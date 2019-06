DHA YURT BÜLTENİ - 6

Evlerinin önünde oturan yaşlı 2 akraba feci şekilde can verdi

Adana'da erkek arkadaşının hafif ticari aracıyla direksiyon pratiği yapan ehliyetsiz sürücü S.K., panikleyip fren yerine gaza basınca evlerinin önünde oturan Münevver Can (74) ve Raziye Can'a (74) çarparak ölümlerine neden oldu.

Kaza, 31 Mayıs Cuma günü Yüreğir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki 3821 sokakta meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşının hafif ticari aracıyla ara sokaklarda direksiyon pratiği yapan S.K., panikleyip fren yerine gaza basınca, evlerinin önünde oturup sohbet eden akrabalar Münevver Can ve Raziye Can'a çarptı. Meydana gelen kaza nedeniyle Münevver ve Raziye Can, hafif ticari araç ile evin önünde park halinde olan aracın arasında sıkıştı. Şokta olan S.K. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı ve bir vatandaş tarafından araç geri çekildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Raziye Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürülen Münevver Can da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, Can ailesinin evinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri de S.K. ile ismi açıklanmayan erkek arkadaşını gözaltına aldı. S.K.'nin ehliyetsiz araç kullandığı, Münevver ve Raziye Can ile aynı mahallede oturduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Münevver ve Raziye Can, yakınları tarafından toprağa verildi.

"İHMALLER ZİNCİRİ"

Münevver Can'ın eşi İbrahim Can ile Raziye Can'ın oğlu Kurtar Can, kazaya tepki gösterdi. Kurtar Can, olayı kaza yerine ihmaller zinciri olarak nitelendirerek, "Arabayı ehliyetsiz bir kişiye veren ayrıca ihmale sebep oluyor. Evin önündeki direk yamulmuş, duvar yıkılmış. Hızla geliyormuş araç. İhmaller zinciriyle gelen bir cinayet buö dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Münnever Can'ın eşi İbrahim Can ile röp

Raziye Can'ın Kurter Can ile röp

Kazada zarar gören otomobil ve evin duvarı detay

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'46" BOYUT: 306 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK-Kamera ADANA,

========================

Kamyonet, emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da karpuz yüklü kamyonet, emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürüsüsü ağır yaralandı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. 34 UD 8178 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını emniyet şeridine park etti. Bir süre sonra Kiyazettin Çelik (65) idaresindeki 16 ZZ 243 plakalı karpuz yüklü kamyonet, park halindeki araca çarptı. Kazada kamyonet sürücü Kiyazattin Çelik, ağır yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan kimliği belirlenemeyen sürücü sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücü Çelik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Aracın plakasını sorgulayan polis, ruhsat sahibinin Oğuz Erataç (61) olduğunu belirledi. Otomobildeki cenaze, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------

-Kaza yerinden detaylar

-Araçlardan görüntüler

-Polislerin inceleme yapması

Süre: 02.29 DK Boyut: 278 MB

Haber: Mehmet İnan - Kamera: İsmail Hakkı Seymen/BURSA,

====================

TIR devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da, refüje çarpan TIR'ın dorsesindeki karpuzların dökülmesi sonucu karayolu 2 saat ulaşıma kapandı. Bazı sürücüler, yola dökülen karpuzları topladı. Karpuz tarlasına dönen yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Samsun karayolu İskilip kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Ordu'ya giden Şükrü Deniz (50), yönetimindeki 52 HP 878 plakalı karpuz yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR karayolunda refüje çıkarken, kapakları açılan dorsedeki karpuzlar savrularak, yola döküldü. Sürücünün yara almadığı kazada, karpuzların dökülmesi sonucu karayolu ulaşımı kapandı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası karpuz tarlasına dönen yol, Karayolları ekiplerince iş makinesi ile temizlendi. Bazı sürücüler ise karayoluna dökülen karpuzları topladı.

Ulaşım yaklaşık 2 saat yan yoldan verildi. Karayolu ise temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

---------

-Yola dökülen karpuzlar

-Sürücülerin karpuz toplamaları

-Trafik ekiplerinin karpuz toplayan sürücüleri uyarması

-Karayolları ekiplerinin kepçe ile temizlik yapması

-Bir görgü tanığı röp, Kamyon sürücüsü Röp.

