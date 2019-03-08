Dha Yurt Bülteni -6

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜIğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan hudut birliğinde silah kazasında şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın (33) şehit haberini alan Adana'daki annesi Selma Özkan'ın ağıtları yürek burktu.

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan hudut birliğinde silah kazasında şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın (33) şehit haberini alan Adana'daki annesi Selma Özkan'ın ağıtları yürek burktu.



Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde görevli, evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Samet Özkan, önceki gün Iğdır'ın Aralık ilçesindeki hudut birliğinde meydana gelen silah kazasında şehit oldu. Şehidin acı haberi Adana'nın Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Özkan ve annesi Selma Özkan'a askerler tarafından verildi. Şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



"SAMETİM SANA HİÇ YAKIŞMADIö



Evinin sokağına kurulan çadırda taziyeleri kabul eden Selma Özkan, oğlunun fotoğraflarına sarılıp gözyaşı dökerek, şunları söyledi:



"Sametim, kurban olsun annen sana. Dayın bir kenarda, amcan bir kenarda, dayın bunu nasıl kaldıracak? Keşke Kosova'daki görevinden gelmeseydin. Barış gücü askeri olarak görev yaptı hiçbir şey olmadı. Keşke ben ölseydim. Sametim sana hiç yakışmadı. Tüm askerlere dua ediyordum sırf oğluma bir şey olmasın diye. Oğlum için tüm tabura dua ediyorum. Bindiği araca kadar kurban gidiyordum. Askerlerim, o formanıza kurban giderim. Senin hatrın için artık asker kıyafeti giymeyeceğim. Asker kıyafetine aşık oldum. Kosova'dan bere getirmiştin. Çiçeğim benim.ö



Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi bugün Kayışlı Mahallesi Mezarlığı'nda Cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



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Cenaze evi



Mahelleye asılan bayrak



Genel ve detaylar



Annesinin ağlaması



Babasının görüntüsü



Samet Özkan'ın fotoğrafı



SÜRE: 04'01" BOYUT: 445 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,



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2)'TCG NUSRET', 104 YIL SONRA AYNI ROTADA



ÇANAKKALE'deki TCG Nusret Gemisi, 104 yıl önce Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin rotasını izleyerek, mayın dökülen hatta bu kez çelenk bıraktı.



Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart 1915 tarihinde Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi. Nusret'in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak amacıyla 2011 yılında Gölcük'te aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Mayın Gemisi, 104 yıl sonra tarihi anı bir kez daha canlandırıldı. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı yüzer iskelesinde bağlı olan TCG Nusret Mayın Gemisi, bu sabah 07.15'te mayın dökülen hatta doğru yol aldı. Gemide Nusret'in destanlaşan kahramanlığı, video gösterisiyle katılımcılara aktarıldı. Saat 08.15'te 104 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkiinde tören yapıldı. Törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile askeri personel ve davetliler katıldı.



'GİTTİLER, GEÇEMEDİLER, GEÇEMEYECEKLER'



Nusret Mayın Gemisi'nin, Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten TCG Nusret Gemi Komutanı Üsteğmen Bora Öykü Baran, "Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi, dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanıdır. Bu zaferin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne aittir. Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'nda kurduğu bu engel, Çanakkale Deniz Savaşı'nın ve tarihin akışını değiştirmiştir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve Boğazı kapatan mayın hatları arasından emniyetle geçerek, şuanda bulunduğumuz noktaya varmıştır. Nusret Mayın Gemisi, tam 104 yıl önce bu saatlerde, güvertesinde bulunan 26 mayını, ilerlemekte olduğumuz rota üzerinde ve aralarında yüzer metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4.5 metre altına dökmüştür. Bacasından mümkün olduğunca az duman çıkartmak için önlem alan Nusret, hiçbir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden saat 08.00'de Çanakkale önlerine demirlemiştir. Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi, 'Gittiler, Geçemediler, Geçemeyecekler' sözleriyle ifade etmiştir. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur" dedi.



Konuşmadan sonra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, 104 yıl önce mayın bırakılan noktaya çelenk bıraktı. Daha sonra mayınlara çarparak batan Ocean, Bouvet, Goliati, Irresistible batıklarının bulunduğu bölgeye geçildi. Törende Vali Tavlı'ya Nusret Mayın Gemisi'nin 1915'te gösterdiği kahramanlık için verilen sancağın bir örneği hediye edildi.



Görüntü Dökümü



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-Nusret Mayın gemisi dışındna ve içinden genel ve detay görüntüler.



-Vali Orhan Tavlı'nın gemiye gelmesi ve karşılanmasından görüntü.



-Gemi'nin iskeleden ayrılmasından görüntü.



-Gemi'nin boğazda seyrinden genel ve detay görüntü.



-Üsteğmen Bora Öykü Boran konuşma görüntüsü.



-Denize çelenk bırakılmasından görüntü.



Gemi'nin iskelesinde toplu fotoğraf çekiminden görüntü.



