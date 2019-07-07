DHA YURT BÜLTENİ - 6

Kimlik soran bekçilere silahlı saldırı: 2 kardeş yaralı

Batman'da çevreyi rahatsız ettikleri öne sürülen gruptakilerden biri, kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere ateş açtı. Bekçilerden Bayram Kara (26) ile yanındaki kardeşi Ramazan Kara (24) yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan bekçiler, Petrol İlkokulu önünde çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen grubun kimliklerini kontrol etmek istedi. Bu sırada gruptakilerden biri, yanında bulundurduğu tabancayla ateş açıp kaçtı. Kurşunların isabet ettiği bekçilerden Bayram Kara ile bu sırada yanında bulunan kardeşi Ramazan Kara yaralandı.

Yaralı kardeşler, çağırılan ambulanslarla Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmayla, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Batman Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ardından da hastanede yaralıları ziyaret etti.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Polisler ve kalabalık

Ambulansların yaralıları götürmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47 MB

Haber: Arif ARSLAN-Kamera: BATMAN,

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Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra bekleyenleri soydu

Mersin'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için sıra bekleyen 4 kişinin yankesicilik yöntemi ile para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen A.A., tutuklandı.

Mersin'de farklı tarihlerde merkez Akdeniz ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekleyen H.A.'nın cep telefonu, A.S.'nin 8 bin 500 lirası, İ.K.'nın 7 bin lirası ve M.H. ise 5 bin doları çalındı. Şikayetler üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği 3 ekip oluşturarak bölgede bulunan 60 işyerinin güvenlik kameralarının görüntülerini tek tek inceledi. Görüntüyü inceleyen polis, zanlının kimliğini belirleyerek harekete geçerken Gaziantep'te yaşadığını belirledi. Yankesici A.A., ekipler tarafından yakalanarak Mersin'e getirilirken, son olayda çaldığı 5 bin dolardan 4 bin 150 dolarda emanet olarak bırakılan bir kuyumcudan alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan A.A., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İl Göç İdaresi önünde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerin de önünde sıra bekleyenlerin arkasında durarak, yaşanan izdihamdan faydalanarak ceplerindeki para ve telefonları alıp kayıplara karıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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Zanlının sıra bekleyenlerin cebinden parasını alması

Zanlının olay yerinden uzaklaşması

Zanlının emniyetten çıkartılması

Emniyet Müdürlüğü girişi

Polis araçlarının gidişi

SÜRE: 01'45" BOYUT: 197,21 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Kemer'de 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' uygulaması

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Antalya Valiliği tarafından başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında Jandarma Trafik Timleri motosiklet sürücülerini uyarırken, vatandaşlar da uygulamanın önemine dikkati çekti.

Antalya Valiliği'nin motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin kasksız trafiğe çıkmaması için hazırladığı 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyası kapsamında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri uygulamalarını sıklaştırdı. Kampanya kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin kasklarına kampanya kapsamında 'Doktor gelemeden kaskımı çıkartma' yazılı mini çıkartmaları yapıştıran jandarma ekipleri ayrıca uyulması gereken kuralları da tek tek tüm motosiklet sürücülerine anlattı.

Uygulama kapsamında jandarma timleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsü Bayram Şahin (63) uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, "Birçok kişi kaskı olmaması nedeniyle hayatını kaybediyor. Ben de sürekli kaskımı takıyorum" dedi.

Motosiklet sürücüsü Orkun Şentürk (24), "Güzel bir uygulama. İnsanları biraz daha teşvik ediyor kask kullanma konusunda, sağlık konusunda yani. Çünkü çok hatalar oluyor. O yüzden güzel bir uygulama. Bu yüzden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Jandarmanın uygulamasından detaylar

-Jandarmadan motosiklet sürücülerine uyarılar

-Bayram Şahin röportaj

-Orkun Şentürk röportaj

-Uygulamadan detay

232 MB/// 02.06"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER,

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İki kez gazi olan özel harekatçı, sosyal tesise alınmadı

Şırnak'ta 2012'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan, ardından da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaralanıp ikinci kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay, dinlenmek için gittiği askeri sosyal tesisin kapısından, askeri personel olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Duruma tepki gösteren Ay, "Görevde omuz omuzayız dinlenmeye gelince neden ayrılıyoruz" dedi.

