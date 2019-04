Dha Yurt Bülteni -6

Marmarisli turizmcilerin yüzü 2019'da gülecekTürkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'te 70 bin yatak kapasitesinin büyük çoğunluğu, erken rezervasyonla doldu.

Marmarisli turizmcilerin yüzü 2019'da gülecek



Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'te 70 bin yatak kapasitesinin büyük çoğunluğu, erken rezervasyonla doldu. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği(GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, asıl hedeflerinin Avrupalı zengin turiste 12 ay boyunca hizmet vermek olduğunu belirterek, bunun için kredi faizlerinin sabitlenmesi, Türkiye'nin tanıtımına daha fazla kaynak ayrılması ile ilgili bakanlıkların düzenlemeler yapması gerektiğini söyledi. 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Fahri Tan da 2019'da geçen yıla oranla yüzde 40 artış yakaladıklarını vurgulayarak, bölgeye Alman turistin gelmesi için çabalayacaklarını söyledi



Güney Ege Bölgesi'nin önde gelen turizm merkezlerinden Marmaris'te yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bazı tesisler kapılarını şimdiden tatilcilere açarken bazı tesisler son hazırlıklarını yapıyor. Turizmciler, 70 bin yatak kapasitesi bulunan ve her yıl açılan yeni tesisler ile bu rakamı katlayarak arttıran Marmaris'te 2019 yılı beklentileri ile hedeflerini anlattı.



'YÜZDE 40 ARTIŞ KAYDETTİK'



Holiday Check sitesinin puanlaması sonucunda dünyaca kabul gören 'HolidayCheck Gold Award 2019' ödülünü alan 5 yıldızlı otelin genel müdürü Fahri Tan, bu sezonun ilk verilerini, kasım ayında başlayan erken rezervasyonlar ile almaya başladıklarını söyledi. Tan, "2018 yılı iyi bir sezon oldu. İngilizlerin rezervasyonlarında yüzde 40 oranında artış kaydettik. Avrupa ülkelerinde bu artış yüzde 25 oranında oldu. Tüm bunlar 2019 yılının iyi bir sezon olacağını gösteriyor. Marmaris'te son 7 yılda kaliteli turistik tesisler açıldı. İlçemizde 70 bin yatak kapasitesi var ve bunun 25 bini nitelikli yatak dediğimiz 4 ile 5 yıldızlı otellerden oluşuyor. Bu tesisler, bölge turizmine dinamizm kazandırdı. Bunlar gelir durumu yüksek misafirin bölgeye gelmesine sebep oluyor" dedi.



'HAKİMİYET İNGİLİZLER DE, ALMANLARIN DA GELMESİ LAZIM'



2016 yılında yaşanan krizi aştıklarını ancak henüz istedikleri noktaya gelemediklerini ifade eden Fahri Tan, "Henüz katetmemiz gereken noktalar var. Bunlardan biri de Türkiye'ye en çok turist gelen iki pazardan biri durumundaki Almanya'dan bölgemize yeterince turist alamadık. Geçen yıl 180 bin Alman turist almışız, oysa ki 2018 yılında 5 milyon Alman misafir ülkemize gelmiş. Bu pazarda payımızı arttırmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tur operatörlerine fuarlarda, bölgeye Almanya'dan daha fazla uçak seferleri konulması için önerilerimiz ve taleplerimiz oluyor. Hollanda pazarımız gayet iyi gidiyor. Belçika'da öyle. Son yıllarda İskandinav pazarını kaybettik gibiydi. Ancak şu anda uçuşlar seyrek de olsa başladı" diye konuştu.



