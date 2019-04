Dha Yurt Bülteni-6

1)DEREDE KAYBOLAN KADER BUSE ACAR'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAntalya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'taki hortum felaketinde dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları, 75'inci gününde de sürdü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'taki hortum felaketinde dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları, 75'inci gününde de sürdü. Yapılan çalışmalardan bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilemeyen Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise yürek burktu.



Kemer'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilin sürüklenip düştüğü Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Bugüne kadar çok sayıda ekibin bölgede arama çalışmaları yaptığı Kader Buse Acar'ın izine rastlanamazken, çalışmalar 75'inci gününde de devam etti.



ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜ



27 kişilik ekibin yaptığı çalışmalarda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sualtı aramalarını yaparken, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleriyle İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadavra arama köpeği 'Pense' ve sorumlusuyla iz takip köpeği 'Anka' tarafından da su seviyesi düşen Ağva Deresi ve Çamyuva sahilinde arama yapıldı.



ÇANTASI VE AYAKKABISININ TEKİ BULUNMUŞTU



Kader Buse Acar'ın 25 Ocak tarihinde Ağva Deresi'nin kayalık kısmında çantasına ulaşılırken, 27 Ocak tarihinde ise ayakkabısının sol teki Çamyuva Mahallesi'ndeki bir otelin plajında bulunmuştu.



BABADAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIMLAR



Diğer yandan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Kızının fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımlarında Ahmet Acar, "Canım kuzum, babişim, yavrum üzme bizi. Allah'ım bağışla benim yavrumu", "Kuzum, çalışkan, saf kalpli babişim. Kendi ellerimle yerleştirdim üniversiteye. Keşke gitmeseydin, otursaydın dizimizin dibinde. Hedefleri yüksek babişim. Biz sensiz, arkadaşların, akrabalarımız, öğretmenlerin, aile dostlarımız, sensiz olmuyor babişim. Allah'ım kızımızı bağışla, geri gönder benim biriciğimi" ifadelerini kullandı. Kader Buse Acar'ın annesiyle küçükken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan baba Acar, "Daha küçüktün babişim. Annen ve ben seni mutlu edebilmek için yapardık be kuzum. Allah'ım kızımızı bize bağışla" dedi.



================================================



2)YARDIM İSTEDİĞİ ARKADAŞI, EVİNİ SOYDU



Antalya'da, hastanede yatarken en yakın arkadaşı tarafından evi soyulan Sevilay Bayram (37), 33 bin TL nakit ve 60 bin TL'lik ziynet eşyalarının yanı sıra, dekor amaçlı içine çay doldurulan viski şişelerinin dahi çalındığını söyledi. Antalya'da oturan Sevilay Bayram'ın işlettiği kuyumcu dükkanı iflas edince bir miktar döviz, Türk parası, altın ve ziynet elinde kaldı. Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki evine getirdiği altın ve paraları bir çantaya koyan Bayram, çantayı yatak odasında sakladı. 23 Mart Cumartesi günü aniden rahatsızlanan Bayram, eşine ulaşamayınca yakın arkadaşı Fuat Tutan'dan kendisini hastaneye götürmesini istedi. Fuat Tutan da, Burhan Kalkan adlı arkadaşına otomobilini vererek, Sevilay Bayram'ı hastaneye götürmesini istedi. Doktorlar, Bayram'ın yatışına karar verdi.



ANAHTARI ÇALIP KOPYASINI ÇIKARDI



Kısa süre sonra Fuat Tutan da hastaneye gelerek Bayram'ı ziyaret etti. İlacın etkisiyle uyuyan Bayram'ın yanından iddiaya göre evin anahtarını alan Fuat Tutan, refakatçı olarak da kız arkadaşını bıraktı. Fuat Tutan, hastaneye yakın bir yerde yedeğini yaptırdığı anahtarı aldığı yere bıraktı. Fuat Tutan, kopyaladığı anahtarı Burhan Kalkan'a verip Bayram'ın evine gönderdi.



ÇAY DOLU VİSKİ ŞİŞELERİNİ DE ÇALDI



Anahtarla kapıyı açıp eve giren Burhan Kalkan, yatak odasındaki çantayı buldu. Çantadaki 33 bin TL ile 60 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını bir poşete dolduran Kalkan, değerli gördüğü birkaç parça eşya ve dekor amaçlı kullanılan, içerisinde çay dolu viski şişelerini de çaldı. Elinde iki poşetle çıkarken güvenlik kameralarına yakalanan Kalkan, kısa sürede izini kaybettirdi. Sevilay Bayram'ın eve gelen küçük kızı, evin dağınık olduğunu görünce hırsız girdiği düşüncesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede zanlıların 14 suçtan kaydı bulunan Burhan Kalkan ve Fuat Tutan olduğunu tespit etti. Polisler, Burhan Kalkan'ı yakalayıp gözaltına alırken, Fuat Tutan'ın de adresini belirledi. Fuat Tutan polisten kaçmaya çalışırken Dumlupınar Bulvarı'nda yakalandı. Fuat Tutan ile Burhan Kalkan, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.