Antalya'da oturan evli ve 2 çocuk babası Özel Harekat polisi Erol Ay, 2011 yılında gönüllü olarak tayin istediği Şırnak'ta 12 Mart 2012 tarihinde Cudi Dağı'nda askerlerle birlikte terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona katıldı. Silah arkadaşlarıyla arazi arama tarama faaliyeti sırasında bir mağara girişinde PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 6 Özel Harekat polisi şehit olurken, Ay ve bir meslektaşı yaralandı. Sağ bacağından giren mermi, kemiği parçaladıktan sonra kaval kemiği içinde kalan Erol Ay, 13 saat boyunca çatışmayı sürdürdü. Çatışmanın ardından Ay ve yaralı meslektaşı, gazilik unvanına layık görüldü, malulen emekli edilerek gazilik beratı ve madalyası verildi.

Erol Ay, emekli edilmesinin ardından emniyet teşkilatında çalışmaya devam etmek istediğini belirtince, 10 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na eğitmen tayin edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü bir pilotun F16 uçağından attığı bombanın yakınına düşmesi sonucu Ay, bu kez şarapnel parçalarıyla yaralandı. Sol bacağı ve sağ ayak topuğundan yaralanan Ay, ikinci kez gazi oldu. Erol Ay'a ikinci gaziliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Devlet Övünç Beratı ve madalyası verildi.

'GÖREVDE OMUZ OMUZA, DİNLENMEYE GELİNCE NEDEN AYRIYIZ'

İkinci gazilik unvanının ardından Antalya'daki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevini sürdüren Erol Ay, 15 gün önce eşiyle birlikte denize girmek ve dinlenmek amacıyla Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesis'e giderek giriş yapmak istedi. Tesis girişindeki görevli, Ay'dan giriş için kimlik istedi. Gazilik kartını gösteren Ay'dan ısrarla personel kartını isteyen görevli, askeri personel haricinde tesise kimseyi alamayacağını söyledi. Sosyal tesisin kapısından geri çevrilen Ay, üzüldüğünü belirterek duruma tepki gösterdi.

Daha önceleri birkaç kez gittiğini ve girişte hiçbir sorun yaşamadığını belirten Ay, "Sınırda omuz omuza çalışırken asker- polis ayrımı yapmaksızın görevimizi yapıyoruz. Sosyal tesislerden faydalanmaya gelince bu ayrımcılık neden? Ben de emniyet, güvenlik gücüyüm. Benim vatan sevgimden ya da tesisin güvenliğinde sorun oluşturacağımdan mı şüphe ediyorlar? Sivil vatandaşların girdiğini biliyorum o tesise. Ben polisliği de geçtim, bu memleket için ölümü göze alıp gazi olmuşum. Böyle yapılmamalıydı" diye konuştu.

Erol Ay, emniyet teşkilatı için ayrılan sosyal tesisten tüm askeri personelin faydalandığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özel harekat polisi Erol Ay'ın gazilik kartı detayı

Erol Ay röp

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Kayseri'de, alaca sansar ailesi görüntülendi

Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarlar, 3 bireyli olarak bir arada görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarları topluluk olarak görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca paylaşılan görüntülerde, 3 bireyli alaca sansar topluluğu yer aldı.

Alaca sansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) oluşturulan ve 'hassas kategori' diye adlandırılan 'kırmızı liste'de yer alıyor. Yaşama alanları Avrupa'dan Kuzey Çin Bölgesi'ne kadar uzanan alaca sansar, Türkiye'de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor. Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar, toprak altında kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor. Alaca sansarın özellikle kuş türleriyle ön planda olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görüntülenmesi, milli parkın biyoçeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alaca sansarlardan görüntü

DHA