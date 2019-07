DHA YURT BÜLTENİ - 6

Kentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyor

Zonguldak'ta, 2009 yılında yeni katı atık depolama tesisi yapılmasıyla çöp dökümüne kapatılan ve üzeri toprakla örtülen sahildeki çöp döküm alanı, halen kamyonlarla dökülen hafriyatlar nedeniyle adeta çöp dağını andırıyor. CHP Zonguldak Milletvekili, toprağın altından çıkan çöpleri ve tıbbi atıkları göstererek, "Burada insan ürünü olan bir çöp dağı var. Sahil boyunca bu dağ ilerliyor ve anlıyoruz ki evsel atıklarla birlikte çöpün içine tıbbi atıklar da atılmış" dedi.

Kozlu sahil yolu üzerinde deniz kıyısında 1980'li yıllardan itibaren kullanılan çöp döküm alanı, 2009 yılında Sapça mevkiinde Katı Atık Depolama Tesisi'nin hizmete girmesiyle kapatıldı. 32 belediyenin çöpleri, yeni tesise dökülürken, deniz kıyısındaki çöp döküm alanının ise rehabilite edilip yeşillendirilerek halkın hizmetine sunulacağı açıklandı. Ancak geçen sürede herhangi bir çalışma yapılmayan eski çöp döküm alanındaki çöplerin üzeri, dökülen toprak ve hafriyatlarla kapatıldı. Halen hafriyat döküm alanı olarak kullanılmaya devam edilen alanın altındaki atıklar, dalgalarla yıllardır tüm sahile yayılmaya devam ediyor. Dalgaların aşındırdığı toprakların altındaki çöpler ve tıbbi atıklar halk sağlığını tehdit ediyor. Toprağın arasından gözüken poşet, plastik ve tıbbi atıklar çöp dağı görüntüsü oluşturuyor.

"SAHİLDEKİ KİRLİLİĞİN SEBEBİ ÇÖP DAĞI"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski çöp döküm alanında toprağın altından çıkan çöpleri inceledi. Yavuzyılmaz'ın geçen Mayıs ayında aynı sahildeki tıbbi atık kirliliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi vermesinin ardından sahildeki çöpler, iş makineleri ile temizlenmeye başlanmıştı. Birkaç gün süren çalışma, sahildeki çöplerin ve kullanılmış serum, kan tüpleri, iğne gibi tıbbi atıkların temizlenmesine yetmedi. Milletvekili Yavuzyılmaz, sahildeki kirliliğin nedeninin eski çöp döküm alanı olduğunu söyledi. Çöp döküm alanının yıllarca kullanıldıktan sonra üzeri hafriyatlarla örtülerek kaderine terk edildiğini anlatan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Burada insan ürünü olan bir çöp dağı var. Sahil boyunca bu dağ ilerliyor ve anlıyoruz ki evsel atıklarla birlikte çöpün içine tıbbi atıklar da atılmış. Belki 25-30 yıl süren bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Buraya profesyonel ekiplerin gönderilerek temizlik yapılması lazım. Hangi çağda, hangi yıldayız ki Zonguldak halkına reva görülen şu kirliliğe bir bakın. Burası çöplük olmaktan öte, şu anda kimyevi ve tıbbi atıkların bulunduğu bir bölge. Denize bu kadar yakın bir yere çöp döküm alanı yapılması ayrı bir olay."

"ÇÖPÜN ÜZERİNE MİLLET BAHÇESİ YAPILMAK İSTENİYOR"

CHP Milletvekili Yavuzyılmaz, çöp dağının üzerine bu şekliyle millet bahçesi yapılmaması gerektiğini söyledi. Bunun çok tehlikeli sonuçları olabileceğini ifade eden Yavuzyılmaz, "Bu kadar tehlikeli bir alanı gerçek anlamda imha etmeden üzerini örterek buraya millet bahçesi yapmak istemenin de yine kötülüğün üzerine yapılmak istenen başka bir kötülüktür. Burada belediye işçilerinin değil, yetkililerin bizzat kendilerinin gelip yerinde tespit yapmaları gerekiyor. Buranın profesyonel ekiplerce temizlenmesi gerekiyor. Aksi halde toplu salgınlara neden olacak büyük bir tehlikeye kapı aralamış oluruz."