'ÖDÜLLÜ TESİSİMİZ BÖLGEYE DİKKATLERİ ÇEKTİ'



Tan sözlerini şöyle dürdürdü:



"Bölgemizde turizmi 12 aya çıkarmak istiyoruz. Bunun için de Avrupa'dan turist gelmesini sağlamamız lazım. Avrupa'da büyük oranda emekli potansiyeli var. Gelir düzeyi iyi, yaşam standardı yüksek. Eylül, Kasım ayına sarkan dönemler için ciddi potansiyeli var. Turizmi 12 aya uzatmamız için başta Avrupa'dan olmak üzere çok daha fazla turist çekmemiz lazım. Avrupa'yı tekrar kazanabilirsek hem uzun süreli turizm yapma fırsatı olacak hem de daha fazla fiyata satma imkanımız olacak. Ancak 2019 yılında Marmarisli turizmcinin yüzü gülecek. Yerli sermayeli olan bizim tesisimizin aldığı 'HolidayCheck Gold Award 2019' ödülü,Türkiye'de sadece 4 otele verildi. Bunlardan sadece bizimkisi Türk sermayeli. Bundan dolayı da gururluyuz, mutluyuz. Bu ödül aynı zamanda bölgemiz ve Marmaris için çok önemli. Avrupa'daki dikkatlerin Marmaris'e çevrileceğini düşünüyoruz. Parayla yapılamayacak tanıtımları bu tür ödüllerle sağlamış oluyoruz. Bu Marmaris adına kazanç."



'TURİZİMCİLER İSTEKLERİNİ SIRALADI'



Güney Ege Turistik Otelciler Birliği(GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise turizmcinin beklentisinin her zaman yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye için önemli sektörüz. 2018 yılı önceki iki yıldan sonra çok iyi geçti. Rezervasyonlar iyi, geçen seneye göre daha yukarıda. Bu bizi mutlu ediyor, umutlandırıyor. Bizi domine eden pazar İngiltere'de ciddi bir artış yakaladık. Geçen yıl Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den 1 milyon 680 bin turist geldi. Bu yıl bu rakamın 1 milyon 800 bine çıkmasını bekliyoruz. Yıllardan beri THY ve Turizm Bakanlığı'ndan isteğimiz, İngiltere'nin kuzey bölgesinden Dalaman'a bizim milli bayraklı havayolu taşımacılık firmalarının tarifeli uçak seferi koymasıydı. Turizm Bakanımız sağolsun bizim 5 yılda yapamadığımızı yaptırdı. Tarifeli seferler başlayacak. Böylelikle gerçekten para kazanacağız, esnafın da para kazanacağı nitelikli turistler böyle geliyor. Turizmimizi 12 aya çıkaracak, çeşitliliği ortaya koymamız gerekiyor" dedi. Bülbüloğlu, "Türkiye ekonomisinde otellerimiz önemli yerde. Türkiye ekonomisini yönlendirenler cari açığa katkımızı, yerinde ihracaat yaptığımızı biliyor. Teşvik istemiyoruz, buna ihtiyacımız yok. Ancak kredi faizlerinin sabitlenmesini, Türkiye'nin daha fazla tanıtımına kaynak ayrılmasını ve ilgili bakanlıkların düzenlemeler yapmalarını istiyoruz. Bu iş o zaman büyüyerek, gider. Bunları yaparsak hem cari açık kapanır hem de istihdam sağlamış oluruz" dedi.



Ayakkabı boyacısı kazandığı parayla sokak hayvanlarına bakıyor



Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk(37), günlük kazancının yarısıyla sokak hayvanlarını besliyor. Öztürk'ün sokak hayvanlarına olan sevgisini bilen ilçe halkı da destek olmak için ayakkabılarını boyatıyor.



Kürkükler köyünde yaşayan Hüseyin Öztürk, uzun yıllardır ilçe merkezinde ayakkabı boyacılığı yapıyor. Sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen Hüseyin Öztürk, günlük kazancının yarısıyla hayvanları besliyor. Kazandığı parayla her akşam yiyecekler alarak sokak hayvanlarını besledikten sonra evine giden Hüseyin Öztürk'ün bu davranışı halk tarafından takdir ediliyor. Hüseyin Öztürk'ün bu davranışını bilenler de ayakkabılarını boyatarak destek olmaya çalışıyor. Hüseyin Öztürk, her gün yanına gelen bir sokak köpeğini besleyerek başladığını ardından ise ilçedeki tüm sokak köpeklerini beslemeye başladığını söyledi. Bunu gönülden yaptığını anlatan Hüseyin Öztürk, "Her gün her öğlen köpeklere yemek veriyorum. Benim bu olayım esnafın 'dost' adı verdiği köpek ile başladı. Her gün yanıma geliyordu. Bende ona ekmek veriyordum. Yanımdan ayrılmamaya başladı. O var diye başka köpeklerde geldi. Şu anda 4 tane köpeği düzenli besliyorum. Akşam ilçe merkezini gezerek sokak köpeklerini besliyorum." dedi.



