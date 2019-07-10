DHA YURT BÜLTENİ - 6

Düğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yoğun bakımda

Bursa'da Yunus Emre A. (31), düğünden bir gün önce gelinlik alışverişine çıkmak için evine gittiği nişanlısı Songül Y.'yi (25), çıkan tartışmada öldüresiyle dövdü. Bayıldığını düşünüp, fatura ödemeye giden Yunus Emre A., geri geldiğinde nişanlısını bıraktığı gibi hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Songül Y., yoğun bakımda tedaviye alınırken, gözaltına alınan Yunus Emre A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Bir gün sonra düğün yapacak olan Yunus Emre A. (31), gelinlik alışverişine çıkmak için 3 yıllık nişanlısı Songül Y.'nin evine gitti. Evde, nişanlılar arasında takı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre A. nişanlısını banyoda öldüresiye dövdü. Yere yığılan Songöl Y.'nin bayıldığını düşünen Yunus Emre A., fatura ödemek için evden ayrıldı.

Faturayı ödeyip, dönen Yunus Emre A., nişanlısını bıraktığı gibi bulunca, sağlık ekiplerine haber verip, kaçtı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, banyoda bilinci kapalı olarak buldukları Songül Y.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre A.'nın girip çıktığı tespit edildi. Yunus Emre A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Yunus Emre A., nişanlısını dövdüğünü, bayıldığını düşünüp evden çıktığını, geldiğinde de bıraktığı gibi bulunca korkup sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Songül Y.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kadının ve şüphelinin eve gelişi

-Şüphelinin adliyeye sevki

Süre: 55 sn Boyut: 104 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Enver Faih TIKIR/BURSA,

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Sulama kanalına düşen otomobilde 25 saat kurtarılmayı bekledi (Görüntülerle yeniden)

AYDIN'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobil 25 saat sonra bulundu. Sürücü Hakkı Boyacı olay yerinde yaşamını yitirirken, boğazına kadar gelen suda hayatta kalarak eşinin cansız bedeniyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı ise jandarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Didim'in Batıköy Mahallesi, Didim-Söke Karayolunda meydana geldi. Didim'in Balat Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için 35 AGT 371 plakalı otomobilleriyle dün İzmir'den yola çıkan Hakkı Boyacı (77) ve Emine Boyacı (75) çiftçinin bulunduğu otomobil, dün saat 16.30'da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Boyacı çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Çiftin geliş güzergahındaki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Balat Mahallesi güzergahına gittiğini belirledi. Bölgede çiftin yakınlarıyla arama çalışması yapan ekipler, otomobili bugün saat 18.00 sıralarında DSİ'nin sulama kanalında buldu.

Suya giren jandarma ve vatandaşlar, sürücü Hakkı Boyacı'nın araç içindeki cesedine ulaştı. Su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı ise ekipler tarafından otomobilden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan Hakkı Boyacı'nın cenazesi ise otopsi için Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Yaralı sürücü Emine Boyacı'nın ambulansa taşınmasından görüntü

-Jandarmaların kaza yerinde inceleme yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM (Aydın),

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Su baskını, yeraltı şehrini ortaya çıkardı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi'nde, su ana şebekesinin patlaması sonucu 15 ev ile bahçelerini su bastı. Suyun tahliye işlemi sırasında bölgede bulunan ve daha önce kapatılan doğal tüneller açıldı. Tünellerden birisine giren ekipler ve vatandaşlar, yer altı şehri ile karşılaştı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 nüfuslu Çalış beldesinde 2 ay önce su ana şebekesinin patlaması sonucu müstakil 15 eve ve bahçelerine su doldu. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla su boşaltıldı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanları ile evlerine dolan suyu pompa yardımıyla tahliye etti. Tahliye işlemi sırasında bölgede bulunan ve daha önceden kapatılan doğal tüneller de açıldı, suların tahliyesi hızlandı. Açılan tünellerden birisine giren ekipler ve vatandaşlar, buradan yer altı şehrine bağlantı olduğunu fark etti.

Evini su basan Veli Cömert de (67) tahliye işlemi sırasında kömürlük ve odunluk olarak kullandığı yapının zemininde aynı yeraltı şehrine bağlanan bir geçit olduğunu fark etti. Yeraltı şehrinde; dinlenme odaları, 2 ayrı yeraltı şehrini birbirine bağlayan geçitler ve havalandırmalar bulunduğu belirlendi.

