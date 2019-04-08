Dha Yurt Bülteni-6

1)BURSA'DA CHP
'İN GEÇERSİZ OYLARA YÖNELİK İTİRAZI REDDEDİLDİ
BURSA'da, CHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Bursa
'da CHP'nin geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından hafta sonu değerlendirildi. İl Seçim Kurulu yetkilileri, yerel seçimlerin ardından CHP'nin ve diğer itirazlarla ilgili değerlendirmesini tamamladı. Heyet, yerel seçim günü sandıktan çıkan geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde CHP'nin yaptığı itirazın reddedilmesine karar verdi. Öte yandan İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün BUSKİ salonunda saat 14.00 Osmangazi
ve Gürsu
belediye başkanlarına ile meclis üyelerine, yarın saat 14.00 de ise seçilen muhtar ile azalarına mazbataları verilecek.
Halil ÖZÇOBAN/BURSA,
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2)VAN MERKEZLİ 9 İL VE KKTC
'DE FETÖ OPERASYONU: 10 ASKERE GÖZALTI
VAN merkezli 9 kent ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Van merkezli İstanbul
, Diyarbakır
, Muğla
, Adana
, Erzurum
, Sivas
, Bolu
, Burdur
ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, ardışık arama, büfe, ankesör arama yöntemlerini kullanan ve haklarında ifade, teşhis bulunan örgüt üyesi olan 10 muvazzaf asker yakalanarak, gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Orhan AŞAN/VAN,(DHA
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3)5 ODALI SIĞINAKTA, TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ
BİNGÖL'ün Genç
ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 odalı sığınakta, toprağa gömülü patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 odalı sığınağın yerini tespit etti. Sığınakta yapılan aramada, toprağa gömülü 6 jelikan bidon içinde 3 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 16 fünye, yaşam malzemeleri ve dijital veriler ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınak, kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler ise imha edildi.
LAR
Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl
), -
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GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN
4)ANTALYA'NIN 28 YILLIK KADIN MUHTARI
ANTALYA'nın merkez Muratpaşa
ilçesinde yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Meltem Mahallesi'nin muhtarı Muazzez Kaval (56), 7'nci kez seçildi. Muazzez Kaval, 1991 yılında mevcut muhtarın görevi bırakmasının ardından girdiği ara seçimde 176 oy alarak, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu. Hem sosyal faaliyetler hem de mahalleye kazandırdığı park ve bahçeler sayesinde mahalle sakinlerinin gönlünü kazanan Muazzez Kaval, 7 seçimdir muhtarlık mührünü elinden bırakmıyor. Muhtarlıktan emekli de olan Kaval, muhtarlık binasında ziyarete gelenlere çay ve kahve de ikram ediyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 2 kadın 1 erkek muhtar adayına karşı yarışan Muazzez Kaval, en yakın rakibi Ömer Engin Sarı
'ya 1200 oy fark atarak yeniden muhtar seçildi.
Muhtar seçilmesinin ardından muhtarlık binası girişinde kendisini tebrik etmek için çoğunluğu kadınlardan oluşan çok sayıda vatandaşın sıra olduğu görüldü. Muazzez Kaval, yeniden muhtar seçilmesinin çok onur verici olduğunu belirterek, bu döneme kadar kendisine güvenen mahalle sakinlerine teşekkür etti. Meltem Mahallesi'nde bu dönem Muratpaşa Belediyesi ile ortaklaşa çok sayıda projeye imza atacağını kaydeden Kaval, "Mahallemize bir yetişkin ve çocuk tiyatrosu kuracağım. Yeri hazır. Şenlikler düzenleyeceğim. Vatandaşımıza hizmetin en iyisini en hızlı sürede götürmeye gayret edeceğim. 'Bırak' dediler ama ben zevkle görevimi yaptım. Bu dönemde de sevgi kazandı" dedi.
28 yıllık muhtarlık serüveninde yaşadığı ilginç bir anısını da paylaşan Muazzez Kaval, seçildiği ilk yıllarda yaşının küçük olması nedeniyle kendisini gören bazı mahalle sakinlerinin muhtarın babası olabileceğini düşünerek, 'Kızım
baban nerede' ya da 'Muhtar bey nerede' diye sorduğunu anlattı.
Görüntü Dökümü
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Muhtarlık dış plan görüntü
Muhtarlık içinden görüntü
Vatandaşların muhtarı kutlaması
RÖP 1: Muazzez Kaval
RÖP 2: Murat Tezel
( Mahalle sakini )
Muhtar Muazzez Kaval çalışırken görüntüsü
Detaylar
418 MB -- 03.46// HD
Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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5)KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN İNEĞİ AKUT EKİBİ KURTARDI
AYDIN'ın Söke
ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen inek Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası
ekibi tarafından kurtarıldı.
Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde bir inek, geçen 2 Nisan'da ormanlık alanda, kayalıklarda mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği 5 gün boyunca kurtaramayan köylüler, Kuşadası AKUT ekibinden yardım istedi. 8 gönüllüsü ile dün (Pazar) Kuşadası'ndan Çalışlı Köyü'ne giden Kuşadası AKUT ekibi, halatlar yardımıyla mahsur kalan ineği 8 saatte güçlükle kurtarıp, sahibi Mustafa Can'a teslim etti. İneğine kavuşmanın sevincini yaşayan Can, AKUT ekibine teşekkür etti.
Görüntü Dökümü
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-Kuşadası AKUT ekibinin halat yardımıyla ineği kurtarması
Haber: Latif SANSÜR/ SÖKE (Aydın
),