-Araçların kontrollü geçişleri

-Detaylar

(SÜRE 3 dk 29 sn ) (BOYUT 404 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM

=====================

Marmaris'te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çadır tatili yapmak isteyenler, ilçe merkezi dışındaki sahillere konuşlandı. İçmeler ve Adaağzı mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda, yaklaşık 200 çadır kuruldu. Vatandaşlar yemeklerini piknik tüpünde pişirirken, çoğu zamanda mangal yaktı. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadır önünde dinlenip kitap okudu.

Eşsiz güzellikleri ve cennet koylarıyla bilinen Marmaris'in tadını çadır tatili ile çıkarmak isteyenler de ilçeye yerleşti. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda çadır kurulmasının yasak olması nedeniyle, yasağın bulunmadığı merkeze yakın kırsal mahaller tercih edildi. İçmeler ve Adaağzı mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda yaklaşık 200 çadır kuruldu. Vatandaşlar yemeklerini piknik tüpünde pişirdi, zaman zaman da mangal yaktı, çay demledi. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadır önünde dinlenip kitap okudu.

'HEM UCUZ HEM DAHA KEYİFLİ'

Aktaş Mevkisi sahilinde 2 çocuğuyla çadır kuran Eskişehirli Ayşe-Mustafa Akalan çifti, çadır tatilinden duydukları mutluluğu dile getirerek, "İlk kez Marmaris'e çadır kurmaya geliyoruz. Çok keyifli ve güzel oldu. Bayram tatili boyunca ilçenin deniz gören kırsal mahallelerinde çadır kuracağız. Çadırcılardan bir ricamız var. Lütfen çevrelerini temiz tutsunlar. Çöplerini doğaya atmasınlar. Özellikle bu cennet yeşili koruyup yangına neden olmasınlar" dedi.

İki kız arkadaşı ile birlikte İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi Mevkisi'nde çadır kuran üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Gülben Demir, "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda burada kalmış ve çok beğenmiştik. Çadırda kalmak çok keyifli oluyor" dedi. Yakınlarıyla İçmeler Sahil Yolu'nda çadır kuran Ahmet Gürpınar, otellerin pahallıya geldiğini belirterek, "Otel pahalıya geliyor ve beton duvarlar arasında kalıyorsunuz. Yeşil ve mavinin buluştuğu cennet sahilde doğa ile baş başa kalmak çok güzel. Mangal yapıyoruz, çayımızı demliyoruz, hem dinlenip hem de anın keyfini çıkartıyoruz" dedi.

Uşak'tan tek başına tatile gelen fabrika işçisi Çetin Demir, "Bayramlarda bir yerlere kaçıp, çadır kurmayı seviyorum. Hem ucuz hem de kafamı dinleyip eşsiz doğa ile baş başa kalıyorum. Ancak çadır kuranlar çevreyi çok kirletiyorlar. Çadırcılardan ricam temiz buldukları doğayı öyle bıraksınlar, ormana ve denize çöp atmasınlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------

İçmeler Mahallesi'ni hakim tepeden görüntü

İlçe merkezindeki halk plajlarında 'Çadır kurmak yasaktır' tabelası görüntü

Sahilde aracını park etmiş tatilci içinde uyurken görüntü

Sahillere kurulan çadırlardan görüntü

Eskişehirli Ayşe ve Mustafa Akalan çifti çadırları önünde röp.

Üniversite öğrencisi Gülben Demir röp.

Uşaklı fabrika işçisi Çetin Demir ile çadır önünde otururken röp.

Ahmet Gürpınar ile röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

======================

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Osmaniye'de seyir halindeki motosiklet, yol kenarında yürüyen yaya çarptı, kazada iki kişi yaralandı.