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Sahilde gezen Necdet Kutoğlu da yıllarca kentin atıklarının deniz kenarındaki çöplüğe döküldüğünü söyledi. Alanın insan sağlığını tehlike altında bıraktığını ifade eden Kutoğlu, ""Kentin evsel atıkları ve hastanelerin artıkları yıllarca buralara atıldı. Belki 50 senelik atıklar bugün denizin bu dağa vurmasıyla alttan açığa çıkıyor. Deniz tarafından oyulunca, yukardaki kısım da denize doğru kayıyor. Poşet ve tıbbi atıklar denizden sahile vuruyor. Burası yılların bir hatası. Buna bir çözüm mutlaka bulanacak. Burada büyük bir mikrop yuvası var. Bu sorun nasıl çözülecek bizim aklımız ermez belki, ama uzmanların erer. Önce gelip bakacaklar, sonra çözüm bulmaları gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Drone ile çöp döküm alanının görüntüsü

-Hafriyat döken kamyon

-Deniz Yavuzyılmaz'ın sahildeki kan tüplerini göstermesi

-Çöp dağından sarkan çöpler

-Toprakların arasından çıkan atıklar

-Tıbbi atıklar

-Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın inceleme yapması

-Deniz Yavuzyılmaz ile röp.

-Vatandaş Necdet Kutoğlu ile röp.

-Sahilde denize girenler

Süre: (9: 30) Boyut: (1 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

==============

Hastanede muayene sırası kavgası

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene sırası alamadıkları iddiasıyla 3 hasta yakını, güvenlik görevlileriyle kavga etti.

Olay, dün Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği önünde meydana geldi. İddiaya göre babalarına muayene sırası alamayan yakınları, görevlilerle tartıştı. Tartışmaya güvenlik görevlileri de dahil oldu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Hastalardan bazıları etrafa kaçıştı. Hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif şekilde yaralanan güvenlik görevlisi Tarık Ö., darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. R.A., U.T. ve Ö.F.T. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kavga anı(cep telefonu görüntüsü)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

==========

75 yıllık tavuk yasağı, torun sevgisiyle delindi

Antalya'nın Alanya ilçesi Bayır Mahallesi'nde, tarladaki ekin ve sebzeye zararından dolayı çıkan kavgaları önlemek için ihtiyar heyeti kararıyla 75 yıldır uygulanan tavuk besleme yasağı delindi. Torunlarının tavuk yetiştirme isteğine kayıtsız kalamayan 6 kişi, evlerine kümes kurup tavuk beslemeye başladı. Yetiştirilen tavuklar kümes dışına çıkarılmayacak. Tavuğun yeniden beslenmeye başlanmasına en çok sevinen ise çocuklar oldu.

Alanya'ya 52 kilometre uzaklıkta, eskiden köy statüsündeki Bayır'ın iki mahallesinden Takanlar'da, 1940'lı yılların başında tavukların bahçedeki ekine zarar vermesi nedeniyle çıkan kavgaları önlemek için ihtiyar heyeti kararıyla tavuk besleme yasaklandı. Bundan 30 yıl sonra köyün Merkez Mahallesi de bu karara uyarak, 1973 yılında köydeki bütün tavuklar kesildi. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan 277 nüfuslu iki mahalleli Bayır Köyü, bütünşehir yasası ile Bayır Mahallesi ile Takanlar Sokak adını aldı. Köyde yaşayanlar bir mahallede 75 yıla, köyün tamamında ise 46 yıla yakın süre ihtiyar heyetinin aldığı kararı uygulayıp, tavuk beslemedi.

