istiyoruz. Elde ettiğimiz gelirlerle yine projeler üretmek istiyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Metin Erbölük'ün çalıştığı inşaattan detaylar



-Metin Erbölük'ün kürekle kum doldurması



-Metin Erbölük'ün tuğla taşıyıp duvar örmesi



Metin Erbölük ile röp.



Metin Erbölük'ün esnafları ziyaret edip seçimlerde destek istemesi



(Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



==================================================



6)MURAT DALKILIÇ ŞARKILARINI SÖYLERKEN AYNI ANDA DA ÇEKTİRDİ



Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle Bursalıları coşturdu. Dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran Dalkılıç, sahnede şarkılarını söylerken aynı anda sahnede hayranlarıyla fotoğraf da çektirdi. Pop müziğinin sevilen isimlerinden ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Sahnesinin açılışını sözü ve müziği Ara Akan imzalı 'Son Liman' isimli yeni single'ı ile yapan ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserinin ikinci bölümünde hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmayan Murat Dalkılıç, sahnede şarkılarını seslendirirken diğer yandan da hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Ünlü sanatçı ile fotoğraf çekinebilmek için hayranları birbiriyle yarışırken, ortaya ise renkli görüntüler çıktı. Bursa'daki dinleyicilerine ilgileri için teşekkür eden Murat Dalkılıç, "Uzun zaman olmuştu Bursa'ya gelmeyeli. Çok iyi oldu, yeni single çıkar çıkmaz ilk durağımız Bursa oldu" dedi. 2 saat boyunca sahnede kalan Murat Dalkılıç, "Bir Hayliö, "Kırk Yılda Bir Gibisinö ve "Lüzumsuz Savaşö ve "Neyleyim İstanbul'u" gibi popüler şarkılarını da seslendirirken, samimi hareketleri ve sempatik diyaloglarıyla dinleyicilerinin gönlüne dokundu. Mekanı dolduran Bursalılar ise, ünlü sanatçının şarkılarına tek bir ağızdan eşlik ederek doyasıya eğlendi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Şarkılarını söylerken dinleyicileriyle fotoğraflar çekinmesi



-Konserden detaylar



-Dinleyicilerden detaylar



Süre: 5.09 dakika, Boyut: 679 MB



Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı

Venezuela Ordusunda Bulunan 600 Asker, Guaido'nun Saflarına Katıldı

50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

Cinsiyet Değişikliği Davasını Kazanan Elif: Artık Kendim Olacağım