SABAH BEKLİYORLAR, AKŞAM MİNİBÜSE KADAR EŞLİK EDİYORLAR



Sokak köpeklerinin her sabah kendisini köy minibüsü durağında beklediğini, akşamda durağa kadar bıraktıklarını anlatan Hüseyin Öztürk, şöyle dedi:



"Her gün kazancımdan ekmek arası döner alıyorum. Benim yanımdan ayrılmıyorlar. Sabah burada bekliyorlar. Akşam arabaya kadar bindiriyorlar. Bunlar gerçek dost. Bazıları böyle dost olmuyor. İlçede sokak köpeklerine olan sevgim duyulunca destek için ayakkabılarını boyatanlar da oluyor. Onlara da teşekkür ediyorum."



Alaplı'da yaşayan Yasin Ören de, alın teriyle kazandığı parayla sokak köpeklerine bakan Hüseyin Öztürk'e ayakkabılarını boyatarak destek olduklarını söyledi.



TSK'nın göz bebeği 'yerli termal kamera', 3 kıtadan talep görüyor



Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ergün, özel teşebbüs ile 3 üniversitenin ortak çalışması sonucu üretilen termal- kızılötesi kameraların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) göz bebeği olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ergün, bu kameralara Japonya da dahil pek çok Ortadoğu, Avrupa ve Arap ülkesinin de büyük ilgi duyduğunu belirtti.



'Bursa Nova Okulları tarafından düzenlenen '2'nci Geleneksel Nova Bilim ve Teknoloji Sempozyumu yapıldı. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ergün, ODTÜ Teknokent ekibiyle yerli foton termal kameraları tanıttı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve ODTÜ ile özel teşebbüsün ortak çalışması olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği' foton termal kameralarla ilgili bilgi veren Ergün, "Bunlar atmosferik pencere denilen ışığın soğurulmadan geçirildiği bant aralıklarında, biri 3- 5 mikron aralığında, diğeri 8- 12 bandında kameralar. Yakın kızılötesi bölgede özellikle gece sadece yıldızlardan gelen birkaç optik fotonla algılama geliştirmek mümkün. Onları çoğaltarak özellikle çölde, çok zifiri karanlıkta, sisli havalarda görüntü teknolojisinin geliştirilmesinde kullanılan yeni dedektör tipleri de geliştirdik. Bu teknoloji İHA'larda, tanklarda, helikopterlerde, sınır boylarında gezen devriyelerde kullanılıyor" dedi.



Prof. Dr. Ergün, Japonya Silahlı Kuvvetleri de dahil pek çok Ortadoğu, Avrupa ve Arap ülkesinin de büyük ilgi duyduğu yerli foton termal kameraları üst modelleri çıkmadan satmanın doğru olmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Ergün, "Japon Silahlı Kuvvetleri'nin bizden okuma devreleri aldığını, Arap ülkelerinden ilgi olduğunu biliyorum. Burada şu an 30- 35 kişi çalışıyor, ama 2 yıl içinde bu sayının 250'ye çıkmasını hedefliyoruz. Pazar payımızı geliştirmeye çalışsak da asıl önemli olan bunlar, bir ülkenin bağımsızlığını temsil eden özel teknolojiler olduğu için bir üst modeli çıkarmadan bunları satmak doğru değil. En yenisi sizde kalacak şekilde bir eskisini vermeniz doğru olur. Türkiye'nin coğrafyası belli ve coğrafya da bir kader ise geliştirdiğiniz her şeyi satamazsınız" şeklinde konuştu.