'90 BİN TL ZARARIM VAR'



Hastaneden evine geldiğinde büyük şok yaşadığını belirten Sevilay Bayram, yıllardır yakınında duran arkadaşının evine girip hırsızlık yapmasına anlam veremediğini söyledi. Çalınan altın ve paradan haber alamadığını ifade eden Bayram, "Hırsızın üzerinden 24 bin TL çıktı. Altınlar, ziynet eşyaları ve diğer çaldıkları yok. Birisine emanet olarak bıraktığını duydum. Ancak bana gelen giden hiçbir şey yok. Evimde dekor amaçlı kullandığım viski şişeleri vardı, onları dahi çalmış. Viski şişelerinin içinde çay vardı. Mutfakta harçlık olarak bulunan 50 TL'yi dahi çalmışlar. İki hırsızın ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyorum" diye konuştu.



==================================================



3)ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kent genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 4 bin 73 uyuşturucu hap, 493 gram eroin, 261 gram esrar, 6 gram kokain, 24 gram bonzai, 17 kök hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 41 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.



======================================================



4)ÖĞRETMENLİK HAYALİNE, SAĞLIK SORUNLARI ENGEL OLDU



Antalya'da, hayalini kurduğu öğretmenliğe sağlık sorunları engel olan Büşra Dinç (19), teşhisi koyulan çok sayıda hastalığı olduğunu, ancak iyileşip öğretmenlik yapmak istediğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazanıp, kaydını dondurmak zorunda kalan Dinç, "2 yıldır okuluma gidemiyorum. Hastalıklarımın tedavisi için yardım bekliyorum" dedi.



Manavgat ilçesinde yaşayan Dinç ailesinin 2'nci çocuğu Büşra, 7 yaşındayken rahatsızlandı. Ailesi, Büşra Dinç'i önce Manavgat'taki hastaneye, ardından da sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Dinç'e, akciğerlerinde enfeksiyon olduğu yönünde teşhis koyuldu. AÜ Hastanesi'nde yoğun bakıma alınarak, tedavisine başlanan Dinç, burada yaklaşık 2 ay kaldı. Geçen sürede, her tetkikte yeni hastalığı ortaya çıkan Büşra Dinç'e, alerjik astım, immün yetmezliği, Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) ve genelde kız çocuklarında görülen X kromozomlarından birinin yokluğundan ya da anormal olmasından kaynaklanan turner sendromu teşhisi koyuldu.



Hastalıkların ortaya çıkmasıyla uzun tedavi süreci de başlayan Büşra Dinç'e, Manavgat'ta çiftçilik yapan babası Vasfi Dinç, her zaman destek oldu. Örgün eğitime devam edemeyen Dinç, liseyi ise açık öğretimden bitirip, diplomasını aldı. Hayalini kurduğu öğretmenlik için üniversite sınavına da giren Dinç, 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.



Hayaline bu kadar yaklaşmışken, hastanede tedavi görmek zorunda olduğunu dile getiren Büşra Dinç, "Liseyi açık öğretimden bitirdim. 2017 yılında üniversite sınavına girdim ve tek seferde Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım, ancak sağlık sorunlarım nedeniyle kaydımı dondurdum. Öğretmen olmak istiyorum. 2 yıldır okuluma gidemiyorum. İyileşip, öğretmenlik yapmak istiyorum. Hastalıklarımın tedavisi için yardım bekliyorum" diye konuştu.



===================================================



5)ADANA'DA 1,5 MİLYON KİŞİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI'YLA COŞTU



ADANA'da bu yıl 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na toplam 1,5 milyon kişinin katıldığı, 3 gün süren etkinliklerde kent ekonomisine 100 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi.



