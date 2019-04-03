Dha Yurt Bülteni -6

Yoğun bakımdan çıktı, şampiyon olduRize'de, geçtiğimiz Aralık ayında otomobil çarpan ve 26 gün yoğun bakımda kalan 13 yaşındaki yüzücü Ebrar Meral sağlığına kavuştu.

Yoğun bakımdan çıktı, şampiyon oldu



Rize'de, geçtiğimiz Aralık ayında otomobil çarpan ve 26 gün yoğun bakımda kalan 13 yaşındaki yüzücü Ebrar Meral sağlığına kavuştu. 3.5 ay sonra havuzlara geri dönen Ebrar, katıldığı ilk yarışmada ise 1'incilik ve 3'üncülük aldı. Genç Ebrar, "Havuza döndüm, çok mutluyum" dedi.



11 Aralık 2018 tarihinde, Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kaza sonucu antrenmandan dönen Ebrar Meral, trafik ışıklarında bekledikten sonra yayalar için yeşil yanınca karşıya geçmek istedi. Ancak iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan, otomobil sürücüsü K.T. yönetimindeki 53 DS 182 plakalı otomobil ile Ebrar Meral'e çarptı. Kaldırıma düşüp başını betona çarpan Meral ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ebrar Meral, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü K.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.



YOĞUN BAKIMDA, 26 GÜN UYUTULDU



Beyin travması geçiren Ebrar Meral, yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavi altına alındı. Ailesi ve sporcu arkadaşları Meral'in sağlığına kavuşması için dua ederken genç yüzücü hazırlandığı şampiyonaya da katılamadı. Meral'e gıyabında şampiyonluk madalyası verilirken, Aralık ayında gerçekleştirilen şampiyonada sporcunun fotoğrafı da skorboard'a yansıtıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da, Ebrar Meral'e şifalar diledi.



MADALYA İLE GERİ DÖNDÜ



Ebral Meral kaldığı hastaneden yaklaşık 2 ay sonra taburcu edildi. İlk günlerde yürüyemeyen ve fizik tedavi uygulanan sporcu, bir süre sonra sağlığına kavuştu. Antrenörü İrfan Öztürk eşliğinde yeniden havuzlara geri dönen Ebrar, sıkı bir çalışma programı uyguladı. Kısa sürede eski performansına kavuşan Meral bugün Rize'de gerçekleştirilen Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği Şampiyonasında yarıştı. Arkadaşlarının da büyük destek verdiği Ebrar Meral, 400 metre bayrak yarışında 1'inci, serbest sitil yarışlarında ise üçüncü olarak madalya kazandı. Genç sporcu kazandığı madalya ile poz verdi.



'HAVUZA DÖNDÜM, ÇOK MUTLUYUM'



Antrenman çıkışı trafik kazası geçirdiğini anlatan Ebrar Meral, "Bir süre yoğun bakımda uyutulmuşum. Sonra kendime geldim ve sağlığıma kavuştum. Hastane çok sıkıcıydı ama sonrasında havuza döndüğüm için çok mutluyum. Hastane çok zorlu geçti. Hep yatakta olmak çok sıkıcıydı. Hep yatıyordum, hiç yürüyemiyordum. Sonraları yürümeye başladım ve hastaneden çıkarak havuza geldim. Sonra yüzmeye başladım. Havuza döndüm, çok mutluyum" dedi.



'EBRAR ÇOK DAHA İYİ OLACAK'



Yüzme Antrenörü Tolga Aksoy da kaza olduğunda çok üzüldüklerini belirterek "Ondan sonraki aşama hastane süreci oldu. Herkes Ebrar'ın güçlü olduğunu bildiği için içimizde herhangi bir olumsuz bir düşünce yoktu. Nitekim Ebrar bizi şaşırtmadı. Çok çabuk toparlayıp, aramıza geri döndü. Şu anda gördüğünüz gibi yüzüyor. Daha da iyi olacaktır. Ebrar'a sonuna kadar güveniyoruz. Hiçbir zaman kendini bırakmayan bir sporcudur. Bu diğer öğrencilere, sporculara örnek olsun. Böyle aşamalarda bırakmamak, daha çok çabalamamız gerektiğini, daha çok saldırmamız gerektiğini, yüzme sporunun ne kadar değerli bir spor olduğunu görmüş oldu" diye konuştu.



