Dha Yurt Bülteni-6

1)ULUDERE'DE HEYELANŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı evler toprak ve su altında kaldı. Can kaybının yaşanmadığı köyde temizlik çalışması başlatıldı.Uludere'ye bağlı Taşdelen köyünde yağışla birlikte birden fazla noktada heyelan meydana geldi. Heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, su baskını yaşanan ve toprak altında kalan bazı evlerde zarar meydana geldi. Uludere Kaymakamlığı'nca hasar tespiti başlatılırken, Özel İdaresi ekipleri de temizlik çalışması başlattı.Görüntü Dökümü-----------Taşdelen KöyüSu basan evlerHeyelanın olduğu bölgeİş makinelerinin çalışmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,=============================================2)ÇIRÇIR FABRİKASINDAKİ ÜÇÜNCÜ YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, daha önce de iki kez alev alan çırçır fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Çınar ilçesinde bulunan çırçır fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle küçük çaplı zarar meydana gelirken, daha önce de iki kez alev alan fabrikadaki yangının nedeni araştırılıyor.Görüntü Dökümü-------Fabrikadan detaylarİtfaiyeden detaylarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,===============================================3)DENİZLİ OTİZM DERNEĞİ BAŞKANI DİNÇ: İÇİ BOŞ FARKINDALIK ÇALIŞMALARINDAN YILDIKDENİZLİ'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, "Farkındalık önemli bir şey ama bizler içi boş farkındalık çalışmalarından yıldık artık. Hayatımızda gerçekten fark yaratacak, çocuklarımızın hayatını değiştirecek uygulamalar görmek istiyoruz" dedi.Denizli'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Otizmli çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda pankartlar taşıyarak, farkındalık yürüyüşü yaptı. Etkinlikte çocuklar ve aileleri, otizme dikkat çekmek için mavi renkli tişörtler giyip, şapkalar takarak balonlar taşıdı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte otizmli öğrenciler tarafından oluşan mehter takımı gösterisi sundu. Mehter takımının çaldığı marşlar beğeni topladı.FARK YARATACAK PROJELER İSTEDİDenizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, Otizm Eylem Planı'nın 3 yıl önce Resmi Gazete'de yayımlanmasına rağmen, bu konuda hayatlarına dokunan bir fark göremediklerini söyledi. Dinç, "Farkındalık denilen şey önemli bir şey ama bizler otizm hakkında içi boş farkındalık çalışmalarından yıldık artık. Hayatımızda gerçekten fark yaratacak, çocuklarımızın hayatını değiştirecek uygulamalar görmek istiyoruz. Mevzuatlar açısından baktığımızda Türkiye gerçekten iyi fakat uygulamalarda her aşamada ayrımcılık yaşıyoruz. Bu ayrımcılık eğitimde de, sosyal hayatta da sanatta da ve sporda da var" dedi.Toplumun tüm kesimlerinde otizmlilere yer açılması gerektiğini vurgulayan Dinç, "Denizli Otizm Derneği olarak bizim temel hedefimiz otizmli bireylerin insan hak ve onuruna yakışır bir hayat sürmesidir. Ne yazık ki belli gelişmeler ve ilerlemeler olmasına rağmen, otizm alanında çok büyük gelişmeler olduğunu söylemek mümkün değil. Devletin üst kademelerinde bu konuda iyi niyetli çalışmalar var. Ancak bu çaba alt kademelere yansımıyor. Bu gün vesilesiyle, sadece farkında olmak değil, hayatlarında otizmlilere yer açmak gerektiğini toplumun bütün kesimlerine hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------Otizmlilerin farkındalık yürüyüşünden detaylarOtizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımının gösterisiDudu Karaman Dinç'in konuşmasıHaber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,==========================================4)MERSİN'DE, ROMAN SESİNİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI BAŞLADIMERSİN'de, 'Romanların Sesinin Toplulum Radyosu Aracılığı ile Güçlendirilmesi' projesi kapsamında düzenlenen 'Roman Sesini Güçlendirme' temalı çalıştay başladı. 2 gün sürece organizasyonda Roman medyasının daha etkin hale getirilebilmesinin yolları tartışılacak. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen çalıştaya; CHP Milletvekili Özcan Pürçu, Medya Uzmanı Orhan Galjus, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ali Daylam, Hollanda Büyükelçiliği Uzman Danışmanı Deniz Bezirgan ile Kosova Ukrayna , Hollanda, Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerden gelen Romanlar katıldı.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ali Daylam, "Birçok ülkede Roman medyasının ne kadar güçlü olduğunu, Romanların sorunlarının kamuoyu ile paylaşılması noktasında ne kadar önemli bir olgu olduğunu gördük. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu da bunun bilincinde olarak 3 yıl önce Mersin 'de ilk Roman Radyosu'nu kurdu ve şimdi de Hollanda Büyükelçiliği ile yaptığımız çalışma neticesinde internet üzerinden görüntülü yayın yapan Roman Radyosu ve Türkiye'de ilk kez Romanların Gazetesi ile pekiştirmeye çalıştık" dedi.'100 CİVARINDA HABER KANALI' Avrupa 'da Roman dilinde yayın yapan çok sayıda medya kuruluşu olduğunu belirten Roman Medya Uzmanı Orhan Galjus ise "Bir gazeteci olarak gerçek için savaşıyorum. Medya, Romanların günümüzde eşit haklara ulaşması ve sahnede daha çok görünür olmaları için büyük bir önem taşıyor. Doğal olarak Roman medyasının karşılaştığı zorluklar ve ilgilendiği konular, diğer medya kuruluşlarının ilgilendiği sorunlarla aynı değil. Bugün Avrupa'da, Roman dilinde yayın yapan 100 civarında haber kanalının olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de bugünkü başlığımız networking. Yani biz Roman medya temsilcilerinin nasıl bir arada çalışacağıdır" dişe konuştu.'MEDYA ROMANLARIN SORUNLARINI AKTARAMADI'Romanların medya alanında önemli bir mesafe katettiğini kaydeden Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Bedrettin Gündeş de şunları söyledi:"Dünyada ne Romanlar medyayı anlayabildi, ne de medya Romanları anlayabildi. Romanlar medyayı çok iyi kullanamadı, medya da Romanların sorunlarını kamuoyuna gerektiği gibi aktaramadı. İstihdam, sağlık, eğitim ve barınma gibi alanlardaki problemleri gerekli şekilde kamuoyuna aktaramıyorsa ve itici medya gücünü kullanamıyorsa, 'Biz de kendi gençlerimizle, kendi dünyamızla kendi medyamızla anlatmak istiyoruz' diyorlar. Bu alanda da büyük bir mesafe katettikleri belli. Dünyanın birçok ülkesinde radyo ve televizyonlarla kendi durumlarını aktarmaya çalışıyorlar."Konuşmaların ardından 'Türkiye'deki Romanların Sesi, Neden Roman Radyosu ve Roman Dilinde Bugünkü Radyo ile Medyada Romanlar' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Roman medyasının daha da geliştirilmesi amaçlanan ve yarın sona erecek olan çalıştayda bu konu masaya yatırılacak.Görüntü Dökümü---------------------------Katılımcıların görüntüleriAli Daylam'ın konuşmasıOrhan Galjus'un konuşmasıBedrettin Gündeş'in konuşmasıDernek görselinin görüntüsü(SÜRE: 03'30" BOYUT: 379 MB)Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,