Dha Yurt Bülteni - 6

Aydın'ın incirliova ilçesinde, 26 yaşındaki erkeğe tecavüz edip, kaydettiği görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü ile eşi, korkunç bir plana imza attı. Hükümlünün eşi, 10 yaşındaki kızına bir cisimle cinsel istismarda bulunup, jandarmaya gitti. Kızına, bunu, kocasının tecavüz ettiği öne sürülen gencin babası ve kardeşinin yaptığını anlattı. Baba ve oğlunun 5 ay cezaevinde kalmasına neden olan 'oyun'u, çiftin büyük kızlarının gerçeği anlatmasıyla bozuldu. Anne ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen 1'i uzman çavuş 2 kişi, tutuklandı. Küçük kız ise devlet korumasına alındı.



İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde 2016 yılının Şubat ayında yaşanan olaylar zinciri iddialara göre şöyle gelişti:



T.A. (26) ve M.A., M.T.'nin (42) sahibi olduğu çiftlik evine gitti. 3 erkek, burada gece yarısına kadar alkol aldı. Ev sahibi M.T. ve yanındaki M.A., T.A.'ya tecavüz etti. Bu anları da cep telefonuyla kaydetti. İkili daha sonraki günlerde T.A.'ya görüntülerle şantaj yaparak, tecavüze devam etti. Bir hafta süren tecavüze daha fazla dayanamayan T.A., jandarmaya başvurdu. M.A. ve M.T., gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel istismar ve şantaj' suçlarından 30'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen raporda sanıklardan elde edilen ve mağdur T.A.'ya tecavüz edildiği anlara ait görüntülerdeki kişinin M.A. olduğu tespit edildi. Raporun ardından duruşma savcısı, 2 sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme ise 2 sanık hakkında beraat kararı verdi.



MAĞDUR AVUKATI KARAR TEMYİZ ETTİ, CEZA ÇIKTI



Mağdur T.A.'nın avukatı Tuğçe Torun, kararı istinaf mahkemesinde temyiz etti. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, beraat kararını bozdu. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yaptığı yargılamanın ilk duruşmasında sanıkları tutukladı.



25 Mayıs 2018 günü görülen ikinci duruşmada da tutuklu sanıklar M.T. ve M.A.'yı 28'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.



İNTİKAM İÇİN 10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU KULLANDILAR



Karardan bir süre sonra ise cezaevindeki hükümlü M.T. ve eşi F.T., akıllara durgunluk verecek bir plana imza attı. Cezaevinden mektuplaşarak yapılan plan doğrultusunda F.T., jandarmaya giderek, T.A.'nın babası M.A. ile erkek kardeşi H.A.'nın, 10 yaşındaki kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Annenin şikayeti üzerine baba ve oğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.



Avukat Tuğçe Torun bu kez şüpheli avukatı olarak devreye girdi ve M.A. ile H.A.'nın, küçük kıza cinsel istismar olayının yaşandığı öne sürülen saatte, farklı yerde olduklarını, kamera kayıtlarıyla kanıtladı.



OYUNU BÜYÜK KIZLARI BOZDU



Bu dönemde M.T. ve F.T. çiftinin büyük kızı F.S.T., jandarmaya giderek, 'cinsel istismar'ı anne ve babasının planladığını, tutuklanan baba ve oğlunun suçsuz olduğunu söyledi.



Savcılık yeni bir soruşturma başlattı. Bu kez gözaltına alınanlar ise anne F.T., kendisine yardım ettikleri iddia edilen yenge H.A. ve İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş F.B. oldu. 3 şüpheli tutuklandı. Cinsel istismar suçlamasıyla 5 ay cezaevinde kalan M.A. ve oğlu, verilen takipsizlik kararı ile tahliye edildi.



