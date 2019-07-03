DHA YURT BÜLTENİ - 6

Gemideki patlama için savcılık bilirkişi görevlendirdi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda, 'Syn Zania' isimli gemide hidrokarbon dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlama ve olayda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili savcılığın soruşturması devam ediyor. Savcılık, patlamanın neden kaynaklandığının, varsa ihmali olanların tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Bu arada gemide yapılan ilk incelemede ise hidrokarbon dolumu sırasında bağlantılarda yaşanan sorunun patlamaya neden olduğu ifade edildi.

Geçen pazartesi günü saat 23.20 sıralarında Petkim'deki 5 numaralı iskeleye yanaşan İtalyan Bandıralı 'Syn Zania' gemisinde sıvı hidrokarbon dolumu için bağlantı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamadan sonra ise gemide yangın çıktı. Yangın, karadan ve denizden yapılan çalışmalarla söndürüldü. Gemi personelinden İtalya vatandaşı Roberto Montegurdia hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan gemicinin cenazesinin iki ülke arasındaki işlemlerden sonra İtalya'ya gönderileceği açıklandı. Bu arada olayda yaralanan 14'ü İtalyan, 1'i Romanya vatandaşı olan gemi personeli ile bir Petkim görevlisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

PATLAMA NEDENİNİ BİLİRKİŞİ BULACAK

Soğutma çalışmaları da tamamlanan gemide yapılan ilk incelemede, hidrokarbon dolumu sırasında bağlantılarda yaşanan sorunun patlamaya neden olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Aliağa Cumhuriyet Savcılığı'nın da olaya dair araştırmasının sürdüğü öğrenildi. Savcılık, patlamanın neden kaynaklandığının ve varsa ihmali olanların tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi raporu sonrasında ihmali olan varsa haklarında dava açılabileceği ifade edildi.

GEMİNİN EN ÇOK ORTA BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ

Soğutma çalışmaları sırasındaki görüntülerde, patlama ve yangının, geminin en çok orta bölümüne zarar verdiği görüldü. Geminin gerekli araştırmalardan sonra onarıma alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Gemideki soğutma çalışmalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: İZMİR

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Falezlerde deniz dibinde kurşun tehdidi

Antalya'da toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor.

Türkiye Sualtı Sporları Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, kopma sonucu su altında kalan kurşunun tonlarca ağırlığa ulaştığına dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Turistik amaçlı dalış sırasında rastladıkları ağırlıkları toplayarak su üstüne çıkardıklarını belirten İsa Alemdar, "Amaç sadece olta ağırlığı toplamak olsa, tonlarca ağırlık çıkartabiliriz. Sezonda yaptığım dalışlar sırasında önüme gelenleri topluyorum. Bu ağırlıkları geri dönüşümde değerlendiriyoruz. Eriterek dalış elbiselerimiz için kullandığımız ağırlıklara çeviriyoruz. Fakat çok ciddi bir sorun. Önlem alınmazsa bu kurşunların yol açabileceği su altı kirlenmesiyle karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

TONLARCA OLTA KURŞUNU SUYUN ALTINDA

Kurşun ağırlıkların doğada kaybolmadığını, deniz suyunun tuzlu yapısı nedeniyle erozyona uğrayarak kurşun zehrini denize bıraktığını sözlerine ekleyen Alemdar şöyle konuştu:

"Deniz dibinde 10 gramdan yarım kiloya, çeşitli ağırlıklarda kurşun var. Deniz dibinde takılan misinanın kopup kaldığı çöp yığınları bulunuyor. Kurşun deniz yaşamına ciddi zarar veriyor. Olta balıkçıları dip yaşamını görmüyor. Fakat biz görünmeyeni gördüğümüz için balıkçı kurşunlarının deniz dibine verdiği zarara dikkat çekmek istiyoruz. Falez bölgesinde bununla ilgili tedbir alınması gerekli. Olta balıkçılığı yasaklansın veya yasak demek söz konusu değil. Sürdürülebilir bir yaşam için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Falezler bölgesinde belirli bir avlanma noktası oluşturulmalı. Buralarda avlanan olta balıkçıları kurşunlarını veya misinalarını suya düşürse bile, bizler nereyi temizleyeceğimizi biliriz. Bu şekilde bazı şeyleri kontrol altında tutabiliriz. 10 dakikalık bir dalış sırasında 1 kiloya yakın kurşun topladım. Bu su altındaki vahim durumu anlatabilir. Ben buna avcılık diyemiyorum, bu resmen çöpçülük."