70 YILDIR SÜREN FİKİR AYRILIĞI

Geçen yıllarda köyün ilçeye uzaklığından ve yakında market bulunmamasından dolayı köylülerden bazıları taze beyaz et ile yumurta tüketimi için yeniden tavuk beslemeye karar verdi. Torunlarının tavuk yetiştirme isteğine de kayıtsız kalamayan 6 kişi, köy sakinlerinin görüşlerini aldıktan sonra evlerine kümes kurup tavuk beslemeye başladı. Yasağın hala geçerli olduğu köyde, 6 hanedeki kümeste tavukların açığa salınmaması şartıyla son 7 aydır tavuk beslenmeye başlandı. Tavukların kümes dışına salınmasa da yasağın devam etmesini isteyenler ile tavuk beslemeye başlayanlar arasında 70 yıldır süren fikir ayrılığı yeniden oluştu.

TORUN SEVGİSİ YASAĞI DELDİ

Köyde tavuğun yeniden beslenmeye başlanmasına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Köylerinde ilk defa tavuk gören çocuklar gün içerisinde oyun saatlerinde kümesin bulunduğu evleri ziyaret ederek, tavuk sevmeye başladı. Kümeste tavukları yemleyen çocukların eğlencesinin yanı sıra bazı vatandaşlar da köy yaşamının en büyük özelliği olan sabahları horoz sesiyle uyanmanın keyfini yeniden yaşadı. Torunlarının tavuk besleme isteğine kayıtsız kalmayıp, çocuklara taze yumurta ve beyaz et yedirmek isteyen aileler, yasağı delse de tavuklarının komşularını rahatsız etmemesi, ekili alana zarar vermemesi için çaba gösteriyor.

YASAK, KOMŞU KAVGASINI ENGELLEMEK İÇİN KONULMUŞTU

Bayır Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz, ekinleri zarar gören bahçe sahipleri ile tavuk besleyen köylüler arasında yaşanan kavgaları önlemek amacıyla ihtiyar heyetinin 1940'lı yıllarda yasak koyduğunu anlattı. Köyde birbirine uzak mesafede iki mahalle bulunduğunu belirten Yılmaz, tavuk besleme yasağının ilk olarak Takanlar Mahallesi'nde yaşayan köylüler tarafından uygulandığını söyledi. Şimşek, 1973 yılında Merkez Mahallesi'nde de tavuk besleyen kişilerin yasağa uyarak tavuklarını kestiğini ifade etti.

'SABAH HOROZ SESİYLE UYANMAK GÜZEL'

İhtiyar heyetinin kararını uzun yıllar uygulayan köylülerin son aylarda yeniden tavuk beslemeye başladığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Köyümüzde geniş tarım alanları yok. Köylüler evlerinin önündeki küçük alanlara patlıcan, domates, fasulye, soğan eker. Bahçede ekilen ürünler kendi ihtiyaçlarını karşılar. Geçmiş yıllarda da tavuklar, köyde az olan ekili alandaki ürüne zarar verdiği için kavgalar yaşanmış. Köy ihtiyar heyeti de vatandaşların isteği üzerine tavuk beslemeyi yasaklamış. O dönem bazı tavuklar kesilmiş. Kesmek istemeyenler de muhtarlık tarafından yapılan uyarı ve ceza bildirimi sonrası tavuklarını kesmiş. 46 yıldır köyümüzde hiç kimse tavuk beslemedi. Köyün ilçeye uzaklığından dolayı son aylarda tekrar tavuk yetiştirilmeye başlandı. Bazıları kendi ihtiyacını karşılamak için tavuk yetiştiriyor. Tavuk kümes hayvanı olduğu için komşulara zarar vermeden belli sınır içinde besliyorlar. Tavukların ekili alana zarar vermesi yine sıkıntı oluşturur. Geçmişte tavuk, horoz sesi duymazdık. Şu anda sabah horoz sesiyle uyanmak güzel duygu, geçmişi hatırlatıyor."

TAVUKLARIN KÜMESTEN ÇIKMASINA İZİN YOK

Köyde tavuk yasağının konulduğu yılda muhtar azası olan Ramazan Bayır, yasak öncesi her evde en az 20 civarında tavuk beslendiğini söyledi. Ekili alanını ilaçlayan köylünün arazisine giren 50 tavuğun telef olmasıyla tartışmanın büyüdüğünü dile getiren Bayır, "Tavuğu telef olan kadın, muhtar ve ihtiyar heyetinin bir arada olduğu anda, elinde 10 leşi üzerimize doğru fırlattı gitti. Kavganın büyümemesi için ihtiyar heyeti olarak tavuk beslemeyi yasakladık. O zamandan itibaren tavuk besleyen yoktu. Şimdi birkaç evde başladı. Tavuk beslemek aslında hala yasak ama yetiştirenler tavuğu kümes dışına salmaz. Kümeste itirazımız yok, tavuğun salınması yasak" dedi.

'TAVUKLAR EVİMİN ÖNÜNDE TELLE ÇEVRİLİ KÜMESTE'

Tavuk beslemeye başlayan ailelerden Hüseyin Selvi de çocukların isteğiyle kümes kurduğunu söyledi. 1980'li yıllarda yasak olmasına rağmen tavuk beslediği için dönemin muhtarı tarafından kendisine tavukları kesmezse ceza yiyeceğine yönelik ihbarname verildiğini anlatan Selvi, "İtiraz için kaymakamlığa gittik. Köyde tavuğun yasak olmasına itirazımızı kaymakama anlatmak istedik ama kapıda bekçi girmemize izin vermedi. 'Tavuk kümeste yetişir. Hadi gidin köyünüze' diyerek, bizi içeri almadı. Biz de köyümüze döndük, sonra da tavuk beslemedik. Ama şimdi çocukların isteğiyle yeniden evimizin önünde tavuk beslemeye başladık. Hobi amaçlı oldu, taze et, yumurta yiyoruz. Tavuklar evimin önünde telle çevrili kümeste ve dışarı salmıyoruz. Yasak olsa da sınırlı alanda tavuk yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Köyün dış plan göüntüsü

-Köylülerle cami önünde sohbet

-Yasağı getiren yaşlılarla röp

-Köy muhtarı ile röp

-Köylülerin detay görüntüleri

-Köyün detay görüntüsü

-Köydeki çocuklardan ve tavuklardan görüntü

-Köydeki kadinlardan görüntü

-Çocukların tavukları kovalaması

719 MB// 6.36 SN HD

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, DHA)

=============

Aygır Gölü'ndeki zebra midye tehdidi için bakanlık devreye girdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü'nü istila eden zebra midyeler için Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer, gölde incelemelerde bulundu.

Van Gölü havzasında ve Süphan Dağı eteklerinde bulunan doğal güzellikleri ile turistik bir öneme sahip olan Aygır Gölü'nü istila eden zebra midyeler, ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 kişinin yaşadığı Aydınlar beldesinin içme suyu deposunu tıkadı. Eşsiz bir ekosisteme sahip olan göle dalış yapan dalgıç Cumali Birol'un geçen hafta midyelerin tıkadığı mazgalları temizleyip sualtı kamerası ile koloni halinde yaşayan midyeleri görüntülemesi üzerine de Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın talimatıyla ilçeye gelen Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Aygır Gölü'ndeki ekosistemin korunmasına yönelik çalışma başlattı. Yetkililer, gölde incelemelerde bulundu, Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve aynı zamanda dalgıç olan Cumali Birol'dan bilgi aldı.

Göldeki midye tehdidine karşı bakanlık tarafından başlatılan çalışmaların sevindirici olduğunu belirten Cumali Birol, "Çekilen görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de bizden sualtı görüntülerini istedi. Bizler de kendilerine su altı görüntüsü desteğini sağladık. Bu midyeler ile ilgili akademik anlamda da geniş çaplı bir çalışma yapılacak. Tehlikenin bertaraf edilmesi noktasında inşallah gereken adımlar atılacak. Bakanlığın kısa sürede harekete geçmesi de bizleri sevindirdi" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

