Dha Yurt Bülteni -6

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'daki oyların yeniden sayımı konusunda açıklama yaparak, "Bir usulsüzlük kim bu konuda eksik hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin ve siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir" dedi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere havayolu ile Sivas 'a geldi. Bakan Gül, ilk olarak AK Parti Sivas İl Başkanlığını ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Gül, 31 Mart seçimlerinde milletin sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu söyledi. AK Parti olarak millet iradesini merkeze aldıklarını ve millet iradesiyle yolculuk yaptıklarını, millet iradesinden başka güç tanımadıklarını ifade eden Gül "Demokrasi de zaten budur. Milletimiz de sandığa giderek tercihini ortaya koydu. 31 Mart seçimleri ülkemiz için, şehirlerimiz için hayırlı olsun. Bu sonuçlarla birlikte kesinleştikten sonra göreve başlayacak olan tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza tüm seçilenlere başarılar diliyoruz. Türkiye çok güçlü bir seçim tecrübesi olan ülkedir. Demokrasisi güçlü bir ülkedir ve büyük bir olgunlukla seçimleri gerçekleştirmiştir. Şu anda her seçimden sonra olduğu gibi seçim sonrasında baki olan itirazlar gerçekleştirilmektedir" dedi.



'SÜRECE SAYGILI OLUNMASI GEREKMEKTEDİR'



Seçimlere olan itirazların her parti tarafından yapıldığını ifade eden Gül, "Bu Anayasal ve yasal haktır. Siyasi partiler itirazlarını İlçe Seçim Kurullarına, İl Seçim Kurullarına ve nihai olarak Yüksek Seçim Kuruluna yapabilmektedir. Türkiye'de bu itiraz yolları açıktır. Bir usulsüzlük kim bu konuda eksik hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin ve siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir. Türkiye bir seçim mevzuatını anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu yönetiminde gerçekleştirmektedir. Yüksek Seçim Kurulu'da nihai kararı verecektir. Herkesin de nihai karar verilinceye kadar itirazlarını yapma hukuki haklarını kullanma elbette yetkisi vardır. Tüm siyasi partiler de bunu yapmaktadır. İtirazlar neticesinde şu parti veya bu parti değil vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim de duruşumuz hangi irade vatandaşın ne şekilde tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Burada bir partinin lehine değil, milletimizin lehine bir usulsüzlük bir haksızlık varsa onun tespit edilmesini hepimiz istemekteyiz. Dolayısıyla süreçte kendi mecrasında her seçimde odluğu gibi kendi takviminde ve normal şekilde işlemektedir" ifadelerini kullandı.



'OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YOK'



Her seçimden sonra gerçekleşen itirazların bu seçimden sonra da yapıldığına dikkat çeken Gül "Olağanüstü ya da ilk defa bir seçimden sonra oluşan mekanizması yoktur. Her seçimde bir itiraz usulü vardır, mekanizması vardır ve seçim kurulu da nihai olarak karara bağlar. Dolayısıyla bu süreç sonucunda da daha fazla bağıran daha fazla işte farklı yollara tenezzül eden değil haklı olan elbette kazanacaktır ve bunun tescilini de Yüksek Seçim Kurulu yapacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'de bu konuda son otoritedir. Hepimiz bu süreci saygılı bir şekilde bekleyip, itirazlarımızı yapıp bu konuda A partisi değil, B partisi değil milletimizin tercihi ne yöndeyse bunu tescil olmasını beklememiz lazım. Süreçte bu yönde işliyor. Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Herkesin,tüm adaylar, tüm siyasi partiler bu süreci saygılı bir şekilde, demokrasiye saygılı bir şekilde süreci takip etmekte, soğuk kanlı bir şekilde sonucu beklemesi gerekmektedir. Kim kazanırsa da elbette herkes tebrik edecektir, demokrasi budur. Demokrasi milletin tercihinin yansımasıdır. Tüm süreçler sandık kurulundan İlçe, İl ve Yüksek Seçim Kuruluna kadar siyasi partilerin de denetiminde olmaktadır. Son sözü de Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Seçimler hayırlı olsun ülkemize. Milletimiz her şeyin en doğrusuna her zaman karar verir ve bu zaman da karar vermiştir. Milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Bakanın Parti teşkilatını ziyareti



-Çıkışta yaptığı açıklamalar



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



======================



Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı



Tunceli'de, belediye başkanlığına seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, mazbatasını aldı. Maçoğlu, kendisini tebrik edecek kişilerden, çiçek almak yerine Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışta bulunmalarını istedi.