Görüntü Dökümü

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Dalgıçların denize girerken denizden detay görüntüler

Dalğıçların gopro ile su altı görüntüleri

Çıkardıkları kurşunların görüntüleri

İsa ALEMDAR ile röp

Denizden çıkarılan çöp ten görüntü

523 MB/// 04.47"

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Otomobil, bisiklete çarptı: 2 yaralı

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarpan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi, Kazada bisiklet sürücüsü Mevllüt Süslü (16) ile otomobil sürücüsü Muammer Ayvacı (46) yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi. Muammer Ayvacı'nın kullandığı 42 APB63 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Süslü'ye çarptı. Otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aydınlatma direği ise karşı şeride devrildi. Kazada bisiklet sürücüsü Süslü ile otomobil sürücüsü Ayvacı yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yola devrilen aydınlatma direği ise vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan detay

-Sağlık görevlilerin müdahalesi

-Otomobil ve bisikletten detay

-Yola devrilen aydınlatma direğinden detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Yüksek gerilim hattına konan saksağan kuşu, yangına neden oldu

Karaman'da yüksek gerilim hattı direğine konan ve akıma kapılan saksağan kuşu, yere düşüp, otları tutuşturdu. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından yapılan müdahale ile alevler söndürüldü.

Olay, Karaman -Bucakışla yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Saksağan kuşu, yüksek gerilim hattı direğine kondu. Ardından da elektrik akımına kapılarak yerdeki kuru otların arasına düşüp, otları tutuşturdu. Alevlerin yükseldiğini fark eden elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yangın tüpleriyle alevleri söndürdü. Yanan kuş telef oldu.

Görüntü Dökümü

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-Elektrik teknisyenlerinin yangın tüpü ile müdahale etmesi

-Yanan Saksağan kuşundan detay

-Olayı gören kişi ile röp

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadı

Çorum'da, Kemal Biçer'in (65) işlettiği bakkal dükkanına giren şüpheliler, muhabbet kuşları ile bazı ürünleri çalarak kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan 3 şüphelinin çaldığı muhabbet kuşları sahibine teslim edildi. Mutluluk yaşayan Kemal Biçer, "Dünyalar benim oldu" dedi.

Çorum'da 3 şüpheli girdikleri bakkal dükkanından 2 muhabbet kuşunun olduğu kafes ile bazı ürünler çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin C.A.A., N.D ve E.B. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis muhabbet kuşlarını sahibine teslim etti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Kemal Biçer, "Hırsızlar iş yerimin kapısını kırıp içeriye girmişler. Sigara ve daha pek çok malzemeyi çuvallara doldurup gitmişler. Ben çalınan malzemelere üzülmedim. En çok kuşlarımın çaldıklarına üzüldüm. Polisler 'hırsızları yakaladık, muhabbet kuşlarını da bulduk' dedi. O anda dünyalar benim oldu. Sonra getirip bana teslim ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye getirilişi

-Çalınan muhabbet kuşları

Kuşların sahibi Kemal Biçer röp.

-Güvenlik kamerası

-Detaylar

(SÜRE: 4 dk ) (BOYUT 445 MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Damat saz çaldı, gelin türkü söyledi

Antalya'da iki ses sanatçısının düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Nikah kıyılmadan önce sahneye çıkan ikiliden damat saz çaldı, gelin türkü söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu müzik öğretmeni Fatma İmirgi ile profesyonel olarak müzikle uğraşan Sami Gürbüz, dün Antalya'da düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğüne spor, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Çiftin nikahını kıymak için düğüne katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, nikah masasında hayatının en ilginç istediğinde bulunacağını söyledi. Davetlilere seslenen Başkan Uysal, "Şimdi burada iki güzel insanın nikahını kıyacağım. Fakat, hayatımda bir ilki de yaşayacağım. Eminim siz de böylesi bir nikah törenini hiç görmemişsinizdir. Ben nikahı kıyarım ama bir şartım var. Biliyorsunuz şu anda iki sanatçının nikahını kıyacağım ama önce onların güzel sesinden türkü dinlemek istiyorum" dedi.