'YERALTI ŞEHRİNİN TARİHİ BELLİ DEĞİL'

4 çocuk babası Veli Cömert, dedelerinden, burada bir yeraltı şehri olduğunu duyduklarını; ancak tarihi ve büyüklüğü konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Veli Cömert, "Buranın tarihi belli değil. Kimler geldi, kimler geçti, bilmiyoruz. Beldemiz, kervansarayların gelip geçtiği yerler. Kervanlar, gelip bu yer altı şehirlerinde konaklıyorlarmış. Burada yaşanmış, burada kervanlar gelip dinlenmişler. Kömürlük ve odunluk olarak kullandığımız buranın zeminindeki delikten içeri girdiğimizde, kayadan oyma genişçe bir alana çıkılıyor. Daha derin mi gidiyor, gidiş yerleri var mı bilemiyoruz. Burada bağlantıların ne şekilde olduğunu bilemiyoruz; ama mutlaka bir bağlantı vardır. Burası çok tarihi ve eski bir yerdir" diye konuştu.

Cömert, belediye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla suları boşalttıktan sonra yeraltı şehrinden haberdar olduklarını söyleyerek, "Girişi bahçemde olan yeraltı şehri temizlenip turizme kazandırılırsa, memleketimiz kalkınır ve bizler de mutlu oluruz" dedi.

'KİMSE YERALTI ŞEHRİ OLDUĞUNA İNANMADI'

Belde sakinlerinden Alaaddin Sarıtaş da, beldenin tarihi zenginliklerle dolu olduğuna dikkat çekerek, "Bu yer altı şehrine ilk girenler bizleriz. Sağ tarafa açılan tünel yeraltı şehrine gidiyor. Ayrıca Topaklı Mahallesine giden bir tünel daha var. Toplam bin 500 metreye yakın bir yeraltı şehrinden bahsediliyor. Su basıp, vatandaş mağdur olana kadar kimse burada bir yeraltı şehrinin olduğuna inanmadı. Buralar açıldıktan sonra sular gitti ve yeraltı şehrinin girişi ortaya çıktı. Şu an bulunduğumuz mağara gizli geçit mağarasıdır. Burada kervanlarla gelen insanlar dinleniyormuş. Çalış, tarihi yerlerin bulunduğu bir ilçedir. Biz buraların turizme kazandırılarak gençlerimize iş imkanı sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yeraltı şehrinden detaylar

-Veli Cömert ile röportaj

-Alaaddin Sarıtaş ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 6,45 Boyut: 771 MB

Haber- Kamera: Muhammed KISIR/NEVŞEHİR,

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Tunceli'de 'altın dönem'; Artık turizm, spor ve tatil zamanı

TUNCELİ, Vali Tuncay Sonel'in yaptığı çalışmalar ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla büyük değişim yaşadı. Terörün bitme noktasına geldiği, 'altın dönemi'ne giren kent, turizm, spor ve tatil şehri haline geldi.

Vali Tuncay Sonel'in, 13 Haziran 2017'de kente atanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle yürütülen çalışmalar ve güvenlik güçlerinin terörle etkin ve başarılı mücadelesi sonucu büyük değişim yaşandı. Hayata geçirilen projelerle yeni çehreye kavuşan kent, yazla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Terörden büyük ölçüde temizlenen kent turizmde ise altın dönemini yaşıyor. Tatilcilerin rotasını çevirdiği kentteki turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı.

Su sporları alanında önemli bir potansiyele sahip olan Tunceli, Munzur Nehri üzerine büyük gezi tekneleri, sürat motorları, su jeti ve gondolların getirilmesiyle, yapılan su sporları ve doğa sporları merkezleriyle tatilcilerin uğrak yeri haline geldi.

SON 2 YILDA İLKLER YAŞANDI

Son 2 yıl içerisinde Tunceli'de özellikle su ve hava sporları alanında ilkler yaşandı. Tunceli, ilk kez 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü-Akrobasi Şampiyonası gibi başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine 2018 yılında Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik bölümü Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından 'Uluslararası Rafting Parkuru' ilan edildi. Son olarak Vali Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonunun girişimleri sonrasında Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Nehri'nde 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, teknik heyet ve görevlilerin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi. Başarıyla tamamlanan bu önemli organizasyonun ardından Tunceli, su sporları alanındaki potansiyelini tüm dünyaya kanıtladı.

İSTİHDAMDA SONUNCU SIRADAN İLK 10'A

Spor ve turizm alanındaki gelişmelerin yanı sıra şehrin en önemli sorunlarından olan istihdam alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Vali Tuncay Sonel'in girişimleri sonrasında açılan 3 tekstil fabrikasında yüzlerce işsiz istihdam edildi. Bu çalışmalar sonrasında Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, ilk 10'a yerleşti. Kadın ve engelli istihdamında ise birinci sırada yer aldı.