Yakıtı biten otomobile başka araç çarptı, baba-oğul yaralandı



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde plakası ve sürücü bilinmeyen otomobilin çarptığı park halindeki otomobilde Murat Balkır (61) ve oğlu Olcay Balkır (33) yaralandı.



Kaza, Malkara–Hayrabolu yolu üzerindeki Hacıevhat Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara'dan Hayrabolu yönüne giden Murat Balkır yönetimindeki 34 YM 9276 plakalı otomobilin Hacıevhat Mahallesi'nde yakıtı bitti. Sürücü Murat Balkır, aracını emniyet şeridine çekerek, durumu yakınlarına bildirdi. Bu sırada plakası ve sürücü bilinmeyen bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazada, sürücü Murat Balkır ve araçtaki oğlu Olcay Balkır yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü ise durmayarak, olay yerinden kaçtı.



Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Kaza Kırım ekibince kurtarıldı. Yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Polis, olay yerindeki kırık araç parçalarını incelemeye alırken, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.



Afyonkarahisar AFAD'dan gölette kurtarma tatbikatı



Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 'doğada mahsur kalma' ve 'su üstü arama kurtarma' tatbikatı gerçekleştirildi. 20 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği doğada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.



Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü'nün imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve test etmek amacıyla olay bazlı tatbikatlar düzenlendi. 'Doğada mahsur kalma' ve 'su üstü arama kurtarma' tatbikatı Sinanpaşa ilçesine bağlı Gezler köyündeki gölette ve dağlık arazide gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği 3 operasyon yapıldı. Birinci operasyonda barajın diğer tarafında arazide mahsur kalan ve yaralı olan bir kişinin amfibi araçla barajdan geçilerek kurtarılması, ikinci operasyonda balık tutarken suya düşen ve su üstündeki ağaca tutunmuş halde mahsur kalan bir kişinin bot ve rafting botu yardımıyla kurtarılması; üçüncü operasyonda da kayalık alanda mahsur kalan bir kişinin çeşitli tekniklerle kurtarılması yapıldı.



AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, 20 personel ve su üzerinde hareket kabiliyetine sahip ekipmanlar ve kurtarmada kullanılan teknik malzemelerle operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu tür tatbikatların devam edeceğini kaydeden Buldan, "Buradaki gayemiz hem envanterimizde bulunan ekipmanların çalışmasını test etmek hem de personelimizin kullanma becerilerini arttırmak. Burada 20 arama kurtarma personelimiz aynı anda 3 farklı olayda çalışma gösterdi ve araçlarımızın bu noktada kullanımıyla ilgili bilgi becerilerinin arttırılması sağlandı" dedi.



Eskişehir'de nöbetçi noter uygulaması başladı



Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noter uygulaması Eskişehir'de başladı. Özellikle araç alım satımı için işlemleri için notere gelenler yoğunluğa neden oldu.



Eskişehir'de nöbetçi noter uygulaması bu sabah 09.00'da başladı. Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen Eskişehir 8. Noterliği sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başladı. Araç alım satımı yapmak isteyenler noterde yoğunluğa neden oldu. Eskişehir 8. Noter başkatibi Sinan Eroğlu, Cuma akşamları işleri yetiştirmek için yoğun çaba harcandığını ancak bu uygulama ile hizmetin hafta sonları da yapılır hale geldiğini söyledi. Eroğlu, "Beklenen bir hizmetti, vatandaşlarımız açısından adalet mekanizmasının daha çabuk ve daha hızlı yürütülmesi anlamında çok iyi bir uygulama oldu. Noter çalışanları açısında da iyi oldu. Cuma akşam saatlerine kadar iş şişkinliği oluyordu. Daha sağlıklı ve güvenilir hizmet vermiş oluyoruz. Öncelikli araç satışları oluyor. Şehir dışından gelip mesai saatleri haricinde bu işleri yapmak isteyenler için çok güzel bir uygulama oldu. Cuma akşamlar bir kargaşa bir kaos ortamı oluyordu. Hafta sonuna işleri yetiştirmek için insanlar acelecilik içindeydi. Şimdi kamuda çalışanlarda işlerini hafta sonları yapabilecekö dedi.