Kaza gece saat 00.30 sularında, Osmaniye Kadirli Yolu Cevdetiye Beldesinde Sulama Kanarlı kenarından geçen yolda meydana geldi. Devlet Su İşlerine ait (DSİ) Cevdetiye Regülatöründe görevli olduğu öğrenilen Erkan Canpolat (41) idaresindeki 80 EK 015 plakalı motosikletle, iddiaya göre yol kenarında yürüyen ve karanlıkta fark edemediği Yusuf Selbi'ye (19) çarptı. Kazanın etkisi ile Yusuf Selbi hafif şekilde yaralanırken, yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yerde baygın vaziyette bulunan motosiklet sürücüsü Erkan Canpolat ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan Yusuf Selbi ise özel bir hastaneye sevk edildi. Motosiklet ise incelemenin ardından, yaralı sürücünün yakınlarına teslim edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

Yaralıya müdahale edilmesi, ambulans

Yerde yatan yaralının sedyeye alınması

Ambulans içinde diğer yaralıya müdahale

Sedyeyle yaralının taşınması, ambulansa konulması

Ambulans içinde koltukta oturan yaralı

Ambulanslar ve kazaya karışan motosiklet

Olay yerine jandarma ve ikinci ambulansın gelişi

Hafif yaralının ikinci ambulansa alınması

Ambulansların olay yerinden siren çalarak ayrılmaları

BOYU: 66.9 MB SÜRE: 02'08"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

===================

Tamirciliği okulda öğreniyorlar

Gaziantep'te hayırsever iş insanı Ali Topçuoğlu(81) tarafından kendi adına yaptırılan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araç Teknolojileri Bölümü'nde öğrenciler, otomotiv sektöründe çalıştırılmak üzere yetiştiriliyor. Öğrenciler otomotivlerde gövde, boya, mekanik, elektrik ve elektronik akşamların bakım ve onarımı alanında çağın gereklerine uygun hem akademik hem de uygulamalı eğitim alıyorlar.

Babasının otomotiv yedek parçası ile akaryakıt satılan dükkanında 8 yaşında çırak olarak çalışmaya başlayan hayırsever iş insanı Ali Topçuoğlu, 70 yılı aşkın süredir içinde olduğu otomotiv sektörüne katkıda bulunmak için gençlik hayali olan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. Otomotiv sektörüne ara eleman yetiştiren en kapsamlı meslek lisesi olma özelliğini taşıyan lise, gelecek yıl ilk mezunlarını verecek. Okulda Motorlu Araç Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ile Gıda Teknolojisi bölümleri bulunuyor. Motorlu Araç Teknolojileri Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, otomobilden TIR'a kadar birçok araç üzerinde çalışma yapıyor. Öğrenciler bir araç servisinde çalışır gibi kaporta düzeltip, boya yapıyor, motor indirip bilgisayarlı sistemle arıza tespitinde bulunuyor.

ÇIRAK OLARAK GİRDİĞİ SEKTÖRE OKUL KAZANDIRDI

Birçok tanınmış otomotiv firmasının araç bağışı yaparak ve laboratuvar kurarak katkıda bulunduğu okulu sık sık ziyaret ederek ihtiyaçları ile yakından ilgilenen iş insanı Ali Topçuoğlu, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Biraraya geldiği öğrenciler ile tecrübelerini de paylaşan Topçuoğlu, şunları söyledi:

"Ben otomotiv sektörüne 8 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım. Hem okuyup hem çalıştım. İlkokulu bitirdiğimde 12 yaşındaydım ve artık kendi alanımda kalfa olmuştum. Babam iş yerini bırakır, giderdi. Ben de o arada yedek parça, motor ve araba satardım. Hayalimde hep okul ve cami yaptırmak vardı. Otomotiv sektöründe ara eleman bulamıyorduk. Bu okulun yapımı özel planımdı. Gençlerimiz burada iyi eğitim alıyorlar, her birimin ayrı eğitimi var. Gelişen teknoloji ile yeni birimler açılarak, öğrencilere en iyi şekilde eğitim verip, gençlerimizi altın bileziklerini kollarına takmış olarak mezun edecekler. Mezun olan öğrencilerimizin her zaman işleri hazır. Çünkü burada hem eğitim alıyorlar hem staj görüyorlar. Bütün markaların servisleri, staj yapmış kalifiye elemanlara kucak açıyor.ö

"YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Mesleki eğitimin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, "Türkiye, önü açık bir ülke. Nüfusumuzun büyük bölümü genç. Gençlerin hepsinin ileriye dönük, elektrik elektronik ve dijital alanlarda iyi yetişmeleri gerekiyor. Allah'a çok şükür bu alanda da yetenekli gençlerimiz, büyük potansiyelimiz var. Türkiye şu anda kalkınma döneminde, en iyi yerde bulunan bir devlet. Çevremizdeki ülkelere bakın, hepsi iç savaşla, sorunlarla boğuşuyor. Biz çok şükür iyi yerdeyiz. Avrupa bizden ileride. Dijital çağda. Fakat biz de bu genç nesille onların önüne geçeceğiz inşallah. Kesinlikle 'yoruldum' kelimesini kullanmayı sevmem. Yorulmadan çalışacağız. İnsanlar işini severek, yaparsa hiç yorulmazlar. 82 yaşındayım ama daha yoruldum diye bir kelime kullanmadım" diye konuştu

HEDEFİ MAKİNE MÜHENDİSİ OLMAK

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yılmaz, "Bu okulda motor parçalarını detaylı bir şekilde öğreniyoruz. Meslek hayatımızda zorluk çekmemek için temelden eğitim alıyoruz. İlerde makine mühendisi olmak istiyorum. Makine mühendisi olmak için motor parçalarını iyi bilmek gerekiyor. O yüzden bu okula severek, geldimö dedi.

"TAMİRHANE AÇMAK İSTİYORUM"

Öğrencilerden Cebrail Tanrıverdi de okulda en eski yöntemlerden en yeni bilgisayarlı arıza tespit sistemine kadar eğitim aldıklarını belirterek "Biz buruda bilgisayarlı sistem üzerinden motorun elektronik arızalarını tespit ediyoruz. Mezun olduktan sonra yine aynı alanda üniversite okumak istiyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra da tamirhane açmayı düşünüyorumö diye konuştu.

Yaklaşık 1000 öğrencisi bulunan ve 2015-2016 yılında eğitime başlayan okul ilk mezunlarını önümüzdeki yıl verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Öğrencilerin motor tamiri yapması

Öğrencilerin kaporta tamiri yapması

Kaporta boyası yapan öğrenciler

Öğrencilerin öğretmen eşliğinde arıza tespiti yapması

Ali Topçuoğlu röp

Öğrencilerden röp

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 506 MB

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

====================

Şehit yakınları şehitliklere akın etti

Adana'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı arefesinde şehitliklere akın etti. Uzman Çavuş babası Kadir Demiryürek'in şehit olduğunda henüz 15 aylık olan Lara Demiryürek (5), her yıl olduğu gibi bu yıl da annesi Gülcan Demiryürek ile birlikte şehitliğe gelerek babası için dua etti.

Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arefesinde Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit anneleri, babaları, eşleri ve çocukları mezarların başında dua etti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ve kent protokolü de şehitliğe gelerek mezarlara karanfil bıraktı.

Şehit Tank Uzman Çavuş Zeki Dağ'ın annesi Fatma Dağ acılarının büyük olduğunu belirterek "Sözün bittiği yerdeyiz diyecek bir şey bulamıyorum, acımız çok büyük. Acımız hale dünkü gibi" dedi. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Akçakoyunlu Hudut Bölüğü karşısında sınırdan 7 kilometre içeride mayın temizlenmesi sırasında 21 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar da 3 yıldır bayramları acı içerisinde geçirdiklerini söyledi. Uçar, "Ben ona bakmaya kıyamazdım ama oğluma kıydılar. Dünya tersine döndü o beni mezarda ziyaret edecekken ben onu ziyarete geldim. Oğlum o kadar güzeldi ki ben bakmaya kıyamıyordum. O benim canımdı" diye ağladı.

12 Nisan 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in kızı Lara (5) da annesi Gülcan Demiryürek ile şehitliğe geldi. Babası şehit olduğunda henüz 15 aylık olan Lara, annesiyle birlikte babası için dua etti.