-Gemi şeref defteri imzalanması ve sancak takdiminden görüntü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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3)AVRUPA'NIN ARADIĞI TÜRK'Ü DENİZLİ POLİSİ YAKALADI



DENİZLİ merkezli 6 ilde polis, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan ve uluslararası nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda, 4'ü kadın 18 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan kişiler arasında bulunan, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen E.B.'nin (Ersin Çelebi) Almanya'da 300 bin kişinin dolandırılması olayıyla ilgili Avrupa'da arandığı öğrenildi.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uluslararası faaliyet gösteren şirket aracılığıyla, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan bir suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı. Polis, Denizli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 75 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda Alman vatandaşlarının isim, telefon ve doğum tarihlerinin yazılı bulunduğu dokümanlar, Euro birimiyle yazılı meblağların olduğu faturalar, defterler içerisinde çok sayıda yabancı ülke banka hesap numaraları, inşaat ve iletişim şirketleri adına Almanya adreslerine kesilmiş faturalar ele geçirildi.



'PARA VE OTOMOBİL KAZANDINIZ' DİYEREK DOLANDIRMIŞLAR



Soruşturma kapsamında, suç örgütünün Almanya'da kurdukları call center (çağrı merkezi) ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildikten sonra, bu ülkenin hükümeti tarafından bu şirketin kapatıldığı tespit edildi. Alman Hükümeti tarafından şirket sahiplerinin ve şirketin banka hesaplarına el konulduğu da ortaya çıktı. Kapatılan şirketin Türkiye'deki şubesi olan çağrı merkezinden, Almanya'daki yalnız yaşayan yaşlıları arayıp, 'Türkiye'den para kazandınız' veya 'Lüks otomobil kazandınız' diyerek, bu ikramiyeyi ya da otomobil alabilmeleri için vergi adı altında para isteyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çete üyelerinin, bu yolla 1 milyon 500 bin Euro'yu geçen miktarda yüklü para kazandıkları kanaatine varıldı. Çete üyelerinin, dolandırıldıkları için polise şikayetçi olan Almanlar'ı tekrar arayıp, bu kez de 'istenmeyen telefonları önleme cihazı' adı altında işe yaramayan bir elektronik aleti 100 Euro'ya satarak bir defa daha dolandırdıkları da ortaya çıktı.



ALMANLAR DENİZLİ VE ADANA'DAN DOLANDIRILMIŞ



Polis, soruşturma kapsamında suç örgütü üyelerinin kimlik ve iletişim bilgileri temin edilen Alman vatandaşlarının, Denizli ve Adana'da kurulan çağrı merkezlerinden aranarak dolandırıldıkları da belirlendi.



5 KİŞİ TUTUKLANDI



Polisin 6 ilde düzenlediği oerasyonlarda gözaltına toplam 75 şüpheliden 57'si Denizli Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından savcılığın talimlatıyla salıverildi. 4'ü kadın 18 şüpheli ise dün (perşembe) adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şühelilerden 5'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler arasında bulunan, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen E.B.'nin Almanya'da 300 bin kişinin dolandırılması olayıyla ilgili Traunstein Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkındaki tutuklama kararıyla Avrupa'da arandığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin adiyeye sevk edilmelerinden görüntü



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



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4)PLANLAMA MÜDÜRÜ, İNTİHARINDAN ÖNCE 'HAKKINIZI HELAL EDİN' YAZMIŞ







ZONGULDAK'ta, kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son veren İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. (40) için valilikte tören düzenlendi. Törende ayakta durmakta güçlük çeken eşi Cihan E., "Canımın içiydi, psikolojik sorunları yoktu. Çok ağrısı vardı, çene ameliyatı olmuştu" dedi. Muhammet Uğur E.'nin, intiharından önce, 'WhatsApp'tan 'Rabb'im kimseyi çaresiz bırakma. Beni affet. Eşim, kızım ve diğer tüm sevdiklerim sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin' yazdığı görüldü.



Olay, dün öğle saatlerinde, Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Kayalıklardan denize atlayan birinin görüldüğü ihbarı üzerine polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla AFAD'ın karadan yönlendirmesi sonucu kısa sürede deniz üzerinde hareketsiz duran kişiye ulaşıldı. Bota alınan kişinin, Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. olduğu belirlendi. Limana götürülen, evli ve 1 çocuk babası Muhammet Uğur E., sağlık görevlilerince ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Uğur E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama döndürülemedi.



Muhammet Uğur E. için bugün Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve Muhammet Uğur E.'nin ailesi yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı. Törende Vali Bektaş ile Zonguldak eski Valisi ve İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, Muhammet Uğur E.'nin ailesine başsağlığı diledi.



