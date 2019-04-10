Dha Yurt Bülteni -6

Suriye sınır hattına askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına gönderilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerekli ikmalleri ve yüklemeleri yaptıktan sonra konvoy halinde yola çıktı.

Suriye sınır hattına askeri sevkiyat



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına gönderilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerekli ikmalleri ve yüklemeleri yaptıktan sonra konvoy halinde yola çıktı.



TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçede gerekli ikmal ve yüklemeleri yaptıktan sonra Suriye hattına doğru yola çıktı. Askeri araçlar ve mühimmatların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



---------



Askeri araçların konvoy halinde Kırıkhan ilçe merkezinden geçişi



SÜRE: 00'53" BOYUT: 100 mb



Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),



=============



Yengesi Ekaterina'yı öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet



Antalya'nın Manavgat ilçesinde,ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i(34) boğarak öldüren Mehmet Çetin(47), 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, oybirliği ile verdiği cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.



Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında yaşanan olayda Mehmet Çetin, yengesi Ekaterina Çetin'i gece yarısı boğarak, öldürdü. Cinayetin ardından kendi evine giderek uyuyan, ertesi gün polise teslim olan Mehmet Çetin ifadesinde, ağabeyi ve yengesinin boşanma aşamasında olduğunu, yengesini birkaç defa başka erkeklerle kafeteryada otururken gördüğünü öne sürdü. Olay akşamı yeğenlerinin kendi evinde olduğunu ifade eden Çetin, yengesini nasıl öldürdüğünü ise şöyle anlattı:



"Bakkaldan birkaç ameliyat eldiveni aldım. Eldivenleri alma amacım direnirse öldürmek içindi. Yengemin evine gittim, zile bastım, kapıyı açtı. Konuşmak için geldiğimi söyledim. İçeri davet etti. Kendisine 'Yaşantına dikkat et, başkaları ile görüşeceksen bile boşanma olsun, ondan sonra ne yaparsan yap' dedim. 'Seni ilgilendirmez, hayat benim hayatım istediğimi yaparım' diye cevap verdi. Sinirlenip, arkasına geçtim. Sağ elimle ağzını kapatıp, sol elimle boğazını sıkmaya başladım. Karşı koymaya başladı, yere düştük. Karnına oturup, boğazını sıkmaya devam ettim. Yengem sağ elimin işaret ve serçe parmağını ısırdı, eldiveni koparttı. Bağırmaya başladı. Bağırması kesilince iki elimle boğazını sıktım. Öldüğünden emin olunca mutfağın balkon kapısından atlayıp, evime gittim. Çocukları 'Annem hala işten gelmedi mi?' diye sordu. Ben de cep telefonumdan yengemi aradım. Mesaj attım. Çocuklara 'Anneniz telefona bakmıyor' dedim. Çocuklar o gece benim evimde kaldı. Sabah akrabam H.D.'nin işlettiği markete giderek Ekaterina'yı öldürdüğümü söyledim. H.D.'nin yönlendirmesiyle polise teslim oldum."



"PİŞMANIM"



Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet Çetin'in Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasında karar verildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Çetin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mütaalasını açıklayan duruşma savcısının 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ettiği Mehmet Çetin, son sözünün sorulması üzerine pişman olduğunu söyledi. Çetin, yengesinin sözleri nedeniyle kendisine hakim olamadığını savundu.



İNDİRİM YAPILMADI



Mahkeme heyeti, Mehmet Çetin'i oybirliği ile iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadan 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.



Görüntü Dökümü



---------



Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler



Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -



=====================



Adana'da 'Polis Haftası' coşkuyla kutlandı



Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası coşkuyla kutlandı.



Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Park'ında gerçekleşen etkinlik İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Atatürk Heykeli'ne çelenk sunmasıyla başladı. Etkinliğe katılan emniyet personelleri ve vatandaşlar tarafından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen polis kortejini Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis ve şehit çocuklarıyla birlikte izledi. Polis kıyafeti giyen çocuklar korteji asker selamıyla karşıladı. Kortejin ardından polis memurları tarafından 'Polis Marşı' okundu.



Görüntü Dökümü



---------



Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın polis kıyafetleri giyen çocuklarla görüntüsü



Polis korteji



Polis marşı okunması



Özel harekat polislerinden görüntüler



Törenden genel görüntüler



SÜRE: 02'57" BOYUT: 327 MB



Haber: Can ÇELİK-Kamera: Mislina ERGÖREN/ADANA,



===================



Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı



Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve teşkilat mensupları kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Polis üniforması giyen çocuklar törende ilgi oldağı oldu.



Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Emniyet teşkilatı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.



Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Polislik mesleğinin bir vatan sevgisi olduğunu belirten Vali Ayhan, "Bir çok yeri geziyoruz. Şehit ailelerimiz oluyor. Herkes müthiş bir şekilde evlatlarının bu vatan için şehit olmalarının gururunu yaşıyorlar. Böyle bir meslek vatan sevgisi olmadan yapılacak bir meslek değildir. Emniyet mensuplarımıza ve güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İlimizin emin şehir ve huzur şehri olmasında da katkıları büyüktür" dedi.



Törende, polis üniforması giyen çocuklar büyük ilgi gördü.



Görüntü Dökümü



----------



-Anıta çelenk sunumu



-Üniformalı çocukların görüntüsü



-Valilik ziyaretleri



-Valinin açıklaması



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



=====================



FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 14 gözaltı



Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt mensuplarının birbiriyle iletişime geçtikleri ankesörlü sabit hattı kullandığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün kentin yanı sıra İstanbul, Ankara, Batman, Afyonkarahisar ve Denizli'de düzenlendiği operasyonda 5'i görevde olan, 9'u meslekten ihraç edilen 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor.



Haber: İZMİT (Kocaeli), -

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Son Dakika! Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak