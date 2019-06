DHA YURT BÜLTENİ - 6

Atla gelip, soydukları evi yaktılar

Yaz tatilini geçirmek için İstanbul'dan geldiği memleketi Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde rahatsızlanınca hastaneye yatırılan Kazım Kara'nın(74) evi, bunu fırsat bilen hırsızlar tarafından soyulduktan sonra ateşe verilerek, yakıldı. Jandarma, köye atla geldikleri belirlenen hırsızları arıyor.

Olay, 12 Haziran saat 04.00 sıralarında Arpaçay'a 16 kilometre uzaklıktaki Aydıngün köyünde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Kazım Kara, yaz tatilini geçirmek için eşiyle birlikte 9 Haziran günü İstanbul'dan köyüne geldi. Olay günü tansiyonu yükselen Kazım Kara, eşi ve yakınları tarafından Kars'a hastaneye götürüldü. Aynı gece köye atla gelen kimliği belirsiz kişiler, çiftin evine girdi.

Kazım Kara'nın eşi Gevher Kara'ya ait 2 altın küpe, 1 yüzük, 3 çeyrek altın ve 500 TL ile televizyon ve valizlerde olan kıyafetleri çalan hırsızlar, delil bırakmamak için evi ateşe verdi. Hırsızlar geldikleri atlarla kaçarken, evden alevler yükseldiğini gören çobanlar, durumu Kazım Kara'nın aynı köyde yaşayan akrabalarına bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, atlı hırsızları yakalamak için araştırma başlattı.

Kazım Kara'nın kardeşi Asim Kara, "İstanbul'dan yeni geldiğimiz için valizleri boşaltmamıştık. Hastaneye gittiğimiz gece evde kimse olmamasını bilen hırsızlar, atlarla köye gelmiş. Evdeki eşyaları da çalmışlar. Hatta kaçarken eşyaların bir kısmını düşürmüşler. Evimiz geçen sene de soyuldu. Atlarla gelmişler ve atları evin kenarına bağlamışlar. Köylüler itfaiye ekiplerine haber vermişler ama ev tamamen yanmış. Soydular, niye ateşe veriyorlar? Ağabeyim hastanede yatıyor. Evinin bu hale geldiğini görünce çok üzülecek" dedi.

Van'daki arıcılar 'bal' duasına çıktı

Van'da geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, bu yıl aynı sorunları yaşamamak için 'bal' duasına çıktı. Küresel ısınmanın etkilerini her geçen yıl daha çok gördüklerini belirten Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, "Geçtiğimiz yıl arı kayıplarını yaşadığımız ve kurak geçen bir bal sezonu yaşadık. Bu sene olabilecek ihtimallere karşı bizde dinen inancımız gereği arıcılarımızla birlikte 'bal' duasına çıktık" diye konuştu.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılar için önemli olan Van ve çevresinde, geçtiğimiz yıl bal sezonu verimsiz geçti. Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray İlçesi'nde bir toplantı yaptı. Tandoğan toplantıda arıcılarla görüşüp fikir alışverişi yaptı. Geçtiğimiz yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı. Bu yılda aynı şeylerin yaşanması için toplanan arıcılar sezonu açarken bereketli olması için 'bal' duasına çıktı. İmam eşliğinde Bahçesaray'ın yüksek rakımlı bölgesinde bal duasını çıkan arıcılar, dua okuyup verimli bir sezon geçirmeyi diledi.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, Bahçesaray'ın tarım ve hayvanlcılıktan sonra ikinci geçim kaynağının balcılık olduğunu söyledi. Tandoğan, "Bugün bütün arıcılarımızla birlikte bugün toplandık. İçinde bulunduğumuz yıl için, ne yapılabiliriz diye konuşup fikir alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz yıl kurak bir sezon geçirdik. Küresel ısınmasının etkileri her geçen yıl daha da hissedilir bir duruma geldi. Geçtiğimiz yıl arı kayıplarını yaşadığımız ve kurak geçen bir bal sezonu yaşadık. Bu sene olabilecek ihtimallere karşı bizde dinen inancımız gereği arıcılarımızla birlikte 'bal' duasına çıktık. Amacımız her duada olduğu gibi bizimde Rabbimizden beklentimiz bol bereketli bir sezon geçirip, bu sektördeki insanların yüzlerinin gülmesidir. Umarım dualarımız kabul olur ve verimli bir sezon geçiririz" diye konuştu.

Yağış, Feke'de hayatı olumsuz etkiledi

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı kırsaldaki Güzpınarı, Kisenit, Belen ve Gürümze mahallelerinde etkili olan sağanak yağış, taşkın ve sele neden oldu. Sel nedeniyle yaklaşık 10 saat trafiğe kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan'da inceleme yaptı.

Kamyonet, minibüse çarptı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, önünde ilerleyen minibüse arkadan çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Yenişehir'in Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BN 860 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen plakası alınamayan minibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışanları çıkardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Baraj gölünde ürettiği somonları, dünyaya ihraç ediyor

Artvin'in Borçka Baraj gölüne 180 kafes yerleştiren girişimci Hasan Akkuzu, kurduğu çiftliğinde Karadeniz somonu üretiyor. Yılda 6 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde, 240 kişiye iş imkanı sağlayan Akkuzu, Japonya, ABD, Kanada, Rusya, Almanya, Polonya, Katar ve Suudi Arabistan dahil birçok ülkeye yıllık 35 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Akkuzu, Japonya'nın yıllık somon balığı ihtiyacının bir bölümünü karşılar hale geldi.