ANNE DE İTİRAF ETTİ



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bulunan koca ve eşi ile yenge ve uzman çavuş hakkında 'cinsel istismara azmettirme', 'İftira ile bir kişinin gözaltına alınmasına ya da tutuklanmasına neden olma', 'nitelikli cinsel istismar', 'rüşvet almak ve vermek', 'nitelikli cinsel istismara yardım etmek' suçlarından dava açtı. Davanın iddianamesinde anne F.T.'nin itirafı da yer adlı. Karşı taraftan intikam almak amacıyla cezaevindeki eşiyle birlikte planı hazırladıklarını anlatan anne, kızına, yabancı bir cisim ile cinsel istismarda bulunanın kendisi olduğunu söyledi. Anne F.T., "Daha sonra jandarmaya gidip, bunu M.A. ve H.A.'nın yaptığını söyledim" dedi. Tecavüz hükümlüsü baba M.T. da ifadesinde, aldığı cezanın etkisiyle planı yaptığını belirterek, "Bana iftira attılar, kimseye tecavüz etmedim. 30 sene alınca bir plan yaptım. Bunu eşime anlattım. Onunla birlikte bu planı uyguladık" diye konuştu.



'YAŞADIKLARI MANEVİ ZARARIN TARİFİ YOK'



M.A. ve H.A.'nın avukatı Tuğçe Torun, müvekkillerinin iftira sonucu uzun süre cezaevinde kaldıklarını, maddi manevi zarara uğradıklarını belirterek, DHA muhabirine şunları söyledi:



"Müvekkilim T.A.'ya tecavüz edilmesinin ardından sanıklar 30 yıla yakın bir ceza aldı. Bunun üzerine cezaevindeki sanık, eşiyle mektuplaşarak bir plan yapmış. Maalesef kendi kızlarına cinsel istismarda bulunarak, T.A.'nın babası ve kardeşine cinsel istismar iftirası attılar.



Olay zamanı, olay yerinde olmadıklarını kanıtladık. Müvekkillerim cezaevinden çıktı. Ancak köylerinde yaşayamaz duruma geldiler. Köylerini terk edecekler. Bunu yapan anne ve baba ile onlara yardım edenlerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz."



'HAYATIMIZI MAHVETTİLER'



5 ay tutuklu kaldıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan H.A. da "Ağabeyime yaptıklarından sonra cezalarını buldular ancak bize iftira attılar. Çok büyük acılar çektik. Hak etmediğimiz bedeller ödedik. Hayatımızı mahvettiler. Bu kişilerin cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.



ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA TESLİM EDİLDİ



Soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvurulan ve 10 yaşındaki E.T. ise devlet korumasına alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.



Bakan Ersoy: Malatya'ya tanıtım desteği vereceğiz



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın tanıtım desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya'mızın. O da bizim zaten en iyi yaptığımız şey. Belirli bir program çerçevesinde tanıtım desteğini vereceğiz. İnşallah burada da turizm ile ilgili gereken altyapıyı hazırlayacağız" dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak ve yeni yapılan Kent Müzesi'nin açılışı için Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Ersoy, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ersoy, daha sonra, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ile görüştü.



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'yı ziyaretinde, Malatya'yı yakından tanıma fırsatlarının olduğunu kaydederek, şunları söyledi:



"Bizden beklentileri olan projeleri inceme fırsatımız oluyor. İncelemeye de devam edeceğiz, teşkilat ziyaretimizden sonra. Başta kültür sanat olmak üzere, hangi faaliyetleri burada geliştirebiliriz, onları tartışıyoruz. Turizm ile ilgili 4- 5 tane proje sunuldu şu ana kadar. Bu projeleri nasıl hayata geçiririz, onu tartışıyoruz. Büyük bir kısmını zaten yapacağız, program dahilinde artıracağız. Biz şehirlerin tanıtımı konusunda gruplar yapıyoruz. Malatya'yı da bu grubun içine dahil edeceğiz. Muhtemelen Güneydoğu grubunun içine dahil edeceğiz. Biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya'mızın. O da bizim zaten en iyi yaptığımız şey. Belirli bir program çerçevesinde tanıtım desteğini vereceğiz. İnşallah burada da turizm ile ilgili gereken altyapıyı hazırlayacağız. Gerisini zaten Malatya başaracak. Çalışkan bir belediyesi var Malatya'nın, güzel projeler hazırlamışlar. Mevcut projeleri desteklememiz yeterli olacaktır diye düşünüyorum."