'PSİKOLOJİK SORUNLARI YOKTU'



Törende ayakta durmakta güçlük çeken Muhammet Uğur E.'nin eşi Cihan E., "O çok iyi bir insandı, bunu hak etmedi. Canımın içiydi. Onun psikolojik sorunları yoktu. Çok ağrısı vardı. Çenesinden ameliyat olmuştu. Çenesi çok ağrıyordu" diye konuştu. Cihan E., törende uzun süre gözyaşı döktü.



İl Müftüsü Rüstem Can tarafından okunan duanın ardından Muhammet Uğur E.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesine gönderildi.



'HAKKINIZI HELAL EDİN' YAZMIŞ



Öte yandan Muhammet Uğur E.'nin, anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp'tan veda mesajı paylaştığı ortaya çıktı. Muhammet Uğur E.'nin, intiharından birkaç saat önce, 'Rabb'im kimseyi çaresiz bırakma. Beni affet. Eşim, kızım ve diğer tüm sevdiklerim sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin' yazdığı görüldü.



Görüntü Dökümü



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-Cenazenin valilik önüne gelmesi



-Törenden detay



-Dua edilmesi



-Eşi Cihan Ekeroğlu'nun ağlaması



-Cenazenin taşınması



(3.57) Boyut: (443 MB)



Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,



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5)KAÇAK BALIK AVCILARI, İNTERNETTE YAYINLANAN ŞEHİR KAMERASI SAYESİNDE JANDARMADAN KAÇMIŞ



KONYA'da Beyşehir Gölü'nde kaçak avcılık yapanlardan bazılarının, gölle birlikte gün batımını izlemek için kurulan ve internetten yayınlanan şehir kamerası sayesinde jandarmanın operasyonlarından kaçıp kurtulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine kameranın yönünü değiştirildi. Beyşehir Gölü'nde kaçak balık avcılığı yapanlarla mücadelesini sürdüren Beyşehir İlçe Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri, bazı ihbarlar sonucu yaptıkları operasyonda avcıların kaçıp kurtulması sonucu araştırma başlattı. Araştırmasında önemli bir ip ucuna rastlayan ekipler, bazı avcıların belediye tarafından gölle birlikte gün batımı izlemek için kurulan ve yaklaşık 2 yıldır internet sitesinden yayın yapan şehir kamerasında kıyıda bekleyen jandarma botunun da görüldüğünü fark etti. Jandarma ekibinin ihbarın ardından botla hareket edip suya açılmasıyla birlikte, kaçak avcılarında hızla bulundukları yerden uzaklaşıp izini kaybettirdiğini saptadı. Bunun üzerine belediye ekipleri gün batımı için kurulan şehir kamerasının yönünü değiştirdi.



30 yıldır gölde balıkçılık yapan Ayşe Yılmaz (57), kaçak avcılara tepki gösterdi. Kaçak olarak avlananların elektro şok cihazı da kullandığına dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:



"Gölde balıkçılık yaparak, çocuklarımızı büyütüyoruz. Ama kaçak olarak avcılık yapanlar elektro şok cihazı kullanıyor. Bu da oraya yeniden balık veya başka canlı gelmesini engelliyorlar. Çünkü elektro şok cihazıyla su kaplumbağasını bile öldürmüşler. Bu avcılara hapis cezası verilmesini istiyoruz. Biz uyarıyoruz; ama onlar ' cezayı öderim, yine yaparım diyerek' karşılıkta veriyorlar." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Şehir kamerasından eski yönündeki haliyle görüntü



Şehir kamerasından yeni haliyle görüntü



Drone ile jandarma botu



kıyıdakı jandarma botu



Kameranınyönünün değiştirilmesi



Kacak avcılar (ARŞİV)



Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)



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6)REGAİP KANDİLİ'NDE OSMANLI ÇEŞMESİNDEN ŞERBET AKITILDI



AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki meydanda yer alan Osmanlı çeşmesinden, Regaip Kandili nedeniyle şerbet akıtıldı.



Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce hazırlanan 2 tonluk şerbet, Regaip Kandili nedeniyle Osmanlı çeşmesinden akıtılarak 12 bin vatandaşa dağıtıldı. Dün (perşembe) gün boyu gerçekleştirilen ikram, beğeni topladı. Ayrıca halka, kek ikramında da bulunuldu. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, "Belediye Meydanı'nda yaptırdığımız Osmanlı çeşmesinden halkımıza şerbet ikram ediyoruz. Altta yer alan hazneye doldurulan şerbet, kurulan pompalama sistemiyle çeşmelere ulaşıyor. 8 tarihi çeşmeden oluşan yapının üst bölümünde yer alan 4 küçük kurnalı çeşmeden akan şerbet, gün boyu vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Başlattığımız bu uygulamadan vatandaşlarımızın çok memnun olduklarını dile getirmeleri bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.



Görüntü Dökümü



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Nazilli Belediye Meydanı'ndan görüntü



Osmanlı Çeşmesi'nden görüntü



Belediye personelinin bardaklara çeşmeden şerbet doldurması



Vatandaşların şerbeti içmesi



Genel ve Detay görüntü



(Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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