ABD'de yaşayan, bir şirketin genel müdürü Hasan Akkuzu, özlemini duyduğu doğal hayat için 8 yıl önce, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinin yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Akkuzu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Akkuzu, Artvin'in Borçka Baraj gölüne 180 kafes yerleştirdi. Yılda 6 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde, aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 240 kişiye iş verdi. Her gün 25 ton yem tüketilen ve TIR'larla yem taşınan çiftlikte, tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten, ayrıca Türkiye geneline dağıtım ağı kuran Akkuzu, ihracat için arayışa başladı.

JAPONYA'YA 7 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türkiye'de balık tüketiminin düşük olduğunu değerlendiren ve dünyada somon yetiştiriciliğini araştıran Hasan Akkuzu, hangi ülkelere ihracat yapabileceği üzerine çalıştı. Japonya'nın, somon ihtiyacını karşıladığı Norveç'ten alımı durdurduğunu öğrenen Akkuzu, gittiği bu ülkede ihracat bağlantıları kurdu. Türkiye'den ilk kez Japonya'ya somon ihracatı gerçekleştiren Akkuzu'nun çiftliğinde üretilen somonlar, TIR'larla gönderildiği Antalya'daki fabrikalarda ayıklanıp, işlendikten sonra Japonya'ya gönderiliyor. Bu ülke ile yıllık 7 milyon dolar ihracat gelirine ulaşan Akkuzu, yeni hedefini 20 milyon dolar olarak belirledi. İhracat pazarını genişletmeyi hedefleyen Akkuzu, Japonya'nın yanı sıra ABD, Kanada, Rusya, Almanya, Polonya, Katar ve Suudi Arabistan'la da anlaşmalar yaptı.

Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide kullanılıyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek, tüketiyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oldu.

'KAZANCIMIZ YERLİ VE MİLLİ'

Tek başına kurduğu çiftliğinde 60 kişi ile başlayıp 240 kişi ile birlikte çalıştığını anlatan Rizeli girişimci Hasan Akkuzu, elde ettikleri kazancın yerli ve milli olduğunu söyledi. Başarısını kaç kişiyle çalıştığı, yaptığı ihracatla ülkeye ne kadar katkı sağladığı ile ölçtüğünü belirten Akkuzu, "İleride kendi balık işleme fabrikamızı kurarak, daha fazla kişiye iş vermek istiyorum. Milyonlarca lira ihracat girdisinin ülkemize gelmesini sağlamak amacındayım" dedi.

Dünyanın birçok yerinde, Norveç'te üretilen somonların tüketildiğini kaydeden Akkuzu, "Bizim ürettiğimiz somon, Norveç'in ürettiği somondan daha kaliteli. Bunu bizden somon alan Japonlar söylüyor. Türkiye olarak yılda 12 bin ton somonu Norveç'ten alıyoruz. Piyasada 40- 50 liradan halkımız bu somonu alıp, tüketiyor. Vatandaşlarımız Norveç somonunu tüketmesin, daha kaliteli olan Karadeniz somonunu tercih etsin" diye konuştu.

İlkokulun renkli semazenleri

Konya'nın Meram ilçesinde Kemal Hatipoğlu İlkokulu'nda eğitim gören 22 öğrenciden oluşan sema grubu, rengarenk kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Sınıf öğretmeni Şehnaz Sezgin, "İlkokul olduğumuz için renkli semazenler olmak istedik. Her renkten bir semazenimiz oldu. Çocuklar kendi istediği renkteki kıyafetleriyle sema yapmaktan dolayı çok mutlu"dedi.

İkinci sınıf öğrencilerinrden oluşan sema grubu, öğretmen Şehnaz Sezgin öncülüğünde sene başında kuruldu. Melvana'nın hoşgörüsünü ve öğretisini çocukların içselleştirebilmesi ve sindirebilmesi, bu öğretileri davranışlarına yansıtabilmesi adına kurulan grup, olumlu karşılandı. İlkokul oldukları için farklı olmak istediklerini bu nedenle de farklı renkteki kıyafetlerle sema yaptıklarını belirten Sezgin, şunları söyledi:

"Bu sene başında kurulan 22 semazenden oluşan bir grubuz. Her renkten bir semazenimiz oldu. Velilerimizin hepsi kıyafetleri büyük bir zevkle aldılar. Mevlana'ya büyük bir hayranlık duyuyoruz. Onun öğretisini, hoşgörüsünü ilkokul yaşındaki çocukların içselleştirebilmesi, öğrenebilmesi ve davranışlarına yansıtabilmesi için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Allah bizi utandırmadı"dedi.

'ART NİYET ARAYANLAR VAR'

Kıyafetlerin renki olması nedeniyle art niyet arayanların da olduğunu belirten Şehnaz Sezgin, "Mevlana gibi hoşgörüyle bakanlar güzel karşılıyor. Ama bir art niyet arayan insanlar 'bunun orijinali böyle değildi, neden böyle yaptınız' diyorlar. Ama biz çocuk olduğumuz için renkli olmak istedik. Onlar da bu durumdan çok memnunlar. Herkes hangi rengi istediyse onun giydi. Biz bir telkinde bulunmadık. Bu şekilde dönmek onlara inanılmaz mutluluk verdi" diye konuştu

Okulda çeşitli dans gruplarında yer alan ve spor da yapan öğrenciler, sema yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