Aygır Gölü

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin görüntüsü

Dalgıç Cumali Birol'un göle dalışından detaylar

Yetkililerin zebra midyeyi incelemesi

Su altında bulunan zebra midyelerin görüntüsü

Su altından çıkarılan zebra midyelerin görüntüsü

Zebra midyelerin Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmesi

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol'un röportajı

Haber-Kamera: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), -

========================

Mera alanlarına verilen 'yapı kayıt' belgeleri iptal ediliyor (DÜZELTEREK YENİDEN)

Türkiye'de 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulama kapsamında, Karadeniz yaylalarında mera alanlarına inşa edilen kaçak yapılar için başvuruda bulunan ve 'Yapı Kayıt Belgesi' alanlarla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, valiliklere gönderdiği uyarıda, 'Mera Kanunu' kapsamında kalan alanlara müdahaleleri çoğaltacak 'Yapı Kayıt Belge'lerinin mülkiyete hak teşkil etmeyeceğini duyurdu. Kararla birlikte mera alanlarında inşa edildiği tespit edilen yapılar ve yeni kaçak yapıları eski gibi göstererek alınan 'yapı kayıt' belgeleri iptal edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, valiliklere gönderdiği uyarıda, 'İmar Barışı' uygulaması ile 'Mera Kanunu' kapsamında kalan alanlara müdahaleleri çoğaltacak 'Yapı Kayıt Belgesi' verilenlerin mülkiyete hak teşkil etmeyeceğini duyurdu. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, mera ve ormanlık alanlara her çeşit bina yapımını yasaklayan '4342 sayılı Mera Kanunu'nun 4'üncü maddesi hatırlatılarak, mera alanlarına inşa edilen yapıların işgal ve tecavüz olarak değerlendirileceğine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de, 'İmar Barışı'ndan yararlanarak 31 Aralık 2017'den önceki yapılar için verilen 'yapı kayıt' belgelerini incelemeye aldı. Mera alanlarında inşa edildiği tespit edilen yapılar ve yeni kaçak yapıları eski gibi göstererek alınan 'Yapı Kayıt Belgeleri' iptal edilmeye başlandı. Trabzon'da ilk tespitlere göre yaklaşık 300 dolayında 'Yapı Kayıt Belgesi' iptal edildi. İncelemeler sürerken, iptal sayısının artması bekleniyor.

'İPTALLER BAŞLADI'

Çevre ve Şehircilik Müdürü Uğur Korkmaz, kentte 156 bin bağımsız yapı için imar barışı başvurusu yapıldığını belirterek şartları sağlamadığı halde yapı kayıt belgesi alanlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi. Korkmaz, "Yeni yapıları eski gösterenler için verilen yapı kayıt belgelerini iptal ediyoruz. Şuan 300 civarında yapı kayıt belgesini iptal ettik. İşlemler sürüyor, iptal sayısı artacaktır. Yalan beyanda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Yatırılan bedeller de hazine gelir olarak kaydediliyor. Bundan sonraki süreçte de bunlarla alakalı yıkım işlemi başlayacak. Bundan sonra ilimizde kaçak yapılarla ilgili ciddi bir takip ve mücadele süreci başlayacak. Özellikle vatandaşlarımızın meralarda, doğal sit alanlarında kaçak yapı yapmaması konusunda daha hassas olmasını bekliyoruz" dedi.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz de mera alanları için verilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek "Kimsenin 'ben bilmiyordum, haberim yoktu' demeye hakkı yok. Herkes her şeyin farkındaydı. ya tutarsa dendi ama bakanlık devreye girdi ve doğru olanı yaptı. Bundan sonra elde ne kaldıysa onu kollamak lazım. Doğamıza sahip çıkmak lazımö diye konuştu.