Türkiye'nin ilk ve tek TKP'li il belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bir grup partiliyle sabah saatlerinde adliyeye gidip, Merkez İlçe Kurulu Başkanı Satı Taşkaya Şenlik'ten mazbatasını aldı. Adliye önünde açıklama yapan Maçoğlu, aylardır yürüttüğü çalışmanın karşılığı olan mazbatayı teslim aldığı için mutlu olduğunu ve hafta başından itibaren çalışmalarına başlayacağını belirtti.



'ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPMALARINI RİCA EDİYORUM'



Başkan Maçoğlu, tebrik ve ziyaretler için çiçek alınması yerine belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışta bulunulmasını isteyerek, şunları söyledi:



"Sonunda aylardır döktüğümüz terin karşılığı olan mazbatayı aldık, şimdi sıra belediyede. Saat 13.00'te belediyede devir teslim töreni olacak. Bundan sonra süreç bizim için yeni başlıyor. Muhtemeldir ki Tunceli halkının ilgisi olacak. Pazartesi gününden itibaren halkımız bizi ziyarete gelecek ve biz de hizmete başlayacağız. Herkesin artık çok rahat gelebileceği ve kapıları hep açık olan belediye var, bunu da burada söylemek istiyorum. Ovacık'ta belediye başkanlığı yaptığım dönemin tecrübesinden biliyorum. Birçok dostumuz bize çiçek hediye gibi bir şeyler getirmeye çalışacak. Ben burada özellikle şunu belirtmek isterim. Belediyemizin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi var. Oradaki sokak hayvanlarının bakımının daha rahat gerçekleştirilmesi ve beslenmesi için belediyemizin açacağı hesap numarasına çiçek ve hediye göndermek yerine buraya bağış yapmalarını rica ediyorum. Çiçek ve hediye kabul etmiyoruz, sokak hayvanlarının bakımı için açacağımız hesaba yardımda bulunurlarsa çok daha iyi olur."



Görüntü dökümü



-----------



Tunceli Adliyesi



- Fatih Mehmet Maçoğlu'nun gelmesi



Mazbata teslimi



- Maçoğlu'nun konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 239 MB



Haber Kamera : Ferit DEMİR/ TUNCELİ,



=====================



İkinci kez seçilen belediye başkanı, makam odasının kapısını söktürdü



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, pazar günü yapılan yerel seçimde ikinci kez belediye başkanlığına seçilen AK Parti'li Kemal Vural, mazbatasını alarak, geldiği belediyede, makam odasının kapısını söktürdü. Vural, 5 yıldır 'açık kapı' politikası uyguladıklarını belirterek, "Halkımıza 5 yıldır açık olan kapımız, bundan sonra aramızda hiç olmayacak" dedi.



İslahiye'de, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Kemal Vural kazandı. İkinci kez belediye başkanlığına seçilen Vural, sabah saatlerinde, partililer ve meclis üyeleri ile adliyeye giderek, mazbatasını aldı. Daha sonra belediyeye gelen Başkan Vural, ilk olarak makam odasının kapısının sökülmesi talimatını verdi. Kapıyı söktürdükten sonra makamına geçen ve tebrikleri kabul eden Vural, kendisine destek verenlere teşekkür etti. İkinci kez seçildiği görevinin ilk döneminde makam odasının kapısını her zaman açık tuttuğunu, yeni dönemde ise tamamen söktürme kararı aldığını belirten Başkan Vural, "Tekrar bu görevi bize layık gören İslahiye halkına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz üzerine düşeni yaptı şimdi sıra bizde. Çalışmalarımızla ilçemizi daha güzel ve yaşanılır hale getirmek istiyoruz. Halkımıza 5 yıldır açık olan kapımız, bundan sonra aramızda hiç olmayacak" diye konuştu.



İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın talimatıyla sökülen makam odasının kapısı, görevliler tarafından belediyenin deposuna taşındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



- İslahiye Adliye Sarayı



- Hakim tarafından Mazbatanın verilmesi



- Mazbata ile hatıra fotoğrafları



- Makam odasının kapısının sökülüp götürülmesi



- Başkan Kemal Vural'n makam gelmesi



- Başkan Kemal Vural ile röp



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



===================



'Atom karınca' muhtar ölünce karısı muhtar oldu



Antalya'da görevdeyken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ve çalışkanlığı nedeniyle mahallelinin 'atom karınca' diye hitap ettiği Yenigöl Mahallesi Muhtarı Mehmet Özen'in eşi Sema Özen (46), aday olup muhtar seçildi. Özen, seçimden sonra eşinin mezarını ziyaret etti.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi'ndeki sandıktan, mahallenin ilk kadın muhtar adayı Sema Özen zaferle çıktı. En yakın rakibine 140 oy fark atan Özen'i muhtarlığa götüren yolculuk ise eşinin vefatıyla başladı. 2014-2019 döneminde seçimi kazanarak muhtar olan Mehmet Özen, 2017 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Özen'in vefatının ardından muhtarlığı 1'inci aza Muhittin Gök sürdürdü. 2 çocuğuyla yaşamını sürdüren Sema Özen ise bu sürede çalışıp çocuklarına bakabileceği iş arayışına girişti. Mahallelinin isteği üzerine seçime kısa süre kala muhtarlık için aday olmaya karar veren Sema Özen, yakınlarından da büyük destek gördü.



EŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ



Geçen Pazar günü 1057 seçmenin bulunduğu Yenigöl Mahallesi'nde 1'inci aza Muhittin Gök'ün karşısına aday olarak çıkan Sema Özen'e, sandıktan 537 oy çıktı. Gök'ü 140 oy farkla geçen Özen, sandıktan zaferle çıkarak mahallenin muhtarı oldu. Eşi Mehmet Özen'in projelerini devam ettirmek için muhtar adayı olduğunu belirten Sema Özen, ilk iş olarak eşinin kabrini ziyaret etti.



İLK İCRAATI MUHTARLIK EVİNİ GETİRTMEK



Çok çalışkan olmasından dolayı mahallelinin eşine 'atom karınca' diye hitap ettiğini anlatan Sema Özen, imar sorununa rağmen eşinin birçok projeye imza attığını, mahalleyi marka haline getirdiğini anlattı. Eşinin vefatının ardından mahalleye yaptırılan parka mahallelinin de isteği üzerine eşinin adının verildiğini kaydeden Sema Özen, "Eşimin ölümü bizim için yıkım oldu. Çocuklarım için ayakta olmam lazımdı. Mahallenin de desteğiyle muhtar olmaya karar verdim. İlk projem muhtar evini evin önüne getireceğim. Muhtar evi gelirse sanki eşim evime gelmiş olacak. Biz de atom karınca gibi çalışacağız" dedi.



Görüntü Dökümü



--------



Ölen muhtarın adının yazıldığı park tabelasından görüntü



Yani muhtar Sema Özen ve DHA muhabirinin parkta yürürken görüntüsü



RÖP: Sema Özen ( Seçilen Yenigöl Mahalle Muhtarı )



Sema Özen Eşinin mezarı başında dua okurken görüntüsü



Mezarı temizlerken görüntü



Ölen muhtar Mehmet Özen'in resimleri



315 MB -- 02.51/// HD



Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



==================



Bolu'da üniversiteli MLKP terör örgütü üyesi yakalandı



Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi K.A.K adliyeye sevk edildi.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi K.A.K.'yi takibe aldı. Örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen K.A.K.'nin Bolu kent merkezinde oturduğu evine operasyon düzenlendi. K.A.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda çok sayıda örgüt dokümanı ele geçirildi. Daha önce Gazi Mahallesi olaylarına karıştığı için yargılanan K.A.K.'nın, gözaltı süresince açlık grevi yaptığı ve Suriye'de silah kullanma ve savaş eğitimi aldığı belirtildi. Gözaltına alınan K.A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Şüphelinin adliyeye getirilmesi



-Detaylar



Süre: 00.46-Boyut: 87.53



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



====================



Yumurta almak isterken çukura düştü



Antalya'da yumurta almak için tavuklarının yumurtladığı depoya giren Zeynep Saraç (50), kullanılmayan foseptik çukuruna düştü. Bacaklarında kırık olduğu belirlenen Saraç, sedyeye bağlanarak çıkarıldı.



Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4925 Sokak'taki bir gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Eşi Şükrü Saraç ile birlikte yaşayan Zeynep Saraç, 'Zeytin' adlı kedisini doyurmak istedi. Yumurta almak için tavukların yumurtladığı, alt kısmı eskiden foseptik çukuru olan depoya giren Zeynep Saraç, betonun kırılması sonucu 2 metrelik çukura düştü. Zeynep Saraç'ı, kendisini merak edip gelen eşi Şükrü Saraç buldu. Şükrü Saraç, durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yanına indikleri Saraç'a ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Yaklaşık 10 dakikalık bekleyişin ardından gelen sağlık ekipleri ve itfaiye yardımı ile Saraç, bulunduğu yerden sedyeye bağlanarak çıkartıldı. Bacaklarında kırık olduğu belirlenen Saraç, hastaneye götürüldü.



Eşinin kedisini her gün yumurtayla beslediği belirten Şükrü Saraç, "Gelmeyince kendisini merak ettim. Buraya geldiğimde kendisini çukurda görünce korktum. Şansımız varmış durumu iyi" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



Zeynep Saraç düştüğü çukur içinde görüntüsü



Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kadının çukurdan çıkartma çalışması



Kadının çukurdan çıkartılıp sedye ile ambulansa taşınması



RÖP: Şükrü Saraç ( Eşi )



Polis ekiplerinin görüntüsü



Detaylar



275 MB -- 02.29/// HD



Haber: Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



====================



Bıçakladığı eşi ölen kadının ihmalle suçladığı doktora hapis cezası



Samsun'da, Bedriye Altun'un çocuklarına ve kendisine şiddet gösteren eşini karnından bıçakladıktan sonra götürdüğü hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle şikayetçi olduğu doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Yılmaz K. 'ihmal' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 'Ölüme sebebiyet vermek' suçundan yargılandığı davada 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde 1,5 yıl kalan Bedriye Altun, "Çocuklarımı ve kendimi korumak, eşimi korkutmak amacıyla bunu yaptım. Hatası ve ihmali olan bir doktor yüzünden eşim öldü, ben hapse girdim, bütün hayatımız değişti" dedi.



Canik ilçesinde 13 Kasım 2014 tarihinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti:



Eve alkollü gelen Erdoğan Altun, kızlarına şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine eşi Bedriye Altun araya girdi. Ancak Altun 20 yıllık eşini de dövdü. Kısa süre sonra çift arasında yeniden tartışma çıktı. Bedriye Altun da mutfaktan aldığı bıçak ile eşini karnından yaraladı. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan Altun, tedavisinin ardından taburcu edildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Bedriye Altun, ertesi gün fenalaşan eşini ikinci kez aynı hastaneye götürdü. Ancak Altun, kurtarılamadı. Bedriye Altun yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.



5 YIL 5 AY HAPİS CEZASI ALDI



Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan Bedriye Altun'a 'tahrik altında yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi. 1,5 yıl cezaevinde kalan kadın, yattığı süre göz önüne alınarak, Şubat 2016 günü tahliye edildi.



DOKTORLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU



Bedriye Altun, eşinin ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla Acil Tıp Uzmanı Uzman Doktor B.T.(37) ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Yılmaz K. (65) hakkında suç duyurusunda bulundu.



Soruşturma aşamasında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda, sol karından giren kesici aletin batın boşluğuna ulaştığı, burada bağırsak yaralanmasına neden olduğu, bağırsak içeriğinin karın içerisine dağıldığı bilgisi yer aldı. Raporda olayda ağır hizmet kusuru bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 2 doktor hakkında Samsun 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sonunda 2 doktor beraat etti. Aile karara, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde itiraz etti. Bölge Mahkemesi, 7 Şubat 2019 verdiği kararında olay günü nöbetçi doktor olan Acil Tıp Uzmanı B.T.'nin kusurlu olmadığını bildirerek, beraat kararına yapılan itirazı reddetti.