Melike Tanyer ise arkadaşının kaza geçirdiğinde çok üzüldüğünü belirterek "İyileştiğini duyunca çok sevindik. Onu kutluyorum. Çok iyi yüzüyor ve kazandığı sonucu hak etti" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



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Ebrar Meral'in yüzme şampiyonasında yüzmesi



Havuz detayları



Sporcu ve arkadaşından detaylar



Ebrar Meral ile röp.



Antrenör Yolga Aksoy ile röp.



Arkadaşı Melike Tanyer ile röp.



Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



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AK Parti Van'da 5 ilçenin seçim sonuçlarına itiraz etti



AK Parti, Van'da resmi olmayan sonuçlara göre HDP adaylarının kazandığı Erciş, İpekyolu, Edremit, Çaldıran ve Tuşba ilçelerine itiraz etti.



AK Parti İl Başkanlığı resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin belediye başkanlığını kazandığı Erciş, İpekyolu, Edremit, Çaldıran ve Tuşba ilçelerine itiraz etti. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, gerekli itirazların yapıldığını ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi. AK Parti'nin Van genelinde oylarını arttırarak, daha önce 2 olan belediye sayısını 4'e çıkardığını anlatan Türkmenoğlu, "Cumhur İttifakı yerel seçiminde Van ili genelinde AK Parti oylarını artırmış, diğer partiler ise oylarını düşürmüştür. Özellikle kırsal alanda ve sınır ilçelerimizde oyların önemli oranda artışı, ideoloji siyasetinin yitirildiğinin göstergesidir. Teşkilatımız, Van'da girdiği 31 Mart 2019 yerel seçiminden de güçlenerek çıkmıştır. Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Gürpınar ilçelerimiz AK Parti belediyeciliği ile hizmet anlayışını tercih ederek belediye başkanlığını kazanmıştır. Diğer ilçelerimizde seçim sonuç tutanaklarına tarafımızdan gerekli itirazlar yapılmış ve süreç takip edilmektedir. Tutanakların yasaya aykırı bir şekilde düzenlendiği, tutanakların birçoğunda kullanılan zarf ve oy pusulalarının oy sayısının birbiriyle uyuşmadığı ve geçersiz sayılan oyların geçersizlik sebebinin tutanağa yansıtılmadığı gibi itirazlarımız oldu. Oyların yeniden sayılmasıyla birlikte sonuçları yeniden sizlerle paylaşacağız" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Basın toplantısı ve partilelerden detaylar



-Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun konuşması



-Toplantıdan detaylar



SÜRE: 3 DAKİKA 35 SANİYE



BOYUT: 693



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -



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Umre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi sözü veren muhtar adayı 7'nci oldu



Karabük'teki Yeşil Mahalle'de, 9 muhtar adayından biri olan Erol Gündüz (51), umre, çeyrek altın ve bulaşık makinesi vadettiği seçimde 7'nci oldu. Gündüz, "Geçen seçimlerde çok güzel oy almıştım. Fakat bu sefer yüzüme gülüp 'Tamam sendeyiz' diyenler sandıkta bizi gömdüler" dedi.



Yeşil Mahalle Muhtarı olabilmek için yarışan 9 adaydan organizatör Erol Gündüz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği evlerde, göreve gelmesi halinde çekilişle 1 kişiye umre, 1 kişiye çeyrek altın ve 1 kişiye de bulaşık makinesi sözü verdi. 31 Mart Pazar günü yapılan seçimi 1333 oyla Cihan Demirtaş kazanırken, 404 oy alan Gündüz, 7'nci oldu.