'BURALAR BİZE DEDELERİMİZDEN KALDI'

Mera alanında yapısı olan Ali Osman Bektaş, 100 yıldır araziyi kullandıklarını belirterek "Ben bu mera alanını kullanıyorum. Devletin gelip de yıllar sonra bunu elimizden alma hakkı olmamalı. Bu alanlarımıza çeşitli vergilerin çıkarılması bizden para talep edilmesi olmamalı. Bu ülkede yaşıyorsak burası da bizim mirastan kalan hakkımızö dedi. Temel Arslan ise "Yapılan işlerde kurumlar birbirinden habersiz hareket ediyor gibi. Bir karar alındığı zaman bütün herkese danışılır öyle alınır. Alınan karar da vatandaşın çıkarına olur. Sanırım vatandaştan para toplayabilmek için bu iş yapıldı. Bu kadar millet dünyalarca para yatırdı imar affı için" diye konuştu. Loğman Bektaş da "Bakanlık buraya 'ev yapamazsınız' diyor. Dedelerimizden beri burası bizde. Biz yüzyıllardır burada yaylacılık yapıyoruz. Devlet halkın yanında olmalı" dedi. Özkan Ragıp da "İmar Barışı'ndan yararlandım ve belirli kurumlara para yatırdım. Benim buradaki param ne olacak? Bin 850 TL para ödedim. İmar barışı olmadığı zaman ben paramı geri istiyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildikleri için İmar Barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapıların da yıkımının süreceği belirtilmişti.

Görüntü Dökümü

----------

Çevre ve Şehircilik Müdürü röp. (AKTÜEL)

Yayla drone detayları (ARŞİV)

Yaylalardan detay (ARŞİV)

Yıkımlardan detay (ARŞİV)

Merada yapıları bulunan vatandaş röpleri (ARŞİV)

Coşkun Erüz röp. (ARŞİV)

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON,

==================

Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, kenevir ekiminden başlayarak esrar üretimi yaptığı belirlenen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 93 kilo esrar ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin mısır tarlası ve ormanlık alanı keneviri gizlemek için kullandıkları ortaya çıkarken, kenevir ekili alanlar drone ile havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bekilli ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiğini öğrendi. Çalışma kapsamında polis ekipleri, kenevir ekiminden başlayarak esrar üretimi yapan zehir tacirlerini takibe aldı. Şüphelilerin mısır tarlası ve ormanlık alanı, keneviri gizlemek için kullandıkları ortaya çıktı. Kenevir dikili alanlar, drone ile havadan görüntülendi. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, geçen pazar günü operasyon düzenledi. Belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 93 kilo esrar ele geçirdi. Ayrıca gözetleme dürbünü, kenevir kesimi için kullanılan bağ makası gibi çeşitli materyaller de ele geçirildi. 65 kök kenevir bitkisi imha edilmek üzere ekili oldukları tarla ve ormanlık araziden toplandı. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Esrar tarlasından drone görüntüsü

Polis ekiplerinin tarım arazisinde incelemesi

Polis ekiplerinin belirlenen adreslere baskın yapması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

==================

Uludağ'da hedef turizmi 12 aya yaymak

Bursa, geçtiğimiz sene kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin kongresinde başkanlığa Oğuzhan Maviçiçek seçildi. Uludağ'da ortak bir akıl oluşturacaklarını belirten Maviçiçek, "Uyum içinde çalışarak Uludağ'ı hak ettiği yere taşıyacak ve Uludağ turizmini 12 aya yayacağız" dedi.

Uludağ'da hizmetin hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla sağlanabilmesi için kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi ilk kongresi yapıldı. Geçtiğimiz yıl kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin 1'inci Olağan Kongresi, Bursa Kültürpark'ta gerçekleştirildi. Oğuzhan Maviçiçek, tek liste olarak girdiği seçimlerde oy birliğiyle başkan seçildi. Seçimin ardından kooperatif üyelerine teşekkür eden Maviçiçek, "Uyum içinde çalışarak Uludağ'ı hak ettiği yere taşıyacak ve Uludağ turizmini 12 aya yayacağız. Uludağ'ın sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Devlet büyüklerimizin bize vereceği destekle Uludağ'daki tüm olumsuzlukları tersine çevireceğiz." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Toplantıdan detay

-Oğuzhan Maviçiçek röportaj

-Uludağ'ın havadan görüntüsü (ARŞİV)

Süre: 3.48 DK Boyut: 426MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

===============

Yuvasından düşen karga için seferber oldular

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu.