Bakan Ersoy, daha sonra Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan 'Kent Müzesi'nin açılış törenine geçti.



Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı



Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan içicilerin ifadelerinden yola çıkan polis, Bursa'nın merkez ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit etti. Zehir tacirlerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 35 gram bonzai, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan toplamda 21 şüpheliden 11'i hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.



Freni boşalan TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı



İZMİT'te,freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. TIR devrilirken, 4 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde, İzmit Tepecik Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şaban Aydın(55) idaresindeki 41 ACA 224 plakalı TIR yokuş aşağı indiği sırada frenleri patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerlere çarparak karşı yönden gelen Mevlüt Turgut(37) idaresindeki 41 AG 060 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulurken, TIR ise yol kenarına devrildi.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Mevlüt Turgut ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kadını kurtardı. Bu sırada 112 Acil ekipleri devrilen TIR'dan çıkan Şaban Aydın ile yanındaki Hayrettin Tavukçu'ya ilk müdahalede bulundu.Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, araçlardan yola dökülen yağ ve mazot sebebiyle Kurtuluş Bulvarı ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri TIR'ın yanmaya başlayan fren balatalarına su sıkarak soğutma çalışması yaptı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Güvendiği komşusu tarafından film senaryosu gibi bıçaklı gasp



Konya'da bir gün önce evine hırsızın girdiğini anlattığı komşusu Nermin B. (29) ile 45 bin lira altın takı, bin euro ve 2 bin lirayı çantaya koyup bankaya yatırmaya giden S.Ö. (42), bıçak zoruyla çantası alındı. Film senaryosunu andıran gasp olayını ise komşusu Nermin B.'nin, ağabeyi, yeğeni ve ağabeyinin bir arkadaşıyla birlikte hazırladığı ortaya çıktı.



Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde oturan S.Ö., 25 Şubat günü komşusu Nermin B.'nin evinde misafirlikte iken, kendi evine hırsızlık amaçlı bir kişi girdi. Şans eseri yastığın içindeki altın ve paraları bulamayan şüpheli, evden bir şey çalamadan ayrıldı. Eve döndükten sonra durumu fark eden S.Ö., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Komşusu Nermin B.'ye eve hırsızın girdiğini, yastığın içine sakladığı para ve altınlarının çalınmadığını söyledi.



BANKAYA YATIRMASINI TAVSİYE EDİP, GASP PLANINI HAZIRLADI



Nermin B. de para ve altınlarını bankaya yatırmasını istedi. Olaydan bir gün sonra S.Ö., 45 bin lira altın takı, bin euro ve 2 bin lirayı çantaya koyup, komşusu Nermin B.ile birlikte bankaya gitmek üzere yola çıktı.



GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN KENDİ BİLEZİKLERİNİ DE ÇANTAYA KOYMUŞ



Nermin B., ise kendisine ait 2 adet bileziği, bankaya yatıracağını söyleyip S.Ö.'nün çantasına koydu. İki komşu bankaya gitmek için yürüdükleri sırada mahalle mezarlığının yanında yanlarına gelen kar maskeli ve elinde bıçak bulunan bir kişi, S.Ö.'nün kolundaki çantasını zorla alarak olay yerinden kaçtı. S.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çantayı vermemek için direnirken yerde sürüklendiğinden hafif şekilde yaralanan S.Ö.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan görüşmelerde, S.Ö.'nün evine bir gün önce hırsızlık amaçlı girdiği, kadının 45 bin lira değerinde ziynet eşyası, bin euro ve 2 bin lira parasının olduğunu tespit etti. Çanta içerisinde Nermin B.'nin de 2 adet bileziğinin de olduğu belirlendi. Gasp edilen çanta ise mezarlık içerisinde boş halde bulundu.