Sonucu değerlendiren Erol Gündüz bundan sonra muhtar olmayı düşünmediğini belirterek, "Oy toplamak için kapı kapı dolaştık. 'Bana çıksa, keşke bana olsa, beni göndersen' diye çok güzel tepkiler aldım. Herkes kapılarını açtı. Herkes güler yüzle bu projelerimi beğendi, tasdikledi. Gerçekten yapacağım projeleri uygulayacaktık. Fakat 9 adaydık. Birimiz kazanacak, 8'imiz kaybedecekti. Biz de bu 8'in arasına girdik. Kaybettik, nasip değilmiş. Geçen seçimlerde çok güzel oy almıştım. Fakat bu sefer yüzüme gülüp 'Tamam sendeyiz' diyenler sandıkta bizi gömdüler. Nasip değilmiş. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.



Seçimi kazanan Cihan Demirtaş'a muhtarlık görevinde başarılar dileyen Gündüz, "Şimdi seçilen muhtarımız mahallemizin gençlerinden. Bir abisi olarak arkasındayız. İnşallah mahallemiz için hayırlı uğurlu olur. İhanete değil de yüzümüze güldüler bizi sandıkta gömdüler. Bunu neye çekerseniz çekebilirsiniz. Yani gerçekten dostumuzu düşmanımızı öğrendik. 6 ay maaş almayacaktım. Bir kişiyi çekilişle umreye gönderecektim, çeyrek altın verecektim, bulaşık makinesi verecektim. Bu vaatlerde bulundum. Bunları lastik gibi çektiler bir tarafa. 'Veremez, yapamaz' dediler. Birincisi veremesem ben bunların sözünü vermem, ikincisi ise muhtar olsaydım o koltuğa nasıl otururdum? Mahallenin, vatandaşların yüzüne nasıl bakardım? Bunlar verilecekti, olmadı, nasip değilmiş. Bize kısmet değilmiş. Arkadaşımıza başarılar diliyorum. İnşallah iyi olur mahallemiz için. Beni görüp 'Umreden olduk' diyenler var. Bunlar dostlarım demek ki, bana oy verenler. Tabii 'Sen gönlümüzün muhtarısın' diyenler de var. Artık muhtarlık benim için bitmiştir. Bu bir yarıştı. Kazanmak da var kaybetmek de var ama biz kaybettik. Boyumuzun ölçüsünü aldık" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Erol Gündüz oy kullanırken



-Erol Gündüz seçim sonrası caddede karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederken



-Erol Gündüz röp



Süre: (03.40) Boyutu: (407 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



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Kullanılmayan tren vagonu alev alev yandı



Adana Tren Garı'nda park halinde bulunan kullanılmayan vagon yandı.



Olay, Seyhan İlçesi Tren Garı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gar görevlileri kullanımdan kaldırılan bir vagonu parçalamak için çalışma başlattı. Spiralden çıkan kıvılcımlardan dolayı vagon yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler kentin birçok noktasından görüldü. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede mühadale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Vagondan çıkan alevler



-Yükselen duman



-İtfaiye erlerinin yangın söndürme çalışmasından görüntüler



-İtfaiye erlerinden detaylar



-Olay yerindeki vatandaşlardan görüntüler



SÜRE: 02'37" BOYUT: 289 mb



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



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Yenişehir Havalimanı, hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladı



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan BTSO Lojistik A.Ş.'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havalimanı hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin üretim üssü Bursa'yı, hava kargo taşımacılığında da bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.



BTSO, Bursalı ihracatçı firmalara dış ticaret işlemlerinde maliyet, hız ve verimlilik artışı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. BTSO tarafından kurulan Lojistik A.Ş., 2001 yılından bu yana atıl vaziyette bulunan Bursa Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini iş dünyasının kullanımına sundu. Aktarmalı olarak ABD'ye gerçekleştirilen ilk uçuş öncesi düzenlenen törene BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ve Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçe, oda ve borsa başkanları, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Lojistik Konseyi üyeleri ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.



