DHA YURT BÜLTENİ - 6

72 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Bolu'da, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran günü gece saatlerinde Atatürk Orman Parkı yanında park halinde olan bir araçta arama yaptı. Polis araçta bulunanları gözaltına alırken, araçta arama yaptı. Otomobilin vites kutusu açıldığında küçük bir kutu ortaya çıktı. Nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan, 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı.

İthali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan kaliforniyum maddesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU,

======================

(ÖZEL) - Volkanik dağda 60 bin kovanla bal hasadı; hedef 600 ton

DİYARBAKIR, Mardin ve Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan 1957 rakımlı volkanik Karacadağ, bal üreticisine de ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce bal üreticisinin 60 bin kovanda bulunan arıların ürettiği balın hasadına başlandı. Diyarbakır Arıcılar Birliği Başkanı Fahrettin Saylak, 60 bin kovanla bu sezon 600 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen bal üreticileri, volkanik Karacadağ'da arı kovanlarını konuşlandırdı. Yıllardır bal üreticisine ev sahipliği yapan 1957 rakımlı Karacadağ'da, bal hasadına başlandı. Diyarbakır Arıcılar Birliği Başkanı Fahrettin Saylak (59), bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden 700 bal üreticisinin geldiği ifade ederek, 60 bin kovandan 600 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Saylak, "Önceki yıllar bin ton bal elde ediyorduk. Fakat bu yıl Karacadağ'daki çiçekler soğuk havalardan etkilendiği için önceki yıllara göre bal hasadı olamayacak. Bu yıl 600 ton elde etmeyi hedefliyoruz. Şu an Karacadağ'da 60 bin kovan bulunuyor.

'KARACADAĞ BALINI HERKESE TAVSİYE DİYORUZ'

Karacadağ'da üretilen balının çok faydalı ve kaliteli olduğunun anlatan Saylak, "Karacadağ balı şeffaf ve çok iyi bir bal. Şeker oranı çok düşüktür. Karacadağ balı geven balıdır. 2 bin rakımdan alındığı için özellikle enzim değeri yüksek ve şeker düzeyi düşüktür. Karacadağ balını herkese tavsiye diyoruz. Bu Karacadağ olmazsa biz Diyarbakır'da arıcılık yapamayız. Yaklaşık 70 kilometrelik alanda arıcılar kovanlarını konuşlandırmış durumda. Ancak ilkbaharda yağan yağmurlar yolları bozmuş. Yetkililerden bu yol sorununu çözmelerini bekliyoruz. Arıcılar buraya geliyor, meşakkatli, elektriksiz bir ortamda, suyun olmadığı bir ortamda çalışıyor. Arıcılar burada bal üreterek hem geçimini ağlıyor hem de devletine yük olmadan devletin milli servetine katlı sunuyor" diye konuştu.

Diyarbakırlı bal üreticisi Erhan Saylak (27) ise büyük zorluklar bal üretimini yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Karacadağ'a ailecek gelerek bal üretimi yapıyoruz. 5 gün burada kalıyoruz. Çok zor şartlarda kalıyoruz. Ürettiğimiz balın kilosunu 12 liradan satıyoruz. Bal üreticilerine destek verilmesini istiyoruz."

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

=================

'Sen yapamazsın' dediler, şimdi olimpiyatlara gidiyor

Bursa'da 14 yıl önce tekvandoya başlayıp, gösterdiği performansa milli takıma seçilerek birçok başarı elde eden Hatice Kübra İlgün (26), bu spora başladığı ilk zamanlarda "Tekvando erkek sporu, sen evinde otur" şeklinde tepkiler aldığını söyledi. Dünyanın en iyi 4 kadın tekvandocusu arasında gösterilen İlgün, şimdilerde, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Bursa'da yaşayan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Aslen Kars doğumlu olan, İlgün, 14 yıl önce tekvandoya ilk başladığında olumsuz tepkiler aldığını söyledi. Eleştirilere rağmen yılmayan Hatice Kübra İlgün şimdilerde dünyanın en iyi 4 kadın tekvandocusundan biri olarak gösteriliyor. Topladığı puanlarla birlikte önümüzdeki yıl Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'na gidecek olan Hatice Kübra İlgün, hazırlıklarını sürdürüyor.

