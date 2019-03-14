Dha Yurt Bülteni -6

Kuyumcu soygununu bant kesme tankı ile engellediO ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDIBursa'da meydana gelen olayda, kuyumcu sahibi hırsızlık girişimini, bant kesme bandını pompalı tüfekli soyguncuya fırlatarak engelledi.

Kuyumcu soygununu bant kesme tankı ile engelledi



O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI



Bursa'da meydana gelen olayda, kuyumcu sahibi hırsızlık girişimini, bant kesme bandını pompalı tüfekli soyguncuya fırlatarak engelledi. O anlar ise kuyumcuda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, Bursa'nın Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesinde meydana geldi. Kadın çarşafı giyen 2 kişi sabah saatlerinde Erikli caddesinde bulunan Murat A.'ya ait kuyumcuya geldi. 1 kişi eline aldığı pompalı tüfek ile kuyumcuya girerken diğer çarşaflı şüpheli otomobilde bekledi. Dükkan sahibi Murat A. çarşaflı ve elindeki pompalı tüfeği kendisine uzatıp paraya isteyen saldırganı görünce önünde bulunan bant kesme tankını fırlattı. Bunun üzerine dengesin kaybeden silahlı soyguncu dükkandan çıkarak otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 40 güvenlik kamerası inceleyerek, şüphelilerin kaçtıkları aracı tespit ederek il genelinde büyük bir arama çalışması başlattı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, kuyumcudan herhangi bir şey alınmadığı öğrenildi.



DAHA ÖNCE 4 KEZ SİLAHLI SOYGUN DÜZENLENDİ



Soyulmak istenen ve Murat A.'ya ait olan kuyumcu dükkanın daha önce 4 kez daha silahlı soygun girişiminde bulunulduğu öğrenilirken dükkandan hiç para ve altın çalınmadığı öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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çarşaflı şüphelileerin pompalı tfek ile kuyumcuyu basma anı güvenlik kamerası



İş yeri sahibinin bant tankı ile durdurması



Kırılan virinlrden detay



Polis ekiplerinin incelemesi



Dışarıdan görüntü



detaylar



Süre: 02.01 Boyut: 226 MB



Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA



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Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü



Mersin'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.



Olay, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşi Leyla Etiz ve 5 çocuğundan ayrı, Siirt'te yaşayan Süleyman Etiz, dün akşam saatlerinde eve geldi. Evde Leyla ve Süleyman Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, eline geçirdiği tahra ile defalarca eşi Leyla'nın başına vurdu. Leyla Etiz kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.



Leyla Etiz'in çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Leyla Etiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Etiz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.



Polis, katil zanlısı Süleyman Etiz'i yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Evin genel görüntüsü



Evin içinden görüntüsü



Kırılan kapıdan detay görüntü



Yerdeki eşyaların detay görüntüleri



Mahalle sakinlerinin görüntüsü



Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri



SÜRE: 01'06" BOYUT: 119 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



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Bursa'da silahlı soygun



Bursa'da PTT şubesine silahıyla birlikte giren soyguncu, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçtı.



Olay sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde Ankara yolu üzerinde bulunan PTT Şubesi'nde meydana geldi. Kapşonlu giysisiyle kendini gizlemeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla PTT şubesine geldi. Posta görevlisinden yere yatmasını isteyen silahlı kişi, kasadaki 3 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı. Posta görevlisinin durumu derhal polis ekiplerine haber vermesi üzerine, şubeye çok sayıda ekip sevk edildi. Posta görevlisi, polis ekiplerine verdiği ifadede ise, Silahla içeriye girererek, yere yat kafanı kaldırma dedi ve küfretti. Sonrasında paraları alıp yaya olarak kaçtı dedi. Silahlı saldırganı ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.



Olay anı saniye saniye de PTT şubesinin güvenlik kamerasına yansırken, şahsın elindeki silah ile birlikte içeri girdiği ve parayı alıp kayıplara karıştığı görülüyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜ-Muammer İRTEMBURSA, -



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Polisten uyuşturucu satıcısına suçüstü



Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 4 kişiye uyuşturucu satarken yakalanan R.K. (27), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan R.K., adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kozlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen R.K.'yi takibe aldı. R.K., akşam saatlerinde, 4 kişiye uyuşturucu madde satmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan R.K.'nin üzerinde 75 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelinin adliyeye çıkarılması



-Adliyeden detay



Süre : (42 sn) Boyut: (80 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



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Otomobilde ölü bulundu



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yol ayrımında kaldırıma hafif çarparak duran otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler polise haber verdi. 52 yaşındaki Mustafa Çakır'ın öldüğü belirlenirken, ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.



Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Yol ayrımında duran 26 KN 738 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, araç içerisindeki Mustafa Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yol ayrımında refüje hafif çarpan araç üzerinde ve olay yerinde incelemede bulundu. Mustafa Çakır'ın cenazesi Körfez Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa Çakır'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Araçtan görüntü



-Polisin olay yeri inceleme çalışması



-Cenazenin araçtan çıkarılması



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),



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Gönüllü öğrencilerden bez çanta



Burdur Gençlik Merkezi'nde gönüllü 10 üniversite öğrencisi bez çanta dikiyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Merkezlerinde hayata geçirdiği '10 parmağında 10 marifet' projesi kapsamında terzilik atölyesinde eğitim gören üniversite öğrencisi 10 gönüllü, usta öğreticiler eşliğinde bez çanta dikiyor.



Burdur Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy, "Bakanlığımızın projesi kapsamında gençlerimize kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde terzilik eğitimi veriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz 'Naylon poşete hayır' kampanyasına destek olmak için bez çantalar dikiyor. Dikilen çantaları vatandaşlarımıza Burdur'un salı pazarında ücretsiz dağıtacağız" dedi.



Gençlerin sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri için her türlü faaliyetleri merkezde yapmalarını desteklediklerini de aktaran Atila Aksoy, "Bakanlığımız da bu konularda bize desteklerini esirgemiyor. Biz de gençlerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimiz yaklaşık 2 bin bez çanta dikerek, dağıtacak. Bucak ve Gölhisar'da da 500'er çanta dağıtımı yapılacak. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Aksoy, 10 parmağında 10 marifet projesi kapsamında merkezde elektrik tesisatçılığı, su tesisatçılığı, bilgisayar işletmeciliği gibi hayatı kolaylaştıracak pratik bilgiler verildiğini de kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bez çanta dikimi yapan öğrenciler



Atila Aksoy'la röp.



Çanta dikimi



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HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



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