LOJİSTİK ÜS HALİNE GELECEK



BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Yenişehir'den hava kargo seferlerinin başlatılmasının uzun süredir gündemlerinde olan bir proje olduğunu söyledi. Yenişehir'de hava kargo taşımacılığına başlanması için gereken fiziki şartların sağlanması amacıyla 2017 yılında BTSO Lojistik A.Ş.'yi kurduklarını hatırlatan Başkan Burkay, "Lojistik konseyimiz ve ilgili komitelerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde bir ilki daha hayata geçirdik. Yenişehir'den başlattığımız hava kargo taşımacılığı ile üyelerimizin lojistik maliyetlerini minimize ederken, Bursa iş dünyasının ihracatına katkı sağlayacak ve bölgemizi havayolu kargo taşımacılığında önemli bir üs haline getireceğizö dedi.



ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI



Bursa ve Güney Marmara bölgesinin başta otomotiv, tekstil ve yaş sebze- meyve sektörü olmak üzere ciddi bir yük potansiyeli olduğunu belirten Başkan Burkay, "Sanayi, turizm, tarım ve fuar kenti Bursa'mızın lojistik hizmetlerini de kapasite ve kalite olarak artırıyoruz. Daha öncesinde firmalarımız ürünlerini İstanbul üzerinden yurt dışına ulaştırıyordu. Bu durum hem maliyet, hem de zaman kaybına yol açıyordu. MNG Kargo ile başladığımız projemizle artık firmalarımız ürünlerini hedef pazarlara çok daha ucuz ve hızlı bir şekilde ulaştırabilecek. Lojistik şirketlerimiz de yüklerini buraya getirecekler. İlk etapta haftada iki uçuş gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



BÖLGENİN MERKEZİ OLACAK



Yenişehir Havalimanı'nın lojistikte bölgenin çekim merkezi olacağına inandıklarını ifade eden Başkan Burkay, şöyle devam etti:



"Marmara Bölgesi'ne çok fazla ulaşım yatırımı yapıldı. İstanbul-İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Avrasya tüneli gibi projelerle ulaşım önemli ölçüde rahatladı. Tüm bu yatırımlar Yenişehir'i de tüm Marmara Bölgesi'nde hizmet verecek önemli bir konuma taşıdı. Hava kargo taşımacılığı da ihracatta firmalarımıza rekabet gücü kazandıracak önemli bir adım oldu. Önümüzdeki süreçte hem kargo, hem de yolcu taşımacılığında Yenişehir'in arzu ettiği yere geleceğine inanıyoruz.ö



Bursa Valisi Yakup Canbolat, firmaların ihraç pazarlarına ulaşmasındaki başarısının lojistik sektörünün gücüne bağlı olduğunu belirterek, "Yenişehir Havalimanı'nda başlatılan uluslararası hava kargo operasyonları Bursa iş dünyasına önemli avantajlar sağlayacak. BTSO tarafından hayata geçirilen projenin Yenişehir'e, Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorumö dedi.



Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise Yenişehir'den hava kargo taşımacılığının başlatılmasının heyecan verici bir adım olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO tarafından gerçekleştirilen projenin Bursa'nın lojistik bir üs hale gelmesi hedefi açısından son derece önemli bir hamle olduğunu söyledi.



LOJİSTİK A.Ş. HAKKINDA



BTSO Lojistik A.Ş. öncülüğünde, MNG Kargo ve Lima Lojistik firmalarının destekleriyle başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlayacak proje ile Bursa, havayolu kargo taşımacılığında bölgede önemli bir üs haline gelecek. Haftanın 2 günü seferlerin yapılacağı Lojistik A.Ş. ilk seferini ağırlıklı olarak tekstil ve otomotiv parçalarının taşındığı MNG Airlines uçağıyla Fransa aktarmalı olarak ABD'ye gerçekleştirdi. İlk etapta aylık 300 ton yükün taşınmasının hedeflendiği proje kapsamında yaş sebze meyve ürünlerinin de eklenmesiyle sefer sayısının haftada 3 güne çıkması bekleniyor. 60 tonluk geçici depolama alanına sahip Lojistik A.Ş. ile firmalar, ihraç ürünlerini 1,5 gün gibi kısa bir sürede dünya pazarlarına ulaştırma imkanına kavuştu.