İlçeye bağlı Tepeköy Mahallesi'nde armut ağacında bulunan karga, yuvasındaki 3 yavru kargadan 1'i ağaçtan bahçeye düştü. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yavru karganın yere düştüğünü fark etmesi üzerine kargayı bahçeden almak istedi. Ancak kargalar, vatandaşları düşen yavrusunun yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verildi. İtfaiye ekipleri, anne ve baba karganın saldırısından korunmak için yangın sırasında giydikleri kıyafeti giyerek ve kask takarak yavru karganın yanına gitti. Yavru kargayı kıyafetinin içine koyan itfaiye eri, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak yavru kargayı yuvasına koydu.

İtfaiye eri Çetin Güner'in yavru kargayı yuvasına koyduğu sırada anne ve baba karganın uzun süre gökyüzünde, yuvaya yakın yerde uçması dikkat çekti. Çetin Güner, vatandaşların ihbarı üzerine yavru karga için seferber olduklarını söyleyerek, "Yavru karga yuvasında bahçeye düşmüş. Vatandaşlar bahçeden alırken anne ve baba karga birkaç kez saldırmak istemiş. Bize haber verdiler, biz de yavru kargayı alarak yuvasına koyduk" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yavru Karga detaylar

-Vatandaş yavru karga sevmesi

-İtfaiye eri yavru karga anne babasına göstermesi

-İtfaiye eri yavru karga sevmesi ve su vermesi

-Ağaca çıkması

-Yavruyu ağaca koyması

Haber- Kamera: Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

======================

Egor Kreed tatilcileri coşturdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde gece kulübünde sahneye çıkan Rus şarkıcı Egor Kreed, binlerce yerli ve yabancı tatilciyi coşturdu.

Kemer merkezdeki Club Aura'da düzenlenen Egor Kreed konseri için yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı turist toplandı. İlk olarak DJ Serkan'ın çaldığı şarkılarla eğlenen turistler, go go dansçılarının şovlarını da ilgiyle izledi.

Saat 02.00'de sahneye çıkan Egor Kreed, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kreed'in söylediği şarkılarla eğlenen tatilciler zaman zaman da sanatçıya eşlik etti, fotoğraf ve video çekti. Egor Kreed konseri yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüntü Dökümü

------------

Go Go dansçısı detay

Dj Serkan detay

Dj Setup yakın detay

Go go dansçıları detay

Dans eden turist bayan detay

Go go dansçısı ve genel detay

Dans eden erkek turist detay

Dans eden turistler yakın detay

Alandan genel detay ve Egor Kreed konseri

Turistler detay

Konser genel detay

Egor Kreed'in seyircilere yaklaşması detay

02: 48 dakika ve 311 MB

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER, -

=================

Ormanda işkence davasında tutukluluğa devam kararı

Antalya'da, lise öğrencisi S.D. (18) adlı kızı, ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliye talebini reddetti.

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde, ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu Amina Sufiyeva (18) ile Yasin Kamay (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Yörük (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Yörük hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Yörük'ün de tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Mehmet Can Yörük de tutuklandı. Başka mahkemede görülen yaşı küçük sanıkların dosyası da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük S.D.K ile tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanıklardan Amina Sufiyeva, mağdura sadece tokat ve tekme attığını, bunun dışındaki tüm suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yasin Kamay ise herhangi bir gasp olayına karışmadığını iddia ederek, mağdura sadece tokat attığını savundu. Yaklaşık 1 yıllık asker olduğunu ve 3 aydır tutuklu bulunduğunu ifade eden Mehmet Can Yörük ise tahliye talebinde bulundu. Sadece darp olayına karıştığını öne süren S.D.K., "Yağma ve hürriyeti tahdit suçlarını işlemedim. Yaklaşık 5 aydır tutukluyum. Eğitimim yarım kaldı, hakkımda tahliye kararı verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, ara kararında, dava dosyasında yer alan görüntülerin dökümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, -

====================