'Nisan'da Adana'da' sloganıyla bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, kent dışından gelen 250 bin civarında yerli ve yabancı turist ağırladı. Turistlerin ziyareti nedeniyle Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay'daki tüm oteller dolarken ek otobüs, tren ve uçak seferleri konuldu. Ünlü sanatçıların yer aldığı açılış ve kapanış konserleri, Hintli dansçılar ve Alya Dormen gösterisi, kostümlü gösteri grupları korteji, motorize ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, su korteji, motosiklet senfonisi, Türk Riders, VosFest ile Klasik Otomobil Kulübü gösterisi, sokak konserleri, yurtiçi ve yurtdışından çeşitli sanatsal sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler ve tiyatro aktiviteleri, Adana kültürünü anlatan performanslar ve sanatsal gösteriler, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu ve anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, çocuk tiyatrosu ve çocuk sanat aktiviteleri, 0-5 yaş çocuklar için 101 farklı oyun içeren aktivite alanı, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu ve TJK Pony Club başta olmak üzere etkinlikler düzenlenirken, portakallı lezzetler ve kortej kostüm tasarımı gibi ödüllü yarışmalar da renkli karnaval programında yer aldı.



Kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere ve büyük karnaval kortejine Almanya, Tayland, Kanada, Hindistan ve ABD'den çok sayıda turist katıldı. Etkinliklere 1.5 milyon kişi gelirken, kent ekonomisine 100 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi. Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalının fikir babası Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, önümüzdeki yıl karnavalı 3-4 haftaya yaymak için çalışacaklarını dile getirdi.



===================================================



6)YUFKA YAPMAK İSTERKEN ÇATIYI YAKTILAR



DÜZCE'de, binanın çatı katında yufka yapmak için yakılan ateş yangına neden oldu. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın saat 09.00 sıralarında Çay Mahallesi Aydın Sokakta meydana geldi. Sefer Küçük'e ait 2 katlı binanın çatı katında yufka yapmak isteyen kadınlar, ateş yaktı. Bu sırada alevler çatıyı sardı. Çatının yandığını gören kadınlar kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



=====================================================



7)87 YAŞINDAKİ NİNENİN BEŞİKTAŞ TUTKUSU



Bolu'da 87 yaşındaki fanatik Beşiktaş taraftarı Emine Carlı, uzun yıllardır Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmıyor. Bolu'da, oğlu Refik Deniz Carlı ile birlikte yaşayan 87 yaşındaki Emine Carlı'nın ilerleyen yaşına rağmen Beşiktaş sevdası son bulmuyor. 2 çocuğu ve 4 torunu olan Emine Carlı, uzun yıllardır Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmıyor. Carlı, fırsat buldukça oğlu Refik Deniz Carlı ile birlikte İstanbul'a giderek Vodafone Arena'da maç izleme keyfini de yaşıyor. İnönü Stadı'nda da yüzlerce maç izleyen Emine Carlı, Bolu'da bulunan Beşiktaşlılar Derneği'nde formasını giyip televizyondan izleyerek hiçbir maçı kaçırmıyor. Emine Carlı'nın yaşına rağmen Beşiktaş aşkını taze tutması, maç izlemeye gelen diğer taraftarların da takdirini topluyor.



Beşiktaş'ı fırsat buldukça stadyumda izlemeyi sevdiğini belirten Emine Carlı, "Hiçbir maçı kaçırmıyoruz, çok seviyoruz. Beşiktaş neredeyse ben orada olmak istiyorum" dedi.



Stadyuma gitme fırsatı olmadıkları zamanlarda oğluyla birlikte Bolu Beşiktaşlılar Derneği'nde maç izlediklerini anlatan Carlı, "Oğlumla daha çok buraya gelip izliyoruz. Beşiktaş'a gidilmez mi, giderim. İstanbul'a nerelere gittik, döndük dolaştık. Çok hoşuma gidiyor. Yani kendimi sanki çocuk gibi yapıyorum Beşiktaş sayesinde" diye konuştu.



Carlı, en büyük hayali olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la tanışma fırsatını, Orman'ın geçen ay Bolu ziyareti sırasında gerçekleştirdiğini belirterek, sıradaki hayalinin antrenmana gidip futbolcularla tanışmak olduğunu söyledi.



Refik Deniz Carlı ise "Beşiktaş maçı nerede varsa, annem beni yalnız göndermiyor. Geçen sene daha çok gidiyorduk ama bu sene pek kısmet olmadı. Annemin en büyük isteği başkanla tanışmaktı, o gerçekleşti. Şimdi de antrenmana gidip futbolcularla tanışıp imzalı forma almak istiyor. Tek isteği bu. Onun dışında devamlı işimiz, evimizin her köşesi siyah beyaz. Arabamız siyah beyaz. Bizim gönlümüz siyah beyaz diyelim" dedi.



=====================================================