Samsun'dan otomobil almak için Eskişehir'e gelen Halit Tufan, yaptığı pazarlıkların ardından aracı satın alırken, satış işlemlerini yapmak için 8'nci notere geldi. Uygulamanın çok sevindirici olduğunu kaydeden Tufan, "Akşam pazarlığımızı yaptık, geldik sabahtan noterde işlemlerimi yaptık. İkimiz içinde güzel bir alışveriş oldu. Noterlerin hafta sonu açık olması uygulaması iyi bir hizmetö dedi. Eskişehir'de oto galericilik yapan Bilal İgit ise şunları söyledi:



"Uygulama çok güzel oldu. Dün gece ticaretimizi bitirdik. Sabah geldik notere geldik hallettik. Pazartesine kalsa, Samsun'dan geldi, beklemek zorunda kalacak. Yada yeniden gidip gelmek zorunda kalacak. Araçsız mı kalacak? Bir sürü sıkıntıları vardı, şimdi onlar ortadan kalktı. Çok güzel bir uygulamaö



Denizli'de kitap fuarı 3'ncü kez açıldı



Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen kitap fuarı açıldı. Ünlü yazarların da hayranlarıyla bir araya geldiği fuarı, 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bu yıl 3'ncüsü düzenlenen kitap fuarı açıldı. Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, fuarın onur konuğu Denizlili yazar Gürbüz Azak, yurtdışında Denizli'yi en iyi temsil eden yazar ödülü bulunan Kemal Yalçın, davetliler ile çok sayıda vatandaş açılışa katıldı.



Yazar Kemal Yalçın, geçen yıl fuara 300 bin kişinin geldiğini, bu yıl ise 400 bin kişinin gelmesinin beklendiğini ifade ederek, bu rakamın önemli bir başarı olduğunu söyledi. Fuarın onur konuğu Gürbüz Azak ise, Denizli'de sanat, kültür, spor, bilim ve pek çok önemli alanda nam yapmış isimlerin yetiştiğini belirterek, "50 yıldır yazıyorum. Kitaba karşı aşırı bir sevgim var. Meseleyi Avrupa'yı tanımakla başladım, sonra özüme döndüm. Lise yıllarında tek maddelik kendime bir anayasa seçtim, 'Yorulmak yasak.' Bu yaşta bile yazmaya, öğrenmeye devam ediyorum" dedi.



BAŞKAN ZOLAN, "HER ŞEY OKUMAYLA BAŞLIYOR"



Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, "Her şeyin başı okumayla başlıyor. Bunun için fırsat yaratmamız gerekiyor. Bu ortamları yaratmamız, seçenekleri ortaya koymamız gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize her yaştaki insanımıza okumaya kolay ulaşmasını sağlamak gerekiyor. 3 yıl önce karar verdik, iyi ki bu kararı vermişiz ve bu fuarı başlatmışız. Birçok güzelliklerle beraber yürüyoruz. Denizli'mizde göreve geldiğimiz andan itibaren, özellikle Denizli'mizin konusunun geçtiği, konusu Denizli olan kim ne yazdıysa aldık. Kendi kültür yayınlarımıza katarak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz takdim ettik. Hem de arşivimizi oluşturduk. Şu anda sadece Denizli ile ilgili 100'ün üzerinde kitabımız oldu. Şu anda belki kıymeti tam hissedilemez ama 20-30 yıl sonra bunlar kaynak haline gelecek" dedi.



Fuarının açılış kurdelesi Vali Karahan, Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından kesildi. Protokol ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatüristlere ödüllerini vererek ve eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Bunun yanında 'Çok Nefes Tek Ses' adlı Gelenekli Türk-İslam Sanatları Sergisi de sanatseverlerle buluştu.