KOMŞUNUN AĞABEYİ TUTUKLANDI



Olayı gören vatandaşların ihbarına başvuran polis, bir görgü tanığının ifadesi doğrultusunda Nermin B.'nin hırsızlık ve yağmadan suç kaydı bulunan ağabeyi Yaşar B.'yi (40) gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden Yaşar B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın peşini bırakmayan polis, yaklaşık 170 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Mezarlığı güvenlik kameralarını inceleyen polis, elinde bıçak ve eldiven bulunan şüphelinin daha gönce hırsızlık suçundan cezaevin kalan Yasin D. (24) olduğunu tespit etti. Yasin D., polisin operasyonuyla dün yakalandı.



HERŞEYİ İTİRAF ETTİ



Polisteki sorgusunda her şeyi itiraf eden Yasin D., "Yaşar B.'yi cezaevinden tanırım. Olaydan önce beri aradı ve böyle bir iş olduğunu, işi yapmam halinde bana para vereceğini söyledi. Olay günü Yaşar beni arabayla aldı ve mezarlığın oraya gittik. Bu sırada Nermin telefonla ağabeyini arayarak evden çıktıklarını mezarlığının yanına doğru geldiklerini söyledi. Yaşar'ın oğlu Mehmet Ali'de bana kar maskesi ve eldiveni getirdi. Yaşar, kardeşine zarar vermemem gerektiğini belirterek olayın olduğu yere götürdü. Bende elimde bıçakla kadının çantasını alarak olay yerinden kaçtım. Olay sonrası Yaşar bana bin euro verdi. Olaydan sonra beni aradılar. Yaşar'ın tutuklandığı, avukat için paraya ihtiyaçları olduklarını söylediler. Bende, 'para yok' dedim" dedi.



İKİSİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



Yasin D.'nin ifadesi doğrultusunda daha önce çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunan Nermin B. ve yeğeni Mehmet Ali B. (20) gözaltına alındı. Nermin B.'de ifadesinde hırsızlık için eve giren kişinin ağabeyinin olduğunu söyledi. Nermin B. "S.Ö., bana her şeyi anlatınca bende ağabeyi aradım. Ağabeyim bana onu oyala, ben eve gireceğim, dedi. Ben S.Ö.'yü oyalarken ağabeyim onun evine girip, altın ve paraları aradı. Ancak hiçbir şey bulamadı" dedi. Nermin B., gasp olayı ile ilgili ise kendisinin bir şey bilmediğini ileri sürdüğü öğrenildi.



Aile üyelerinin daha önce hırsızlıktan suç örgütü operasyonunda gözaltına alındığı belirtildi. 3 kişi polisteki sorgularının ardından 'yağma ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.



Görüntülü- 6 aylık hasret CANKUR sayesinde son buldu



Adana'da 6 ayın sonunda ziyaretine gelen engelli oğlu Ali Altınsu'ya (63), kendisi de engelli olduğu için merdivenleri inip kapıyı açamayan Durdu Altınsu (93), yardım istediği CANKUR ekipleri sayesinde oğluna kavuştu.



Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde üç katlı bir binanın ikinci katında kızı ve torunlarıyla yaşayan tekerlekli sandalyeye mahkum Durdu Altınsu'nun kapısı, kızı ve torunlarının olmadığı bir anda çaldı. 6 aydır görüşemediği, kendisi gibi engelli oğlu Ali Altınsu'nun ziyaretine geldiğini öğrenen Durdu Altınsu, merdivenler nedeniyle aşağıya inip evin dış kapısını açamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede eve gelen CANKUR ekipleri kapıyı açarak engelli anne-oğulun birbiriyle hasret gidermesini sağladı. Yaşlı kadın ve oğlu, CANKUR ekiplerine teşekkür etti.



HDP'nin seçim bürosu sorumlusuna gözaltı



İzmir'in Konak ilçesinde, HDP'nin seçim irtibat bürosuna terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılması üzerine, bürodan sorumlu kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin Konak'a bağlı Kosova Mahallesi'ndeki Eşrefpaşa Seçim İrtibat Bürosu'na terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gidilerek, yapılan kontrolün ardından seçim irtibat bürosu sorumlusu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, örgütsel doküman ele geçirildiği ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, -