'SEN YAPAMAZSIN' DEDİLER'

Tekvandoya ilk başladığında çevreden olumsuz tepkiler aldığını söyleyen Hatice Kübra İlgün, "'Sen spor mu yapacaksın, git evinde otur. Tekvando erkek sporu, sen yapamazsın' diyenler oldu. Kimseye kulak asmadım" dedi.

Futbol antrenörü babasının kendisine fazlasıyla destek olduğunu dile getiren İlgün, çalışmalarını kentteki Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi'nde sürdürüyor. Salona gelen çocukların çoğunun akrabası olduğunu ifade eden İlgün, "Beni örnek aldılar. Başarabildiğim için onlar da başarabileceğine inanıyor" diye konuştu.

'TEKVANDO' ERKEK SPORU DEĞİL

Tekvando branşının genel olarak erkek egemen bir spor olarak göründüğünü kaydeden Hatice Kübra İlgün, "Baktığınızda 2017'de kadınlar olarak dünya ikincisi olduk. Bir kadın sporcu olarak, tekvandonun erkek sporu olmadığını düşünüyorum. Kadınların, tekvandoda Türkiye'de daha çok başarısı var. Bu açıdan her şeyin başarılabileceğini görmeliyiz, pes etmememiz gerekiyor. Kendim de bu konuda örnek olmaya çalışıyorum. Aslında zorlukları çok fazla var ama bunun yanında çok güzel yanları da var. Okul hayatımı da devam ettiriyorum. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisiyim, Olimpiyatların ardından yüksek lisans yapmayı düşünüyorumö dedi.

'OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLABİLİRİM'

Geçen yıldan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne dahil olan İlgün, gözünü ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dikti. Dünya Grand Prix'de 4'üncü sırada yer alan başarılı sporcu, "Olimpiyatlara ilk 6 direkt olarak katılıyor. Sıralamamı koruduğum sürece Tokyo'da yer alacağım. Ülkeme madalya, özellikle de altın madalya getirmek istiyorum. Bursa'mızın eksik olan olimpiyat madalyası var, bunu da ben kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Sonuç olarak son 2 olimpiyat şampiyonunu yendim, yine yenebilirim, ben de olimpiyat şampiyonu olabilirim. Her gün antrenmanlarımıza devam ediyoruz, bir gün tek, bir gün de çift idman yapıyoruz. Her ay da maçlarımız oluyorö ifadelerini kullandı.

BİRÇOK BAŞARI ELDE ETTİ

14 yıldır bu sporu yaptığını belirten Hatice Kübra İlgün, ilk derecesini 2013'te ümitlerdeki Avrupa üçüncülüğüyle aldı. Aynı yıl Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda ikinci olan genç sporcu, yine aynı yıl üniversitelerarası şampiyonada da üçüncülükle kürsüye çıktı. Ardından talihsiz bir sakatlık yaşayan ve 2017'de yeniden dereceleriyle dönen İlgün; o yıl içerisinde Güney Kore'deki şampiyonada büyüklerde 57 kiloda dünya ikincisi oldu. İlgün, bu müsabakaları "57 kilo olimpiyat sıkleti, en iyi kadınlarla dövüşüyorsun. Finalde haksız şekilde Koreli rakibime yenildim, bir ay sonra bu kez O'nu Üniversite Oyunları'nda yendim ve şampiyonluğa ulaştımö şeklinde anlattı. Daha sonra Fas'taki Grand Prix'de dönemin son iki olimpiyat şampiyonunu yenen İlgün, geçen yıl da büyüklerde milli takım ile birlikte Avrupa ikincisi oldu.

