DHA YURT BÜLTENİ - 6

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebeği cesedi buldu. Bebeğin cesedi yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Torbalı Belediyesi temizlik ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında, kırsal Karakızlar ile Karaot mahalleleri arasındaki yolda yer alan çöp konteynerini boşaltırken yeşil poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi fark etti. İşçiler durumu hemen jandarmaya bildirirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeği çöp konteynerine kimin attığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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İnceleme yapılırken

Jandarmanın incelemesinden görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

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Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Meteorolojiden kent genelinde sağanak yağmur ve ani sel baskınları uyarı yapılmasının ardından Ereğli ilçesine bağlı köylerde taşan dereler nedeniyle sel baskınları yaşanmaya başladı. İlçeye bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin taşan dere nedeniyle sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri köye yönlendirildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, ihbar üzerine ekiplerin yola çıktığını söyledi.

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ZONGULDAK,-

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Yayla yolunda karavanı ile kalan Alman turist için seferber oldular

Rize'nin İkizdere ilçesi Cimil Yaylası'nda karavanı tümseğe takılarak yolda kalan Alman turist için yaylacılar seferber oldu. Çekici yardımıyla çekilen karavana bağladıkları halatla asılan yaylacılar, tümseğe takılı karavanı kurtardı. Yaylacılardan Sümer Doğukan Aslan'ın Alman turistle yaşadığı renkli diyaloglar paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

İkizdere ilçesi Cimil Yaylası'nda 3 gün önce Alman turistin kullandığı karavan tümseğe takılarak yolda kaldı. Bu sırada yaylada gezintiye çıkan bir grup Alman turistin yardımına koştu. Yaylacı Sümer Doğukan Aslan ile Alman turist arasında ilginç diyaloglar yaşandı. O anları kayda alan Sümer Doğukan Aslan, Alman turiste "Almanya'dan çıkmış Cimil'e gelmiş. Biz arazili araçlarla kaldırıma çıkamıyoruz, sen bu araçla buraya nasıl geldin" diye sordu. Alman turistin adının Robin olduğunu öğrenen Aslan "Robin sen Almanya'dan çık gel Cimile. Bu nasıl cesaret? Bir de tersten, dağlardan iniyor ya. Demek ki Almanya'dan Cimile yol var" diye sordu. Alman turist anlamadığı Aslan'ın konuşmalarını gülerek dinledi.

Çağrılan çekici yardımıyla çekilen karavan için yaylacılarda halata asılarak eşlik etti. Karavan takıldığı tümsekten kurtarılarak yola çıkarıldı. Alman turist kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti, yayla turuna devam etti.

Görüntü Dökümü

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Yolda kalan Alman turistle yaylacının diyalogu

Karavanın kurtarılması

Detaylar

Yaylacının olayı anlatması

Haber: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar

ÇORUM'da laf atma nedeniyle çıkan tartışmada Osman T. ile Emre S. birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Hüyük Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar tepesinde meydana geldi. İddialara göre, Osman T. ile Emre S. ve Hüseyin S., arasında laf atma meselesi yüzünden tartışmaya aşladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bıçaklanan ve yerde yatan yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Olay yerine toplanan vatandaşlar

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Detaylar

(SÜRE 1 dk 20 ) (BOYUT 24 MB)

Haber-Kamera: – Serkan BARIŞ ÇORUM

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Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyede

Adıyaman'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Salı günü haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün askeri öğrenclerden sorumlu kişi ve mütevelli heyeti üyelerinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüphelilerden 8'i, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 7 kişinin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Polis araçları gelmesi

Şüpheliler acil servise götürülmesi

Şüpheliler araçlara binmesi

Araçların ayrılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Kayseri'de aranan şüphelilere şafak baskını: 52 gözaltı

Kayseri'de, özel harekat polislerinin de katılımı ile 69 aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sabah saat 05.30'da 167 polisle yapılan şafak operasyonunda, belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 52 kişiyi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan zanlıların Emniyet Müdürlüğü'ne geirilmesi

-Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden adliyeye sevk edilmesi

-Genel detay

Süre: 2.39-321 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

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Suriyeli esnafa saka kuşu' uyarısı

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde esnaflık yapan Suriyeliler, saka kuşunun bulundurulması, avlanması ve yakalanmasının yasak olduğu konusunda uyarıldı.

Geçtiğimiz günlerde, canlı kuş kullanılarak hazırlanan saka tuzağı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve büyük tepkilere neden olması üzerine çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü, görüntülerle ilgili inceleme başlatırken, özellikle Suriyeli ailelerin ilgi gösterip beslediği kuşlarla ilgili uyarı çalışması yaptı. Ekipler, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi karşısında esnaflık yapan Suriyelilerin işyerlerine giderek, ötücü bir kuş türü olan saka kuşlarının kafeslerde beslenmesinin yasak olduğu, koruma altına alınan yaban hayvanları arasında yer aldığı ve besleyen kişiler hakkında yüklü miktarlarda idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ayrıca sahipleri belirlenemeyen 9 saka kuşu ise doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere el konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi giriş kapısından detay

-Jandarma ve doğa koruma görevlileri

-Suriyeli esnafların işyerlerine girilmesi

-Esnafların saka kuşu konusunda uyarılmaları

-Saka kuşlarından detay

-Kafes taşıyan görevli

-Farklı kuş türlerinden detaylar

-Ele geçirilen saka kuşları

-Saka kuşlarının kafesteki görüntüsü

BOYUT: 115 MB SÜRE: 03'39"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Evin bahçesinde bulunan 550 yıllık hamam depo olarak kullanılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ve depo olarak kullanılan 550 yıllık hamamın restore edilmesi bekleniyor.

İnegöl'de Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan Çelikkol ailesine ait evin bahçesinde bulunan 550 yıllık tarihi hamam, depo olarak kullanılıyor. Atıl ve bakımsız olan hamamın restore edilmesini isteyen ev sahipleri, turizme kazandırılmasını istiyor. Ev sahibi Hatice Çelikkol, 35 yıldır evde yaşadıklarını ifade ederek, "Evi yaptıktan sonra tarihi hamamın varlığından haberdar olduk. Kullanılmayan hamamı biz depo olarak kullanıyoruz. Fakat hiçbir şekilde zarar verilmedi. Biz de buranın restore edilerek yeni bir görünüme ve turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi. Mahalle muhtarı Sadullah Arda da "Köyümüz İnegöl'ün en eski yerleşim yerlerindendir. Burası eskiden cami, medrese ve hamamı içerisinde barındıran külliyeymiş. Külliye alanı içerisinde bulunan hamam da, mahallemizdeki bir evin bahçesinde bulunuyor. Aile tarafından depo olarak kullanılan hamamın restore edilmesini istiyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Hamamın duvarları halen ayakta duruyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Detaylar

Dosya Adı: 2106hamamdepo/İnegöl

Süre: 04.17 Boyut:/91 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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