'İLLİYET BAĞI YOK İHMAL VAR'



Genel Cerrahi Uzmanı Yılmaz K.'nin ise Erdoğan Altun'u 24 saat gözlem altında tutması gerekirken taburcu ederek, kusurlu davrandığını ifade eden Bölge Mahkemesi, "Ancak bu kusurlu eylem ile ölüm arasında illiyet bağı kurulamadı" dedi. Bu nedenle de Doktor Yılmaz K.'nin 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılanması gerektiğini bildirdi. Yeniden yapılan yargılamada Yılmaz K., 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme iyi hal indirimiyle cezayı 2 ay 15 güne indirdi. Ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında ertelendi.



DERİ YIRTIĞI' DİYEREK EVE GÖNDERDİ



Olay günü eşinin eve alkollü geldiğini söyleyen Bedriye Altun, "İki kızımı dövüyordu, 'Çocuklarıma böyle eziyet edemezsin' dedim. Beni itekledi, canım yandı. Mutfaktan aldığım bıçakla yaraladım. Sonra eşimi hastaneye götürdük. Genel cerrahi doktoru ilgilenmeyip, 'Deri yırtığı' diyerek eşimi eve gönderdi. Eşim ertesi gün rahatsızlandı. Tekrar hastaneye götürdük. Ameliyata alındı ancak vefat etti. Bu olay nedeniyle haksız yere cezaevinde yattım. Çok zor günler geçirdim. Hatası ve ihmali olan doktor yüzünden zorluklara ve eziyete katlandım" dedi.



'ÇOCUKLARIMI VE KENDİMİ KORUMAK İÇİN'



İlk davada 2 doktorun da beraat ettiğini, yapılan itiraz sonucunda ise doktorlardan birinin ihmali bulunduğunun ortaya çıktığını ifade eden Altun, "Çocuklarımı ve kendimi korumak, eşimi korkutmak amacıyla bunu yaptım. Eğer doktor eşimle doğru düzgün ilgilenseydi karnındaki yarayı görebilirdi ama yapmadı. Eşim hayatını kaybetti. Biz daha fazla ceza almasını bekliyorduk. Çünkü eşim vefat etti, ben hapse girdim, bütün hayatımız değişti" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------



-Bedriye Altun'dan detaylar



-Röportaj



-Detaylar



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,



===================



Atatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulü kutlandı



ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93'üncü yıl dönümü, törenle kutlandı.



Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'ta düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, askeri erkan ile kurum müdürleri katıldı.



Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, Diyarbakır Belediye Reisi Nazım Önen tarafından 2 Nisan 1926 tarihli belediye meclisinde alınan fahri hemşehrilik kararı ve Ulu Önder'in cevaben gönderdiği telgraflar okundu.



Görüntü dökümü



-----------



-Çelenk sunma



-Protokolden detaylar



-İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu



-Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB



Haber-kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,



====================



Başka bir aracın sıkıştırdığı otomobil takla attı



Antalya'da iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırdığı Cemal Mayro'nun kullandığı otomobil takla attı. Mayro, kazayı yara almadan atlattı.



Kaza, sabah saatlerinde Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vatan Bulvarı'ndan Şarampol Caddesi istikametine giden Cemal Mayro'nun kullandığı 07 GCN 92 plakalı otomobil, Atatürk Devlet Hastanesi yakınlarında başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Önce tramvay yolu kenarındaki refüje çarpan otomobil, ardından takla atarak tramvay yolu üzerine devrildi. Kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan Mayro ayakta tedavi edilirken, polis ekipleri kazaya neden olan aracı belirlemek için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Meydan güzergahına tramvay seferleri bir süre aksarken, içinde bulunan yolcular indirildi. Aracın tramvay yolu üzerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.



Görüntü Dökümü



--------



Aracın tranvay yolu üzerinde takla atmış vaziyette görüntüsü



Tranvay yolcularını indirirken görüntüsü



Sürücü Cemal Mayro sağlık ekipleri ile konuşurken görüntüsü



Aracın görüntüsü



Detaylar



121 MB -- 01.05/// HD



Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