Eylül aynıda da Japonya'daki Grand Prix'ye katılacak İlgün, maçlarda hem rakiplerini tanıdığını hem de kendini geliştirme fırsatı bulunduğunu kaydetti.

Haber- Gürkan DURAL/- Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

====================

2 gün önce satın aldığı otomobile haciz kondu, sahibi sinir krizi geçirdi

Adana'da 2 gün önce satın aldığı otomobiline haciz konduğunu öğrenen Duran Turgut (36), kendisini aracın içine kilitledi. Çevreden topladığı kuru otları otomobilin içine koyarak kendisini ateşe vereceğini söyleyen Turgut, 1 saat sonra etksiz hale getirildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce 15 bin liraya otomobil alan Duran Turgut, sabah işe giderken trafik polislerinin uygulamasında durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın hacizli olduğu öğrenen Turgut, çevredeki kuru otları alarak otomobilin içine koydu. Daha sonra Turgut, kendisini araca kilitledi.

POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bunun üzerine trafik polisleri, asayiş ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen polis, elinde çakmak olan Turgut'u görünce itfaiye ekiplerini aradı. Eline aldığı sopayla camlara vuran Turgut, "Bu araç benim her şeyim, ölürüm de onu size vermem. Kendimi de bu aracın içinde yakacağım" dedi. Kendisini yakalayan polislere öfkelenen Turgut, daha sonra aracını çalıştırarak çevredekiler üzerine sürmek istedi. Polisler ise ekip otolarını Turgut'un aracının çevresine park etti. Yaklaşık 1 saat polise direnen Turgut, kendini görüntüleyen bir gazeteciye küfür ettiği sırada kapıyı açınca polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Sinir krizi geçiren Turgut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, aracı çekiciye yükleyerek emniyet otoparkına götürdü.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

===========

Belediye katı atıktan enerji üretiyor

Niğde Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'nde Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışma yürütülüyor. Tesiste plastik, cam gibi katı atıklar ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Elde edilen metan gazı da elektrik üretimi için kullanılıyor.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Katı Atık Depolama Tesisi'nde ayda ortalama 550 ile 600 megavat elektrik üretimi yapılıyor. Aylık üretilen 550 ile 600 megavat elektrikten yaklaşık 250 bin TL elektrik üretimi yapılarak belediye bütçesine katkıda bulunuluyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Sıfır Atık Projesi'nin israfın önlenmesi adına ekonomik anlamda belediye bütçesine değer kattığını söyledi. Metan gazının küresel ısınmaya büyük etkisi bulunduğunu belirten Başkan Özdemir, "Katı atık depolama tesisimizde metan gazı yakılarak elektrik üretimi yapılıp özel bir elektrik şirketine satarak belediye bütçemize katkı sağlıyoruz. Depolama tesisinde atıkların azaltılması konusunda önemli çalışmalar yapılmakta. Katı atık depo işletme birliğimiz tarafından toplanan atıklardan oluşan metan gazından elektrik üretmek üzere 2015 yılında özel bir firmaya 10 yıllığına kiraya verilmiş olup üretilen elektrik miktarından birliğimize yüzde 25 katkı payı ödemektedir. Aylık üretilen elektrik miktarı 550 ile 600 megavattır. Burada aylık ortalama 6 bin konuta yetecek elektrik üretimi yapılmaktadır" dedi.

Katın Atık Birliği'nin Hıdırlık mevkiinde bulunduğunu, 85 hektar alana sahip olan 26 belediyeden ve İl Özel İdaresi'yle birlikte 27 üyeden oluştuğunu anlatan Başkan Emrah Özdemir, "Katı atıkta günlük ortalama 250 ile 300 ton arasında çöp depoluyoruz. Katı atıktan elektrik üretimi ayda 800 megavata kadar yükseliyor. Birliğimiz olarak da yaklaşık olarak da 250 bin TL kadar da çöpten üretilen elektrikten belediye destek geliyor. Çevre sağlığı için, toplum sağlığı için çok büyük bir amaca hizmet ediyor" diye konuştu.

===========