Vali Tuncay Sonel önceki yıllarda akşamları sakin olan şehrin şimdi ise gece geç vakitlere kadar kalabalık olduğunu ve vatandaşların huzur içinde olduğunu söyledi. Vali Sonel, huzur, spor, ve tatil kenti haline gelen Tunceli'yi herkesin görmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Tunceli, kısa bir süre içerisinde hak ettiği huzur ve güven ortamına kavuştu. Terör örgütü mensupları, özelliklede sözde yönetici kadrosunun etkisiz hale getirilmesiyle vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem şehir hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor. Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenler de çoğaldı. Tunceli artık huzur, turizm, spor ve tatil şehri olarak anılmaya başladı. Otellerimizde yer yok. Kamu misafirhaneleri ve yükseköğrenim yurtlarını gelen misafirlerimiz için açıyoruz. Munzur Nehri kıyısında yeni doğa otelleri yaptık. Ayrıca yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen parklar, bahçeler, yürüyüş ve bisiklet yolları, iskele, 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi, 9 kilometre boyunca lale motifli aydınlatmaları, çay keyfi sokağı, açık yüzme havuzları, deniz kumundan yaptığımız yüzme plajı, şehir meydanı, yeraltı çarşısı hatta modern hayvan barınağına kadar birçok hizmetler yöremize kazandırıldı. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız rahat ve güvenli bir şekilde bu güzelliklerin keyfini çıkarıyorlar. Muhteşem doğası ve değişen çehresi ile Tunceli artık turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yörelerimizden biri oldu. Yaptığımız işlerde bize büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza da yöre halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Görünütü Dökümü

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Munzur Nehri

Munzur Nehri'deki tekne gezisi

Munzur Nehri'nde etkinlikler

Yamaç paraşütü etkinliği

Munzur plajı

Raftign etkinliği

Parklardan görüntü

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 549

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da, kuyuya düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kuyudan kurtarıldı.

Olay, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede gezinen kedi bilinmeyen bir nedenle 5- 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çevredekilerin kedi seslerini duymasıyla kediyi bir süre kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayan vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, İtfaiye ekipleri düşen kediyi 30 dakikalık çalışmayla kuyudan çıkararak kurtardı. Kedi, vatandaşlar tarafından sahiplenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kuyudan görüntü

-İtfaiye erinin inmesi

-İtfaiyenin kediyi kurtarması

-İtfaiye görevlisinin çıkması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,

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190 kişi öldüren kılıç, 'cezalı' ibaresi ile sergileniyor

Samsun'un Ladik ilçesinde Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde, 142 yıl önce yaşanan Osmanlı-Rusya Savaşı'nda 190 kişiyi öldürdüğü belirtilen Rus askerine ait kılıç, 'cezalı' ibaresi yazılarak sergileniyor.

Ladik İlçesinde vatandaşların ve kurumların hibe destekleri ile kurulan 300 yıllık Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde '93 harbi' olarak da bilinen 142 yıl önce yaşanan Osmanlı-Rusya Savaşı'nda 190 kişiyi öldürdüğü belirtilen Rus askerine ait kılıç, 'cezalı' ibaresi yazılarak sergileniyor. Kılıç, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ladik Kaymakamlığı tarafından restore edilerek yaptırılan Kültürevi'ne kıonulacak.

Ladik Doğal Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği Başkanı Şahin Örnek, Kültürevi restorasyonunda sona gelindiğini belirterek "Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde 1877-1878 tarihleri arasında yaşanan Osmanlı-Rusya Savaşı'nda, 190 kişiyi keserek öldürdüğü kaydedilen Rus askerlerine ait kılıç, savaş esnasında Osmanlı askerinin eline düştü ve sonraki süreçte ise Maliye'ye geçti. Tarihi kılıç daha sonra ise Ladik'te kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne 'cezalı olduğu' gerekçesi ile hibe edildi. Kılıç, müzede 'cezalı Rus kılıcı, savaşta 190 kişi kesmiştir' notu ile sergilendi" dedi.

'ESİR KALAN LADİKLİ ASKER GETİRDİ'

Kılıcın savaşta Osmanlı askerlerine çok zahiat verdiğini söyleyen Örnek, "Daha sonra güçlü bir Osmanlı komutanı bu kılıçı onun elinden alıyor ve kumandanı mağlup ediyor. İlçemize gelme nedeni ise savaşta 7 yıl esir kaldıktan sonra bir şekilde Ruslardan kaçarak bu kılıcı yanında ilçemize getiriyor. Bunu getiren kişi ailesine anlatmasıyla günümüze kadar geldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Detaylar

-Ladik Doğal Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği Başkanı Şahin Örnek'in açıklamaları

-Kılıç'ın fotoğrafları

(Süre: 01.25 dk) - (Boyut: 160 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Tayfur KARA/LADİK (Samsun),