Bunun üzerine nikah masasından kalkan çift sahneye çıktı. Damat Sami Gürbüz oturduğu sandalyede eline aldığı sazı çalmaya başlarken, mikrofonu tutan gelin Fatma İmirgi 'Şu karşı ki dağda kar var duman yok' türküsünü seslendirdi. Düğün salonunda büyük sürpriz yaşayan davetliler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Törende konuşan Başkan Ümit Uysal, "Muratpaşamız sıradışı bir ilçedir. Burada sevgi var, saygı var, sanat var. Dolayısıyla nikahta da, tasada da, kederde de, kıvançta da hep beraberiz. Bu da onun bir göstergesi. Hayırlı olsun" dedi.

Sami Gürbüz ise çok mutlu bir günü yaşadığını belirterek, "Bizim için güzel bir birliktelik. Değişik bir durum oldu. Çok da güzel oldu. Umarım dinleyenler de memnun kalmıştır" diye konuştu. Fatma İmirgi de Muratpaşalı olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Nikahın kıyılmasının ardından düğün, gelin, damat ve belediye başkanının karşılıklı oynamasıyla devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Nikah masasından görüntü

-Gelin ve damadın masadan kalkıp sahneye çıkması

-Gelinin davetlilere hitap etmesi ve alkış istemesi

-Damat saz çalarken, gelinin türkü söylemesi

-Davetlilerin cep telefonlarıyla çekim yapmasından görüntü

-Salonun genel görüntüsü

-Gelin ve damattan sahnede detaylar

-Belediye Başkanı Ümit Uysal röp

-Nikah kıyılması

-Damat röp

-Gelin röp

-Sahnede başkanla oynarken görüntü

488 MB/// 04.23"

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Gazipaşa'nın doğal havuzları hayran bırakıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deniz kıyısında doğal yollarla oluşan havuzu andıran noktalar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 'Doğal havuzlar' olarak adlandırılan bölge, görenleri hayran bırakıyor.

Gazipaşa'nın Koru Mahallesi'ndeki plajda, doğal yollarla oluşan ve 'Yalıtaşı' adı verilen kayaların karayla denizin birleştiği noktada ortaya çıkardığı doğal havuzlar, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Doğal havuzlara gelenler temiz ve berrak bir suda havuzda yüzmüş hissini yaşayabiliyor. Manzarasıyla da hayran bırakan doğal havuzlara gelen yerli ve yabancı tatilciler bölgenin keyfini çıkarıyor.

Arkadaşlarıyla doğal havuzlara yüzmeye gelen Arda Kara, "Hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Her hafta geliyoruz. Burada doğal olduğu için atlama yerleri var. Deniz çok güzel ve temiz. Herkese gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Konya'dan tatil için aile dostlarının yanına gelen ve hafta sonunu doğal havuzlarda yüzerek değerlendiren Ahmet Kökan Arıkan, "Çok kısa süre önce bu doğal havuzlara geldik. Güzel, doğal bir yapı, doğal coğrafi bir özelliği var. Öncelikle bu yapıda çocuklar ve ailemizle güzel yüzebileceğimiz doğal dalgakıranlar oluşmuş. Gerçekten de çok güzel havuzlar oluşmuş. Çok beğendim. Çoğu kişinin de bu bölgeye talep göstereceğini düşünüyorum. Burada çok daha güzel yerler var. Burası çok hoşumuza gitti. Doğal güzellik ve yüzme açısından herkese önerebileceğim bir yer" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Doğal havuzların kuş bakışı görünümü

-Doğal havuzlarda yüzenlerden görüntü

-Deniz ve tekne görüntüsü

-Doğal havuzlarda denize atlayan gençlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

-Röp 1: Arda Kara

-Röp 2: Ahmet Kökan Arıkan

167 MB/// 02.45"

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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