Görüntü Dökümü

--------------------

Şehitlikten detay görüntüler

Şehit annesi Fatma Dağ röp

Şehit annesi Zeynep Uçar röp

Şehit yakınlarının mezarlık ziyareti detay

Şehitler için kuran ve dua okunması

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın şehit ailelerine ve kabristanlara karanfil dağıtması

SÜRE: 03'12" BOYUT: 354 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK-Kamera ADANA,

=================

40 günlük Asel Songül'den şehit amcaya ziyaret

Hakkari'de 3 yıl önce PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar'ın mezarını bu bayram 40 günlük yeğeni Asel Songül Daniyar da ziyaret etti.

Antalya'da Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle mezarlıklar ile şehitliklerde yoğunluk yaşanıyor. Andızlı ve Uncalı Mezarlıkları'na gelerek yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, çevreyi temizleyip, dua etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mezarlıkların girişinde çiçek ve çikolata dağıttı. Yaşlı ve engelliler ise yakınlarının mezarlarına golf arabalarıyla ulaştı. BABASININ KUCAĞINDA ŞEHİT AMCASINA GELDİ

Uncalı Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitlikleri de sabahın ilk saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Şehit yakınları, mezar başlarında dualar edip, gözyaşı döktü.

2016 yılında Hakkari'de PKK'lılar ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar'ı annesi Şengül Daniyar ve kardeşi Tuna Daniyar ile ziyaret eden isim 40 günlük Asel Songül bebek oldu. Asel Songül bebek, şehit amcasını babasının kucağında ziyaret etti. Bebeğin babası Tuna Daniyar, "Amcasını son ziyaretinde anne karnındaydı. Kırkımızı dün çıkardık. İlk bayramlaşmaya amcasına gelsin istedik" dedi.

"ASEL SONGÜL, AMCASINI GÖRÜYORDUR"

Oğlunun mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup dua eden anne Şengül Daniyar, oğlu olmadan dördüncü Ramazan Bayramı'nı geçirdiğini belirtti. Her geçen gün acısının büyüdüğünü söyleyen anne, "Anlatacak bir şey yok. Bu dördüncü bayramımız. Asel Songül Daniyar da amcasını ziyarete geldi. Amcası da olsaydı bu bayram daha güzel olurdu ama nasip işte. Rabbim en iyisini bilir. Asel Songül ve amcası tabii ki görüşmüşlerdir. Mutlaka görüyorlardır birbirlerini. Bizim bütün mutluluk ve sevinçlerimiz yarımdır. Hem mutlu hem hüzünlüyüz. Ne diyeyim?" diye konuştu.

YAKINI YOK AMA 30 YILDIR ŞEHİTLİĞE GELİYOR

Şehit yakını olmamasına rağmen 30 yıldır şehitlikleri ziyaret ettiğini söyleyen Çorumlu Cuma Karaman ise "Bir yakınım yok ama 30 yıldır buraya gelip, giderim. Mezarları sularım. Ulusumuzdan duyduğumuz, işittiğimiz en büyük sevap, bir kabre su vermektir. Burada yatanlar yağlı kurşun ile gittiler. En büyük sevap ziyaret ve su vermek. Bundan daha büyük ne var? Duygulanmaz mı insan? Düşmanın yağlı kurşunu ile gitti hep bunlar. Kore'de görev yaptım. Gazi değilim ama orada askerlerin neler çektiğin gördüm. Vatanımıza kurban olayım ben" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

----------

Asel Songül'ün amcasının kucağında mezarlık ziyareti

Kucağında bebekle amca Tuna Daniyar röp

Anne Şengül Daniyar ile röp

Ali Daniyar'ın mezarından görüntü

Mezarlıkta kuran okuyanlardan görüntü

80 yaşındaki Cuma Kahraman şehit mezarına çiçek bırakırken

Cuma Kahraman şehit mezarında dua ederken

Cuma Kahraman röp

Ağlayan Cuma Kahraman'ı komutan teselli ederken görüntü

Şehit mezarlığından detay görüntüler

Mezarlıktaki bayraklardan görüntü

Mezarlıktaki kalabalıktan görüntü

Mezarlık tabelasından görüntü

462 MB/// 04.09"

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,