Görüntü Dökümü



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-Uçağın iniş yapması



-Kargoların yüklenmesi



-Protokolden görüntüler



-BTSO başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı konusma



Süre: 4.26 Boyut: 496



Haber: Cansel ORUÇ -Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,



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Hatay'da TIR'da 79 kilo eroin ele geçirildi



Hatay'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilip durdurulan TIR'da 79 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.



Irak'ın kuzeyinden getirilerek İskenderun Limanı üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisini alan Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yapılan çalışmalar sonrası Irak'ın kuzeyinden gelerek Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan yabancı plakalı TIR'ı takibe aldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde operasyon düzenleyen polis, durdurdukları TIR'ın sürücüsü M.M.'yi gözaltına aldı. Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği 'Dante' ile TIR'da yapılan aramada, dorse ile kabin arasına zulalanmış paketlerde 79 kilogram eroin ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan M.M. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü



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TIR'ın karayolu üzerinde takibe alınması



Gaziantep Nurdağı ilçesinde durdurularak sürücünün gözaltına alınması



TIR'da yapılan arama görüntüleri



Zulalanmış uyuşturucunun bulunması



Yakalanan uyuşturucunun görüntüsü



SÜRE: 02.05 BOYUT: 251 MB



Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY



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Polisi görünce elbisesiyle denize girdi



Bursa'dan bindiği taksiyle İstanbul'a ardından da Antalya'ya gelen bipolar hastası Ahmet T. Konyaaltı Sahili'nde polisi görünce kıyafetleriyle denize atladı. Polisten kaçmak için hızla yüzen Ahmet T. yaklaşık 1 saat süren çabalar sonucunda etkisiz hale getirilerek, hastaneye götürüldü.



Bursa'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet T.'ye 'bipolar bozukluk'(iki uçlu duygu durum bozukluğu) teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan Ahmet T. ilaçlarını kullanmadı. Önceki gün evden çıkıp bir taksiye bindi. Önce İstanbul'a oradan da aynı taksiyle Antalya'ya geldi. Yakınları, kayıp ihbarında bulundukları Ahmet T.'nin Konyaaltı Sahili'nde olduğunu tespit etti. Hemen Antalya'ya gelip, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine polis, sağlık ekipleriyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne geldi. Ancak Ahmet T., kıyafetleri ve elindeki çantasıyla koşarak denize girip, yüzmeye başladı. Kıyıdan hızla uzaklaşan ve kıyafetlerini çıkaran Ahmet T.'nin boğulma ihtimaline karşı, Deniz Polisi çağrıldı. Deniz Polisi'nin gelmesiyle sahile çıkan Ahmet T., yürüyüş ve spor yapıp, kumlara uzandı.



Yaklaşık 1 saatin sonunda polis, kuma oturan Ahmet T.'yi yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Ambulansa bindirilen Ahmet T., polis eskortu eşliğinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Yakınları, Ahmet T.'nin ilaç kullanmadığı zaman kendisini kaybettiğini söyledi.



Görüntü Dökümü



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-Deniz polisinin tekne ile elbise araması



-Deniz polisinin denize dalması



-Polisin sahilde çalışma yapması



-Hasta olduğu belirtilen Ahmet Tok'in sahilde güneşlenmesi ve yürümesi



-Polisin müdahale etmesi



-Birlikte yürümeleri ve ambulansa alınması



'358 MB// 3 DK 14 SN'



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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